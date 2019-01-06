ОДНАЖДЫ...

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25 Декабря 2018

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды в парке

Люблю Новый год. А кто его не любит, – спросите вы. И будете правы. Новый год во все времена был самым волшебным праздником. Я любил не столько сам праздник, сколько приготовления к нему. Мама всегда очень вкусно готовила холодец, сама лепила пельмени. Папа отвечал за елку. Мы жили в частном доме районного центра, но елку наряжали не во дворе, а в главной комнате нашего жилища. Отец всегда дружил с лесниками, поэтому ему предоставлялось право самому выбрать в еловом бору лучшую «красавицу» – украшение дома. Крепкие взрослые мужчины собирались в лес и обратно возвращались с замерзшим деревом на санях. Это было настоящее волшебство, когда от теплого воздуха елочка распускала свои иголочки, в доме начинало пахнуть хвоей. Мама угощала добытчика и его друзей заледеневшей водочкой, соленьями и горячей картошечкой, а меня отправляла спать, не давая дослушать взрослые разговоры.

Так было всегда, но однажды перед самым Новым годом папа сильно заболел, попал в больницу и не смог поехать в лес за долгожданной красавицей. С юных лет он твердил, что если его нет в доме, главным мужчиной должен оставаться я. В двенадцать лет пришло время подтвердить слова отца. Я решил отправиться за елкой сам…

Собирался впопыхах, взял топор, веревку, салазки и по ошибке тонкие варежки. В лес идти не решился, отправился в парк, где уже утром присмотрел достойную красавицу с пушистыми ветками. Добравшись до нужного места, я удостоверился, что вокруг никого нет, и начал реализовывать свой план. Через сорок минут монотонного труда я наконец-то понял, как сложно свалить даже небольшую ель, и еще больше зауважал своего папу. Отступать я не собирался. Мороз в тот вечер был таким крепким, что воздух обжигал мои ноздри, и при каждом вздохе казалось, что они слипаются. Через полтора часа я перестал чувствовать пальцы рук, но, закутав их в рукава, продолжил работу.

Вскоре ель сдалась, я толкнул ее ствол, но, падая, он обломился лишь наполовину. Измотанный, уставший, я рухнул в хвою пышной красавицы и решил немного отдохнуть. Вдруг с неба огромными хлопьями посыпался снег, будто кто-то вытряхнул перья из чехла огромной подушки. Чтобы утолить жажду, я открыл рот и стал ловить снежинки. На языке они превращались в капельки воды. Хвойные ветки обнимали меня, погружая в сон. Глаза налились свинцом, усталость сморила меня, и я заснул…

Разбудил меня приятный женский голос. Я открыл глаза и увидел перед собой настоящую Снегурочку. На меня смотрела голубоглазая красавица лет двадцати в белой шубке и шапочке, из которой была видна длинная белая коса. Сначала девушка показалась мне видением. Заледенелыми руками я потер глаза и, удостоверившись, что девушка настоящая, поздоровался. Красотка молча сняла свои меховые варежки и передала мне. Когда я стал отказываться, грозно скомандовала, мне пришлось подчиниться. Девушка назвала свое имя и стала ругаться, что пока я тут спал, полгорода отправилось на мои поиски. На часах было без четверти двенадцать. Я вскочил с места, но ноги не слушались. Покачавшись несколько секунд, я снова рухнул на землю. Татьяна схватила меня за воротник пальто и, резко дернув, поставила на ноги. Ухватив за руку, она потащила меня в сторону дома. Я вырвался и сказал, что без елки никуда не пойду. Татьяна, терпеливо выслушав мои доводы, молча взяла топор и дорубила ствол. Вместе мы затащили елку на сани, крепко ее привязали и потянули домой…

По дороге говорил только я. Застенчивый характер не позволял мне свободно общаться с девочками и молодыми женщинами, но почему-то Татьяне мне захотелось рассказать о своей семье, о том, как сильно я люблю родителей, о подарках, которые сделал своими руками для родных, мечтах о собаке, волнениях по поводу болезни папы. Мне хотелось объяснить свой поступок. Но дома нас встретили друзья отца и мама с заплаканным лицом. Увидев меня, она бросилась навстречу. Я был готов к взбучке, но мама вдруг обняла меня и горько заплакала. Слова, что со мной все в порядке, ее не трогали, мама еще несколько минут прижимала меня так крепко, что было трудно дышать. Вся эта разом повеселевшая компания завалилась в наш дом. Татьяна попыталась покинуть шумную компанию, но мама настояла, чтобы она осталась: всем нужно хорошенько отогреться и прийти в себя…

Дома меня ждали два сюрприза: папу отпустили из больницы на праздники домой при условии соблюдения постельного режима, и в гостиной стояла еще одна ель, которую несколько дней назад для нас срубили друзья, но родители ее прятали в сенях, чтобы вместе нарядить перед самым праздником.

