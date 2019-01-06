ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП

25 Декабря 2018



История китайского гороскопа насчитывает не менее 4 тысяч лет. Интересоваться его прогнозами – означает прикоснуться к древней мудрости, рассмотреть в предсказаниях судьбоносные знаки. Что готовит восточный гороскоп на 2019 год всем представителям 12-летнего цикла?

Знак 2019 года по восточному календарю – Свинья (Кабан). Год Земляной Свиньи начинается 5 февраля 2019 и заканчивается 24 января 2020 года. Свинья во всем видит позитивные стороны, не переживает из-за мелочей и хочет забыть о трудном прошлом. Она предпочитает вести переговоры, нежели воевать и бороться. Свинья отличается доброжелательным нравом, хозяйственностью и оптимизмом. Она готова идти на компромисс, любит коллективную работу. К ее недостаткам относят: лень, эгоизм и упрямство, переменчивый характер, слабость к похвале и лести.

Свинья завершает цикл из 12 знаков, поэтому, когда наступает ее год, мы хотим отдохнуть и наслаждаться жизнью. Земляная Свинья сделает так, что мы захотим искать источники радости, а трудных дел и проблем будет меньше, чем в предыдущие годы. Мы решим зарабатывать деньги и тратить их на то, в чем нуждается наша семья. Много потратим на путешествия своей мечты, хобби, развлечения.

Свинья в стихии Земли ничего себе не жалеет, потому что понимает, что живем один раз! Именно поэтому наши решения будут быстрыми, немного рискованными, но их целью будет максимальное использование того, что дает нам судьба.

Итак, каким будет 2019 по восточному гороскопу…

… в обучении, образовании

Земляная Свинья ищет быстрые, практичные решения. Благоприятствует изобретениям, которые облегчают жизнь, а не усложняют ее. Она занимается ведением домашнего хозяйства, выращиванием растений, пропагандирует вегетарианство. Старается, чтобы ресурсов хватило для всех, но не экономная и не бережливая. Под ее опекой прекрасно чувствуют себя художники, артистические натуры, поэтому это хороший год для дебютов и публикации важных работ. Также она поддерживает женщин. Поэтому их роль в науке будет в этом году более заметной.

… в политике

Земляная Свинья, прежде всего, ведет переговоры, торгуется и избегает открытых конфликтов. Экономический рост и торговля являются самыми важными ее целями, потому что она, прежде всего, хочет Иметь.

Под ее покровительством заключаются важные союзы, хотя она также имеет склонность к закулисным действиям и тайным связям.

Финансы для нее важнее идеалов, поэтому в этом году у нас может складываться ощущение, что именно деньги управляют миром. Но ведь когда большие ладят, маленькие живут безопаснее! Во многих горячих регионах мира конфликты могут закончиться.

… в экономике

Земляная Свинья обещает время роста и процветания, потому что благоприятствует зарабатыванию денег. Помогает поиску новых возможностей, а также содействует созданию компаний, которые будут отлично развиваться в следующие годы. Поэтому стоит взяться за работу, поскольку у нас выйдет из этого что-то конкретное и стоящее. Однако не следует избавляться разом от всех своих сбережений, потому что этот знак действует с размахом и не слишком считается с затратами. Поэтому может, к сожалению, пойти на излишние инвестиции.

… в искусстве и культуре

Такие сферы – это ее любовь! Земляная Свинья обожает танцы, музыку, кино. Мы можем ожидать появления многих серьезных, значимых произведений.

Однако она любит то, что уже опробовано и проверено, а художественные эксперименты не соответствуют ее натуре. Свинья любит гламур, красные ковры и великолепие, поэтому в году под ее покровительством звезды кино и музыки получат больше возможностей блистать.

А что ждет нас, простых смертных?

Очень удачный год! Нам будет хотеться жить, мечтать, действовать… Размышления о прошлом станут скучными, люди почувствуют больше оптимизма. В 2019 году, как показывает восточный гороскоп, стоит сосредоточиться на том, что вас развивает, что дарит вам радость, потому что это особенный год в цикле китайского календаря. Нужно хорошенько отдохнуть, не надо насильно гнать себя вперед. Земляная Свинья уговаривает просто наслаждаться жизнью и не откладывать удовольствия на потом.

