ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП

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25 Декабря 2018

История китайского гороскопа насчитывает не менее 4 тысяч лет. Интересоваться его прогнозами – означает прикоснуться к древней мудрости, рассмотреть в предсказаниях судьбоносные знаки. Что готовит восточный гороскоп на 2019 год всем представителям 12-летнего цикла?

Знак 2019 года по восточному календарю – Свинья (Кабан). Год Земляной Свиньи начинается 5 февраля 2019 и заканчивается 24 января 2020 года. Свинья во всем видит позитивные стороны, не переживает из-за мелочей и хочет забыть о трудном прошлом. Она предпочитает вести переговоры, нежели воевать и бороться. Свинья отличается доброжелательным нравом, хозяйственностью и оптимизмом. Она готова идти на компромисс, любит коллективную работу. К ее недостаткам относят: лень, эгоизм и упрямство, переменчивый характер, слабость к похвале и лести.

Свинья завершает цикл из 12 знаков, поэтому, когда наступает ее год, мы хотим отдохнуть и наслаждаться жизнью. Земляная Свинья сделает так, что мы захотим искать источники радости, а трудных дел и проблем будет меньше, чем в предыдущие годы. Мы решим зарабатывать деньги и тратить их на то, в чем нуждается наша семья. Много потратим на путешествия своей мечты, хобби, развлечения.

Свинья в стихии Земли ничего себе не жалеет, потому что понимает, что живем один раз! Именно поэтому наши решения будут быстрыми, немного рискованными, но их целью будет максимальное использование того, что дает нам судьба.

Итак, каким будет 2019 по восточному гороскопу…

… в обучении, образовании

Земляная Свинья ищет быстрые, практичные решения. Благоприятствует изобретениям, которые облегчают жизнь, а не усложняют ее. Она занимается ведением домашнего хозяйства, выращиванием растений, пропагандирует вегетарианство. Старается, чтобы ресурсов хватило для всех, но не экономная и не бережливая. Под ее опекой прекрасно чувствуют себя художники, артистические натуры, поэтому это хороший год для дебютов и публикации важных работ. Также она поддерживает женщин. Поэтому их роль в науке будет в этом году более заметной.

… в политике

Земляная Свинья, прежде всего, ведет переговоры, торгуется и избегает открытых конфликтов. Экономический рост и торговля являются самыми важными ее целями, потому что она, прежде всего, хочет Иметь.

Под ее покровительством заключаются важные союзы, хотя она также имеет склонность к закулисным действиям и тайным связям.

Финансы для нее важнее идеалов, поэтому в этом году у нас может складываться ощущение, что именно деньги управляют миром. Но ведь когда большие ладят, маленькие живут безопаснее! Во многих горячих регионах мира конфликты могут закончиться.

… в экономике

Земляная Свинья обещает время роста и процветания, потому что благоприятствует зарабатыванию денег. Помогает поиску новых возможностей, а также содействует созданию компаний, которые будут отлично развиваться в следующие годы. Поэтому стоит взяться за работу, поскольку у нас выйдет из этого что-то конкретное и стоящее. Однако не следует избавляться разом от всех своих сбережений, потому что этот знак действует с размахом и не слишком считается с затратами. Поэтому может, к сожалению, пойти на излишние инвестиции.

… в искусстве и культуре

Такие сферы – это ее любовь! Земляная Свинья обожает танцы, музыку, кино. Мы можем ожидать появления многих серьезных, значимых произведений.

Однако она любит то, что уже опробовано и проверено, а художественные эксперименты не соответствуют ее натуре. Свинья любит гламур, красные ковры и великолепие, поэтому в году под ее покровительством звезды кино и музыки получат больше возможностей блистать.

А что ждет нас, простых смертных?

Очень удачный год! Нам будет хотеться жить, мечтать, действовать… Размышления о прошлом станут скучными, люди почувствуют больше оптимизма. В 2019 году, как показывает восточный гороскоп, стоит сосредоточиться на том, что вас развивает, что дарит вам радость, потому что это особенный год в цикле китайского календаря. Нужно хорошенько отдохнуть, не надо насильно гнать себя вперед. Земляная Свинья уговаривает просто наслаждаться жизнью и не откладывать удовольствия на потом.

