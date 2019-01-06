ГРЯДЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

25 Декабря 2018



Центр Петропавловска готовится к реставрации объектов культурного наследия

В прошлом номере «Вестей» мы начали подробный разговор с руководителем службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края Людмилой Крапивиной. Его темой стало состояние архитектурных и исторических памятников в Петропавловске. Сказать, что многие из них нуждаются в реставрации – значит, дать слишком мягкую оценку сложившемуся положению. Многие здания, построенные больше ста лет назад и определяющие облик исторического центра камчатской столицы, сегодня превратились в развалины и являются, пожалуй, главным позором нашего города.

Большинство исторических зданий и памятников в Петропавловске принадлежат городу. Это значит, что именно муниципалитет за свой счет обязан осуществлять работы по ремонту и реставрации фасадов, крыш, подвалов, фундаментов и внутренних помещений. В уходящем году, на наш взгляд, ситуация стала понемногу меняться к лучшему. Несколько памятников отреставрированы, для ремонта других подготовлены проекты и найдены источники финансирования. Сегодня мы продолжаем наш разговор с Людмилой Крапивиной о планах реставрации и сохранения исторических мест Петропавловска.

Корр.: Людмила Дмитриевна, перед тем как мы перейдем к памятникам и объектам архитектурного наследия Петропавловска, давайте уточним: что официально включает в себя историческое и культурное наследие Камчатки?

Людмила Крапивина: В Камчатском крае сегодня расположено 35 объектов культурного наследия. Из них 11 – федерального значения и 24 – регионального значения. Все они включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и поставлены на государственную охрану. В реестре содержатся сведения о месте нахождения каждого памятника и его фотографические изображения. Большинство – 29 памятников – находятся в Петропавловске, еще три в Усть-Камчатском районе, два в Алеутском районе и один – в Елизовском районе. Каждый из них имеет паспорт, охранное обязательство, акт технического состояния, границы территории и защитные зоны.

Но это еще не все. Кроме уже официально признанных и зарегистрированных объектов культурного наследия, в крае есть еще 703 объекта археологического наследия, которые на данный момент считаются вновь выявленными. Они также подлежат государственной охране. Это, в основном, древние стоянки возле бухт, озер, рек, мысов Тигильского, Пенжинского, Карагинского, Усть-Камчатского, Елизовского и Быстринского районов.

Возможно, таких археологических объектов станет еще больше. Их выявление продолжается и сейчас. Ученые проводят полевые работы на основании открытого листа, выданного Министерством культуры РФ. В случае обнаружения древних стоянок или других ценных доисторических находок, археологи направляют в нашу службу текстовые и графические описания местоположений границ и координаты характерных точек. Только за два последних года было выявлено три таких объекта археологического наследия.

Корр.: В уходящем году мы стали свидетелями того, как сразу несколько исторических объектов в центре Петропавловска были отреставрированы и теперь радуют глаз. Будет ли продолжена эта работа, и каковы ваши ближайшие планы?

Людмила Крапивина: Вопросам сохранения объектов культурного наследия мы придаем особое значение. Эти работы предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию, а также приспособление объектов культурного наследия для современного использования. В августе прошлого года, в частности, с нашего разрешения было проведено согласование проектной документации и выбраны подрядчики для ремонтных работ трех федеральных памятников. Речь идет о часовне, сооруженной в честь успешной обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году, памятнике героям третьей батареи лейтенанта Александра Максутова и памятнике Жану-Франсуа Лаперузу.

В нынешнем, уже уходящем, году администрацией ПКГО выделены деньги для разработки проектов и смет на реставрацию и ремонт еще трех объектов культурного наследия. Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края уже согласовала всю эту документацию для последующей выдачи разрешений на проведение работ. В 2019 году планируется привести в порядок памятник «Слава» в честь обороны 1854 года, памятник Витусу Берингу в краевом центре и памятник «Танк Т-34», установленный на Комсомольской площади камчатской столицы в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне.

Корр.: Исторический центр Петропавловска выглядит сегодня не лучшим образом. В чем ценность этих полуразрушенных зданий? Есть ли смысл в сохранении архитектурных памятников в таком виде, как сейчас?

Людмила Крапивина: Здания на улице Красинцев в Петропавловске, имеющие статус объектов культурного наследия регионального значения, выделяются своими фасадами и имеют особое значение для сохранения исторического облика города. Они представляют интерес, прежде всего, как элемент ценной историко-культурной среды – это деревянная застройка. Ценность такой застройки заключается в традиционной объемно-пространственной композиции. Все здания представляют интерес как памятники определенного этапа развития архитектуры эпохи. Это стиль модерн конца 19-го – начала 20-го веков.