Определенно стоит…

Поехать в отпуск своей мечты, исполнять маленькие и большие мечты, дарить другим радость и оптимизм. Земляная Свинья не жалуется, а живет моментом.

Покупать то, что нужно для дома и семьи, чтобы облегчить себе повседневную жизнь. Мученичество во имя домашних обязанностей – это не в натуре Земляной Свиньи.

Искать более легкую работу, выбрасывать ненужные вещи из головы. Потому что действительно ли нужно делать столько вещей одновременно?

Изучать то, что вас интересует, в том числе для удовольствия. Вы можете потом заработать на своем хобби, или оно станет вашей дополнительной профессией.

Открывать бизнес, искать партнеров, союзников, заключать важные контракты, потому что Земляная Свинья гарантирует идеальное время для бизнеса.

На что обращать внимание

Контролируйте расходы и не берите крупных кредитов. Хотя Свинья оптимистка и не считает копейки, лучше не перебарщивать.

Не флиртуйте с кем попало – ввяжетесь в неприятности. Земляная Свинья соблазняет изменами и короткими, но страстными романами.

Этот знак китайского календаря также любит хорошо поесть и прекрасно провести время, но иногда стоит сказать удовольствиям решительное «нет». Будьте осторожны, если вы склонны быть от чего-то зависимыми или слишком много себя баловать.

Нам грозят пожары. Исправьте электропроводку и не оставляйте свечи или благовония без присмотра.

Что нам принесет удачу в 2019 году

Фигурки свинок! Лучше всего красных, потому что это цвет 2019 года.

Другие цвета, которые принесут удачу в 2019: белый, серый, серебряный и золотой. Одевайтесь в них чаще – и можете рассчитывать на удачу!

Купите себе новый кошелек, только не красный, потому что слишком быстро потратите деньги.

А теперь – китайский гороскоп на 2019 год по знакам.

КРЫСА

В 2019 году рожденные под этим знаком будут искать новые идеи успеха. Но сначала сделают жизненные выводы, чтобы оценить то, что им благоприятствует, а что перестало окупаться. Это год наведения порядка, переоценки ценностей и перетасовки в различных системах и укладах. Крысы почувствуют, что уже идет что-то новое, и будут себя к этому готовить. И большой успех придет в 2020 году!

Крысы уже в начале года приступят к борьбе с задолженностями, потому что у них будет много энергии. Они покажут другим, как надо эффективно работать и быстро делать сложные дела. Однако вместо того, чтобы распыляться, сосредоточатся на том, что действительно важно для них. Будет легче, чем в предыдущие годы, но стоит «отрезать» себя от людей, которые не верят в Крыс или просто используют их усилия.

Это хороший год, чтобы навести порядок в повседневном распорядке дня, а в свободное время инвестировать в себя. Выгодно записываться на различные курсы, тренинги и учить иностранные языки. Однако, как предупреждает гороскоп на 2019, Крыса не должна радикально менять работу: это может не пойти на пользу, лучше подождать с такими изменениями до 2020 года.

Нехватка денег ощущаться не будет, но летом 2019 Крысы не должны избавляться от сбережений, потому что могут чего-то не учесть в своих расчетах.

БЫК

В 2019-м люди этого года не захотят мечтать о жизненных революциях и путешествиях на другой край света. Решат жить спокойной семейной жизнью, а близкие будут для них самыми важными. Займутся домом, будут его обустраивать и украшать. Для этой цели они готовы потратить свои сбережения. К счастью, денег хватит, потому что на работе у них все будет хорошо.

Как показывает гороскоп на 2019, Бык не удивится ни одной профессиональной проблеме, поскольку эти люди будут прекрасно подготовлены и бдительны. На этот раз они не дадут никому себя обогнать, а враги сойдут с их дороги. Стоит заняться официальными или судебными делами и довести их до конца, потому что в 2019 году у Быков все пройдет лучше, чем до сих пор. Чиновники окажутся исключительно дружелюбны.

Несмотря на отличный период, лучше не принимать участия в корпоративных интригах, особенно если дело касается людей, которые слывут мстительными. Порядочность и честность – это достоинства характера, которые Быкам лучше всего сейчас пригодятся и принесут добро и выгоду. Хорошая компания и верные партнеры наконец появятся в их жизни и помогут Быкам добиться успеха в последующие годы.