Определенно стоит…

Поехать в отпуск своей мечты, исполнять маленькие и большие мечты, дарить другим радость и оптимизм. Земляная Свинья не жалуется, а живет моментом.

Покупать то, что нужно для дома и семьи, чтобы облегчить себе повседневную жизнь. Мученичество во имя домашних обязанностей – это не в натуре Земляной Свиньи.

Искать более легкую работу, выбрасывать ненужные вещи из головы. Потому что действительно ли нужно делать столько вещей одновременно?

Изучать то, что вас интересует, в том числе для удовольствия. Вы можете потом заработать на своем хобби, или оно станет вашей дополнительной профессией.

Открывать бизнес, искать партнеров, союзников, заключать важные контракты, потому что Земляная Свинья гарантирует идеальное время для бизнеса.

На что обращать внимание

Контролируйте расходы и не берите крупных кредитов. Хотя Свинья оптимистка и не считает копейки, лучше не перебарщивать.

Не флиртуйте с кем попало – ввяжетесь в неприятности. Земляная Свинья соблазняет изменами и короткими, но страстными романами.

Этот знак китайского календаря также любит хорошо поесть и прекрасно провести время, но иногда стоит сказать удовольствиям решительное «нет». Будьте осторожны, если вы склонны быть от чего-то зависимыми или слишком много себя баловать.

Нам грозят пожары. Исправьте электропроводку и не оставляйте свечи или благовония без присмотра.

Что нам принесет удачу в 2019 году

Фигурки свинок! Лучше всего красных, потому что это цвет 2019 года.

Другие цвета, которые принесут удачу в 2019: белый, серый, серебряный и золотой. Одевайтесь в них чаще – и можете рассчитывать на удачу!

Купите себе новый кошелек, только не красный, потому что слишком быстро потратите деньги.

А теперь – китайский гороскоп на 2019 год по знакам.

КРЫСА

В 2019 году рожденные под этим знаком будут искать новые идеи успеха. Но сначала сделают жизненные выводы, чтобы оценить то, что им благоприятствует, а что перестало окупаться. Это год наведения порядка, переоценки ценностей и перетасовки в различных системах и укладах. Крысы почувствуют, что уже идет что-то новое, и будут себя к этому готовить. И большой успех придет в 2020 году!

Крысы уже в начале года приступят к борьбе с задолженностями, потому что у них будет много энергии. Они покажут другим, как надо эффективно работать и быстро делать сложные дела. Однако вместо того, чтобы распыляться, сосредоточатся на том, что действительно важно для них. Будет легче, чем в предыдущие годы, но стоит «отрезать» себя от людей, которые не верят в Крыс или просто используют их усилия.

Это хороший год, чтобы навести порядок в повседневном распорядке дня, а в свободное время инвестировать в себя. Выгодно записываться на различные курсы, тренинги и учить иностранные языки. Однако, как предупреждает гороскоп на 2019, Крыса не должна радикально менять работу: это может не пойти на пользу, лучше подождать с такими изменениями до 2020 года.

Нехватка денег ощущаться не будет, но летом 2019 Крысы не должны избавляться от сбережений, потому что могут чего-то не учесть в своих расчетах.

БЫК

В 2019-м люди этого года не захотят мечтать о жизненных революциях и путешествиях на другой край света. Решат жить спокойной семейной жизнью, а близкие будут для них самыми важными. Займутся домом, будут его обустраивать и украшать. Для этой цели они готовы потратить свои сбережения. К счастью, денег хватит, потому что на работе у них все будет хорошо.

Как показывает гороскоп на 2019, Бык не удивится ни одной профессиональной проблеме, поскольку эти люди будут прекрасно подготовлены и бдительны. На этот раз они не дадут никому себя обогнать, а враги сойдут с их дороги. Стоит заняться официальными или судебными делами и довести их до конца, потому что в 2019 году у Быков все пройдет лучше, чем до сих пор. Чиновники окажутся исключительно дружелюбны.

Несмотря на отличный период, лучше не принимать участия в корпоративных интригах, особенно если дело касается людей, которые слывут мстительными. Порядочность и честность – это достоинства характера, которые Быкам лучше всего сейчас пригодятся и принесут добро и выгоду. Хорошая компания и верные партнеры наконец появятся в их жизни и помогут Быкам добиться успеха в последующие годы.

