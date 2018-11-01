НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО

30 Октября 2018



Камчатский филиал «Почты России» парализован забастовкой

Новый рекламный слоган камчатского филиала «Почты России» может звучать примерно так: «Любые услуги, кроме почтовых». Кажется, почтальоны сегодня на полуострове занимаются чем угодно – продажей зубной пасты, выдачей кредитов, финансовыми транзакциями – только не своими прямыми обязанностями по доставке почтовых отправлений.

Сортировочный центр в Елизове фактически парализован. Там скопились тысячи посылок, которые никак не могут дойти до адресатов. Недовольные клиенты атакуют жалобами Роскомнадзор. Количество обращений в ведомство по сравнению с прошлым годом увеличилось в несколько раз.

В редакцию «Вестей» обратился один из наших читателей, который уже два месяца не может получить посылку из Брянска.

Согласно утвержденному самой «Почтой России» совсем свежему распоряжению от 29 июня нынешнего года, срок прохождения посылки из Брянска до Петропавловска должен составлять не более 25 суток без учета дня приема, а также выходных и праздничных дней. Эти рамки давно нарушены.

На официальном сайте «Почты России» есть информация о том, что отправление пришло на полуостров 15 октября, но почтальон с толстой сумкой на ремне и с извещением о доставке в дверь нашего читателя не постучался до сих пор.

Проблема, которую руководство Камчатского филиала ФГУП «Почта России» с маниакальным упорством пытается отрицать, давно стала секретом Полишинеля. Нет, сотни посылок, которые ждут камчатцы, не потерялись в пути. Просто рядовые почтальоны объявили «итальянскую забастовку». Они выходят на работу и сортируют отправления, но каждый из них строго по инструкции обрабатывает ровно столько посылок, сколько положено, и не больше. Причина – изменение условий оплаты труда. Или, говоря по-другому, крайняя скупость почтового начальства.

С 1 сентября работников перевели на оклад вне зависимости от объема выполненной работы. Раньше зарплата была сдельной, и сотрудники перевыполняли ежедневную норму в два с половиной, а то и в три раза, получая соответствующие выработке суммы. Теперь же работники «Почты России» выполняют только план, а жители жалуются, что не могут неделями получить свои посылки.

«Дело в том, что раньше операторы жили на работе. Вкалывали за троих, – написал в одной из социальных сетей работник почтового филиала, имя которого есть в редакции. – Оплата была сдельная, вот и делали до трехсот процентов плана. Теперь же за оклад в 12 тысяч рублей люди выполняют свою норму за смену и вовремя уходят домой. А объемы никуда не делись. Вот и копится почта, пока не наберут желающих работать задаром».

В решение трудового спора, невольно затронувшего всех камчатцев, вынужденных из-за отсутствия альтернативы пользоваться услугами «Почты России», пришлось вмешаться даже губернатору Владимиру Илюхину.

«Я не хочу, чтобы страдали камчатцы. Этот переход на новую систему оплаты стал причиной коллапса в сортировочном центре. 300 тысяч жителей края не могут получить в срок свои посылки. Такого быть не должно. Если люди перестали работать, необходимо понять почему. Вариантов немного: либо условия труда недостойные, либо заработная плата не соответствует тому объему, который сотрудники выполняют. Я обязательно поговорю о происходящем с руководством «Почты России» в Москве. Но сейчас я прошу прокуратуру и трудовую инспекцию края разобраться в сложившейся ситуации как можно скорее», – сказал глава региона журналистам после визита на предприятие.

Больше всего изумляет в этой ситуации позиция официальных представителей самой почты.

Первой «отдуваться» за своих камчатских коллег пришлось руководителю пресс-службы ФГУП «Почта России» по Дальневосточному федеральному округу Елене Рыжковой. «В большинстве случаев международный почтовый груз идет на Камчатку через Владивосток. Сбой в сроках доставки может произойти, например, из-за неблагоприятных погодных условий», – неуклюже оправдывалась она.

А затем госпожа Рыжкова и вовсе выдала перл: «Для обработки посылок предприятие привлекло своих сотрудников из других филиалов, в частности, на полуостров прибыли представители Хабаровского края. Чтобы инцидент не повторился вновь, руководство приняло решение набрать в камчатский филиал дополнительное количество персонала. Новые сотрудники будут заняты в обработке и погрузке почтовых отправлений».

То есть, по официальному мнению «Почты России» (других мнений пресс-секретарь озвучивать не вправе), привезти штрейкбрехеров из Хабаровска выходит дешевле, чем достойно оплачивать труд собственных специалистов. О том, во сколько обойдется «Почте России» авиаперелет хабаровских сортировщиков на Камчатку, их проживание и суточные здесь, пресс-секретарша не пояснила. Так же как и не смогла ответить на вопрос, почему с доставкой из одного региона в другой почтальонов ее предприятие справляется гораздо лучше, чем с доставкой собственно почты?

Затем прозвучал еще более невнятный комментарий от директора камчатского филиала российской почты Оксаны Селеменевой. Она заявила, что «отказ от прежнего варианта начисления заработной платы обусловлен сложностями в процессе учета и контроля выполненной работы».

Трудно поверить в то, что в течение многих лет объем выполненной каждым сотрудником работы удавалось учитывать и оплачивать к всеобщему удовольствию, и только нынешней осенью это превратилось в неразрешимую проблему.

Может, в таком случае следует поменять не систему начисления заработка, а самого директора филиала?

Впрочем, с почтовым начальством Камчатке, похоже, не везет уже хронически.

В 2011 году предшественник госпожи Селеменевой на должности директора филиала «Почты России» Владимир Чечиков был осужден на четыре года лишения свободы за мошенничество. Почти в полном соответствии со своей фамилией, он принимал на работу «мертвые души» и присваивал их зарплату. За неполные три года такой деятельности Чечиков похитил у своего предприятия более миллиона рублей. При этом сама «Почта России» потерпевшей от действий афериста себя не сочла и претензий к нему не имела.

На некоторых почтовых отделениях Петропавловска пару лет назад появились новые и весьма лаконичные рекламные плакаты со слоганом «Почта меняется!». Теперь, увы, стало понятно, что речь шла об изменениях не в лучшую сторону.

Камчатской почте, наверное, пора повесить другой слоган: «Нет ничего такого под луной, что нельзя сделать еще хуже», или другой: «Это мы придумали сухофрукты!».

Олег ПОДШИВАЛОВм