ТИГР

В 2019-м он уберет когти и перестанет расставлять всех по углам. Вместо того чтобы идти вперед и ставить перед собой все более амбициозные цели, он будет слушать мудрые советы и решит найти равновесие между работой и домом. Откроет для себя повседневные маленькие радости и с удовольствием займется своей семьей. Это отличный год, чтобы восстановить и укрепить важные отношения, в том числе профессиональные, потому что деньги могут зависеть от решений других людей, Так что лучше жить со всеми в ладу.

Как показывает гороскоп на 2019, Тигр в этот период будет развивать не мускулатуру, а интеллект. Быстрее других люди этого года получат различные навыки, а также легко найдут новое занятие. Однако лучше не хвастать этими доходами, заработком, быть вежливыми и сдержанными, потому что кто-то недобрый начнет еще больше завидовать и даже вредить.

Хотя на работе все будет получаться хорошо, не с каждым выгодно сотрудничать, потому как могут появиться люди, которые захотят использовать энтузиазм Тигров в своих корыстных целях. Прежде чем начать с кем-то сотрудничать, точно обсудите все условия, чтобы потом не было недоразумений.

2019 год хорош для того, чтобы взять под контроль хаос в финансах. Проверяйте чеки, не позволяйте обвести вас вокруг пальца. Если Тигр позаботится о своих доходах и все запланирует, то окажется, что у него найдется больше денег на поездки и развлечения.

КРОЛИК

В 2019-м Кролику не грозят ни горе, ни одиночество. Он захочет организовывать различные мероприятия, а семейная жизнь будет вращаться вокруг этих событий. Это хорошее время, чтобы взаимодействовать с людьми и даже вовлекаться в общественную работу. Хотя Кролик обычно несмелый, сейчас он решит поделиться с другими тем, что ему есть сказать и показать. Художественные таланты в нем расцветут, эти люди почувствуют, что мир – дружелюбное место!

На работе Кролики разовьют свои способности и покажут, на что они годятся. 2019 год благоприятствует учебе, торговле, а также получению различных разрешений, допусков, компетенций. То, чему Кролики научились раньше, теперь окупится и принесет плоды.

Это год выхода из тени, так что, как показывает гороскоп на 2019, Кролик сильнее поверит в себя, станет более самостоятельным, начнет что-то советовать важным персонам.

Этим людям удастся, наконец, получить больше денег и влияния в окружающей среде. Однако если что-то их блокирует, самое время подумать о новой работе или карьере. Кроликам будет легко войти в новую среду, и люди с удовольствием им доверят и помогут. Это хороший год для перемен, в частности, чтобы продвинуться в карьере.

ЗМЕЯ

В 2019-м Змея не должна брать на себя рискованные дела. Чем дальше от интриг, скандалов и афер, тем лучше. Люди могут перекладывать на нее ответственность и даже использовать, а Змея не сразу это заметит. Лучше спрятаться там, где безопасно, то есть в собственном доме. Это сейчас настоящее «змеиное царство», и здесь все будет в порядке. Это хороший год, чтобы удобно устроиться у себя дома, а свободное время тратить на свидания и поездки.

В финансовых вопросах Змеи должны быть очень осторожны, потому что могут появиться дополнительные расходы, и лучше иметь сбережения, чем сразу тратить все. Не каждая возможность и дополнительная работа окажутся настолько выгодными, как это казалось вначале. Поэтому, как подсказывает гороскоп на 2019, Змея не должна руководствоваться энтузиазмом: нужно все с холодным умом просчитать, и тогда можно будет избежать плохих сюрпризов.

Это нехороший год для того, чтобы неожиданно менять работу или бросаться в омут бизнеса. Информация, которую раздобудут Змеи, может оказаться сплетнями, и трудно будет найти кого-то, кому можно доверять. Лучше держаться подальше от интриг и конфликтов, потому что их распутывание не пойдет Змеям на пользу. Все помирятся между собой, а они останутся в одиночестве, если слишком активно вовлекутся в служебные интриги.

ДРАКОН

В 2019-м Дракон почувствует, что пришло время действовать. Амбициозные планы, которые дозревали в предыдущие годы, теперь будут реализованы. Противники останутся далеко позади, а Дракон разовьется и достигнет того, чего пожелает. Время для повышения, прибавки к зарплате, может быть, для создания собственного бизнеса. Любовь тоже добавит Дракону крыльев, потому что найдется кто-то, кто будет смотреть на него с восторгом и для кого стоит стараться.