ТИГР

В 2019-м он уберет когти и перестанет расставлять всех по углам. Вместо того чтобы идти вперед и ставить перед собой все более амбициозные цели, он будет слушать мудрые советы и решит найти равновесие между работой и домом. Откроет для себя повседневные маленькие радости и с удовольствием займется своей семьей. Это отличный год, чтобы восстановить и укрепить важные отношения, в том числе профессиональные, потому что деньги могут зависеть от решений других людей, Так что лучше жить со всеми в ладу.

Как показывает гороскоп на 2019, Тигр в этот период будет развивать не мускулатуру, а интеллект. Быстрее других люди этого года получат различные навыки, а также легко найдут новое занятие. Однако лучше не хвастать этими доходами, заработком, быть вежливыми и сдержанными, потому что кто-то недобрый начнет еще больше завидовать и даже вредить.

Хотя на работе все будет получаться хорошо, не с каждым выгодно сотрудничать, потому как могут появиться люди, которые захотят использовать энтузиазм Тигров в своих корыстных целях. Прежде чем начать с кем-то сотрудничать, точно обсудите все условия, чтобы потом не было недоразумений.

2019 год хорош для того, чтобы взять под контроль хаос в финансах. Проверяйте чеки, не позволяйте обвести вас вокруг пальца. Если Тигр позаботится о своих доходах и все запланирует, то окажется, что у него найдется больше денег на поездки и развлечения.

КРОЛИК

В 2019-м Кролику не грозят ни горе, ни одиночество. Он захочет организовывать различные мероприятия, а семейная жизнь будет вращаться вокруг этих событий. Это хорошее время, чтобы взаимодействовать с людьми и даже вовлекаться в общественную работу. Хотя Кролик обычно несмелый, сейчас он решит поделиться с другими тем, что ему есть сказать и показать. Художественные таланты в нем расцветут, эти люди почувствуют, что мир – дружелюбное место!

На работе Кролики разовьют свои способности и покажут, на что они годятся. 2019 год благоприятствует учебе, торговле, а также получению различных разрешений, допусков, компетенций. То, чему Кролики научились раньше, теперь окупится и принесет плоды.

Это год выхода из тени, так что, как показывает гороскоп на 2019, Кролик сильнее поверит в себя, станет более самостоятельным, начнет что-то советовать важным персонам.

Этим людям удастся, наконец, получить больше денег и влияния в окружающей среде. Однако если что-то их блокирует, самое время подумать о новой работе или карьере. Кроликам будет легко войти в новую среду, и люди с удовольствием им доверят и помогут. Это хороший год для перемен, в частности, чтобы продвинуться в карьере.

ЗМЕЯ

В 2019-м Змея не должна брать на себя рискованные дела. Чем дальше от интриг, скандалов и афер, тем лучше. Люди могут перекладывать на нее ответственность и даже использовать, а Змея не сразу это заметит. Лучше спрятаться там, где безопасно, то есть в собственном доме. Это сейчас настоящее «змеиное царство», и здесь все будет в порядке. Это хороший год, чтобы удобно устроиться у себя дома, а свободное время тратить на свидания и поездки.

В финансовых вопросах Змеи должны быть очень осторожны, потому что могут появиться дополнительные расходы, и лучше иметь сбережения, чем сразу тратить все. Не каждая возможность и дополнительная работа окажутся настолько выгодными, как это казалось вначале. Поэтому, как подсказывает гороскоп на 2019, Змея не должна руководствоваться энтузиазмом: нужно все с холодным умом просчитать, и тогда можно будет избежать плохих сюрпризов.

Это нехороший год для того, чтобы неожиданно менять работу или бросаться в омут бизнеса. Информация, которую раздобудут Змеи, может оказаться сплетнями, и трудно будет найти кого-то, кому можно доверять. Лучше держаться подальше от интриг и конфликтов, потому что их распутывание не пойдет Змеям на пользу. Все помирятся между собой, а они останутся в одиночестве, если слишком активно вовлекутся в служебные интриги.

ДРАКОН

В 2019-м Дракон почувствует, что пришло время действовать. Амбициозные планы, которые дозревали в предыдущие годы, теперь будут реализованы. Противники останутся далеко позади, а Дракон разовьется и достигнет того, чего пожелает. Время для повышения, прибавки к зарплате, может быть, для создания собственного бизнеса. Любовь тоже добавит Дракону крыльев, потому что найдется кто-то, кто будет смотреть на него с восторгом и для кого стоит стараться.

