ЗАКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!

18 Декабря 2018



В резонансных уголовных делах замешаны сотрудники правоохранительных органов

Так уж вышло, что самые громкие, по версии «Вестей», судебные процессы и преступления уходящего 2018 года так или иначе связаны с бывшими или действующими сотрудниками полиции. Причем отнюдь не в том смысле, что они, как и полагается по роду деятельности, обезвреживали злоумышленников. Наоборот, стражи порядка оказывались подсудимыми, обвиняемыми или, как сразу в двух курьезных декабрьских ситуациях на Камчатке, потерпевшими. В этом материале мы подведем криминально-правоохранительные итоги года Желтой Земляной Собаки.

Страшнее, чем Чикатило

Получить в своей жизни сразу два пожизненных тюремных срока до «ангарского маньяка» Михаила Попкова в России не удавалось никому. В Иркутском областном суде 10 декабря нынешнего года завершился второй процесс по делу Попкова, уже отбывавшего к тому моменту пожизненный срок в исправительной колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области за 22 убийства и два покушения. Теперь бывший младший лейтенант милиции признан виновным еще в 56 убийствах и во второй раз осужден пожизненно.

Михаил Попков родился в Ангарске в 40 километрах от Иркутска в 1964 году. С середины 90-х он работал оперативным дежурным в первом отделении милиции родного города. За доброжелательность коллеги называли его «Миша-Улыбка». Но в 1998 году, едва получив звание младшего лейтенанта, Попков неожиданно для всех уволился из органов и стал работать в частном охранном предприятии. После выхода на пенсию в 2011 году подрабатывал частным извозом и рытьем могил.

С 1992 года, когда Попков впервые убил женщину, до последнего инкриминированного ему преступления, датированного 2010 годом, ангарский маньяк методично уничтожил, образно говоря, целую деревню – как минимум 78 человек, при том, что сознался он в 81 убийстве. Причастность убийцы к трем эпизодам обвинению доказать не удалось.

При этом маньяк редко повторялся. По мнению судмедэкспертов, он использовал различные орудия убийства: топор, нож, шило, отвертку, удавку... В отдельных случаях пускал в ход несколько орудий подряд. Возраст большинства жертв на момент убийства составлял от 19 до 28 лет. Одной жертве было 15, еще четырем от 35 до 40 лет. Все женщины были среднего роста и склонны к полноте. Все, кроме одной, в момент убийства находились в состоянии алкогольного опьянения средней или сильной степени и перед смертью подверглись изнасилованию. Единственная жертва, которая в момент нападения была трезва, изнасилована не была. Преступник задушил ее шарфом и нанес удары ножом по уже мертвому телу.

При этом, что удивительно, далеко не все женщины, которых он сажал в свою машину, чтобы подвезти до дома, были убиты. Многих он даже провожал до дверей подъезда и ждал, пока в окнах загорится свет. Некоторым помогал донести тяжелые вещи. При этом он насиловал и убивал именно тех, кто добровольно садился в его автомобиль. Силой в машину Попков никого не затаскивал.

Из-за отсутствия ярко выраженного почерка убийцы, ангарские сыщики почти восемь лет не замечали, что в их городе действует серийный убийца. Только в декабре 1999 года – после того, как старший следователь по особо важным делам Валерий Костарев выявил связь между несколькими убийцами, – для поиска и поимки маньяка была создана следственно-оперативная группа.

Сегодня государственный советник юстиции третьего класса Костарев убежден: до объединения всех уголовных дел об убийствах, совершенных Попковым, в одно производство качество оперативно-розыскных мероприятий по ним было «вопиюще отвратительным». По многим делам проводилась формальная работа, а в тех случаях, когда женщина числилась просто пропавшей без вести, порой вообще ничего не делалось. В папки были вложены лишь по два-три листочка с запросами и ответами на них. Больше трети вещественных доказательств было просто утеряно. Все дела об убийствах находились у разных следователей, и пересечения в них никто даже не пытался искать.

Впрочем, в полном бездействии сыщиков обвинить нельзя. По подозрению в убийствах в Ангарске проверялись десятки людей. Исключения не делалось даже для милиционеров: один экипаж вневедомственной охраны проверяли несколько месяцев. Именно эти сотрудники, как считалось, были последними, кто видел одну из пропавших без вести.

В разное время обвинения предъявляли трем непричастным к этим преступлениям мужчинам, одного даже судили, правда, обвинения в убийствах с него сняли. Он сел за другие преступления. Другой подозреваемый был зверски избит в ходе допроса, от него требовали признаний. Но серию тогда, в 1990-е, так и не усмотрели. В итоге Попкова вычисляли еще более десяти лет.