Например, дома, построенные под квартиры для служащих казначейства и для нужд министерства юстиции на нынешних улицах Красинцев и Красноармейской – это одно- и двухэтажные здания с четким определением расположения оконных проемов, типа кровли и другими архитектурными особенностями. Это нельзя игнорировать при ведении нового строительства. Но сегодня объекты культурного наследия и ценной градоформирующей застройки зачастую оказываются расположенными в окружении современных зданий. Поэтому сохранение и регенерация элементов историко-архитектурной среды является важной стороной государственного контроля.

Корр.: Но чтобы что-либо сохранять, надо вначале это привести в надлежащий вид. Но на улицы Красноармейской и Красинцев нога строителя, похоже, не ступала с начала прошлого века.

Людмила Крапивина: К сожалению, вы правы. Большая часть зданий требует ремонтно-реставрационных работ, так как они полуразрушены в результате пожаров или под воздействием времени.

Процесс восстановления зданий довольно затруднителен, поскольку требует вложения значительных финансовых средств и определенного времени для подготовки проектной документации. Этот путь достаточно сложен, поскольку регулируется особым порядком, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и другими подзаконными актами. И все-таки в отношении некоторых объектов культурного наследия есть продвижение к лучшему.

Корр.: С нетерпением ждем более подробного рассказа об этом. Когда наконец мы увидим в центре Петропавловска настоящие архитектурные памятники вместо развалин?

Людмила Крапивина: Собственник объекта культурного наследия – дома № 15 на улице Красинцев, полуразрушенного после пожара, произошедшего в июле 2009 года, – в нынешнем году, наконец, разработал проект ремонта, реставрации и приспособления дома под современное использование. Процесс согласования этих документов с нашей службой завершен. Все работы домовладелец намерен провести в 2019 году.

Другое здание на той же улице Красинцев – дом под несчастливым номером 13 – находится в муниципальной собственности, и сейчас мэрия ищет тех, кто пожелал бы заключить концессионное соглашение. Его предметом будет реконструкция здания в рамках охранного обязательства и его последующая эксплуатация.

Также на следующий год, который вот-вот наступит, запланирован ремонт фасада объекта культурного наследия, расположенного в центральной части города на улице Ленинской, 26. Он широко известен как ресторан «Корея Хауз». Проект реставрации этого здания находится в стадии завершения.

Корр.: Особую тревогу у жителей Петропавловска вызывает состояние архитектурных памятников регионального значения, находящихся на улице Красноармейской. Что будет с ними?

Людмила Крапивина: Когда-то это прекрасный участок на берегу Авачинской губы получил название «Судейского городка». С образованием Камчатской области и введением в ней губернских учреждений, по постановлению Совета министров и Величайшему повелению царя Николая Второго в июне 1912 года последовало учреждение Петропавловского окружного суда и назначение мировых судей в уезды области. Служащие окружного суда прибыли в Петропавловск в ноябре того же года, а в следующем году были выстроены здания для суда и квартиры его сотрудников.

Уже давно некоторые из этих зданий, сохранившихся до наших дней, требуют обеспечения физической сохранности. Я говорю об их ремонте, реставрации и оборудовании для современного использования. В этом направлении также есть сдвиги к лучшему.

Например, в начале 2018 года служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края выдала задание на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению дома № 8 на улице Красноармейской, находящегося в частной собственности. Здание дважды горело, в 2013 и 2015 годах, и теперь частично разрушено. Фактически дом стоит без кровли и разрушается. Только в этом году удалось решить вопрос о начале его ремонта. Проект, изготовленный одним из институтов Санкт-Петербурга, уже нами рассмотрен и согласован.

Остальные дома на Красноармейской также не оставлены без внимания. Некоторые из них находятся в муниципальной собственности, и в связи с этим администрация ПКГО проводит необходимые мероприятия по их сохранению. Наиболее проблемным остается дом № 12, который также полуразрушен после пожара 15 октября 1995 года. Этот архитектурный объект сгорел ровно через пять лет после того, как был принят на государственный учет и взят государством под охрану.

В связи с тем, что это здание имеет историческую ценность, его, конечно же, необходимо восстановить. Поэтому муниципалитет взял на себя инициативу по решению вопроса о постановке на учет объекта в качестве бесхозного недвижимого имущества и организации дальнейшей работы, как правового характера, так и по поиску денег для проведения в будущем ремонтных и реставрационных работ.

К сожалению, данные проблемы характерны не только для нашего региона. Посильно помочь в улучшении ситуации и в сохранении объектов культурного наследия могли бы и сами жители Камчатского края. Для этого от нас с вами не требуется ничего особенного. Достаточно просто не совершать и, по возможности, предотвращать проявления вандализма, сигнализировать о таких действиях в нашу службу. Также возможна приватизация таких объектов культурного наследия для их реставрации и дальнейшей эксплуатации в рамках действующего законодательства.

Тогда мы все вместе не только сохраним прошлое, но и создадим будущее.

Беседовал Олег ПОДШИВАЛОВ