ЗАКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!

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18 Декабря 2018

В резонансных уголовных делах замешаны сотрудники правоохранительных органов

Так уж вышло, что самые громкие, по версии «Вестей», судебные процессы и преступления уходящего 2018 года так или иначе связаны с бывшими или действующими сотрудниками полиции. Причем отнюдь не в том смысле, что они, как и полагается по роду деятельности, обезвреживали злоумышленников. Наоборот, стражи порядка оказывались подсудимыми, обвиняемыми или, как сразу в двух курьезных декабрьских ситуациях на Камчатке, потерпевшими. В этом материале мы подведем криминально-правоохранительные итоги года Желтой Земляной Собаки.

Страшнее, чем Чикатило

Получить в своей жизни сразу два пожизненных тюремных срока до «ангарского маньяка» Михаила Попкова в России не удавалось никому. В Иркутском областном суде 10 декабря нынешнего года завершился второй процесс по делу Попкова, уже отбывавшего к тому моменту пожизненный срок в исправительной колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области за 22 убийства и два покушения. Теперь бывший младший лейтенант милиции признан виновным еще в 56 убийствах и во второй раз осужден пожизненно.

Михаил Попков родился в Ангарске в 40 километрах от Иркутска в 1964 году. С середины 90-х он работал оперативным дежурным в первом отделении милиции родного города. За доброжелательность коллеги называли его «Миша-Улыбка». Но в 1998 году, едва получив звание младшего лейтенанта, Попков неожиданно для всех уволился из органов и стал работать в частном охранном предприятии. После выхода на пенсию в 2011 году подрабатывал частным извозом и рытьем могил.

С 1992 года, когда Попков впервые убил женщину, до последнего инкриминированного ему преступления, датированного 2010 годом, ангарский маньяк методично уничтожил, образно говоря, целую деревню – как минимум 78 человек, при том, что сознался он в 81 убийстве. Причастность убийцы к трем эпизодам обвинению доказать не удалось.

При этом маньяк редко повторялся. По мнению судмедэкспертов, он использовал различные орудия убийства: топор, нож, шило, отвертку, удавку... В отдельных случаях пускал в ход несколько орудий подряд. Возраст большинства жертв на момент убийства составлял от 19 до 28 лет. Одной жертве было 15, еще четырем от 35 до 40 лет. Все женщины были среднего роста и склонны к полноте. Все, кроме одной, в момент убийства находились в состоянии алкогольного опьянения средней или сильной степени и перед смертью подверглись изнасилованию. Единственная жертва, которая в момент нападения была трезва, изнасилована не была. Преступник задушил ее шарфом и нанес удары ножом по уже мертвому телу.

При этом, что удивительно, далеко не все женщины, которых он сажал в свою машину, чтобы подвезти до дома, были убиты. Многих он даже провожал до дверей подъезда и ждал, пока в окнах загорится свет. Некоторым помогал донести тяжелые вещи. При этом он насиловал и убивал именно тех, кто добровольно садился в его автомобиль. Силой в машину Попков никого не затаскивал.

Из-за отсутствия ярко выраженного почерка убийцы, ангарские сыщики почти восемь лет не замечали, что в их городе действует серийный убийца. Только в декабре 1999 года – после того, как старший следователь по особо важным делам Валерий Костарев выявил связь между несколькими убийцами, – для поиска и поимки маньяка была создана следственно-оперативная группа.

Сегодня государственный советник юстиции третьего класса Костарев убежден: до объединения всех уголовных дел об убийствах, совершенных Попковым, в одно производство качество оперативно-розыскных мероприятий по ним было «вопиюще отвратительным». По многим делам проводилась формальная работа, а в тех случаях, когда женщина числилась просто пропавшей без вести, порой вообще ничего не делалось. В папки были вложены лишь по два-три листочка с запросами и ответами на них. Больше трети вещественных доказательств было просто утеряно. Все дела об убийствах находились у разных следователей, и пересечения в них никто даже не пытался искать.

Впрочем, в полном бездействии сыщиков обвинить нельзя. По подозрению в убийствах в Ангарске проверялись десятки людей. Исключения не делалось даже для милиционеров: один экипаж вневедомственной охраны проверяли несколько месяцев. Именно эти сотрудники, как считалось, были последними, кто видел одну из пропавших без вести.

В разное время обвинения предъявляли трем непричастным к этим преступлениям мужчинам, одного даже судили, правда, обвинения в убийствах с него сняли. Он сел за другие преступления. Другой подозреваемый был зверски избит в ходе допроса, от него требовали признаний. Но серию тогда, в 1990-е, так и не усмотрели. В итоге Попкова вычисляли еще более десяти лет.

