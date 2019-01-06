ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

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25 Декабря 2018

Газета «Вести» в 1997 году опубликовала ряд статей, посвященных Новому году. Ваш покорный слуга рассказал о некоторых нюансах военно-морской службы как в будние дни, так и в предпраздничное новогоднее время. Многое из рассказанного мне довелось видеть лично, а в некоторых событиях принимать непосредственное участие. Повествование уносит нас в далекий 1985 год.

Коммунистическая Партия Советского Союза в лице Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева готовилась начать масштабную перестройку страны. В советском военно-морском флоте в те времена гуляла поговорка, авторство которой почему-то приписали английским морякам. Уверен, ее придумали остроумные советские военморы от имени чопорных англичан: «Корабельная служба – тяжелая служба, но русские сделали ее невыносимой».

Статья в «Вестях» вышла 23 января 1997 года, как я уже говорил, в аккурат к китайскому Новому году, и называлась «С Новым годом, флот!». Печатаем ее с небольшими сокращениями.

С НОВЫМ ГОДОМ, ФЛОТ!

(«Вести» № 11–12 от 23.01.1997)

Как к Новому году приготовишься, так его и встретишь. Как встретишь, так его и проведешь.

Приготовления к Новому, 198..., неважно какому, году, на Тихоокеанском флоте, а точнее, в 10-й оперативной эскадре надводных кораблей (любовно ее называли «Мертвая голова»), начались в сентябре.

Время было непростое. Очередная Продовольственная программа, принятая на XXVI съезде КПСС, наполнила магазины военторгов кумачовыми призывами: «Решения XXVI съезда КПСС – в жизнь!». Однако обилию лозунгов явно недоставало обилия продуктовой массы.

10-я эскадра на берегах залива Стрелок держала, как и положено, войсковое подсобное хозяйство – крупное поголовье свиней. Только как ни старались тыловики, но откормить свинью до веса отдельно взятого тыловика не получалось.

XXVI съезд КПСС ворвался через ворота свинарника свежим потоком идей. Суть их заключалась в опоре на собственные резервы. Командующий эскадрой издал судьбоносный для свинозагона приказ о ежедневном выделении с каждого корабля по 10 матросов с двумя мичманами и офицером во главе для походов в лес за желудями с нормой выработки – 2 мешка на команду. Невыполнивших норму ждал новый рейд по дубовым рощам.

Причем политработников во главе не ставили, видно, боялись отпускать в лес. Командиры впали в мрачное уныние, работ и без сбора желудей хватало. Корабли готовились выполнять боевые упражнения. Но приказ есть приказ.

Перспектива валять дурака в лесу подальше от начальства радовала моряков и мичманов. Последние были явным довеском в походе. Офицер же – молодой лейтенант, старший похода, замкнулся в грустных размышлениях. Его корабль находился на боевом дежурстве, в полуторачасовой готовности к выходу в море. Людей не пускали на берег даже в военторг, до которого 4 минуты быстрой ходьбы. Тем паче был заказан путь к семьям.

Пошел третий месяц такого сидения на борту. Третий месяц воздержания и эротические сны терзали плоть военных моряков. С легкой руки местных женщин, нескованных моральным кодексом строителей коммунизма, такие корабли называли «островом стоячих ...». Дамы сразу определяли «островных» офицеров по глазам, через которые на мир изливалась безбрежная половая тоска. Но не будем оставлять наедине с тяжелыми мыслями лейтенанта, несущего бремя боеготовности сквозь заросли ольшаника. Он безнадежно запутался в своем великом боевом предназначении, с одной стороны, и колючем кустарнике – с другой. Оттого настроение его вовсе испортилось. Офицера неодолимо тянуло кому-то нахамить. «Заставить матросов надеть головные уборы, что ли? Они начнут артачиться. И тут я их... Но кому козырять в лесу?» – противно ныл тоненький голос здравого смысла. Лейтенант еще не знал, что с годами подобное нытье проходит. Так, окончательно озверев от немых вопросов без ответов, командир продовольственной экспедиции пошел навстречу новым трудностям.

Первая трудность, с которой он столкнулся, – найти дубы. Как эти деревья выглядели – помнили немногие. Далее предстояло насобирать опавшие желуди. Партии-рулевому представлялось, что желуди с дубов должны упасть ко времени поиска. Не тут-то было. Свиное лакомство зеленело на ветвях и не думало падать. Видать, не сезон.