В работе год 2019 благоприятствует быстрым успехам Драконов. Они продемонстрируют способность добавлять другим смелости. Как показывает гороскоп на 2019, Дракон будет чаще заменять отсутствующих и начнет помогать более слабым. Это хороший момент, чтобы присмотреться к развитию ситуации в компании, потому что могут появиться шансы на повышение. Но сначала Драконы должны закончить то, что начали в прошлые годы, и даже еще чему-то научиться. Год 2019 благоприятствует более частым служебным поездкам, обучению и конференциям, которые могут оказать положительное влияние на карьеру.

Денег должно хватить, но состояние вашего счета – это не самая удачная тема для семейных разговоров. Кто-то близкий придет к идее расходов или инвестиций, которые вам не очень понравятся, и вам придется искать правильные аргументы.

ЛОШАДЬ

В 2019-м Лошадь обязательно должна избегать опасности и рискованных решений. Это не время для крупных изменений, потому что окружение не будет понимать ее потребности и прихоти, что может плохо закончиться. Бывшие сторонники займутся своими делами, и Лошади почувствуют себя брошенными.

Спокойствие, здравый смысл и терпение пойдут им сейчас только на пользу! Лучше заняться тем, что у них получается хорошо, позаботиться о своем удобстве и покое, а не пытаться изменять мир. Лошади найдут удовольствие в реализации своего хобби, социальном общении, а также в поездках на отдых. Иногда нужно просто отдыхать!

На работе Лошади будут бдительными и наблюдательными, не позволят конкурентам подобраться к ним близко. К сожалению, в 2019 году возможны конфликты за власть и компетенции, потому что Лошади чего-то могут не заметить или кто-то вдруг изменит решение. Поэтому лучше следить за своими делами и не помогать людям, которые этого не заслужили. Как показывает гороскоп на 2019, Лошадь с помощью интуиции сможет отличить достойных людей от тех, кто лишь ленится рядом с ними. Лучше быть самостоятельными, чем через силу искать союзников.

Зато 2019 год благоприятствует наведению порядка в счетах и сбережениях. К своим финансам Лошади станут подходить более критично и перестанут тратить деньги направо и налево, благодаря чему закончат год в большом плюсе.

КОЗА

В 2019-м Коза заблистает на фоне окружающих. Будет смело реализовывать свои планы. Перед ней откроются совершенно новые возможности, поэтому год важен для профессиональной карьеры. Этот человек должен не упустить шансы, инвестировать в будущее, забыть о проблемах. Вдобавок все будет даваться Козе намного легче, чем в предыдущие годы, потому что на ее пути окажется меньше препятствий. Доброжелательные люди не оставят ее в беде.

В 2019 году Козы могут рассчитывать на поддержку вышестоящих лиц. Стоит высказываться на важных встречах, потому что немножко рекламы быстро раскрутит их карьеру. Те люди, которые в них сомневались наконец доверят им важные задачи. А Козы, которые совершали ошибки, сделают из них выводы и получат свой второй шанс.

Как показывает гороскоп на 2019, Коза может рассчитывать на очень хороший с точки зрения финансов год. Деньги будут течь широким потоком, Козы почувствуют себя безопаснее и даже погасят все свои предыдущие денежные обязательства. Несмотря на это лучше избегать больших расходов на, по сути, ненужные вещи. Лучше потратить средства на более серьезные, долгосрочные инвестиции, оптимальный вариант – связанные с квартирой.

ОБЕЗЬЯНА

В 2019-м Обезьяну ждет больше возможностей для обучения и совершенствования своего характера. Терпение не является сильной стороной натуры Обезьян, но придется его продемонстрировать, чтобы добиться успеха. Хотя и возникнут препятствия, Обезьяны смогут их победить, если будут держаться умных людей. В любви тоже стоит чаще слушать то, что советует партнер, потому что его идеи могут быть просто лучше. Сотрудничество окупится, а проекты этого года расцветут в будущем.

В 2019 году у Обезьян может создаться впечатление, что карьера затормозилась, что у них появилось больше скучных обязанностей. Спокойно, от этого тоже бывают деньги! Это не очень хорошее время для радикальных перемен и взваливания на себя дополнительных дел. Гороскоп на 2019 предупреждает: если Обезьяна вовлечется в слишком много проектов сразу, появятся проблемы с соблюдением сроков.