Анализировали и составляли самые разнообразные списки: мужчины - владельцы машин «Нива», сотрудники милиции, физически крепкие… Когда выяснилось, что сперму оставляет мужчина с третьей группой крови, то под подозрение попали все обладатели этой группы. Когда накопили достаточно материала, тех, у кого совпадали все признаки, оказалось 354 человека. Все они были приглашены сдать кровь и эпителий для проведения генетической экспертизы.

Среди них был и Попков. Он, кстати, когда пришел сдавать анализ, казался абсолютно спокойным, и даже подозрений в тот момент ни у кого не вызывал. Но на самом деле сразу после сдачи анализа на генетику Попков поехал к адвокату и сообщил, что может оказаться обвиняемым в серии убийств. А на следующий день вместе с семьей уехал из города сначала в Центральную Россию, якобы в отпуск, а потом во Владивосток. Там его и задержали, причем с оружием. По версии самого Попкова, он поехал покупать себе новый автомобиль, но оперативники считают, что он просто пытался скрыться.

По данным следствия, первое преступление «ангарский маньяк» совершил в 1992 году. Сам он позднее рассказал следователям, что тогда уличил жену в измене: вернувшись домой после суточного дежурства, обнаружил в мусорном ведре два использованных презерватива. Интересно, что разводиться Попков даже и не подумал: по его мнению, дочь должна была вырасти в полной семье. Но случившееся переполнило чашу ненависти к женщинам, и Попков решил убивать.

Как сказано сухим языком обвинительного заключения: «… по мотивам ненависти к женщинам из-за их распущенного поведения».

Боролся с коррупцией и… устал

Другой громкий судебный процесс начался в Пресненском суде Москвы 14 августа нынешнего года и продолжается до сих пор. На скамье подсудимых 38-летний полковник полиции Дмитрий Захарченко, обвиняемый по статьям 290 «Получение взятки» и 294 «Воспрепятствование производству предварительного расследования» Уголовного кодекса РФ.

Самый богатый офицер не только в России, но и, пожалуй, в мире, на момент ареста в сентябре 2016 года занимал высокую должность в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. С коррупцией Захарченко боролся настолько усердно, что у него и членов его семьи в общей сложности было изъято 13 квартир в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, полукилограммовый слиток золота, драгоценности, а также валюта на сумму в девять миллиардов рублей.

После того, как «черная бухгалтерия» Захарченко была обнаружена, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказывал, что больше всего был потрясен тем, что в записях полковника рядом с суммой в 600 тысяч евро стояла пометка «мелочь». В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в окружении Захарченко и на работе, где он появлялся нечасто, его называли «Захар хитрый», так как успешные схемы вымогательства взяток он разрабатывал и организовывал лично.

Говорят, что одну из квартир сестра Захарченко купила по его просьбе за 85 миллионов рублей именно для хранения наличности. Ни в один сейф деньги не помещались. Набитое деньгами жилище располагалось в элитном жилом комплексе «Доминион», где квадратный метр стоит от 10 тысяч долларов США. Одна из квартир здесь принадлежала губернатору Сахалина Хорошавину, другая – фигуранту дела «Оборонсервиса» со смешной фамилией Недобор. Когда полицейские, пребывая в шоке от того, что скромный Захарченко владел такими деньгами, приступили к изъятию найденной валюты, пересчитывать ее пришлось двое суток.

Теперь во время судебных заседаний он постоянно просит пить. Судья познакомила присутствующих с краткой биографией мультимиллиардера: 38 лет, в органах с 2001 года, обладатель аж трех высших образований, кандидат экономических наук. На судебных заседаниях теперь уже бывший полковник держится скромно, но с достоинством. Некоторым его даже жалко.

Когда оперативники обнаружили у Захарченко девять миллиардов, он по секрету сообщил им, что полторы тонны наличности ему дал на временное хранение один банк. Вскоре показания на «золотого полковника» дала финансовый директор «Нота-Банка» Галина Марчукова. О хищениях в этой финансовой организации вся страна узнала за год до ареста Захарченко. Тогда из «Ноты» исчезли 26 миллиардов рублей. Основными корпоративными клиентами «Нота-Банка» были предприятия оборонки, а наш «милициардер» как раз специализировался на преступлениях в этой сфере. Он имел возможность открывать и закрывать любые дела, связанные с нелегальным обналичиванием денег и другими незаконными банковскими операциями.

В январе 2016-го Захарченко предупредил Галину Марчукову, что скоро ее вызовут на допрос, и «Ноту» ожидают большие проблемы – учреждение вот-вот лишат лицензии. Руководство банка успело спрятать 26 миллиардов. Без сомнения, их выводили наличными, потому что безналичные переводы отследить намного легче.

Есть версия, что Захарченко сам предложил квартиру сестры Ирины для хранения сумок с украденными деньгами, уверив руководство банка, что к нему совершенно точно никто не придет. Кто же будет искать черный нал у человека, профессия которого заключается в беспощадной борьбе с этим злом? Жилье Ирины – сестры Захарченко – по сути, выполняло функцию депозитной ячейки, в которой за большие проценты некое лицо, облаченное властью, хранит деньги, зная, что никто там их искать не будет. А затем деньги якобы планировалось переправить за рубеж.