«Трясти надо!» – подсказали мичманы-аналитики.

Но как трясти дуб в полтора обхвата? Пришлось бойцам залезать наверх. Матросы не ожидали, что ради свиней придется вспоминать обезьяньи навыки, рискуя при этом свернуть себе шею. Устав лазать по деревьям, охотники за желудями взялись за палки. К вечеру удалось наполнить желудями один мешок. Два человека вывихнули себе руки, метая палки. Мичмана какая-то мошка укусила за интересное место, когда тот отошел помочиться. Второй пострадал серьезнее, пристроившись по большой нужде на муравьиной куче. Теперь каждый из них шел и чесал соответствующее место, тихо матерясь в осенней тиши. Так продолжалось до тех пор, пока они не увидели свиней, кочующих между деревьев.

Об эскадренных свиньях 10-й следует рассказать особо. Животные имели поджарый спортивный вид и на свиней похожи не были. Они быстро стучали копытцами по склонам сопок, не доверяли людям, случалось, пугали любителей лесных прогулок. Гулявшие принимали «пятачков» за мутантов. На вольные хлеба свиней погнала голодная нужда. Не от хорошей жизни штурмовали они приморские сопки, вместо того чтобы уютно прилечь в вонючей грязи. Парочка таких тощих четвероногих тварей попалась на глаза мичманам. Те, сразу перестав чесаться, издав нечеловеческий крик, бросились на проворных животных, хищно раздувая ноздри. За ними устремились остальные военнослужащие. За азартом охоты все забыли про мешок с желудями. «Пятачки» с визгом бросились наутек. Вдоволь набегавшись, вся команда, тяжело дыша, двинулась в сторону пирса. «А мешок?» – вопрос одного из матросов, словно выстрел, прозвучал в лесу. Еще час искали мешок. На корабль добрались, едва поспев к ужину. На следующий день после хорошей взбучки у командира бригады командир корабля, отягощенный приступом хронического гастрита, отправил новую команду во главе с начальником экспедиции в желудевый поход. Командир нежно напутствовал добытчиков: «Если вы, мать вашу, не насобираете два мешка этого г-на, то будете сосать желуди вместо дембеля. Понятно?» Матросы-дембеля на корабле для приборок и прочих работ – лишь обуза. Они все равно не работали. Поэтому их всегда с легким сердцем выделяли на работу вне корабля. Лучше пусть бьют баклуши там, чем здесь. Окрыленные бодрым напутствием командира, собиратели двинулись в лес. Еще неделю охотники ныряли в лесные чащобы. Сигнал «отбой» сладкозвучно пропел над боевыми порядками: как оказалось, свиньи не стали жрать желуди.

Но исторический XXVI съезд КПСС не дал упасть добытчикам духом. Он призвал бороться с бесхозяйственностью весь 18-миллионный отряд советских коммунистов. Один из них, седой как лунь, в чине капитана 1 ранга и в должности первого заместителя комэска сделал то, к чему рядовые партийцы были явно не готовы. Капраз стал лично проверять, ЧТО выносят в пищевых отходах с кораблей. Нередко, еле волоча больную ногу, он выходил на перехват дежурных по низам (на кораблях первого и второго ранга существовал такой вид дежурной службы), когда те вели матросов с отходами к эскадренной помойке. Если в пищевых отходах обнаруживались консервные банки или стеклянная тара, дежурного по низам ожидал арест. Но свиньи все равно не прибавляли в весе.

Тогда командование эскадры вновь обратилось к первоисточнику. Материалы уже упомянутого съезда учили искать новые пути.

Новые пути нашлись быстро. Ими оказались крысиные тропы. Корабельные фельдшеры и врачи были мобилизованы для борьбы с крысами на просторах свинарника. Непонятно было, чем крысы мешают свиньям: то ли кусают поросят, и те начинают болеть, то ли воруют у них пищу. Одним словом, крыс травили до тех пор, пока не сдох полностью один поросячий выводок.

К Новому году накал борьбы за светлое будущее свиней ослаб. Обитатели загона начали прибавлять в весе. Среди них заметно выделялись три хряка, предназначенных для закалывания. Их готовили специально для «вождей племени», потому заботливо подписали черной краской с двух боков: «ком», «начпо», «замком».

