ЛОГИКА ЭВОЛЮЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

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06 Ноября 2018

Рост инвестиций и темпов социально-экономического развития

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края является одним из базисных механизмов созданной в крае эффективной системы поддержки бизнеса и формирования благоприятного инвестиционного климата. Сегодня в регионе реализуются десятки интереснейших проектов, суммарная стоимость которых составляет миллиарды рублей. На Камчатке работают фирмы, имеющие мировое значение и вес. Группа компаний «Ренова» реализует проекты в нескольких отраслях экономики: в горнорудной отрасли, в логистике, в агропромышленной сфере, в туризме.

ПАО «Новатэк» готовится к строительству морского комплекса по перевалке сжиженного природного газа. Планирует начать разработку Крутогоровского угольного месторождения индийская компания «Тата Power». Буквально на днях «Корпорацией развития Камчатки» подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Строительство Жупановской ГЭС» с китайской компанией Harbin ZhongJiGuo Investment Corporation.

В регионе успешно развивается средний и малый бизнес. По количеству работающих в рамках СМП предпринимателей на душу населения край занимает в стране одно из лидирующих мест. Все это более чем доказательно говорит о благоприятных условиях, созданных на Камчатке для ведения бизнеса, реализации инвестиционных инициатив.

О том, как Министерство экономического развития и торговли способствует росту деловой активности, и состоялся наш разговор с его руководителем Дмитрием Коростелевым.

Корр.: Дмитрий Анатольевич, известно указание главы государства об оценке деятельности региональных управленческих команд, особенно экономического блока, по месту, занятому субъектом Федерации в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Насколько эта градация соответствует реальному положению дел, и какие показатели она в себя включает?

Дмитрий Коростелев: На мой взгляд, на сегодняшний день место в Нацрейтинге – наиболее объективный показатель уровня развития региона, его способности отвечать на вызовы в экономической и социальной сферах, встраиваться в современную систему хозяйствования. Рейтинг учитывает 44 показателя, сгруппированные в 17 факторов, определяющих 4 доминантных направления: регуляторная среда, институты для развития бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. При этом учитываются не только технические и количественные показатели, как-то: снижение временных затрат по техническому присоединению, сроков регистрации, постановки на кадастровый учет, уменьшение административных процедур, но и проводится операторами Всероссийского центра изучения общественного мнения опрос бизнес-сообщества, в ходе которого выясняется оценка созданных в регионе условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В прошлом году нам удалось неплохо поработать в рамках продвижения края в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Камчатка совершила гигантский скачок, поднявшись на 36 пунктов. Следует учитывать, что речь идет о комплексной работе, как вы правильно выразились, всей управленческой команды. Организует эту работу Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края при самом тесном участии других органов исполнительной власти региона, в том числе нашего министерства, и в условиях активного взаимодействия и диалога с предпринимательским сообществом.

В текущем году перед нами – еще более амбициозная цель. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поставил задачу региону войти в ТОП-25 рейтинга инвестиционной привлекательности. Это тем более сложно, если учесть схожие амбиции других регионов, в том числе наших соседей по ДФО. Мы работаем над решением этой задачи. У нас сформированы необходимые нормативно-правовые акты, постоянно ведется поиск путей снижения нагрузок на бизнес. Речь идет о минимизации административных процедур при реализации инвестиционных проектов, оптимизации контрольно-надзорной деятельности, об уменьшении фискального прессинга…

Понятно, что этот поиск нельзя доводить до крайних мер. Если говорить о фискальной нагрузке, то необходимо обеспечить устойчивость системы налогообложения Камчатского края, стабильный рост поступлений в бюджеты всех уровней.

Мы видим и ряд мер, которые необходимо принять, в том числе в рамках разработки нормативно-правовых актов. Эти вопросы правительство края решает в тесном диалоге с бизнесом. Надо отдать должное Торгово-промышленной палате Камчатки, «Деловой России», Российскому союзу промышленников и предпринимателей, «Опоре России» в лице их региональных представительств. Они постоянно аккумулируют проблемы, волнующие бизнес, систематизируют их и направляют органам исполнительной и законодательной власти.

Корр.: О каких инициативах идет речь?

Дмитрий Коростелев: Их характер достаточно разнообразен. Генерируемые бизнесом инициативы касаются вопросов территориального планирования, выделения и регистрации земельных участков. С последним вопросом складывается непростая ситуация, обусловленная нестабильной работой начавшей недавно действовать федеральной информационной системы, аккумулирующей данные всех российских регионов. Мы сделали максимально возможным получение бизнесом услуг в электронном виде через отдельные окна в наших многофункциональных центрах. Но следует отметить, что МФЦ являются фронт-офисом, а конечный результат зависит, скажем, от управления Росреестра, которое сегодня сталкивается с перебоями в работе вновь введенного программного продукта. Последнее замечание касается не только Камчатского края, но и в целом всех регионов страны.