По другой версии, полторы тонны денег, найденных у полковника, готовились вовсе не для отправки за кордон, а напротив, вернулись в Россию. Якобы когда президент Владимир Путин призвал бизнесменов очистить свои зарубежные счета, они, бедняги, старались сделать это как можно хитрее. Несмотря на то, что механизм возврата прописан законодательно, он является достаточно неопределенным. Что будет с этими деньгами, с кем придется делиться, – не до конца понятно.

Доказательством того, что найденные у Захарченко средства прибыли из-за границы, является упаковка Федеральной резервной системы (ФРС) США (это американский аналог нашего Центрального банка). И эксперты родили еще одну версию происхождения этой валюты. Она нужна была якобы для того, чтобы устроить у нас «цветную революцию», такую же, как случилась в Киеве в 2013-м. Свержение власти стоит огромных денег, вот и слали наличные из-за океана. Но следствие сочло эту версию нежизнеспособной. На самом деле все гораздо проще. Говорят, что таких деятелей, как Дмитрий Захарченко, занимающихся нелегальным обналичиванием, в столице не один десяток.

На одном из заседаний судья объяснила, почему Захарченко Дмитрия Викторовича нельзя отпустить под залог: на свободе у него есть все рычаги, способные помешать расследованию. Но со временем на свободу полковник-миллиардер рваться перестал. В тюрьме ему сейчас безопаснее, чем на воле. Наверняка ему очень страшно. Ведь серьезные люди могут принять решение, что оставлять в живых его нельзя.

Скорее всего, Захарченко хранил в квартире сестры чей-то «общак», и контролировали движение этих денег весьма опасные люди. Известно, что короли преступного мира из лихих 90-х давно превратились в бизнесменов. Они скупают крупные предприятия, играют на бирже. Но у них осталась привычка при расчетах использовать наличные. Для этого и нужны такие квартиры-сейфы, называемые «бассейнами». Нельзя забывать, что подобные деньги – это овеществленные чудовищные преступления, они всегда связаны с большим количеством трупов.

Многие говорят, что дело затянулось, потому что Захарченко остервенело торгуется за свою свободу. Видимо, он надеется на определенную помощь со стороны каких-то высокопоставленных покровителей. Но история стала слишком громкой и яркой, поэтому нам остается только запастись терпением и ожидать развязки уже в следующем году.

Вечеринка с печальным концом

В понедельник, 17 декабря, в Кармаскалинский райотдел полиции в Уфе явились мулла и православный священник. Их пригласили не в качестве фигурантов расследования. Служители культа провели в участке «очистительные обряды». Новостной интернет-портал башкирской столицы ProUfu сообщил, что мулла и священник прошли по кабинетам, молясь о повышении раскрываемости и помощи в профилактике преступлений. «Они изгоняли нечистого», – уточняет издание. Отмечается, что инициатором очищения стала начальник отдела кадров РОВД и ее муж-сослуживец, так как коллективу показалось, что на их отдел навели порчу.

Порча померещилась уфимским стражам порядка не на пустом месте. До недавнего времени их отделом руководил подполковник полиции Салават Галлиев, который, по версии следствия, был в ночь на 30 октября нынешнего года одним из участников группового изнасилования 23-летней коллеги. Девушка-дознаватель трудилась в том же подразделении.

Грандиозный скандал, связанный с изнасилованием сотрудницы органов внутренних дел не сходит со страниц СМИ. Трое уфимских полицейских начальников –51-летний Эдуард Матвеев, 50-летний Салават Галиев и 34-летний Павел Яромчук – октябрьским вечером после завершения рабочего дня запланировали традиционные алкогольные посиделки. Мужчины в разное время работали вместе и сохранили теплые отношения. Место для вечеринки выбрали не случайно: управление по вопросам миграции, начальником которого являлся Яромчук, не предполагает круглосуточного дежурства, и помешать подгулявшим офицерам никто не мог. Но в ходе застолья его участники, по версии следствия, утратили контроль над собой.

После того, как выпито было уже изрядно, стражи порядка заскучали без женского общества. Кто именно предложил позвать в компанию девушек, пока не установлено. Так или иначе, вскоре за столом появились потерпевшая дознавательница, которая ранее была более чем близкой подругой Яромчука, и ее приятельница, не имеющая отношения к системе МВД.

Во время застолья между девушками произошел конфликт из-за того, что вторая гостья флиртовала с Яромчуком. Ссора сначала произошла на словах, а затем случилась и женская драка, которую разняли полицейские. После этого подруга дознавательницы собралась и ушла домой, а та осталась с тремя мужчинами допивать.