Усевшись за стол, родители благодарили Татьяну за спасение их бесшабашного сына. Они наперебой рассказывали, как перепугались моего внезапного исчезновения, как невозможно представить жизнь без своего дитя. Девушка пила чай и все время украдкой смахивала слезы. Родители решили, что это из-за стресса, и расспрашивать ни о чем не стали. Подарив Татьяне на память большой серебристый елочный шар и новогоднюю коробку конфет, они пригласили мою спасительницу прийти к нам на следующий день. Девушка пообещала, что придет, но наша Снегурочка больше никогда не появлялась в нашем доме…

В тот год у нас стояли две новогодних елки. После этой истории родители еще много лет за новогодним столом произносили тост за здоровье той самой Татьяны.

Шли годы, я окончил школу, вуз, вернулся в родной город, где влюбился в самую красивую девушку на свете по имени Яна. Она переехала из небольшой деревни и поступила служить в народный театр, прекрасно пела и божественно танцевала. Имея вокруг немало поклонников, Яна все-таки выбрала меня, и вскоре мы поженились. Первые месяцы нашей совместной жизни были как в раю, но счастье длилось недолго. Молодая супруга заскучала и заговорила о своей головокружительной карьере, которую непременно нужно было строить в большом городе. Однако в моей жизни была гармония, я занимался любимым делом, зимой бегал на лыжах, летом обожал ходить в лес на речку, организовывать пикники. По соседству жили мои родители, к которым, даже будучи взрослым, я испытывал очень нежные чувства. Многие друзья детства жили и работали рядом.

В нашей мужской компании бывало всякое: недопонимание, споры, радости и печали, – но мы всегда приходили друг другу на выручку. Поэтому менять свою жизнь и близких людей я не собирался. Однако Яна терпеть не могла моих друзей, с родителями вела себя напряженно, истории про мою работу слушать не любила.

Со временем мы стали отдаляться друг от друга. Окончательный разрыв произошел, когда от своего знакомого врача, одноклассницы Анюты, я узнал об аборте жены. Она сказала, что на пару дней поедет к родне, а сама втихаря убила нашего еще неродившегося ребенка. Я был ошарашен, совместные разговоры о будущих наших детях и планах по воспитанию оказались пустым звуком. Мне пришлось прогуляться пару часов, чтобы прийти в себя и решить, как жить дальше.

Яна вернулась домой в приподнятом настроении, она шутила и смеялась, предложила выпить вина. На мой вопрос, почему она сделала аборт, Яна ответила легко и просто: «Я буду рожать, когда захочу и от кого захочу!» Ее слова прозвучали как выстрел, причинив мне нестерпимую боль.

Тогда я понял, что больше не хочу жить с этой женщиной. Той же осенью мы развелись. Моему разводу искренне радовались и друзья, и родные, но мне потребовалось еще много лет, чтобы зажила рана, нанесенная моей бывшей женой.

Я начал привыкать жить один. Через несколько лет открыл свою автомастерскую, взял в дом собаку, о которой мечтал еще с детства. Родители тщетно пытались устроить мою судьбу и каждый месяц знакомили меня с какой-нибудь хорошенькой девушкой. Но почему-то наши знакомства ограничивались лишь одной встречей. Вскоре мне удалось убедить маму прекратить сватовство. Только перед угрозой ссоры мама отступила. Приближался очередной Новый год…

Вместе с папой и его друзьями, которые любили меня как родного, мы отправились в лес, соблюдая установленные традиции. Елку папа выбирал сам, правда, все остальное было поручено мне.

Дома за накрытым столом нас уже ждала мама. На кухне пахло холодцом, в морозилке ждали своего часа пельмешки. Поужинав и нарядив оттаявшую ель, мы решили прогуляться до парка, где уже давно выросла новая елка, посаженная мной вместо варварски срубленной двадцать лет назад. Внезапно пошел снег, он, как и в тот год, падал хлопьями. В юбилей моего спасения, о котором знали все наши друзья, в парке собрались участники того вечера и те, кому была рассказана вся история.

Встретив меня радостным улюлюканьем, друзья открыли шампанское и предложили выпить за мое второе рождение. Следующим тостом были слова благодарности Татьяне, так внезапно пропавшей из нашей жизни. Хотя в парке было полутемно, я заметил в нашей компании новую девушку. В белой меховой шапочке и шубке она скромно пряталась за спиной Анютки. Перехватив мой взгляд, школьная подруга пояснила, что девушка переехала к нам после окончания медицинского училища и устроилась работать в больницу. Поскольку в городе молодая медсестричка еще мало кого знала, Анютка решила взять ее под крыло и старалась везде брать с собой. Аня тихонько предупредила меня, чтобы я не вздумал «клеиться» к девчонке. Я посмеялся, пообещал не приставать, хотя сразу понял, что эта девушка способна меня увлечь.

