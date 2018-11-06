ЛОГИКА ЭВОЛЮЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

06 Ноября 2018



Рост инвестиций и темпов социально-экономического развития

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края является одним из базисных механизмов созданной в крае эффективной системы поддержки бизнеса и формирования благоприятного инвестиционного климата. Сегодня в регионе реализуются десятки интереснейших проектов, суммарная стоимость которых составляет миллиарды рублей. На Камчатке работают фирмы, имеющие мировое значение и вес. Группа компаний «Ренова» реализует проекты в нескольких отраслях экономики: в горнорудной отрасли, в логистике, в агропромышленной сфере, в туризме.

ПАО «Новатэк» готовится к строительству морского комплекса по перевалке сжиженного природного газа. Планирует начать разработку Крутогоровского угольного месторождения индийская компания «Тата Power». Буквально на днях «Корпорацией развития Камчатки» подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Строительство Жупановской ГЭС» с китайской компанией Harbin ZhongJiGuo Investment Corporation.

В регионе успешно развивается средний и малый бизнес. По количеству работающих в рамках СМП предпринимателей на душу населения край занимает в стране одно из лидирующих мест. Все это более чем доказательно говорит о благоприятных условиях, созданных на Камчатке для ведения бизнеса, реализации инвестиционных инициатив.

О том, как Министерство экономического развития и торговли способствует росту деловой активности, и состоялся наш разговор с его руководителем Дмитрием Коростелевым.

Корр.: Дмитрий Анатольевич, известно указание главы государства об оценке деятельности региональных управленческих команд, особенно экономического блока, по месту, занятому субъектом Федерации в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Насколько эта градация соответствует реальному положению дел, и какие показатели она в себя включает?

Дмитрий Коростелев: На мой взгляд, на сегодняшний день место в Нацрейтинге – наиболее объективный показатель уровня развития региона, его способности отвечать на вызовы в экономической и социальной сферах, встраиваться в современную систему хозяйствования. Рейтинг учитывает 44 показателя, сгруппированные в 17 факторов, определяющих 4 доминантных направления: регуляторная среда, институты для развития бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. При этом учитываются не только технические и количественные показатели, как-то: снижение временных затрат по техническому присоединению, сроков регистрации, постановки на кадастровый учет, уменьшение административных процедур, но и проводится операторами Всероссийского центра изучения общественного мнения опрос бизнес-сообщества, в ходе которого выясняется оценка созданных в регионе условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В прошлом году нам удалось неплохо поработать в рамках продвижения края в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Камчатка совершила гигантский скачок, поднявшись на 36 пунктов. Следует учитывать, что речь идет о комплексной работе, как вы правильно выразились, всей управленческой команды. Организует эту работу Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края при самом тесном участии других органов исполнительной власти региона, в том числе нашего министерства, и в условиях активного взаимодействия и диалога с предпринимательским сообществом.

В текущем году перед нами – еще более амбициозная цель. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поставил задачу региону войти в ТОП-25 рейтинга инвестиционной привлекательности. Это тем более сложно, если учесть схожие амбиции других регионов, в том числе наших соседей по ДФО. Мы работаем над решением этой задачи. У нас сформированы необходимые нормативно-правовые акты, постоянно ведется поиск путей снижения нагрузок на бизнес. Речь идет о минимизации административных процедур при реализации инвестиционных проектов, оптимизации контрольно-надзорной деятельности, об уменьшении фискального прессинга…

Понятно, что этот поиск нельзя доводить до крайних мер. Если говорить о фискальной нагрузке, то необходимо обеспечить устойчивость системы налогообложения Камчатского края, стабильный рост поступлений в бюджеты всех уровней.

Мы видим и ряд мер, которые необходимо принять, в том числе в рамках разработки нормативно-правовых актов. Эти вопросы правительство края решает в тесном диалоге с бизнесом. Надо отдать должное Торгово-промышленной палате Камчатки, «Деловой России», Российскому союзу промышленников и предпринимателей, «Опоре России» в лице их региональных представительств. Они постоянно аккумулируют проблемы, волнующие бизнес, систематизируют их и направляют органам исполнительной и законодательной власти.

Корр.: О каких инициативах идет речь?

Дмитрий Коростелев: Их характер достаточно разнообразен. Генерируемые бизнесом инициативы касаются вопросов территориального планирования, выделения и регистрации земельных участков. С последним вопросом складывается непростая ситуация, обусловленная нестабильной работой начавшей недавно действовать федеральной информационной системы, аккумулирующей данные всех российских регионов. Мы сделали максимально возможным получение бизнесом услуг в электронном виде через отдельные окна в наших многофункциональных центрах. Но следует отметить, что МФЦ являются фронт-офисом, а конечный результат зависит, скажем, от управления Росреестра, которое сегодня сталкивается с перебоями в работе вновь введенного программного продукта. Последнее замечание касается не только Камчатского края, но и в целом всех регионов страны.