В работе год 2019 благоприятствует быстрым успехам Драконов. Они продемонстрируют способность добавлять другим смелости. Как показывает гороскоп на 2019, Дракон будет чаще заменять отсутствующих и начнет помогать более слабым. Это хороший момент, чтобы присмотреться к развитию ситуации в компании, потому что могут появиться шансы на повышение. Но сначала Драконы должны закончить то, что начали в прошлые годы, и даже еще чему-то научиться. Год 2019 благоприятствует более частым служебным поездкам, обучению и конференциям, которые могут оказать положительное влияние на карьеру.

Денег должно хватить, но состояние вашего счета – это не самая удачная тема для семейных разговоров. Кто-то близкий придет к идее расходов или инвестиций, которые вам не очень понравятся, и вам придется искать правильные аргументы.

ЛОШАДЬ

В 2019-м Лошадь обязательно должна избегать опасности и рискованных решений. Это не время для крупных изменений, потому что окружение не будет понимать ее потребности и прихоти, что может плохо закончиться. Бывшие сторонники займутся своими делами, и Лошади почувствуют себя брошенными.

Спокойствие, здравый смысл и терпение пойдут им сейчас только на пользу! Лучше заняться тем, что у них получается хорошо, позаботиться о своем удобстве и покое, а не пытаться изменять мир. Лошади найдут удовольствие в реализации своего хобби, социальном общении, а также в поездках на отдых. Иногда нужно просто отдыхать!

На работе Лошади будут бдительными и наблюдательными, не позволят конкурентам подобраться к ним близко. К сожалению, в 2019 году возможны конфликты за власть и компетенции, потому что Лошади чего-то могут не заметить или кто-то вдруг изменит решение. Поэтому лучше следить за своими делами и не помогать людям, которые этого не заслужили. Как показывает гороскоп на 2019, Лошадь с помощью интуиции сможет отличить достойных людей от тех, кто лишь ленится рядом с ними. Лучше быть самостоятельными, чем через силу искать союзников.

Зато 2019 год благоприятствует наведению порядка в счетах и сбережениях. К своим финансам Лошади станут подходить более критично и перестанут тратить деньги направо и налево, благодаря чему закончат год в большом плюсе.

КОЗА

В 2019-м Коза заблистает на фоне окружающих. Будет смело реализовывать свои планы. Перед ней откроются совершенно новые возможности, поэтому год важен для профессиональной карьеры. Этот человек должен не упустить шансы, инвестировать в будущее, забыть о проблемах. Вдобавок все будет даваться Козе намного легче, чем в предыдущие годы, потому что на ее пути окажется меньше препятствий. Доброжелательные люди не оставят ее в беде.

В 2019 году Козы могут рассчитывать на поддержку вышестоящих лиц. Стоит высказываться на важных встречах, потому что немножко рекламы быстро раскрутит их карьеру. Те люди, которые в них сомневались наконец доверят им важные задачи. А Козы, которые совершали ошибки, сделают из них выводы и получат свой второй шанс.

Как показывает гороскоп на 2019, Коза может рассчитывать на очень хороший с точки зрения финансов год. Деньги будут течь широким потоком, Козы почувствуют себя безопаснее и даже погасят все свои предыдущие денежные обязательства. Несмотря на это лучше избегать больших расходов на, по сути, ненужные вещи. Лучше потратить средства на более серьезные, долгосрочные инвестиции, оптимальный вариант – связанные с квартирой.

ОБЕЗЬЯНА

В 2019-м Обезьяну ждет больше возможностей для обучения и совершенствования своего характера. Терпение не является сильной стороной натуры Обезьян, но придется его продемонстрировать, чтобы добиться успеха. Хотя и возникнут препятствия, Обезьяны смогут их победить, если будут держаться умных людей. В любви тоже стоит чаще слушать то, что советует партнер, потому что его идеи могут быть просто лучше. Сотрудничество окупится, а проекты этого года расцветут в будущем.

В 2019 году у Обезьян может создаться впечатление, что карьера затормозилась, что у них появилось больше скучных обязанностей. Спокойно, от этого тоже бывают деньги! Это не очень хорошее время для радикальных перемен и взваливания на себя дополнительных дел. Гороскоп на 2019 предупреждает: если Обезьяна вовлечется в слишком много проектов сразу, появятся проблемы с соблюдением сроков.