Анализировали и составляли самые разнообразные списки: мужчины - владельцы машин «Нива», сотрудники милиции, физически крепкие… Когда выяснилось, что сперму оставляет мужчина с третьей группой крови, то под подозрение попали все обладатели этой группы. Когда накопили достаточно материала, тех, у кого совпадали все признаки, оказалось 354 человека. Все они были приглашены сдать кровь и эпителий для проведения генетической экспертизы.

Среди них был и Попков. Он, кстати, когда пришел сдавать анализ, казался абсолютно спокойным, и даже подозрений в тот момент ни у кого не вызывал. Но на самом деле сразу после сдачи анализа на генетику Попков поехал к адвокату и сообщил, что может оказаться обвиняемым в серии убийств. А на следующий день вместе с семьей уехал из города сначала в Центральную Россию, якобы в отпуск, а потом во Владивосток. Там его и задержали, причем с оружием. По версии самого Попкова, он поехал покупать себе новый автомобиль, но оперативники считают, что он просто пытался скрыться.

По данным следствия, первое преступление «ангарский маньяк» совершил в 1992 году. Сам он позднее рассказал следователям, что тогда уличил жену в измене: вернувшись домой после суточного дежурства, обнаружил в мусорном ведре два использованных презерватива. Интересно, что разводиться Попков даже и не подумал: по его мнению, дочь должна была вырасти в полной семье. Но случившееся переполнило чашу ненависти к женщинам, и Попков решил убивать.

Как сказано сухим языком обвинительного заключения: «… по мотивам ненависти к женщинам из-за их распущенного поведения».

Боролся с коррупцией и… устал

Другой громкий судебный процесс начался в Пресненском суде Москвы 14 августа нынешнего года и продолжается до сих пор. На скамье подсудимых 38-летний полковник полиции Дмитрий Захарченко, обвиняемый по статьям 290 «Получение взятки» и 294 «Воспрепятствование производству предварительного расследования» Уголовного кодекса РФ.

Самый богатый офицер не только в России, но и, пожалуй, в мире, на момент ареста в сентябре 2016 года занимал высокую должность в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. С коррупцией Захарченко боролся настолько усердно, что у него и членов его семьи в общей сложности было изъято 13 квартир в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, полукилограммовый слиток золота, драгоценности, а также валюта на сумму в девять миллиардов рублей.

После того, как «черная бухгалтерия» Захарченко была обнаружена, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказывал, что больше всего был потрясен тем, что в записях полковника рядом с суммой в 600 тысяч евро стояла пометка «мелочь». В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в окружении Захарченко и на работе, где он появлялся нечасто, его называли «Захар хитрый», так как успешные схемы вымогательства взяток он разрабатывал и организовывал лично.

Говорят, что одну из квартир сестра Захарченко купила по его просьбе за 85 миллионов рублей именно для хранения наличности. Ни в один сейф деньги не помещались. Набитое деньгами жилище располагалось в элитном жилом комплексе «Доминион», где квадратный метр стоит от 10 тысяч долларов США. Одна из квартир здесь принадлежала губернатору Сахалина Хорошавину, другая – фигуранту дела «Оборонсервиса» со смешной фамилией Недобор. Когда полицейские, пребывая в шоке от того, что скромный Захарченко владел такими деньгами, приступили к изъятию найденной валюты, пересчитывать ее пришлось двое суток.

Теперь во время судебных заседаний он постоянно просит пить. Судья познакомила присутствующих с краткой биографией мультимиллиардера: 38 лет, в органах с 2001 года, обладатель аж трех высших образований, кандидат экономических наук. На судебных заседаниях теперь уже бывший полковник держится скромно, но с достоинством. Некоторым его даже жалко.

Когда оперативники обнаружили у Захарченко девять миллиардов, он по секрету сообщил им, что полторы тонны наличности ему дал на временное хранение один банк. Вскоре показания на «золотого полковника» дала финансовый директор «Нота-Банка» Галина Марчукова. О хищениях в этой финансовой организации вся страна узнала за год до ареста Захарченко. Тогда из «Ноты» исчезли 26 миллиардов рублей. Основными корпоративными клиентами «Нота-Банка» были предприятия оборонки, а наш «милициардер» как раз специализировался на преступлениях в этой сфере. Он имел возможность открывать и закрывать любые дела, связанные с нелегальным обналичиванием денег и другими незаконными банковскими операциями.

В январе 2016-го Захарченко предупредил Галину Марчукову, что скоро ее вызовут на допрос, и «Ноту» ожидают большие проблемы – учреждение вот-вот лишат лицензии. Руководство банка успело спрятать 26 миллиардов. Без сомнения, их выводили наличными, потому что безналичные переводы отследить намного легче.

Есть версия, что Захарченко сам предложил квартиру сестры Ирины для хранения сумок с украденными деньгами, уверив руководство банка, что к нему совершенно точно никто не придет. Кто же будет искать черный нал у человека, профессия которого заключается в беспощадной борьбе с этим злом? Жилье Ирины – сестры Захарченко – по сути, выполняло функцию депозитной ячейки, в которой за большие проценты некое лицо, облаченное властью, хранит деньги, зная, что никто там их искать не будет. А затем деньги якобы планировалось переправить за рубеж.