Поднимает бизнес и вопросы, связанные с контрольно-надзорной деятельностью. Часто они относятся к функционалу федеральных органов исполнительной власти.

Мы договорились с бизнесом встречаться ежеквартально для обсуждения волнующих их вопросов и стараемся делать такое общение неформальным. Поэтому и ведем диалог на нейтральной площадке, которую предоставляет нам Краевая библиотека имени Степана Крашенинникова. Там мы обсуждаем, наряду с другими проблемами, трудности, с которыми сталкиваются предприниматели в ходе проводимых в отношении них проверок. На встречи мы приглашаем и представителей федеральных органов исполнительной власти. Они охотно откликаются.

Необходимо отметить, что таких вопросов от встречи к встрече поднимается все меньше. Диалоги бизнеса и власти позволяют находить решение многих проблем, в том числе через механизм законотворчества.

Корр.: Министерство экономического развития и торговли недавно представило в Законодательное собрание края теперь уже принятый законопроект о дополнительных льготах резидентам ТОР и СПВ. В чем заключаются новые фискальные преференции?

Дмитрий Коростелев: Хочу отметить, что разработанные министерством поправки в региональный закон о налоге на имущество организаций наш депутатский корпус принял единогласно, за что я им признателен. Несмотря на возможные фракционные разногласия, в Законодательном собрании всегда конструктивно подходят к рассмотрению нормативно-правовых актов, касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Теперь о самом документе. В ходе реализации инвестиционных инициатив в рамках программ территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток стала очевидной необходимость распространить льготы на имущество не только на строящиеся объекты, но и на те, которые находились в собственности компании до получения ею статуса резидента ТОР или СПВ и являются базой для создания новых мощностей.

Согласно поправкам в региональный закон, на 5-летний срок вводятся льготы по налогу на имущество по объектам, которые предстоит реконструировать или модернизировать в рамках реализации проектов, инициаторы которых имеют статусы резидентов ТОР и СПВ. Новые фискальные преференции позволят с меньшими затратами осуществить реконструкцию морского порта Петропавловска-Камчатского, превращения его в порт-хаб на трассе Северного морского пути. Закон окажется интересен и той части бизнеса, который реализует свои проекты в сфере переработки морепродуктов, судоремонтной отрасли, индустрии гостеприимства, занятым реконструкцией парков, скверов, других объектов социального предпринимательства.

Корр.: Какие еще приятные новации таит в себе портфель законодательных инициатив министерства?

Дмитрий Коростелев: Самый резонансный законопроект, который краевому парламенту предстоит рассмотреть на ближайшей сессии, касается снижения ставок транспортного налога. Он позволяет вернуться на позиции 2015 года, на те ставки, которые в тот период существовали. Законопроект потребовал принятия параллельно с ним еще нескольких нормативно-правовых актов, позволяющих сохранить в итоге статус-кво налоговой системы региона.

В прошлом году мы, проведя инвентаризацию созданных в крае фискальных преференций, решили освободиться от их неэффективной части. Среди таких льгот – налог на имущество организаций в сфере ЖКХ. Мы отказались от него, поскольку он занимает незначительный объем в валовой выручке, никак не влияет на тарифы и носит заявительный характер.

Проведенная ревизия позволила нам пойти на снижение транспортного налога, не уменьшая общие фискальные сборы в бюджет. Мы исходили из того, что серьезный рост стоимости автомобильного топлива государству необходимо компенсировать. Транспортные сборы являются налогом региональным, и у нас есть право вносить коррективы. Новый закон коснется огромной армии камчатских автовладельцев, число которых превышает 120 тысяч.

Корр.: Спасибо за хорошие новости. Дмитрий Анатольевич, вы уже касались вопроса деятельности многофункциональных центров, работу которых курирует министерство. Они являются важным структурным элементом снижения административных процедур, через которые приходится проходить бизнесу, уменьшают их затраты на консультационные услуги. Есть ли жалобы со стороны предпринимателей на работу МФЦ?

Дмитрий Коростелев: Если и есть, то они носят эпизодический характер и касаются частностей. Деятельность камчатских МФЦ с бизнесом высоко оценена федеральным центром. Некоторые практики их работы рекомендованы для распространения в других регионах. Современные позитивные достижения мы не рассматриваем как конечный результат нашей деятельности. Практика работы МФЦ постоянно совершенствуется, расширяется диапазон их функционала. Они строят работу в режиме «одного окна». Предпринимателю остается сформировать первоначальный пакет документов. Мы стремимся достичь такого положения дел, когда предприниматель будет обращаться в офис МФЦ только за получением результата государственной услуги.

