БУМАЖНЫЕ СТРОЙКИ

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25 Декабря 2018

Незавершенные объекты стали символами уходящего года

Строительным объектам Петропавловска, возведение которых было заморожено или полностью провалено, наша газета в этом году посвятила несколько журналистских расследований и десятки материалов. Чаще всего их героями становились деятели, беспорядочно сменявшие друг друга на должности руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» (МКУ УКСиР). Из-за их непрофессионализма муниципальные контракты раз за разом заключались на основании негодной проектной документации, из-за чего работы останавливались, а бюджет города терпел убытки на сотни миллионов рублей. Но по рейтингу «Вестей» в упорной борьбе за титул «долгострой года» уксирные начальники все-таки уступили федеральному государственному унитарному предприятию (ФГУП) «ГУСС Дальспецстрой».

Эксплуатация развалин

Эта печально известная организация являлась застройщиком микрорайона на улице Савченко на Северо-Востоке. Один из новых домов по адресу Савченко, 15/1 на данный момент представляет собой развалины, хотя управление архитектуры и капитального строительства Петропавловска ровно четыре года назад официально признало это здание готовым к эксплуатации.

Оставалось только перерезать красную ленточку, как любят делать архитектурно-строительные чиновники, и передать квартиры счастливым новоселам. Но летом 2017 года инспекция Государственного строительного надзора (ГСН) Камчатского края обнаружила вместо заселенной новостройки печальную картину: «Объект находится в заброшенном состоянии, ограждение территории отсутствует, объект доступен для посторонних и представляет опасность для третьих лиц и окружающей среды».

Еще тогда – полтора года назад – Госстройнадзор направил информационные письма в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО и в ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) № 6» (бывший «ГУСС Дальспецстрой», переименованный после коррупционных скандалов). В этих письмах инспекция ГСН напомнила, что ответственность за ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, его содержание и обеспечение безопасности до ввода в эксплуатацию возложена на застройщика. Согласно данным Росреестра, дом на Савченко, 15/1 до сих пор не сдан, но воинов-созидателей это, похоже, совсем не волнует.

Сегодня внутри многострадального 70-квартирного монолитного жилого дома царит настоящий погром. Двери и часть окон выломаны «с мясом». Пустая шахта лифта кое-как прикрыта досками и фанерками. В межкомнатных перегородках зияют проломы. При этом «Дальспецстрой» де-юре выполнил все свои обязательства, и дом сдал, а муниципалитет, в свою очередь, его так и не принял. Здание в результате остается бесхозным и ждет либо сноса, либо очередной трагедии, в которой, не дай бог, могут пострадать чересчур любопытные от природы подростки.

Согласно статье 55 Градостроительного кодекса РФ, «разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства в полном объеме». Для его получения, помимо множества других документов, нужен акт, «подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета энергетических ресурсов». Подписывают этот акт представители заказчика, подрядчика и органа строительного надзора, то есть всех заинтересованных сторон.

Судя по всему, такой акт в наличии был, поскольку 29 декабря 2014 года управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии выдало разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию под номером 41 301 000-97. Однако уже на следующий (!) день – 30 декабря того же года – данное разрешение было аннулировано приказом архитектурно-градостроительного управления № 252.

Такая абсурдная ситуация, на наш взгляд, могла сложиться только в архитектурно-градостроительном управлении камчатской столицы, которое в описываемое время возглавлял человек, вообще не имевший профильного образования. Это вполне могло бы стать сюжетом новогодней кинокомедии, в которой главный архитектор города и начальник строительного управления мэрии, напившись в конце декабря по случаю завершения стройки и очнувшись наутро с больными головами, обнаруживают вдруг, что принятого ими накануне дома не существует в природе. Оказавшись в столь дурацком положении, глубоко похмельные чиновники дезавуируют собственные подписи под гомерический хохот собравшихся в кинозале зрителей.

