КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ, ТОТ ПЛАТИТ

06 Ноября 2018



Как семья Цирковных заметает следы на рынке услуг ЖКХ?

Слушание дела по иску ПАО «Камчатскэнерго» к ООО Управляющая компания «Ваш дом» на сумму свыше двух миллионов рублей судья камчатского краевого арбитража Ирина Васильева назначила на 30 августа нынешнего года. Речь шла о взыскании оплаты за тепло и горячую воду, поставленные истцом в три многоквартирных дома, которые перешли в управление ответчику в течение последних месяцев.

Жильцы исправно оплачивали счета, но до ресурсоснабжающей организации деньги не доходили. К назначенному часу представитель энергокомпании госпожа Бутова находилась в зале суда.

Представители «управляйки», созданной около двух лет назад, процесс проигнорировали. Мало того, что 22-летний соучредитель и генеральный директор «Вашего дома» Ростислав Цирковный не счел необходимым нанять квалифицированного юриста для защиты интересов своего микропредприятия. Он не удосужился даже предоставить отзыв на исковое заявление, что фактически свидетельствует о признании претензий энергетиков полностью обоснованными.

Ждать, пока господин Цирковный поймет, что судебное заседание – это не то мероприятие, которое можно просто так игнорировать, судья Васильева не стала, чего и следовало ожидать.

На основании статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса РФ было решено рассматривать дело в отсутствие представителя ответчика. Решение при таких обстоятельствах также было легко предсказуемым: «Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО «Ваш дом» в пользу ПАО «Камчатскэнерго» 2 миллиона 192 тысячи 499 рублей 45 копеек, включая суммы долга, пени и государственные пошлины».

Предметом судебного спора, кстати, далеко не первого в недолгой истории ООО «Ваш дом», стала поставка энергоресурсов в дома № 48 и 50 на улице Дальней, а также в дом № 30 на улице Звездной в Петропавловске. О том, как именно эти и другие дома переходили в управление фирмы господина Цирковного, наша газета подробно рассказывала в июне нынешнего года.

В частности, жители квартир в доме на Звездной узнали о том, что их пятиэтажное здание на 12 подъездов и 180 квартир передано из ООО «УЖКХ» в другую управляющую компанию – ООО УК «Ваш дом» – совершенно случайно, обнаружив изменения в квитанциях на оплату коммунальных услуг. В самой не так давно появившейся на рынке управляющей компании, а затем и в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Камчатского края собственникам жилья объяснили: дескать, они же сами и приняли такое решение о переходе в другую управляющую компанию на… общем собрании 23 сентября 2017 года.

Изумлению жильцов не было предела. Никакого собрания в тот день не проводилось, да и качество услуг, предоставляемых ООО «УЖКХ», их вполне устраивало. Однако им предоставили протокол собрания, согласно которому 20 процентов голосов за смену управляющей компании было получено очным голосованием, а еще 31 процент – заочно, путем поквартирного опроса собственников.

С точки зрения буквы закона вроде бы комар носа не подточит, если бы не один нюанс. Некоторые собственники квартир категорически заявили, что никогда не подписывали никаких документов по этому поводу, а их автографы под протоколом подделаны. После этого соответствующие обращения они направили в Госжилинспекцию и в прокуратуру Камчатского края. По мнению жителей, в данном случае произошел обыкновенный рейдерский захват, направленный на передел рынка коммунальных услуг в камчатской столице.

В результате жителям дома на Звездной все-таки удалось отстоять свои права и избавить собственность от назойливого внимания «Вашего дома».

Но долгов наделать господин Цирковный успел.

Любому другому предпринимателю 22-х лет от роду, который до того, как взяться за управление жилой недвижимостью, трудился рядовым электромонтером в региональном отделении Пенсионного фонда РФ, подобные «шалости» вряд ли сошли бы с рук. Но Ростислав Цирковный оказался не простым бизнесменом.

Как «Вести» писали уже не раз, у него есть замечательная мама, которая подарила мальчику не только жизнь, но и жизненные перспективы.

Дело в том, что Александра Рашитовна Цирковная давно и успешно возглавляет отдел муниципального жилищного контроля в мэрии Петропавловска.

Согласно официальному документу под названием «Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», принятому решением городской думы от 28.08.2013 № 113-нд, именно госпожа Цирковная и ее подчиненные обязаны «осуществлять контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посредством организации и проведения проверок соблюдения обязательных требований к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решений».

Уважаемую женщину в ее желании обеспечить сыну достойное существование нисколько не останавливает очевидный конфликт интересов. Под этим термином законодательство подразумевает ситуацию, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. В муниципалитете краевой столицы по данному поводу до сих пор не начато даже служебное расследование.

Фирма Цирковного-младшего между тем успела погрязнуть в долгах перед энергетиками.

Будучи еще совсем юным, Ростислав в бизнесе использовал свои электромонтерские навыки. В 20 лет он организовал фирму «Олимп» по производству электромонтажных работ с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Правда, не числилось в ней, по актуальным данным электронной базы rusprofile.ru, ни одного сотрудника.

По итогам 2016 года новоиспеченному предпринимателю даже удалось получить прибыль аж в шесть тысяч рублей, но этого для растущих потребностей молодого организма, наверное, не хватило. Тогда Ростислав Цирковный вместе с тогдашним компаньоном Артуром Егоровым и создали управляющую компанию «Ваш дом», которая сразу начала агрессивно прибирать к рукам объект за объектом.

Десятая статья Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в частности, гласит: «Под личной заинтересованностью понимается возможность получения каких-либо выгод (преимуществ) лицами, состоящими с лицом, замещающим должность муниципальной гражданской службы в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей).

Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается на государственных и муниципальных служащих».

