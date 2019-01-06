В ГОД СВИНЬИ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ

25 Декабря 2018



Совсем не новогодний вопрос поневоле приходит на ум многим россиянам: будет ли война между Россией и Украиной и будут ли втянуты в ту войну страны НАТО?

Вопрос оказался совсем не риторическим, когда часть депутатов Верховной Рады предложили президенту Украины Порошенко объявить России войну, а сам президент Украины назвал Россию страной-агрессором и объявил военное положение в десяти областях республики Украина. К границе России выдвинулись подразделения ВСУ якобы для отражения агрессии со стороны российских вооруженных сил. Разъедающая умы оголтелая русофобская пропаганда, ведущаяся на протяжении всего периода Украины как самостоятельного государства, возымела свое действие. Уверен, что большинство украинских военнослужащих действительно ненавидят россиян и считают нас захватчиками. Любой агрессивный выпад в сторону России будет толковаться Западом в пользу Украины. Вспомните войну с Грузией в 2008 году: Грузины напали на Южную Осетию, а западная пропаганда вещала, что это Россия напала на Грузию. И лишь спустя четыре года мировое сообщество пришло к выводу, что имела место военная агрессия со стороны Грузии. Одним словом, в воздухе запахло войной. Не буду утомлять читателей длинными рассуждениями – случится война или нет. Обращусь лучше к знаменитым астрологам.

Начну с известного предсказателя Ионеску, специалиста по интерпретации катренов Нострадамуса. Он предписывает Нострадамусу предсказание, что в 2018 году (цитирую): «… на Европу обрушатся исламо-азиатские нашествия. И это не будет мирная оккупация, нет, новые страницы истории будут окрашены кровью…» (стр. 189–190, Косоруков Е. С. «Мишель Нострадамус», издательство Олимп, Москва, 1998 год).

Другой провидец из США Карл де Ностредейм, последний и единственный потомок великого ясновидца Нострадамуса, в начале 80-х годов детально обрисовал надвигающийся на планету Земля ядерный апокалипсис (цитирую): «… Виновником его станет террорист, имя которого известно, но пока не разглашается. Это будет диктатор, который начнет Третью мировую войну в 1999 году» (стр. 199–200, Косоруков Е. С. «Мишель Нострадамус», издательство Олимп, Москва, 1998 год).

Знаменитая Ванга не исключала начала войны в 2019 году. Россия успешно пройдет проверку на прочность и расцветет, а США начнет отставать от России, погрузившись в хаос и огонь. К сожалению, эти слова лишь трактование ее ясновидений. Однако существуют строки из рукописи, начертанные ее рукой в 1968 году (цитирую): «Не существует мощи, на то чтобы поломать великую Руссию. Руссия не остановится на достигнутом, а начнет крепчать с каждым десятилетием. Не без жертв она останется великой одной».

Россия на протяжении всего своего исторического пути была богата ясновидцами и прорицателями. Одним из самых известных ясновидящих, состоявших при дворе императора Николая II, является Григорий Распутин. Нынешняя российская власть тоже не чуралась прибегать к помощи ясновидцев-астрологов. Одним из них является известный генерал-майор КГБ Георгий Рогозин (отец Дмитрия Рогозина); другим – Александр Сергеевич Бузинов (до недавнего времени он трудился в институте КосмоРитмоЛогии, правда, в 2010 году институт прикрыли, но ясновидящие остались). Господа провидцы работали по заказу Министерства обороны Российской Федерации. Сам Александр Бузинов уверял, что вероятность правильных финансово-экономических, политических прогнозов, включая террористические акты, природные и экологические катастрофы, «колеблется в пределах от 72 до 80 процентов». Вот что говорит о своих методах прогнозирования сам Александр Бузинов: «В основе нашего метода прогнозирования лежит изучение информационно-резонансных взаимосвязей циклического движения планет Солнечной системы и событий на Земле. В этом плане очень многое было сделано нашими великими соотечественниками. А. Чижевский доказал, что функционирование биосистем на земле зависит и от солнечно-лунных циклов. Академик В. Вернадский пошел еще дальше, объяснив взаимосвязь человека и космоса через ноосферу. Революционным стало открытие информационного поля Земли. В основе нашей методологии лежит гипотеза о том, что факт рождения человека и создания объектов небиологической природы – как «энергетический стресс» – запечатлен на гравитационном поле Земли, а затем проигрывался в период жизнедеятельности и функционирования объектов. Иначе говоря, это уже вторжение в сферу локального геофизического резонанса, и это можно прогнозировать. Что касается знаменитых пророчеств Нострадамуса, то феномен этот вполне объясним. Есть люди, наделенные исключительными способностями, которые позволяют им «видеть» и «слышать» предстоящие события».