Что было дальше, установило следствие. Якобы пострадавшая полицейская не была против секса, но, когда она от большого количества выпитого задремала, обезумевшие начальники набросились на нее все сразу. Все происходило с применением грубой физической силы. Факт группового изнасилования, длившегося несколько часов, установлен. По результатам ДНК-экспертизы найдены следы биоматериала, принадлежащие Яромчуку. Также на теле девушки имеются множественные раны и ссадины.

Впрочем, не все в данном происшествии выглядит столь однозначно. Жена того самого Яромчука говорит, что супруг той роковой ночью был дома. Его приезд в коттеджный поселок зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кроме того, адвокаты уверяют, что и у других обвиняемых есть алиби. Потерпевшая путается в показаниях, а сослуживцы говорят, что давно прозвали ее «Шурыгиной в погонах» из-за более чем свободных нравов. С другой стороны, результаты генетической экспертизы невозможно оспорить: биоматериал Яромчука обнаружен на теле жертвы.

Удивительно лишь то, что каждый из собутыльников (до приговора суда называть всех троих насильниками запрещает закон) прекрасно знал: отец девушки Ирек Сагитов является заместителем начальника башкирского управления Росгвардии. Как нам кажется, даже находясь в глубокой алкогольной коме, офицеры полиции должны были сдувать пылинки с дочери высокопоставленного генерала.

По словам коллег, сейчас Сагитов находится в предынфарктном состоянии и тяжело переживает случившееся. Потерпевшая, после двух месяцев, проведенных на больничном, 18 декабря вернулась на службу. Причем намерена продолжать трудиться в том же, теперь «очищенном от скверны» отделе. Все участники изнасилования с позором уволены из органов и взяты под стражу на два месяца. Дело получило широкий резонанс. Согласно Уголовному кодексу РФ, каждому подозреваемому грозит до 10 лет заключения.

Прокляты и избиты

Когда вспоминают слова из полицейской песни о том, что «наша служба и опасна, и трудна», обычно эту фразу связывают с профессиональным риском, сопутствующим охране правопорядка. Действительно, именно полицейские чаще всего вступают в противоборство с готовыми на все особо опасными бандитами. Однако, как свидетельствуют камчатские криминальные сводки последних месяцев, чтобы «отбуцкать» стражей порядка, необязательно быть вооруженным до зубов гангстером. Бьют полицейских почем зря вполне обычные люди, которых, если бы не алкоголь, вполне можно бы было даже считать добропорядочными.

Первая схватка двое на двое произошла 31 октября в Вилючинске, где две боевые продавщицы магазина «Орион» поколотили полицейских, которые попытались забрать алкоголь для проверки. Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, стражи порядка пришли в торговую точку, чтобы собрать доказательства продажи спиртного без лицензии. Продавщицы, как сейчас принято говорить, «серебряного возраста» (одной из них 63 года, другой – 50 лет) отреагировали неожиданно бойко.

«Женщины применили в отношении представителей власти физическое насилие. При этом одна из подозреваемых кулаком ударила сотрудника полиции в область грудной клетки, а вторая толкнула другого сотрудника полиции и поцарапала его руку», – говорится в сообщении следственного управления. При этом они выкрикивали проклятия в адрес стражей порядка.

Полиция все же изъяла 300 бутылок алкоголя из магазина, а женщины получили уголовное дело по первой части статьи 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Оценило ли руководство магазина преданность своих сотрудниц, и сколько еще алкоголя им удалось спасти от проверки, не уточняется.

Еще один инцидент случился в ночь на 14 декабря в Петропавловске у бара «Ланкон», что в районе Силуэт. Наряд в составе троих полицейских с дубинками долго безрезультатно пытался успокоить пьяного молодого человека, который приставал к прохожим, провоцируя их на конфликт. Вместо того чтобы сдаться представителям власти, парень набросился на одного из правоохранителей с кулаками.

«Полицейские попытались пресечь действия мужчины, однако тот законные требования правоохранителей не исполнил и стал наносить одному из представителей закона телесные повреждения», – сказали в краевом следственном управлении. Вскоре к дебоширу присоединились еще двое посетителей бара, которые изрядно избили сотрудников патрульно-постовой службы.

С трудом правонарушителей (им было 19, 23 и 24 года) все-таки удалось скрутить, и теперь им предъявят обвинение по той же статье, что и вилючинским работницам торговли. Она предусматривает наказание от штрафа в 200 тысяч рублей до пятилетнего лишения свободы.

Полагаем, те, кто позволяет себе избивать полицейских, получат свое в зале суда. Но за самих камчатских сотрудников МВД становится как-то неловко. Похоже, тем, кто призван защищать покой граждан, самим требуется защита. Наверное, им чаще надо ходить в спортзал.

Дмитрий ЧЕРНОВ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."