Нарисуем – будем жить

Если бы причиной конфуза стала банальная алкогольная невоздержанность слуг народа, это было бы просто смешно, но на самом деле поводов для веселья тут нет. Окончание стройки градостроители вместе с инспекторами фиксировали, похоже, в трезвой памяти. При этом, по нашей версии, в их головах в тот момент лихорадочно шел поиск решения невыполнимой задачи: свести концы с концами в годовых отчетах по выполнению различных муниципальных и федеральных жилищных программ.

Жилье на Северо-Востоке «Дальспецстрой» строил в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации». Эти жилые дома должны выдерживать землетрясения силой в девять баллов. В результате махинации с разрешением-однодневкой как застройщик, так и муниципалитет отчитались: «Построено и сдано в эксплуатацию в 2014 году пять жилых домов на 136 квартир, а также благоустроена придомовая территория, установлены спортивные и детские игровые площадки». Как мы теперь знаем, в сданных квартирах и спустя четыре года после этого бравого рапорта гуляет ветер из разбитых окон.

Дом № 15/1 на улице Савченко был, кстати, не единственным в Петропавловске, чья недолгая жизнь в качестве годного к эксплуатации объекта продолжалась всего один день. Такая же судьба постигла и два жилых здания №12а и 14а на Туристическом проезде. В первом из них 22 квартиры, в другом – 24, причем ООО «РСО-5» во главе с предпринимателем Германом Таллеровым возводило их на средства граждан, полученные по договорам долевого строительства.

В конце декабря 2014 года «РСО-5» обратилось в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации города с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. И мы увидели тот же фокус, день в день совпавший с тем, что был показан ФГУП «ГУСС Дальспецстрой» на улице Савченко. Вначале 29 декабря 2014 года администрация необоснованно выдала Герману Таллерову разрешение, но на следующий день, 30 декабря, приказ о выдаче разрешения был отменен.

Делом заинтересовалась краевая прокуратура и сделала вывод. «При строительстве застройщик вышел за границы предоставленного земельного участка, и ему пришлось пройти длительную процедуру получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, – говорится в официальном сообщении ведомства. – Такое разрешение получено в сентябре 2015 года. В соответствии со строительными нормами высота цокольного этажа не должна превышать 1,8 м. В нарушение проектной документации в построенном «РСО-5» объекте высота цокольного этажа оказалась выше 2 метров, тем самым фактически возведено четырехэтажное здание».

Вместе с тем при возведении объектов высотой более трех этажей Градостроительный кодекс РФ предусматривает обязательную экспертизу проектной документации и последующий государственный строительный надзор на всех основных этапах строительства. В связи с тем что по проекту возводилось трехэтажное здание, экспертиза проектной документации Таллеров не делал, строительный надзор при возведении объекта не осуществлялся. Таким образом, Таллеров как руководитель организации-застройщика достоверно знал, что при несоблюдении указанного прядка он не сможет получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Между тем в декабре 2014 года истекал первый год реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО». С большой помпой она стартовала в краевом центре в 2013 году и почти сразу безнадежно забуксовала.

Согласно официальному отчету мэрии, к концу 2014 года финансовая составляющая программы общей стоимостью под миллиард рублей горела синим пламенем. На жилье для петропавловцев из федерального бюджета было выделено около 200 миллионов рублей, из краевой казны – почти 500 миллионов и более 130 миллионов рублей из бюджета ПКГО. Краевые и федеральные средства кровь из носу требовалось освоить до конца декабря, иначе финансирование на следующий год было бы сокращено. Полагаем, что цифры в отчетах тогда брались откуда угодно, но только не из реальной жизни.

В такой ситуации в чью-то «светлую голову» и пришло гениальное в своей простоте решение: разрешить ввод построенных с нарушением норм и требований законодательства домов в эксплуатацию, отразить эти неготовые к заселению объекты в отчете уходящего года, а затем отменить свое же решение. Главное, деньги «освоены», а потом – будь что будет!