... На Черноморском же флоте приготовления к Новому году начались в октябре, когда скучающий взгляд летчика морской авиации уперся в бычка на военном аэродроме под Баку. Бычок мирно жевал траву. Летчик, наблюдавший за пожирателем травы, привез на АН-12 в командировку несколько морских чинов из Севастополя. Пока командированные реанимировали себя пивом после вчерашних показательных выступлений за дружеским столом, летчик размышлял: «Бычок потянет на килограммов 150, наверняка ничей, забрел на аэродром случайно, через проход в колючей проволоке. Проход проделала аэродромная обслуга, чтобы быстрее попадать домой, не делая крюк через КПП. Животное как раз к Новому году откормим».

Командир АН-12 собрал экипаж, посовещался. Члены экипажа горячо одобрили командирский план, восхищенно цокая языками на азербайджанский манер.

Идея капитана военно-морской авиации была великолепна, как сочная отбивная из телятины, которую давно уже не нюхали семьи военных пилотов.

Участь бычка таким образом была предрешена. Ему предстояло промычать в самолете несколько часов и достойно встретить смерть на Качинском военном аэродроме под Севастополем в канун Нового года.

Остались детали – согласовать действия с командированными военными моряками. Те, учуяв, что дело пахнет дармовой телятиной, не дали себя долго уговаривать. Группа из 10 человек двинулась к теленку. Бычок оказался покладистым и без лишнего мычания пошел туда, куда его повели. Дело чуть было не испортил какой-то прапорщик-авиатехник, засекший, как чужаки умыкнули парнокопытное. Ему показалось, что он имеет большие права на заблудшего бычка, так как подкармливает его уже третьи сутки. Бутылка с «шилом» помогла преодолеть внезапно возникший таможенный барьер без разбега. На прощание прапорщик долго по очереди обнимал гостей, безнадежно силясь припомнить имя хотя бы одного из них. Растрогавшись окончательно, он взял велосипед и нервно закрутил педали, с трудом удерживаясь в пределах взлетной полосы.

Тем временем «новогодний подарок» завели в самолет, и АН-12 плавно покатил по рулежке.

При взлете бычье отродье стало реветь и писаться. «Ничего, – утешали его старшие братья по разуму, – первый раз всем тяжело». Самолет набрал высоту и поплыл над облаками. Бычок ответил обильным поносом на добрые слова. Добыча начала терять товарный вид на глазах и, кроме того, начала бодаться. На высоте 7 км над Каспийским морем в грузовом отсеке АН-12 метался очумевший телок, норовя зацепить небольшими рогами кого-то из пассажиров. Кусок желанной телятины вполне мог поджариться на обломках АН- 12. Командир воздушного судна принял единственно верное решение – открыл самолетный люк. Обезумевшее животное с ревом понеслось вниз.

... На малом рыболовном сейнере только поужинали, и капитан с двумя матросами лениво ковырялись в зубах, перебрасываясь короткими фразами. Странный звук в небе привлек их внимание. Звук нарастал. Вскоре изумленные рыбаки увидели корову, которая рухнула на МРС. Священное животное пробило сейнер насквозь. Рыболовное плавсредство быстро затонуло. К счастью, все успели спастись.

Двух матросов и капитана работники транспортной прокуратуры допрашивали в присутствии врача-психиатра. Допрашиваемые божились, который раз повторяя: «Сверху упала корова и затопила МРС!» Версию после долгих колебаний приняли к производству и послали соответствующий запрос военным летчикам в Баку. Настал звездный час прапорщика, бездарно пропившего свои новогодние отбивные.

Под Севастополем на Качинском военном аэродроме живодеру-капитану дали понять, что он никогда не станет майором. Его отстранили от полетов, завели дело и назначили Дедом Морозом на Новый год.

Дед Мороз – это жестокое испытание для любого военнослужащего: 31 декабря разносить подарки, поздравлять чужие семьи и чужих детей.

Но перенесемся на ТОФ к нашим дозревающим свиньям. Они остались там подписанными, но не убиенными. 28 декабря должен был состояться предпраздничный убой. Но кто-то донес про надписи. Донес – это сильно казано. Добрая треть эскадры уже побывала на свинарнике – поглазела на резвившихся «начпо» и тому подобное.