Поднимает бизнес и вопросы, связанные с контрольно-надзорной деятельностью. Часто они относятся к функционалу федеральных органов исполнительной власти.

Мы договорились с бизнесом встречаться ежеквартально для обсуждения волнующих их вопросов и стараемся делать такое общение неформальным. Поэтому и ведем диалог на нейтральной площадке, которую предоставляет нам Краевая библиотека имени Степана Крашенинникова. Там мы обсуждаем, наряду с другими проблемами, трудности, с которыми сталкиваются предприниматели в ходе проводимых в отношении них проверок. На встречи мы приглашаем и представителей федеральных органов исполнительной власти. Они охотно откликаются.

Необходимо отметить, что таких вопросов от встречи к встрече поднимается все меньше. Диалоги бизнеса и власти позволяют находить решение многих проблем, в том числе через механизм законотворчества.

Корр.: Министерство экономического развития и торговли недавно представило в Законодательное собрание края теперь уже принятый законопроект о дополнительных льготах резидентам ТОР и СПВ. В чем заключаются новые фискальные преференции?

Дмитрий Коростелев: Хочу отметить, что разработанные министерством поправки в региональный закон о налоге на имущество организаций наш депутатский корпус принял единогласно, за что я им признателен. Несмотря на возможные фракционные разногласия, в Законодательном собрании всегда конструктивно подходят к рассмотрению нормативно-правовых актов, касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Теперь о самом документе. В ходе реализации инвестиционных инициатив в рамках программ территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток стала очевидной необходимость распространить льготы на имущество не только на строящиеся объекты, но и на те, которые находились в собственности компании до получения ею статуса резидента ТОР или СПВ и являются базой для создания новых мощностей.

Согласно поправкам в региональный закон, на 5-летний срок вводятся льготы по налогу на имущество по объектам, которые предстоит реконструировать или модернизировать в рамках реализации проектов, инициаторы которых имеют статусы резидентов ТОР и СПВ. Новые фискальные преференции позволят с меньшими затратами осуществить реконструкцию морского порта Петропавловска-Камчатского, превращения его в порт-хаб на трассе Северного морского пути. Закон окажется интересен и той части бизнеса, который реализует свои проекты в сфере переработки морепродуктов, судоремонтной отрасли, индустрии гостеприимства, занятым реконструкцией парков, скверов, других объектов социального предпринимательства.

Корр.: Какие еще приятные новации таит в себе портфель законодательных инициатив министерства?

Дмитрий Коростелев: Самый резонансный законопроект, который краевому парламенту предстоит рассмотреть на ближайшей сессии, касается снижения ставок транспортного налога. Он позволяет вернуться на позиции 2015 года, на те ставки, которые в тот период существовали. Законопроект потребовал принятия параллельно с ним еще нескольких нормативно-правовых актов, позволяющих сохранить в итоге статус-кво налоговой системы региона.

В прошлом году мы, проведя инвентаризацию созданных в крае фискальных преференций, решили освободиться от их неэффективной части. Среди таких льгот – налог на имущество организаций в сфере ЖКХ. Мы отказались от него, поскольку он занимает незначительный объем в валовой выручке, никак не влияет на тарифы и носит заявительный характер.

Проведенная ревизия позволила нам пойти на снижение транспортного налога, не уменьшая общие фискальные сборы в бюджет. Мы исходили из того, что серьезный рост стоимости автомобильного топлива государству необходимо компенсировать. Транспортные сборы являются налогом региональным, и у нас есть право вносить коррективы. Новый закон коснется огромной армии камчатских автовладельцев, число которых превышает 120 тысяч.

Корр.: Спасибо за хорошие новости. Дмитрий Анатольевич, вы уже касались вопроса деятельности многофункциональных центров, работу которых курирует министерство. Они являются важным структурным элементом снижения административных процедур, через которые приходится проходить бизнесу, уменьшают их затраты на консультационные услуги. Есть ли жалобы со стороны предпринимателей на работу МФЦ?

Дмитрий Коростелев: Если и есть, то они носят эпизодический характер и касаются частностей. Деятельность камчатских МФЦ с бизнесом высоко оценена федеральным центром. Некоторые практики их работы рекомендованы для распространения в других регионах. Современные позитивные достижения мы не рассматриваем как конечный результат нашей деятельности. Практика работы МФЦ постоянно совершенствуется, расширяется диапазон их функционала. Они строят работу в режиме «одного окна». Предпринимателю остается сформировать первоначальный пакет документов. Мы стремимся достичь такого положения дел, когда предприниматель будет обращаться в офис МФЦ только за получением результата государственной услуги.