По другой версии, полторы тонны денег, найденных у полковника, готовились вовсе не для отправки за кордон, а напротив, вернулись в Россию. Якобы когда президент Владимир Путин призвал бизнесменов очистить свои зарубежные счета, они, бедняги, старались сделать это как можно хитрее. Несмотря на то, что механизм возврата прописан законодательно, он является достаточно неопределенным. Что будет с этими деньгами, с кем придется делиться, – не до конца понятно.

Доказательством того, что найденные у Захарченко средства прибыли из-за границы, является упаковка Федеральной резервной системы (ФРС) США (это американский аналог нашего Центрального банка). И эксперты родили еще одну версию происхождения этой валюты. Она нужна была якобы для того, чтобы устроить у нас «цветную революцию», такую же, как случилась в Киеве в 2013-м. Свержение власти стоит огромных денег, вот и слали наличные из-за океана. Но следствие сочло эту версию нежизнеспособной. На самом деле все гораздо проще. Говорят, что таких деятелей, как Дмитрий Захарченко, занимающихся нелегальным обналичиванием, в столице не один десяток.

На одном из заседаний судья объяснила, почему Захарченко Дмитрия Викторовича нельзя отпустить под залог: на свободе у него есть все рычаги, способные помешать расследованию. Но со временем на свободу полковник-миллиардер рваться перестал. В тюрьме ему сейчас безопаснее, чем на воле. Наверняка ему очень страшно. Ведь серьезные люди могут принять решение, что оставлять в живых его нельзя.

Скорее всего, Захарченко хранил в квартире сестры чей-то «общак», и контролировали движение этих денег весьма опасные люди. Известно, что короли преступного мира из лихих 90-х давно превратились в бизнесменов. Они скупают крупные предприятия, играют на бирже. Но у них осталась привычка при расчетах использовать наличные. Для этого и нужны такие квартиры-сейфы, называемые «бассейнами». Нельзя забывать, что подобные деньги – это овеществленные чудовищные преступления, они всегда связаны с большим количеством трупов.

Многие говорят, что дело затянулось, потому что Захарченко остервенело торгуется за свою свободу. Видимо, он надеется на определенную помощь со стороны каких-то высокопоставленных покровителей. Но история стала слишком громкой и яркой, поэтому нам остается только запастись терпением и ожидать развязки уже в следующем году.

Вечеринка с печальным концом

В понедельник, 17 декабря, в Кармаскалинский райотдел полиции в Уфе явились мулла и православный священник. Их пригласили не в качестве фигурантов расследования. Служители культа провели в участке «очистительные обряды». Новостной интернет-портал башкирской столицы ProUfu сообщил, что мулла и священник прошли по кабинетам, молясь о повышении раскрываемости и помощи в профилактике преступлений. «Они изгоняли нечистого», – уточняет издание. Отмечается, что инициатором очищения стала начальник отдела кадров РОВД и ее муж-сослуживец, так как коллективу показалось, что на их отдел навели порчу.

Порча померещилась уфимским стражам порядка не на пустом месте. До недавнего времени их отделом руководил подполковник полиции Салават Галлиев, который, по версии следствия, был в ночь на 30 октября нынешнего года одним из участников группового изнасилования 23-летней коллеги. Девушка-дознаватель трудилась в том же подразделении.

Грандиозный скандал, связанный с изнасилованием сотрудницы органов внутренних дел не сходит со страниц СМИ. Трое уфимских полицейских начальников –51-летний Эдуард Матвеев, 50-летний Салават Галиев и 34-летний Павел Яромчук – октябрьским вечером после завершения рабочего дня запланировали традиционные алкогольные посиделки. Мужчины в разное время работали вместе и сохранили теплые отношения. Место для вечеринки выбрали не случайно: управление по вопросам миграции, начальником которого являлся Яромчук, не предполагает круглосуточного дежурства, и помешать подгулявшим офицерам никто не мог. Но в ходе застолья его участники, по версии следствия, утратили контроль над собой.

После того, как выпито было уже изрядно, стражи порядка заскучали без женского общества. Кто именно предложил позвать в компанию девушек, пока не установлено. Так или иначе, вскоре за столом появились потерпевшая дознавательница, которая ранее была более чем близкой подругой Яромчука, и ее приятельница, не имеющая отношения к системе МВД.

Во время застолья между девушками произошел конфликт из-за того, что вторая гостья флиртовала с Яромчуком. Ссора сначала произошла на словах, а затем случилась и женская драка, которую разняли полицейские. После этого подруга дознавательницы собралась и ушла домой, а та осталась с тремя мужчинами допивать.

