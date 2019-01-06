БУМАЖНЫЕ СТРОЙКИ

25 Декабря 2018



Незавершенные объекты стали символами уходящего года

Строительным объектам Петропавловска, возведение которых было заморожено или полностью провалено, наша газета в этом году посвятила несколько журналистских расследований и десятки материалов. Чаще всего их героями становились деятели, беспорядочно сменявшие друг друга на должности руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» (МКУ УКСиР). Из-за их непрофессионализма муниципальные контракты раз за разом заключались на основании негодной проектной документации, из-за чего работы останавливались, а бюджет города терпел убытки на сотни миллионов рублей. Но по рейтингу «Вестей» в упорной борьбе за титул «долгострой года» уксирные начальники все-таки уступили федеральному государственному унитарному предприятию (ФГУП) «ГУСС Дальспецстрой».

Эксплуатация развалин

Эта печально известная организация являлась застройщиком микрорайона на улице Савченко на Северо-Востоке. Один из новых домов по адресу Савченко, 15/1 на данный момент представляет собой развалины, хотя управление архитектуры и капитального строительства Петропавловска ровно четыре года назад официально признало это здание готовым к эксплуатации.

Оставалось только перерезать красную ленточку, как любят делать архитектурно-строительные чиновники, и передать квартиры счастливым новоселам. Но летом 2017 года инспекция Государственного строительного надзора (ГСН) Камчатского края обнаружила вместо заселенной новостройки печальную картину: «Объект находится в заброшенном состоянии, ограждение территории отсутствует, объект доступен для посторонних и представляет опасность для третьих лиц и окружающей среды».

Еще тогда – полтора года назад – Госстройнадзор направил информационные письма в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО и в ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) № 6» (бывший «ГУСС Дальспецстрой», переименованный после коррупционных скандалов). В этих письмах инспекция ГСН напомнила, что ответственность за ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, его содержание и обеспечение безопасности до ввода в эксплуатацию возложена на застройщика. Согласно данным Росреестра, дом на Савченко, 15/1 до сих пор не сдан, но воинов-созидателей это, похоже, совсем не волнует.

Сегодня внутри многострадального 70-квартирного монолитного жилого дома царит настоящий погром. Двери и часть окон выломаны «с мясом». Пустая шахта лифта кое-как прикрыта досками и фанерками. В межкомнатных перегородках зияют проломы. При этом «Дальспецстрой» де-юре выполнил все свои обязательства, и дом сдал, а муниципалитет, в свою очередь, его так и не принял. Здание в результате остается бесхозным и ждет либо сноса, либо очередной трагедии, в которой, не дай бог, могут пострадать чересчур любопытные от природы подростки.

Согласно статье 55 Градостроительного кодекса РФ, «разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства в полном объеме». Для его получения, помимо множества других документов, нужен акт, «подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета энергетических ресурсов». Подписывают этот акт представители заказчика, подрядчика и органа строительного надзора, то есть всех заинтересованных сторон.

Судя по всему, такой акт в наличии был, поскольку 29 декабря 2014 года управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии выдало разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию под номером 41 301 000-97. Однако уже на следующий (!) день – 30 декабря того же года – данное разрешение было аннулировано приказом архитектурно-градостроительного управления № 252.

Такая абсурдная ситуация, на наш взгляд, могла сложиться только в архитектурно-градостроительном управлении камчатской столицы, которое в описываемое время возглавлял человек, вообще не имевший профильного образования. Это вполне могло бы стать сюжетом новогодней кинокомедии, в которой главный архитектор города и начальник строительного управления мэрии, напившись в конце декабря по случаю завершения стройки и очнувшись наутро с больными головами, обнаруживают вдруг, что принятого ими накануне дома не существует в природе. Оказавшись в столь дурацком положении, глубоко похмельные чиновники дезавуируют собственные подписи под гомерический хохот собравшихся в кинозале зрителей.