Наверное, мало кто из наших читателей усомнится в том, что бизнесмен, чья родная мать контролирует в органах власти основную сферу его деятельности, автоматически получает на рынке выгоды (преимущества). Ростислав Цирковный между тем продолжает расширять свой бизнес.

Управлять многоквартирными домами действительно оказалось выгоднее, чем монтировать электрические сети. Являясь, по сути, посредником между жильцами и ресурсоснабжающей организацией, «Ваш дом» исправно собирал оплату за тепло и горячее водоснабжение с жильцов домов на улицах Дальней и Звездной, но как-то забывал перечислять полученные деньги в ПАО «Камчатскэнерго».

Это и стало поводом для вердикта, вынесенного в конце августа судьей арбитражного суда Ириной Васильевой.

Почему господин Цирковный был так равнодушен к судебному процессу ценой более чем в два миллиона рублей, стало понятно буквально через месяц после оглашения вердикта.

1 октября нынешнего года в Едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о том, что ООО УК «Ваш дом» переименовано в ООО УК «Феникс». В тот же день уставный капитал старой «управляйки», спрятавшейся под новым именем, был увеличен с 20 тысяч до 100 тысяч рублей. А еще десять дней спустя из числа учредителей исчез и Артур Егоров. Теперь единоличным хозяином «Феникса» является сын начальницы отдела муниципального жилищного контроля администрации ПКГО.

Генеральным директором «Феникса» стал некто Игорь Леоненко, ранее возглавлявший ныне ликвидированную родовую общину «Лач».

Эта рокировка дает повод вспомнить о профессиональном зицпредседателе Фунте из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». В обязанности этого персонажа как номинального руководителя входило вместо подлинного махинатора попасть под суд и в тюрьму, причем на время отсидки ему полагался двойной оклад.

По одной из версий, Ростислав Цирковный с помощью перерегистрации фирмы решил спрятаться от кредиторов из ПАО «Камчатскэнерго», от которых его мама после решения суда защитить не в силах. Другая версия заключается в том, что после смены названия и гендиректора настоящий владелец фирмы рассчитывал избавиться от подмоченной деловой репутации, связанной с прежним названием. В пользу второго предположения говорит избранное не без юмора название «управляйки». Давным-давно Фениксом называли мифическую птицу, якобы способную сжигать себя и затем возрождаться.

Компаньон Ростислава Цирковного Артур Егоров в состав учредителей «Феникса» не вошел. Это подтверждает информацию о том, что, когда в «Ваш дом» потекли первые деньги, между приятелями, похоже, пробежала черная кошка.

Еще в конце декабря 2017 года господин Егоров зарегистрировал вместе с неким Александром Герасименко новую управляющую компанию – ООО «КамчатЖКХ».

Уставный капитал этой фирмы составляет всего 10 тысяч рублей. Две трети у Егорова, остальное принадлежит Герасименко. Столь скромные вложения в свежеиспеченный бизнес объясняются, скорее всего, отнюдь не стесненными финансовыми обстоятельствами двух жилищно-коммунальных предпринимателей. Дело в том, что участники общества с ограниченной ответственностью (в нашем случае – Егоров и Герасименко) по закону отвечают по его обязательствам только в пределах принадлежащих им долей в уставном капитале общества. В случае возникновения у «КамчатЖКХ» каких-либо финансовых проблем, его учредители должны будут заплатить кредиторам на двоих только те самые 10 тысяч. Остальное придется простить.

Одним из первых домов, которые присмотрело для себя ООО «КамчатЖКХ» стало здание по адресу: улица Солнечная, 5 в краевом центре. До недавних пор дом находился в ведении ООО «УЖКХ». Последний договор с крупнейшей управляющей компанией Петропавловска по решению общего собрания собственников жилья был подписан 1 июня 2010 года. Всех все устраивало, однако в один из дней нынешнего лета жильцы вдруг узнали, что «УЖКХ» к их дому отношения больше не имеет, а плату за коммунальные услуги теперь они должны перечислять совсем другой фирме с подозрительно похожим названием.

Как выяснилось, такая ситуация сложилась после заочного голосования. Представители «КамчатЖКХ» получили в свое распоряжение бюллетени с подписями квартировладельцев, которые чуть ли не единогласно высказались за смену управляющей компании. Но сами жильцы категорически утверждают: голосование сфальсифицировано.

Процедура организации собрания также вызывает у них сомнения. Согласно заявлению жильцов в правоохранительные органы, официально инициатором голосования был объявлен человек, не являющийся собственником жилья. Он зарегистрирован в квартире, находящейся в муниципальной собственности. Согласно законодательству, внеочередное собрание собственников жилья в многоквартирном доме может быть созвано по инициативе любого из них. Но если собрание инициировано иными физическими или юридическими лицами, оно нелегитимно.

Ростислав Цирковный возрождать свою фирму под новым названием после сокрушительного фиаско в суде начал, прямо скажем, нетривиально. В подъездах многоквартирных зданий, управляемых бывшим «Вашим домом», а ныне «Фениксом», появились объявления, адресованные родителям самых юных жильцов. «Ваша управляющая компания начинает сбор заявок на бесплатное посещение ваших детей Дедом Морозом», – говорится в листовках.

Для приема заявок указан номер телефона ООО «Феникс». Впрочем, сотрудница, которая отвечает на звонки, ничего не смогла сообщить корреспонденту «Вестей» о том, за чей счет будут оплачиваться услуги приглашенных актеров. Или господин Цирковный сам намерен наряжаться в красный тулуп и лично таскать мешки с подарками? Неужели для этого летом он стал отращивать бороду? А Снегурочкой будет мама?

Полагаем, трюк с приглашением Деда Мороза – это очередное вранье господина Цирковного. Аферисты, как их не одевай, всегда остаются аферистами.

Соб. инф.v