Если дом на улице Савченко строился по федеральной программе и заселить его за сутки, естественно, не успели, то дольщики, купившие квартиры на Туристическом проезде, узнав о формальной выдаче разрешения, стали в них заселяться. Семьи, в том числе с малолетними детьми, въехали в свои квартиры. О том, что разрешение аннулировано, они узнали только через три месяца. При этом устранить нарушения без сноса зданий физически невозможно.

В итоге жильцы не могли на законных основаниях пользоваться услугами ЖХК, создать ТСЖ или иным законным способом объединиться для решения своих жилищных проблем. Например, за электричество жильцы платили застройщику, а отопление было организовано от автономного источника, который не справлялся с нагрузкой и в квартирах постоянно работали обогреватели.

Остается добавить, что, несмотря на финты с липовым вводом в эксплуатацию квадратных метров жилья, в 2014 году программа доступного и комфортного жилья фактически провалилась. Или, выражаясь чиновничье-бюрократическим языком годового отчета, «определена низкая эффективность реализации, на которую повлияло качество исполнения запланированных мероприятий и качество принятия управленческих решений».

С «управленческими решениями» в строительной отрасли Петропавловска вообще беда. Чиновники, отвечавшие в 2014 году за архитектуру и градостроительство в муниципалитете, были либо клиническими идиотами, неспособными отличить пригодный для жилья дом от незаконно возведенной бетонной коробки, либо злоумышленниками, нагло фальсифицировавшими отчеты об использовании бюджетных средств. Во втором случае следует говорить не о «качестве решений», а о преступном умысле с соответствующим уголовным делом и приговором суда.

Ни дома, ни культуры

Еще один пример удивительно непрофессиональных «управленческих решений» в строительной отрасли камчатской столицы – Дом культуры «СРВ», отметивший в 2013 году полувековой юбилей. После масштабной реконструкции он должен был превратиться в один из лучших на Камчатке киноконцертных комплексов. Во всяком случае именно это было обещано перед выборами в Государственную думу РФ тогдашним главой Петропавловска Константином Слыщенко.

Он даже назвал срок ввода объекта в эксплуатацию: вторая половина 2018 года. Как мы теперь видим – не срослось. Но, похоже, сегодня господина Слыщенко волнуют совсем другие проблемы. Работы, которые он намеревался еженедельно контролировать, в прошлом году, прекратились так же внезапно, как и начались. Общая стоимость проекта должна была составить 335 миллионов рублей. Тем более удивительно, что при столь солидном бюджете технические документы для аукциона оказались, мягко говоря, недоработанными.

В производственно-техническом отделе УКСиР попросту забыли включить в проект силовой кабель и теплотрассу, проходящие через здание ДК. По некоторым данным, именно по этой причине местные камчатские строители, хорошо знакомые с ситуацией, интереса к объекту не проявили, и подряд выиграло владивостокское ООО «Комплекс-групп», которое впоследствии было публично объявлен «недобросовестным», после чего муниципалитет расторг с ним контракт в одностороннем порядке. При этом городской бюджет безвозвратно лишился более двух с половиной миллионов рублей, выплаченных строителям в качестве аванса.

Новым подрядчиком в июне 2017 года стало петропавловское ООО «ГАСК». Предполагалось, видимо, что заказ позволит этой фирме, провалившей подряд на строительство камчатской краевой больницы, поправить свое финансовое положение. Ведь ее годовая прибыль в 2015–2016 годах не дотягивала и до двух миллионов рублей, а убытки в 2017 году составили 71 миллион. Но взаимовыгодного сотрудничества с новым подрядчиком у уксирных господ опять не вышло.

ООО «ГАСК», оскандалившееся при выполнении госзаказа на строительство объектов в чукотском порту Певек, попало в реестр недобросовестных поставщиков. Выполнение контракта по предмету закупки «Подрядные работы по объекту Здание МАУК «Городской дом культуры «СРВ». Реконструкция» также прекращено. УКСиР, уплатив по договору горе-строителям 12 миллионов рублей, в одностороннем порядке контракт расторгло из-за существенного нарушения подрядчиком условий соглашения.