Нарисуем – будем жить

Если бы причиной конфуза стала банальная алкогольная невоздержанность слуг народа, это было бы просто смешно, но на самом деле поводов для веселья тут нет. Окончание стройки градостроители вместе с инспекторами фиксировали, похоже, в трезвой памяти. При этом, по нашей версии, в их головах в тот момент лихорадочно шел поиск решения невыполнимой задачи: свести концы с концами в годовых отчетах по выполнению различных муниципальных и федеральных жилищных программ.

Жилье на Северо-Востоке «Дальспецстрой» строил в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации». Эти жилые дома должны выдерживать землетрясения силой в девять баллов. В результате махинации с разрешением-однодневкой как застройщик, так и муниципалитет отчитались: «Построено и сдано в эксплуатацию в 2014 году пять жилых домов на 136 квартир, а также благоустроена придомовая территория, установлены спортивные и детские игровые площадки». Как мы теперь знаем, в сданных квартирах и спустя четыре года после этого бравого рапорта гуляет ветер из разбитых окон.

Дом № 15/1 на улице Савченко был, кстати, не единственным в Петропавловске, чья недолгая жизнь в качестве годного к эксплуатации объекта продолжалась всего один день. Такая же судьба постигла и два жилых здания №12а и 14а на Туристическом проезде. В первом из них 22 квартиры, в другом – 24, причем ООО «РСО-5» во главе с предпринимателем Германом Таллеровым возводило их на средства граждан, полученные по договорам долевого строительства.

В конце декабря 2014 года «РСО-5» обратилось в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации города с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. И мы увидели тот же фокус, день в день совпавший с тем, что был показан ФГУП «ГУСС Дальспецстрой» на улице Савченко. Вначале 29 декабря 2014 года администрация необоснованно выдала Герману Таллерову разрешение, но на следующий день, 30 декабря, приказ о выдаче разрешения был отменен.

Делом заинтересовалась краевая прокуратура и сделала вывод. «При строительстве застройщик вышел за границы предоставленного земельного участка, и ему пришлось пройти длительную процедуру получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, – говорится в официальном сообщении ведомства. – Такое разрешение получено в сентябре 2015 года. В соответствии со строительными нормами высота цокольного этажа не должна превышать 1,8 м. В нарушение проектной документации в построенном «РСО-5» объекте высота цокольного этажа оказалась выше 2 метров, тем самым фактически возведено четырехэтажное здание».

Вместе с тем при возведении объектов высотой более трех этажей Градостроительный кодекс РФ предусматривает обязательную экспертизу проектной документации и последующий государственный строительный надзор на всех основных этапах строительства. В связи с тем что по проекту возводилось трехэтажное здание, экспертиза проектной документации Таллеров не делал, строительный надзор при возведении объекта не осуществлялся. Таким образом, Таллеров как руководитель организации-застройщика достоверно знал, что при несоблюдении указанного прядка он не сможет получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Между тем в декабре 2014 года истекал первый год реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО». С большой помпой она стартовала в краевом центре в 2013 году и почти сразу безнадежно забуксовала.

Согласно официальному отчету мэрии, к концу 2014 года финансовая составляющая программы общей стоимостью под миллиард рублей горела синим пламенем. На жилье для петропавловцев из федерального бюджета было выделено около 200 миллионов рублей, из краевой казны – почти 500 миллионов и более 130 миллионов рублей из бюджета ПКГО. Краевые и федеральные средства кровь из носу требовалось освоить до конца декабря, иначе финансирование на следующий год было бы сокращено. Полагаем, что цифры в отчетах тогда брались откуда угодно, но только не из реальной жизни.

В такой ситуации в чью-то «светлую голову» и пришло гениальное в своей простоте решение: разрешить ввод построенных с нарушением норм и требований законодательства домов в эксплуатацию, отразить эти неготовые к заселению объекты в отчете уходящего года, а затем отменить свое же решение. Главное, деньги «освоены», а потом – будь что будет!