Ищем мы и другие способы поддержки предпринимательства в контексте заданного вами вопроса. Например, недавно в Петропавловске-Камчатском открылся Центр оказания услуг для бизнеса.

В нем предприниматели могут получить услуги налоговой службы, Пенсионного фонда, Росимущества, службы судебных приставов, Федеральной корпорации по развитию МСП, кредитных и других организаций. Центр оказания услуг для бизнеса также проводит консультации о финансовых и нефинансовых мерах поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности. В регионе их насчитывается более 60.

На ближайшее время намечено открытие в Петропавловске еще двух центров оказания услуг для бизнеса. В перспективе планируем их создание и в других населенных пунктах края.

Корр.: Дмитрий Анатольевич, как известно, в крае реализуется громадное количество инвестиционных проектов. Какие инвестиционные инициативы вы считаете для экономики региона наиболее актуальными?

Дмитрий Коростелев: Все без исключения. Поэтому и оказывается поддержка всем предпринимателям: и тем, кто вкладывает в проект несколько миллионов рублей, и тем, чьи инвестиции исчисляются миллиардами. Но есть несколько отраслей экономики, которые в регионе считаются приоритетными. В их числе сельское хозяйство.

Тут хотелось бы отметить проект Группы компаний «Агротек», ведущей строительство откормочного свинокомплекса в поселке Лесном. Его реализация началась около трех лет назад. Сегодня проект близок к завершению. Введение комплекса в строй позволит Камчатке с учетом продукции уже действующих животноводческих предприятий региона отказаться от завозной свинины. О таком результате еще шесть-семь лет назад мы и мечтать не могли. Сегодня реальными становятся планы поставок мяса и продукции из него в соседние регионы.

Достаточно интересные проекты реализуются у нас в сферах индустрии гостеприимства и создания транспортной инфраструктуры. Строятся гостиницы и другие места повышенной комфортности для размещения туристов.

Успешно решается вопрос инфраструктурного обеспечения аэропорта Петропавловска-Камчатского. Главная воздушная гавань региона, построенная много десятилетий назад, сегодня не справляется с растущим потоком пассажиров. Поэтому владельцы аэропорта параллельно решают два вопроса: проводят модернизацию действующего аэровокзала и готовят строительство нового терминала, сдача в эксплуатацию которого планируется в 2021 году.

У нас есть отличные проекты по освоению запасов пресных вод, других ресурсов…

Вообще список инвестиционных проектов, реализуемых на территории Камчатского края, обширен, что свидетельствует о высоких темпах развития территории, благоприятном климате предпринимательской деятельности…

Корр.: Но вот недавно в одном из изданий довелось прочесть, что снижение объемов федерального дотирования краевого бюджета на 2019 год якобы говорит о недовольстве центра положением дел в регионе…

Дмитрий Коростелев: Все как раз обстоит с точностью до наоборот. Снижение федеральных дотаций в краевой бюджет на следующий год говорит о росте собственных доходов региона. За последние годы Камчатка демонстрирует устойчивое увеличение поступления налогов и сборов. И это при том условии, что многие компании, прежде всего резиденты ТОР и СПВ, имеют значительные фискальные преференции.

Федеральный центр в качестве поощрительной меры за стабильный рост доходов неоднократно выделял краю дополнительные финансовые транши. Утверждение о том, что полуостров находится в глубоком дотационном ущелье, из которого ему никогда не выбраться, все больше теряет актуальность.

Край третий год демонстрирует высокие темпы социально-экономического развития. Сегодняшний период не является исключением. Регион сохраняет позитивную динамику по большинству основных показателей. В текущем году нас особенно порадовал рыбохозяйственный комплекс, сумевший выйти на абсолютный рекорд за всю историю промысла тихоокеанских лососей. Добыто почти полмиллиона тонн горбуши, нерки, кижуча, кеты и чавычи. Руководство края, не без оснований, рассчитывает на соответствующие налоги и на высокие заработные платы рыбаков.

Неплохие результаты показывает и сельское хозяйство края, несмотря на то, что нынешнее лето не порадовало теплом и обилием погожих дней.

Высокие темпы развития края позволили нам при формировании прогноза социально-экономического развития территории на 2019 год и на плановый период до 2024 года скорректировать объемы валового регионального продукта в сторону повышения. По нашим оценкам, в текущем году он превысит 226 миллиардов рублей, что на 4 миллиарда больше, чем планировалось ранее. В следующем году мы прогнозируем рост ВРП на 3,2 процента по сравнению с текущим годом. Это, как вы понимаете, значительно больше, чем в целом по стране.

Рассчитываем, что объем инвестиций в 2019 году в основной капитал составит почти 40 миллиардов рублей. Бюджетные инвестиции за счет бюджетов всех уровней в плановом периоде оцениваем в диапазоне от 10,5 до 10,8 миллиарда рублей…

Вопросы задавал Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."