Не везет управлению капстроительства с подрядчиками. Поматросят – и бросят… А как красиво дом культуры выглядел на картинках в отчете УКСиРа! Только и остается, что рассылать через пресс-службу муниципалитета в СМИ пресс-релизы с описаниями своих буйных фантазий: «К 2020–2021 году в новом здании ДК «СРВ» должны появиться большой зрительный зал, два гимнастических и один танцевальный зал, кафе, кинотеатр, дополнительные помещения для организации отдыха и досуга детей и т. д.».

Между тем после жалоб жителей окрестных домов уже назначена ревизия качества работ по реконструкции Дома культуры «СРВ». «Поводом для проверки послужили обращения жителей микрорайона, которые обратили внимание, что после заливки бетона и снятия опалубки в стенах здания стала видна арматура. По их мнению, это является нарушением технологии строительства», – сообщили в городской администрации.

Подобные заявления муниципалитета выглядят как минимум странно. Неужели для того, чтобы контролировать качество работ по реконструкции и реагировать на нарушения со стороны подрядчика, необходимы коллективные письма живущих по соседству людей? Где в это время была работница УКСиР Елена Фокина, в чьи обязанности входит контроль за выполнением муниципальных строительных контрактов? После полного провала реконструкции Дома культуры «СРВ» ее повысили до начальницы производственно-технического отдела. Чем занималась инспекция Государственного строительного надзора Камчатского края, если она в упор не видела осыпавшийся бетон?

Возникают и другие вопросы: если назначенная по жалобам граждан проверка действительно выявит серьезные нарушения строительной технологии по вине уже второго недобросовестного подрядчика, что УКСиР будет делать с ДК «СРВ» дальше? Вероятно, придется его снести и постараться забыть об обещаниях господина Слыщенко как о страшном сне. Отправится ли тогда кто-то из многочисленных уксирных начальников в тюрьму за растрату вместе с госпожой Фокиной?

Провал военного строительства

Слова «Спецстрой России», полагаю, у многих читателей ассоциируются с Уголовным кодексом Российской Федерации. За последние два года против руководителей упомянутого ведомства было возбуждено несколько уголовных дел за миллиардные хищения бюджетных средств. Являвшееся его структурным подразделением ФГУП «Дальспецстрой» успело изрядно наследить на Камчатке, о чем так же не раз подробно писали «Вести».

В частности, эта контора задолжала около десяти миллионов рублей работникам «СУ 707», строившим пирсы в Вилючинске для атомных подводных лодок типа «Борей». В знак протеста работники «СУ 707» отказались продолжать работу. Сроки сдачи пирсов уже давно прошли. Деньги на строительство «Дальспецстрой» получил полностью.

В середине февраля 2014 года в газете «Вести» вышел материал, по которому впоследствии прокуратуре пришлось проводить проверку. Речь шла о жилье, построенном в городе подводников. Строительство двух многоквартирных домов на улице Крашенинникова для моряков, которые должны были прийти служить на Камчатку на борту атомоходов «Александр Невский» и «Владимир Мономах», доверили все тому же «Дальспецстрою». Впоследствии оказалось, что новостройки в вилючинском микрорайоне Рыбачий не были переданы военному ведомству и не прошли должную подготовку к осенне-зимнему периоду.

Естественно, для проведения полноценной работы строителям нужна была горячая вода. Поэтому в 2013 году МУП «ГТВС» подключил ненадолго новостройки к своим сетям. В мае 2014 года, когда все отделочные работы были закончены, «Дальспецстрой» снова обратился в «ГТВС» с заявкой на отключение тепло- и водоснабжения: подача тепла и воды прекратилась. По окончании строительства оба дома должны были быть переданы в обслуживание камчатскому филиалу ОАО «Славянка». Однако организация не смогла принять строения у «Дальспецстроя» ввиду отсутствия технической документации. В итоге оба дома оказались никому не нужны, а отопительные системы были разморожены.

Неполадки были устранены, а в домах снова появилось тепло только после вмешательства надзорного ведомства. Но наказания за это никто из военных строителей так и не понес.