Если говорить о конкретных пророчествах, то Георгию Рогозину приписывают слова о том, что власть Владимира Путина продлится до 2016 года. Как видим, наш отечественный колдун промахнулся как минимум на восемь лет. Про 2019 год российские ясновидящие ничего не говорят, значит, в своих космологических снах они не видят войны, иначе об этом предсказатели трубили бы на каждом углу. Их молчание совсем не исключает иную войну – информационную, которая по своему накалу дошла до исторического максимума. Многие толкователи Нострадамуса утверждают, что великий ясновидец предвидел это, и в подтверждение приводят его изречение: «Слово будет острее меча». Великий предводитель ясновидцев всего бренного мира предрек кардинальную смену мировоззрений. Надо полагать, речь идет не только о религии. Вспомним, с какой яростью просвещенные европейцы и американцы отстаивали однополые браки. Они добились своего. Католическая и протестантская церкви, а также евангелисты всех мастей оказались бессильными перед толерантным помешательством своих прихожан. Дальше всех в вопросах толерантности пошла Германия. Их парламент принял закон, согласно которому немцы отныне будут делиться не только на мужской и женский пол, еще и «разнообразный». Сами понимаете, что «разнообразному» полу относятся все человеческие особи из ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы). В соответствии с новым законом взрослые люди обязаны при получении или замене паспорта предъявить медицинское свидетельство, подтверждающее смену пола, и только после этого в паспорте появится новое трансгендерное определение «разнообразный». Представьте себе эту картину. Приходит к доктору за справкой молодая красивая девица с бюстом шестого размера, сбрасывает с себя платье вместе с нижним бельем, а ниже пояса у нее висят совсем не женские причиндалы. Разумеется, врачу с естественной сексуальной ориентацией потребуется большая выдержка, чтобы удержаться от улыбки. Это еще полбеды. Лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы возмутились. Они считают, что физическая характеристика не может служить определяющим фактором в половой принадлежности. Другими словами, если мужик считает себя женщиной или нечто средним, ему достаточно лишь заявить об этом при получении «аусвайса» (паспорта) и встать в растущую шеренгу «разнообразных».

Толерастная скверна может докатиться до Камчатки. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко проводит чистку своего правительства. По версии нашей газеты, на вольные хлеба уйдет бывший знатный трансгендер Камчатки, исполняющий обязанности министра ЖКХ Сахалинской области, бывший глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, управленческий подарок из Елизовского муниципального района Дмитрий Зайцев. Он, полагаю, будет первым на Дальнем Востоке кандидатом на получение высокого звания «разнообразный». Признанный лидер камчатских ЛГБТэшников может вернуться на полуостров. Сначала ему предложили возглавить администрацию города Охи (медвежий угол на севере Сахалина), однако потом, вероятно, решили засунуть от греха подальше в другую «дыру» – возглавить администрацию Северо-Курильска на острове Парамушир. «Разнообразный» сахалинец мужественно выбрал гомофобную Камчатку. Он поднял свои старые связи (в хорошем смысле этого слова) и пытается найти возможность возвратиться туда, где получил путевку в тайное трансгендерное бытие. Но, как говорится, рано или поздно все тайное становится явным. Ему бы лучше податься к толерастам в Приморье, но, видать, у господина Зайцева не хватает квалификационного минимума. И то правда, что хорошего видел Дима там на своем острове?

Мы немного отступили от темы с одной лишь целью – показать, как меняется мировоззрение людей на, казалось бы, базовые ценности. Напомню, что самая богатая страна Западной Европы Германия стала первой европейской страной, где родителям разрешили в графе «пол» ставить слово «неопределенный».

Украина паче чаяния стремиться войти в братский союз с толерантной Европой. На территории Незалежной активизировалась работа ЛГБТ-ячеек. Новоявленные «разнообразные» на Украине очень дорожат своей толерантностью как основным идентификационным признаком просвещенной Западной Европы. Они рассуждают примерно так: «Только начали жить по-человечески, а тут призывают воевать. Гей-парады – вместо пушек!»

Нация со сломанным изуродованным мировоззрением не может быть сильной.

Если без шуток, то еще одним доводом в пользу неготовности Украины к войне с Россией является обильная и яростная речистость украинских политических лидеров. Хочешь ударить, бей без предупреждения, как это сделал в свое время президент Грузии Николай Саакашвили в Южной Осетии. Когда противник размахивает кулаками издалека, это всегда говорит о его слабости и нерешительности. И потом, Год Свиньи – это типично хохляцкая тема. Никто на земле так не любит сало, как наш братский славянский народ. Свинья, разумеется, везде грязь найдет, однако добровольно на забой не побежит. Так что войны не будет.

Вячеслав Скалацкий