Начальник политотдела придал случаю политическую окраску. Матросом-свинопасом занялся особый отдел. Но заподозрить в зачуханном тувинце, едва умеющем говорить по-русски, политического провокатора не смогли даже они. Единственное, что установили «волкодавы-скорохваты», это откуда появилась черная краска.

Краску дал боцман с корабля, особо отличившийся при сборе желудей.

Самого же тувинца в свое время списали с того же крейсера, чтобы не затюкали годки, от греха подальше. Замначальника эскадры по тылу, увидев именную свинину, произнес свою самую яркую за время службы речь. Сверкая глазами на бедного тувинца, он проорал: «Я тебя научу служить, чурбан разэтакий!.. Ты у меня будешь работать, пока не сотрешь ноги по сраку. Затем я возьму тебя за... и на яйцах выкачу на дембель!» Воин-интернационалист прошел хорошую школу русского языка.

Лейтенанту же, начальнику желудевых походов, объяснили, что он может взять скипидар и отправиться оттирать свиные хребты от краски, либо превратиться в Деда Мороза, и 31 декабря...

Лейтенант выбрал второе. Дед Мороз – хорошая лазейка для взрослых, позволяющая безнаказанно напиться до изумления за чужой счет. Степень тяжести опьянения зависела от того, сколько квартир предстояло обойти советскому Санта-Клаусу. Важно обойти все квартиры, иначе скандала не оберешься. Поэтому Дедов Морозов без конца инструктировали начальники, повторяя на разные лады одно и то же: «Много не пить!» Но как это сделать?

Итак, 31 декабря Дед Мороз тронулся в путь. Снегурочку на такие мероприятия не брали, да и толку от нее? Нести на себе Деда Мороза она не могла, если что. Помощь от нее так себе – шумовой придаток. Нужен верный помощник из числа политработников, который не напьется, потому что боится. И налево не уйдет, потому что страшно. А в случае чего поможет двигаться, коли шибко устанешь.

Слава богу, таковой под рукой нашелся, да еще на мотоцикле с коляской. Около сотни квартир предстояло обойти молодому посланнику леса – лучшему другу свиней. Начали с квартир начальников. На 30-й квартире Дед Мороз неловко вышел из коляски, точнее, выпал из нее. Пока он поднимался, дети успели завести вокруг него хоровод, крича изо всех сил: «Дед Мороз, Дед Мороз, ты подарки нам принес?» Ватная борода от пролитого на нее вина стала на морозе колом, и Дед чуть не сломал ее при падении. Тяжело опираясь на посох, лесной чудотворец, что-то мыча, стал пробиваться сквозь ребятню, дав им откупную – две горсти конфет.

Последнюю квартиру специалист по желудям почти не помнил. Он поднялся на 5-й этаж и долго, как ему казалось, стучался в дверь. Дверь оказалась крышкой большого ящика с картошкой, стоящего на лестничной площадке. Затем он отчаянно звал политического помощника. Тот потерялся где-то в подъезде.

Помогли соседи, вышедшие на шум. Деда Мороза почетно внесли в квартиру и усадили на диван. Его последние слова были: «Детишки, я из лесу. Желудей тут вам принес». И потом дети еще долго прыгали, танцевали, рассказывали стихи, пели песни и не видели, что Дедушка Мороз безнадежно спит, хитро прикрыв глаза ватными волосами.

На следующий день встреча Нового года энергично обсуждалась на крейсере. Гвоздем программы стал, естественно, Дед Мороз, его тормошили воспоминаниями: «Желуди, говоришь, принес?»

На Черноморском флоте капитана ехидно спрашивали: «Телятинки захотел?»

У обоих Дедов болела голова, и им хотелось всех послать в лес подальше, а самим спать. Они честно исполнили свой воинский долг.

Что ни говори, а Новый год – веселое время, главное, хорошо к нему приготовиться.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

Автор приносит извинения, если кого покоробило народноматерными намеками, но из песни слова не выкинешь. Без мата служба – не служба. Мат – язык общения между народами СНГ в экстремальных условиях. Он (язык) живет своею жизнью независимо от того, любим мы его или нет.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."