Также нужно считаться с тем, что делают другие, потому что их решения и проблемы могут повлиять на карьеру самих Обезьян. Время позаботиться о хороших отношениях с начальством и другими важными людьми, перестать бунтовать и спорить. Интриги и заговоры могут иметь неприятные последствия, поэтому Обезьяны должны иметь чистые намерения. В этот период стоит учиться и получать новые права.

ПЕТУХ

В 2019-м этот человек будет хорошо заметен на фоне окружения. Его талант расцветет. Если мечтает о славе и популярности, то наконец их получит. Отличный год для художников, но и для бизнесменов тоже. Остальные Петухи тоже не будут посредственными, потому что отважатся исполнить свои мечты и возьмут за образец других людей. Поэтому нечего ждать – нужно браться за работу и вылетать из гнезда в большой мир!

Карьера ускорится, способности расцветут, а деньги заполнят кошельки Петухов. Тем не менее у успеха есть своя темная сторона, потому что кто-то начнет Петухам завидовать. Соперничество может стоить нервов, но все закончится хорошо. Шеф и другие важные люди займут сторону Петухов и даже поддержат их. Многие из них обнаружат, что имеют лидерские способности, потому что люди с удовольствием выполнят их команды.

Как показывает гороскоп на 2019, Петух может рассчитывать на то, что деньги будут течь к нему широким потоком, но лучше избегать рискованных инвестиций, особенно в совершенно новой отрасли. Из-за жадности не один Петух ввязался в проблемы, поэтому лучше инвестировать в то, что уже известно и безопасно.

СОБАКА

2019-й окажется для Собаки проще и приятнее, чем предыдущие годы. Трудности окажутся не такими большими, этот человек с оптимизмом посмотрит в свое будущее. Почувствует, что должен быть более самостоятельным и независимым, перестанет приспосабливаться к чужим ожиданиям. Решения станет принимать быстро, и никто не сможет на него повлиять, потому что он прекрасно знает, чего хочет от жизни.

Отношения, которые Собаки завязали в предыдущие годы, пригодятся теперь. Кто-то важный придет к выводу, что стоит им доверять. Однако сразу же появятся конкуренты и даже критики, но Собаки не позволят загнать себя в угол. Если почувствуют, что кто-то им угрожает, то начнут бороться, вместо того чтобы делиться победой.

Как показывает гороскоп на 2019, Собака изменит свой подход к карьере, станет более уверенной в себе. Некоторые представители этого знака китайского гороскопа создадут собственный бизнес или найдут дополнительное занятие, которое быстро окажется прибыльным. Это также хороший год, чтобы поступить в учебное заведение, куда-то на обучение, потому что новая квалификация поможет получить больше активов.

Деньги понадобятся для домашних расходов, потому что Собаки захотят пользоваться жизнью. Прекрасный отпуск, новая машина, элегантная мебель… Почему бы и нет!

СВИНЬЯ

2019-й для Свиньи очень важен. Это ее год, то самое время, когда мечты могут исполниться. Появится много возможностей, вариантов – так много, что Свинья не будет знать, что именно следует выбрать. Стоит слушать интуицию и не соревноваться с другими, а просто выбрать направление того, что принесет пользу в будущем. Старые дела будут постепенно заканчиваться, удастся немного отдохнуть и с новыми силами двинуться действовать.

В 2019 году Свиньи будут иметь большую удачу в работе. Скучных заданий ожидается меньше, а денег – больше. Амбициозные идеи отличного бизнеса окажутся очень выгодными, поэтому стоит в них инвестировать, даже если это займет больше времени и принудит Кабанов к напряженной работе.

Год благоприятствует также знакомству с влиятельными личностями, от которых можно многому научиться. Как подсказывает гороскоп на 2019, Кабан должен ходить на деловые обеды, принимать участие в собраниях, тренингах, выставках, презентациях и т. п.

Финансовые расходы Свиньи в 2019 году могут стать больше, потому что ей сложно будет себе в чем-либо отказать. Лучше искать выгодные возможности и торговаться, нежели брать кредиты, потому что фантазия может завести Свинью слишком далеко.