Также нужно считаться с тем, что делают другие, потому что их решения и проблемы могут повлиять на карьеру самих Обезьян. Время позаботиться о хороших отношениях с начальством и другими важными людьми, перестать бунтовать и спорить. Интриги и заговоры могут иметь неприятные последствия, поэтому Обезьяны должны иметь чистые намерения. В этот период стоит учиться и получать новые права.

ПЕТУХ

В 2019-м этот человек будет хорошо заметен на фоне окружения. Его талант расцветет. Если мечтает о славе и популярности, то наконец их получит. Отличный год для художников, но и для бизнесменов тоже. Остальные Петухи тоже не будут посредственными, потому что отважатся исполнить свои мечты и возьмут за образец других людей. Поэтому нечего ждать – нужно браться за работу и вылетать из гнезда в большой мир!

Карьера ускорится, способности расцветут, а деньги заполнят кошельки Петухов. Тем не менее у успеха есть своя темная сторона, потому что кто-то начнет Петухам завидовать. Соперничество может стоить нервов, но все закончится хорошо. Шеф и другие важные люди займут сторону Петухов и даже поддержат их. Многие из них обнаружат, что имеют лидерские способности, потому что люди с удовольствием выполнят их команды.

Как показывает гороскоп на 2019, Петух может рассчитывать на то, что деньги будут течь к нему широким потоком, но лучше избегать рискованных инвестиций, особенно в совершенно новой отрасли. Из-за жадности не один Петух ввязался в проблемы, поэтому лучше инвестировать в то, что уже известно и безопасно.

СОБАКА

2019-й окажется для Собаки проще и приятнее, чем предыдущие годы. Трудности окажутся не такими большими, этот человек с оптимизмом посмотрит в свое будущее. Почувствует, что должен быть более самостоятельным и независимым, перестанет приспосабливаться к чужим ожиданиям. Решения станет принимать быстро, и никто не сможет на него повлиять, потому что он прекрасно знает, чего хочет от жизни.

Отношения, которые Собаки завязали в предыдущие годы, пригодятся теперь. Кто-то важный придет к выводу, что стоит им доверять. Однако сразу же появятся конкуренты и даже критики, но Собаки не позволят загнать себя в угол. Если почувствуют, что кто-то им угрожает, то начнут бороться, вместо того чтобы делиться победой.

Как показывает гороскоп на 2019, Собака изменит свой подход к карьере, станет более уверенной в себе. Некоторые представители этого знака китайского гороскопа создадут собственный бизнес или найдут дополнительное занятие, которое быстро окажется прибыльным. Это также хороший год, чтобы поступить в учебное заведение, куда-то на обучение, потому что новая квалификация поможет получить больше активов.

Деньги понадобятся для домашних расходов, потому что Собаки захотят пользоваться жизнью. Прекрасный отпуск, новая машина, элегантная мебель… Почему бы и нет!

СВИНЬЯ

2019-й для Свиньи очень важен. Это ее год, то самое время, когда мечты могут исполниться. Появится много возможностей, вариантов – так много, что Свинья не будет знать, что именно следует выбрать. Стоит слушать интуицию и не соревноваться с другими, а просто выбрать направление того, что принесет пользу в будущем. Старые дела будут постепенно заканчиваться, удастся немного отдохнуть и с новыми силами двинуться действовать.

В 2019 году Свиньи будут иметь большую удачу в работе. Скучных заданий ожидается меньше, а денег – больше. Амбициозные идеи отличного бизнеса окажутся очень выгодными, поэтому стоит в них инвестировать, даже если это займет больше времени и принудит Кабанов к напряженной работе.

Год благоприятствует также знакомству с влиятельными личностями, от которых можно многому научиться. Как подсказывает гороскоп на 2019, Кабан должен ходить на деловые обеды, принимать участие в собраниях, тренингах, выставках, презентациях и т. п.

Финансовые расходы Свиньи в 2019 году могут стать больше, потому что ей сложно будет себе в чем-либо отказать. Лучше искать выгодные возможности и торговаться, нежели брать кредиты, потому что фантазия может завести Свинью слишком далеко.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."