Если дом на улице Савченко строился по федеральной программе и заселить его за сутки, естественно, не успели, то дольщики, купившие квартиры на Туристическом проезде, узнав о формальной выдаче разрешения, стали в них заселяться. Семьи, в том числе с малолетними детьми, въехали в свои квартиры. О том, что разрешение аннулировано, они узнали только через три месяца. При этом устранить нарушения без сноса зданий физически невозможно.

В итоге жильцы не могли на законных основаниях пользоваться услугами ЖХК, создать ТСЖ или иным законным способом объединиться для решения своих жилищных проблем. Например, за электричество жильцы платили застройщику, а отопление было организовано от автономного источника, который не справлялся с нагрузкой и в квартирах постоянно работали обогреватели.

Остается добавить, что, несмотря на финты с липовым вводом в эксплуатацию квадратных метров жилья, в 2014 году программа доступного и комфортного жилья фактически провалилась. Или, выражаясь чиновничье-бюрократическим языком годового отчета, «определена низкая эффективность реализации, на которую повлияло качество исполнения запланированных мероприятий и качество принятия управленческих решений».

С «управленческими решениями» в строительной отрасли Петропавловска вообще беда. Чиновники, отвечавшие в 2014 году за архитектуру и градостроительство в муниципалитете, были либо клиническими идиотами, неспособными отличить пригодный для жилья дом от незаконно возведенной бетонной коробки, либо злоумышленниками, нагло фальсифицировавшими отчеты об использовании бюджетных средств. Во втором случае следует говорить не о «качестве решений», а о преступном умысле с соответствующим уголовным делом и приговором суда.

Ни дома, ни культуры

Еще один пример удивительно непрофессиональных «управленческих решений» в строительной отрасли камчатской столицы – Дом культуры «СРВ», отметивший в 2013 году полувековой юбилей. После масштабной реконструкции он должен был превратиться в один из лучших на Камчатке киноконцертных комплексов. Во всяком случае именно это было обещано перед выборами в Государственную думу РФ тогдашним главой Петропавловска Константином Слыщенко.

Он даже назвал срок ввода объекта в эксплуатацию: вторая половина 2018 года. Как мы теперь видим – не срослось. Но, похоже, сегодня господина Слыщенко волнуют совсем другие проблемы. Работы, которые он намеревался еженедельно контролировать, в прошлом году, прекратились так же внезапно, как и начались. Общая стоимость проекта должна была составить 335 миллионов рублей. Тем более удивительно, что при столь солидном бюджете технические документы для аукциона оказались, мягко говоря, недоработанными.

В производственно-техническом отделе УКСиР попросту забыли включить в проект силовой кабель и теплотрассу, проходящие через здание ДК. По некоторым данным, именно по этой причине местные камчатские строители, хорошо знакомые с ситуацией, интереса к объекту не проявили, и подряд выиграло владивостокское ООО «Комплекс-групп», которое впоследствии было публично объявлен «недобросовестным», после чего муниципалитет расторг с ним контракт в одностороннем порядке. При этом городской бюджет безвозвратно лишился более двух с половиной миллионов рублей, выплаченных строителям в качестве аванса.

Новым подрядчиком в июне 2017 года стало петропавловское ООО «ГАСК». Предполагалось, видимо, что заказ позволит этой фирме, провалившей подряд на строительство камчатской краевой больницы, поправить свое финансовое положение. Ведь ее годовая прибыль в 2015–2016 годах не дотягивала и до двух миллионов рублей, а убытки в 2017 году составили 71 миллион. Но взаимовыгодного сотрудничества с новым подрядчиком у уксирных господ опять не вышло.

ООО «ГАСК», оскандалившееся при выполнении госзаказа на строительство объектов в чукотском порту Певек, попало в реестр недобросовестных поставщиков. Выполнение контракта по предмету закупки «Подрядные работы по объекту Здание МАУК «Городской дом культуры «СРВ». Реконструкция» также прекращено. УКСиР, уплатив по договору горе-строителям 12 миллионов рублей, в одностороннем порядке контракт расторгло из-за существенного нарушения подрядчиком условий соглашения.