На улице похолодало, шумная компания разошлась по домам. Юную фею забрала с собой строгая Анютка, оставив мне лишь ее имя – Александра.

Забавно, что девушка оказалась моей тезкой.

Новогодний пир состоялся на следующий день, одурманив запахом мандаринов и бенгальских огней, вкусными салатами и шампанским, оглушив залпами фейерверков.

Когда все утихло, я засобирался домой, но тут в дом родителей прибежала запыхавшаяся Анютка в компании моих друзей. Я предложил переместиться ко мне, но незваная гостья, резво разувшись, сказала, что эту историю должны слушать все, в том числе мои родители…

Аннушка любила всех разыгрывать, так она отвлекалась от больничных будней, поэтому ее встревоженный вид нас не обеспокоил. Мама предложила всем пройти в зал. Последней вошла Александра. Она сняла белоснежную шапочку, и по ее плечам рассыпались огненно-рыжие локоны волос. Обращаясь к рассказчице, мама предложила выпить шампанского в честь Нового года. Когда шампанское было налито, Аня предоставила слово Александре.

Совершенно обыденно звучала история девочки, выросшей без отца. Трагичной была смерть мамы в уходящем году. Я смотрел на это нежное хрупкое создание и думал лишь о том, как прикоснусь губами к ее алым пухлым губкам. Саша вдруг сделала паузу, подошла ко мне и сказала, что мама ее назвала в честь меня…

В зале раздался смех. Все понимали, что это недоразумение, ведь с мамой девочки никто не был ранее знаком. Когда смех утих, она продолжила, что перед смертью мама призналась, как однажды была влюблена в мужчину, который был женат и, узнав о ее беременности, решил порвать все отношения и контакты. Аборт мама Саши сделать побоялась, поэтому решила оставить появившееся дитя в родильном доме. Ей некуда было идти и некому было помочь. Подписав отказные документы, она собрала вещи и удалилась. Но забыть о ребенке не давала боль в груди от прилива молока и боль в сердце от потери чего-то главного в жизни. Проплакав три дня, она решила прогуляться по городскому парку. От соседей она узнала, что пропал какой-то двенадцатилетний мальчик, которого все отправились искать в лес. Поэтому она подумала, что в парке сейчас никого нет и никто не помешает ее слезам. Так оно и случилось. Бродя по заснеженному парку, мама Саши наткнулась на спящего мальчишку у сломанной елки. Разбудив мальчонку, она решила дотащить его на санках домой, но ребенок не соглашался уходить без заветной ели.

Тогда она сама дорубила ствол. Дальше мы все знали продолжение этой истории… Услышав, как сильно отчаянный мальчик любит своих родителей, а они не могут жить без своего сына, Татьяна на следующий день вернулась в роддом и забрала свою дочь, назвав ее в честь мальчишки, который помог ей предотвратить самое страшное предательство – отказаться от своего дитя.

Саша замолчала, и в комнате воцарилась тишина, прервать которую решился только папа: «Вот здорово, сынок, что мы назвали тебя Александром, был бы Аристархом, девчонке бы не повезло!» Все засмеялись, только мама расплакалась, подошла и обняла маленькую рассказчицу.

Мне казалось невероятной вся эта история, но Саша продолжила, что ее мама до конца своих дней благодарила нашу семью за ту помощь. После ее смерти Саша решила нас разыскать, но для себя определила: если о ее матери никто не вспомнит, она не откроет свою тайну. Но вчера мы все с такой любовью и благодарностью говорили о ее маме, что она открылась Анне, которая, разумеется, не собиралась, да и не могла молчать. Из сумки Саша достала тот самый елочный серебряный шарик, правда, в нескольких местах на нем облезла краска. Саша объяснила, что мама берегла елочную игрушку как талисман.

Судьба порой удивительным образом плетет свои кружева, кого-то украшая, кого-то пугая. Мама Саши так и не вышла замуж, но смогла вырастить чуткую, добрую, отзывчивую, ласковую дочь, подарив мне жену, о которой я мечтал.

Саша после свадьбы взяла мою фамилию. Мои родители души не чают в своей невестке, друзья с удовольствием приходят в гости. Глядя в глаза жены, я вижу, что она счастлива. Лишь иногда по ее лицу пробегает тень печали от того, что ее мама не увидела дочь счастливой. Но я верю, что теперь душа Татьяны спокойна. Когда моя Саша смеется, ее мама улыбается с небес.

Следующий Новый год тоже не обошелся без сюрпризов, правда, новогодняя елка была уже ни при чем. Под бой курантов я узнал, что скоро стану отцом.

Не поверите, ровно через три года, опять под бой курантов, Саша призналась, что она беременна вторым ребенком и хочет, чтобы у нашего сыночка появилась сестричка. Так оно и вышло. Мы дали ей имя Таня, в честь Сашиной мамы.

Люблю Новый год!

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."