Что было дальше, установило следствие. Якобы пострадавшая полицейская не была против секса, но, когда она от большого количества выпитого задремала, обезумевшие начальники набросились на нее все сразу. Все происходило с применением грубой физической силы. Факт группового изнасилования, длившегося несколько часов, установлен. По результатам ДНК-экспертизы найдены следы биоматериала, принадлежащие Яромчуку. Также на теле девушки имеются множественные раны и ссадины.

Впрочем, не все в данном происшествии выглядит столь однозначно. Жена того самого Яромчука говорит, что супруг той роковой ночью был дома. Его приезд в коттеджный поселок зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кроме того, адвокаты уверяют, что и у других обвиняемых есть алиби. Потерпевшая путается в показаниях, а сослуживцы говорят, что давно прозвали ее «Шурыгиной в погонах» из-за более чем свободных нравов. С другой стороны, результаты генетической экспертизы невозможно оспорить: биоматериал Яромчука обнаружен на теле жертвы.

Удивительно лишь то, что каждый из собутыльников (до приговора суда называть всех троих насильниками запрещает закон) прекрасно знал: отец девушки Ирек Сагитов является заместителем начальника башкирского управления Росгвардии. Как нам кажется, даже находясь в глубокой алкогольной коме, офицеры полиции должны были сдувать пылинки с дочери высокопоставленного генерала.

По словам коллег, сейчас Сагитов находится в предынфарктном состоянии и тяжело переживает случившееся. Потерпевшая, после двух месяцев, проведенных на больничном, 18 декабря вернулась на службу. Причем намерена продолжать трудиться в том же, теперь «очищенном от скверны» отделе. Все участники изнасилования с позором уволены из органов и взяты под стражу на два месяца. Дело получило широкий резонанс. Согласно Уголовному кодексу РФ, каждому подозреваемому грозит до 10 лет заключения.

Прокляты и избиты

Когда вспоминают слова из полицейской песни о том, что «наша служба и опасна, и трудна», обычно эту фразу связывают с профессиональным риском, сопутствующим охране правопорядка. Действительно, именно полицейские чаще всего вступают в противоборство с готовыми на все особо опасными бандитами. Однако, как свидетельствуют камчатские криминальные сводки последних месяцев, чтобы «отбуцкать» стражей порядка, необязательно быть вооруженным до зубов гангстером. Бьют полицейских почем зря вполне обычные люди, которых, если бы не алкоголь, вполне можно бы было даже считать добропорядочными.

Первая схватка двое на двое произошла 31 октября в Вилючинске, где две боевые продавщицы магазина «Орион» поколотили полицейских, которые попытались забрать алкоголь для проверки. Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, стражи порядка пришли в торговую точку, чтобы собрать доказательства продажи спиртного без лицензии. Продавщицы, как сейчас принято говорить, «серебряного возраста» (одной из них 63 года, другой – 50 лет) отреагировали неожиданно бойко.

«Женщины применили в отношении представителей власти физическое насилие. При этом одна из подозреваемых кулаком ударила сотрудника полиции в область грудной клетки, а вторая толкнула другого сотрудника полиции и поцарапала его руку», – говорится в сообщении следственного управления. При этом они выкрикивали проклятия в адрес стражей порядка.

Полиция все же изъяла 300 бутылок алкоголя из магазина, а женщины получили уголовное дело по первой части статьи 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Оценило ли руководство магазина преданность своих сотрудниц, и сколько еще алкоголя им удалось спасти от проверки, не уточняется.

Еще один инцидент случился в ночь на 14 декабря в Петропавловске у бара «Ланкон», что в районе Силуэт. Наряд в составе троих полицейских с дубинками долго безрезультатно пытался успокоить пьяного молодого человека, который приставал к прохожим, провоцируя их на конфликт. Вместо того чтобы сдаться представителям власти, парень набросился на одного из правоохранителей с кулаками.

«Полицейские попытались пресечь действия мужчины, однако тот законные требования правоохранителей не исполнил и стал наносить одному из представителей закона телесные повреждения», – сказали в краевом следственном управлении. Вскоре к дебоширу присоединились еще двое посетителей бара, которые изрядно избили сотрудников патрульно-постовой службы.

С трудом правонарушителей (им было 19, 23 и 24 года) все-таки удалось скрутить, и теперь им предъявят обвинение по той же статье, что и вилючинским работницам торговли. Она предусматривает наказание от штрафа в 200 тысяч рублей до пятилетнего лишения свободы.

Полагаем, те, кто позволяет себе избивать полицейских, получат свое в зале суда. Но за самих камчатских сотрудников МВД становится как-то неловко. Похоже, тем, кто призван защищать покой граждан, самим требуется защита. Наверное, им чаще надо ходить в спортзал.

Дмитрий ЧЕРНОВ