Не везет управлению капстроительства с подрядчиками. Поматросят – и бросят… А как красиво дом культуры выглядел на картинках в отчете УКСиРа! Только и остается, что рассылать через пресс-службу муниципалитета в СМИ пресс-релизы с описаниями своих буйных фантазий: «К 2020–2021 году в новом здании ДК «СРВ» должны появиться большой зрительный зал, два гимнастических и один танцевальный зал, кафе, кинотеатр, дополнительные помещения для организации отдыха и досуга детей и т. д.».

Между тем после жалоб жителей окрестных домов уже назначена ревизия качества работ по реконструкции Дома культуры «СРВ». «Поводом для проверки послужили обращения жителей микрорайона, которые обратили внимание, что после заливки бетона и снятия опалубки в стенах здания стала видна арматура. По их мнению, это является нарушением технологии строительства», – сообщили в городской администрации.

Подобные заявления муниципалитета выглядят как минимум странно. Неужели для того, чтобы контролировать качество работ по реконструкции и реагировать на нарушения со стороны подрядчика, необходимы коллективные письма живущих по соседству людей? Где в это время была работница УКСиР Елена Фокина, в чьи обязанности входит контроль за выполнением муниципальных строительных контрактов? После полного провала реконструкции Дома культуры «СРВ» ее повысили до начальницы производственно-технического отдела. Чем занималась инспекция Государственного строительного надзора Камчатского края, если она в упор не видела осыпавшийся бетон?

Возникают и другие вопросы: если назначенная по жалобам граждан проверка действительно выявит серьезные нарушения строительной технологии по вине уже второго недобросовестного подрядчика, что УКСиР будет делать с ДК «СРВ» дальше? Вероятно, придется его снести и постараться забыть об обещаниях господина Слыщенко как о страшном сне. Отправится ли тогда кто-то из многочисленных уксирных начальников в тюрьму за растрату вместе с госпожой Фокиной?

Провал военного строительства

Слова «Спецстрой России», полагаю, у многих читателей ассоциируются с Уголовным кодексом Российской Федерации. За последние два года против руководителей упомянутого ведомства было возбуждено несколько уголовных дел за миллиардные хищения бюджетных средств. Являвшееся его структурным подразделением ФГУП «Дальспецстрой» успело изрядно наследить на Камчатке, о чем так же не раз подробно писали «Вести».

В частности, эта контора задолжала около десяти миллионов рублей работникам «СУ 707», строившим пирсы в Вилючинске для атомных подводных лодок типа «Борей». В знак протеста работники «СУ 707» отказались продолжать работу. Сроки сдачи пирсов уже давно прошли. Деньги на строительство «Дальспецстрой» получил полностью.

В середине февраля 2014 года в газете «Вести» вышел материал, по которому впоследствии прокуратуре пришлось проводить проверку. Речь шла о жилье, построенном в городе подводников. Строительство двух многоквартирных домов на улице Крашенинникова для моряков, которые должны были прийти служить на Камчатку на борту атомоходов «Александр Невский» и «Владимир Мономах», доверили все тому же «Дальспецстрою». Впоследствии оказалось, что новостройки в вилючинском микрорайоне Рыбачий не были переданы военному ведомству и не прошли должную подготовку к осенне-зимнему периоду.

Естественно, для проведения полноценной работы строителям нужна была горячая вода. Поэтому в 2013 году МУП «ГТВС» подключил ненадолго новостройки к своим сетям. В мае 2014 года, когда все отделочные работы были закончены, «Дальспецстрой» снова обратился в «ГТВС» с заявкой на отключение тепло- и водоснабжения: подача тепла и воды прекратилась. По окончании строительства оба дома должны были быть переданы в обслуживание камчатскому филиалу ОАО «Славянка». Однако организация не смогла принять строения у «Дальспецстроя» ввиду отсутствия технической документации. В итоге оба дома оказались никому не нужны, а отопительные системы были разморожены.