Еще одна скандальная стройка с участием «воинов-созидателей» находилась на другом берегу Авачинской губы. Там первого сентября 2014 года должно было завершиться строительство и реконструкция объекта федеральной собственности – взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Елизово. Однако в срок стратегический объект сдан не был. Генеральным подрядчиком строительства является «Главное управление строительства дорог и аэродромов» (структурное подразделение «Спецстроя России»).

После того, как заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проверил ход работ на провальном объекте, сроки сдачи объекта были перенесены на 30 мая 2016 года. Требовалось дополнительное финансирование – 1,8 миллиарда рублей. Эти деньги каким-то образом волшебно растворились где-то на счетах московских банков, а фирма, которая их освоила, объявила себя банкротом. Судьба этих денег до сих пор не ясна.

Их дом – тюрьма

Но все это мелочи по сравнению с масштабами воровства первых лиц «Дальспецстроя». В частности, 27 августа нынешнего года обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по третьей части статьи 285 Уголовного кодекса РФ было предъявлено бывшему директору главного военно-строительного управления № 6 (в прошлом «Дальспецстрой») Юрию Волкодаву (не псевдоним. – Ред.). Басманный суд Москвы арестовал его, причем вовсе не за жульничество с жилищным строительством на Камчатке.

По версии следствия, Волкодав нанес своему предприятию и, следовательно, государству, ущерб на сумму более 104 миллионов рублей, заключив контракты на закупку кабелей, которые не понадобились на строительстве космодрома «Восточный». Дело в отношении экс-директора «Дальспецстроя» было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ еще в июне 2018 года по материалам прокуратуры Восточного военного округа. Первоначально Волкодав проходил по нему в статусе свидетеля, но затем стал подозреваемым.

Следствие утверждает, что Волкодав, злоупотребив полномочиями начальника ГВСУ № 6, организовал закупки кабелей для достройки объектов космодрома «Восточный» и некоторых объектов Минобороны на Дальнем Востоке у подконтрольной его родственникам компании «Цветлит» для обогащения последней. При этом приобретенная продукция фактически не была использована и не входила в предмет заключенного между ГВСУ и компанией договора.

Защита Волкодава отмечает, что сумма ущерба сократилась на 67 миллионов рублей, которые ГВСУ № 6 по решению суда взыскало с поставщика. Сам обвиняемый заявил, что «никогда не совершал ничего противозаконного». Волкодав отметил, что не собирается скрываться от следствия за границей, поскольку до 2021 года является невыездным в силу занимаемой должности. Экс-руководитель «Дальспецстроя», его адвокаты и прокурор попросили суд ограничиться домашним арестом, однако судья отправила его в следственный изолятор.

Пока Следственный комитет РФ проверяет Юрия Волкодава на причастность к другим преступлениям коррупционной направленности, связанных, в том числе, с работами на космодроме и закупкой материалов для строительства его объектов, его предшественник на посту руководителя «Дальспецстроя» Юрий Хризман уже отбывает 12-летний срок за воровство при строительстве космодрома  в Амурской области. В феврале нынешнего года он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Вместе с Хризманом реальные сроки в колонии общего режима получили его сын Михаил (5,5 года), главный бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин (7 лет) и бывший спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов (6 лет). Доказано, что в 2006–2009 годах обвиняемые организовали преступную группу и похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших «Дальспецстрою».

Также Следственный комитет РФ выявил, что Хризман и Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на погашение кредитов предприятия вместо строительства объектов космодрома, что повлекло причинение ущерба России на 5,2 миллиарда рублей. Суд также постановил взыскать с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина 5,16 миллиарда рублей по иску Роскосмоса.

Дмитрий ЧЕРНОВ

P.S. В Управлении капитального строительства и ремонта ПКГО за последние четыре года сменилось четверо начальников, не считая появлявшихся там время от времени исполняющих обязанности руководителя. Никого из них пока не посадили. Но это пока…

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."