Ищем мы и другие способы поддержки предпринимательства в контексте заданного вами вопроса. Например, недавно в Петропавловске-Камчатском открылся Центр оказания услуг для бизнеса.

В нем предприниматели могут получить услуги налоговой службы, Пенсионного фонда, Росимущества, службы судебных приставов, Федеральной корпорации по развитию МСП, кредитных и других организаций. Центр оказания услуг для бизнеса также проводит консультации о финансовых и нефинансовых мерах поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности. В регионе их насчитывается более 60.

На ближайшее время намечено открытие в Петропавловске еще двух центров оказания услуг для бизнеса. В перспективе планируем их создание и в других населенных пунктах края.

Корр.: Дмитрий Анатольевич, как известно, в крае реализуется громадное количество инвестиционных проектов. Какие инвестиционные инициативы вы считаете для экономики региона наиболее актуальными?

Дмитрий Коростелев: Все без исключения. Поэтому и оказывается поддержка всем предпринимателям: и тем, кто вкладывает в проект несколько миллионов рублей, и тем, чьи инвестиции исчисляются миллиардами. Но есть несколько отраслей экономики, которые в регионе считаются приоритетными. В их числе сельское хозяйство.

Тут хотелось бы отметить проект Группы компаний «Агротек», ведущей строительство откормочного свинокомплекса в поселке Лесном. Его реализация началась около трех лет назад. Сегодня проект близок к завершению. Введение комплекса в строй позволит Камчатке с учетом продукции уже действующих животноводческих предприятий региона отказаться от завозной свинины. О таком результате еще шесть-семь лет назад мы и мечтать не могли. Сегодня реальными становятся планы поставок мяса и продукции из него в соседние регионы.

Достаточно интересные проекты реализуются у нас в сферах индустрии гостеприимства и создания транспортной инфраструктуры. Строятся гостиницы и другие места повышенной комфортности для размещения туристов.

Успешно решается вопрос инфраструктурного обеспечения аэропорта Петропавловска-Камчатского. Главная воздушная гавань региона, построенная много десятилетий назад, сегодня не справляется с растущим потоком пассажиров. Поэтому владельцы аэропорта параллельно решают два вопроса: проводят модернизацию действующего аэровокзала и готовят строительство нового терминала, сдача в эксплуатацию которого планируется в 2021 году.

У нас есть отличные проекты по освоению запасов пресных вод, других ресурсов…

Вообще список инвестиционных проектов, реализуемых на территории Камчатского края, обширен, что свидетельствует о высоких темпах развития территории, благоприятном климате предпринимательской деятельности…

Корр.: Но вот недавно в одном из изданий довелось прочесть, что снижение объемов федерального дотирования краевого бюджета на 2019 год якобы говорит о недовольстве центра положением дел в регионе…

Дмитрий Коростелев: Все как раз обстоит с точностью до наоборот. Снижение федеральных дотаций в краевой бюджет на следующий год говорит о росте собственных доходов региона. За последние годы Камчатка демонстрирует устойчивое увеличение поступления налогов и сборов. И это при том условии, что многие компании, прежде всего резиденты ТОР и СПВ, имеют значительные фискальные преференции.

Федеральный центр в качестве поощрительной меры за стабильный рост доходов неоднократно выделял краю дополнительные финансовые транши. Утверждение о том, что полуостров находится в глубоком дотационном ущелье, из которого ему никогда не выбраться, все больше теряет актуальность.

Край третий год демонстрирует высокие темпы социально-экономического развития. Сегодняшний период не является исключением. Регион сохраняет позитивную динамику по большинству основных показателей. В текущем году нас особенно порадовал рыбохозяйственный комплекс, сумевший выйти на абсолютный рекорд за всю историю промысла тихоокеанских лососей. Добыто почти полмиллиона тонн горбуши, нерки, кижуча, кеты и чавычи. Руководство края, не без оснований, рассчитывает на соответствующие налоги и на высокие заработные платы рыбаков.

Неплохие результаты показывает и сельское хозяйство края, несмотря на то, что нынешнее лето не порадовало теплом и обилием погожих дней.

Высокие темпы развития края позволили нам при формировании прогноза социально-экономического развития территории на 2019 год и на плановый период до 2024 года скорректировать объемы валового регионального продукта в сторону повышения. По нашим оценкам, в текущем году он превысит 226 миллиардов рублей, что на 4 миллиарда больше, чем планировалось ранее. В следующем году мы прогнозируем рост ВРП на 3,2 процента по сравнению с текущим годом. Это, как вы понимаете, значительно больше, чем в целом по стране.

Рассчитываем, что объем инвестиций в 2019 году в основной капитал составит почти 40 миллиардов рублей. Бюджетные инвестиции за счет бюджетов всех уровней в плановом периоде оцениваем в диапазоне от 10,5 до 10,8 миллиарда рублей…

Вопросы задавал Владимир СЛАБУКА