Неполадки были устранены, а в домах снова появилось тепло только после вмешательства надзорного ведомства. Но наказания за это никто из военных строителей так и не понес.

Еще одна скандальная стройка с участием «воинов-созидателей» находилась на другом берегу Авачинской губы. Там первого сентября 2014 года должно было завершиться строительство и реконструкция объекта федеральной собственности – взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Елизово. Однако в срок стратегический объект сдан не был. Генеральным подрядчиком строительства является «Главное управление строительства дорог и аэродромов» (структурное подразделение «Спецстроя России»).

После того, как заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проверил ход работ на провальном объекте, сроки сдачи объекта были перенесены на 30 мая 2016 года. Требовалось дополнительное финансирование – 1,8 миллиарда рублей. Эти деньги каким-то образом волшебно растворились где-то на счетах московских банков, а фирма, которая их освоила, объявила себя банкротом. Судьба этих денег до сих пор не ясна.

Их дом – тюрьма

Но все это мелочи по сравнению с масштабами воровства первых лиц «Дальспецстроя». В частности, 27 августа нынешнего года обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по третьей части статьи 285 Уголовного кодекса РФ было предъявлено бывшему директору главного военно-строительного управления № 6 (в прошлом «Дальспецстрой») Юрию Волкодаву (не псевдоним. – Ред.). Басманный суд Москвы арестовал его, причем вовсе не за жульничество с жилищным строительством на Камчатке.

По версии следствия, Волкодав нанес своему предприятию и, следовательно, государству, ущерб на сумму более 104 миллионов рублей, заключив контракты на закупку кабелей, которые не понадобились на строительстве космодрома «Восточный». Дело в отношении экс-директора «Дальспецстроя» было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ еще в июне 2018 года по материалам прокуратуры Восточного военного округа. Первоначально Волкодав проходил по нему в статусе свидетеля, но затем стал подозреваемым.

Следствие утверждает, что Волкодав, злоупотребив полномочиями начальника ГВСУ № 6, организовал закупки кабелей для достройки объектов космодрома «Восточный» и некоторых объектов Минобороны на Дальнем Востоке у подконтрольной его родственникам компании «Цветлит» для обогащения последней. При этом приобретенная продукция фактически не была использована и не входила в предмет заключенного между ГВСУ и компанией договора.

Защита Волкодава отмечает, что сумма ущерба сократилась на 67 миллионов рублей, которые ГВСУ № 6 по решению суда взыскало с поставщика. Сам обвиняемый заявил, что «никогда не совершал ничего противозаконного». Волкодав отметил, что не собирается скрываться от следствия за границей, поскольку до 2021 года является невыездным в силу занимаемой должности. Экс-руководитель «Дальспецстроя», его адвокаты и прокурор попросили суд ограничиться домашним арестом, однако судья отправила его в следственный изолятор.

Пока Следственный комитет РФ проверяет Юрия Волкодава на причастность к другим преступлениям коррупционной направленности, связанных, в том числе, с работами на космодроме и закупкой материалов для строительства его объектов, его предшественник на посту руководителя «Дальспецстроя» Юрий Хризман уже отбывает 12-летний срок за воровство при строительстве космодрома в Амурской области. В феврале нынешнего года он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Вместе с Хризманом реальные сроки в колонии общего режима получили его сын Михаил (5,5 года), главный бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин (7 лет) и бывший спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов (6 лет). Доказано, что в 2006–2009 годах обвиняемые организовали преступную группу и похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших «Дальспецстрою».

Также Следственный комитет РФ выявил, что Хризман и Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на погашение кредитов предприятия вместо строительства объектов космодрома, что повлекло причинение ущерба России на 5,2 миллиарда рублей. Суд также постановил взыскать с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина 5,16 миллиарда рублей по иску Роскосмоса.

Дмитрий ЧЕРНОВ

P.S. В Управлении капитального строительства и ремонта ПКГО за последние четыре года сменилось четверо начальников, не считая появлявшихся там время от времени исполняющих обязанности руководителя. Никого из них пока не посадили. Но это пока…