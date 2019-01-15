ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

15 Января 2019



От Дома культуры «СРВ» остались одни «недоделки»

О постоянных проблемах, связанных с реконструкцией многострадального Муниципального автономного учреждения культуры «Городской дом культуры «СРВ» (МАУК «ГДК «СРВ») наша газета писала уже не раз. В частности, в материале «Бумажные стройки», опубликованном в последнем номере 2018 года, мы рассказали об очередном провале этого амбициозного проекта в результате непрофессионализма руководства петропавловского Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» (УКСиР).

Речь шла о том, что уксирные заказчики поручили реконструкцию здания, наверное, худшему подрядчику из всех, кого можно было выбрать – петропавловскому ООО «ГАСК». Фирма, в июне прошлого года с позором внесенная в реестр недобросовестных поставщиков, с заданием не справилась. Причем даже та часть работы, что с горем пополам была выполнена, представляет собой, мягко говоря, брак. Причем узнали об этом в муниципалитете и в управлении капстроительства не от сотрудницы УКСиР Елены Фокиной, в чьи обязанности входил контроль за выполнением муниципальных строительных контрактов, а из жалоб жителей окрестных домов.

Люди обратили внимание, что после заливки бетона и снятия опалубки в стенах здания стала видна арматура. По их мнению, это является нарушением технологии строительства. По обращениям граждан глава ПКГО Виталий Иваненко поручил провести проверку, которая завершилась в рекордно короткие сроки (всего за три дня). По итогам ревизии мы получили из отдела по связям с общественностью мэрии сообщение со ссылкой на УКСиР о том, что «при освидетельствовании выполненных работ выявлены дефекты бетонирования монолитной аппликации верхних ярусов в блоке Б из-за некачественного уплотнения бетонной смеси при укладке в конструкции стен».

В публикации «Бумажные стройки», вышедшей на страницах «Вестей» 26 декабря, мы задавали чиновникам, на наш взгляд, риторический вопрос: «Неужели для того, чтобы контролировать качество работ по реконструкции и реагировать на нарушения со стороны подрядчика, необходимы коллективные письма живущих по соседству людей?» На ответ, признаться, редакция не рассчитывала, но муниципальный отдел по связям с общественностью во главе со Светланой Погожевой подробно изложил нам позицию руководства УКСиР по данному поводу.

Процитируем полученный пресс-релиз дословно, с сохранением орфографии и пунктуации его авторов: «В Управлении (капитального строительства и ремонта. – Ред.) добавили, что в рамках исполнения контракта по реконструкции ДК СРВ проводятся системные проверки выполняемых работ по объекту на соответствие проектной документации и нормативных актов в строительстве. «Как правило, на этапе строительства любой житель города может заметить какие-то якобы недоделки или недоработки. Но это вовсе не означает, что так есть на самом деле. В частности, ряд упомянутых конструкций был своевременно освидетельствован на предмет армирования и установки опалубки. Замечаний не было обнаружено. Дефекты выявлены в другой части», – пояснили в Управлении».

После ознакомления с этим неудержимым потоком сознания можно предположить одно из двух: либо пресс-служба администрации ПКГО за что-то мстит уксирным господам, умышленно ставя их в глупое положение, либо госпожа Погожева и ее подчиненные вообще не особенно задумываются о смысле того, что сами же пишут и распространяют в СМИ. Как иначе можно умудриться нагородить в одном абзаце столько противоречащих друг другу утверждений?!

Если «проводятся системные проверки», то почему они в упор не замечают того, что невооруженным глазом видят неискушенные в строительных нормативах граждане? Как вышло, что «несистемная» проверка по поручению главы ПКГО обнаружила халтуру и брак там, где ее «системно» в упор не видели уксирщики? Что это за «ряд упомянутых конструкций», который был «освидетельствован на предмет», в результате чего «дефекты выявлены в другой части»?

Пользуясь понятной госпоже Погожевой лексикой, на эти вопросы можно дать только один ответ: если любой житель города может заметить недоделки и недоработки, это как раз и означает, что так есть на самом деле! Что и вынуждены были признать работники УКСиР, заявившие, что «по результатам проверки подрядной организации выписано предписание о демонтаже указанных конструкций, выполненных с нарушением строительных норм и правил». К слову, срок устранения недостатков (4 января 2019 года) истек почти две недели назад, но никакой информации о дальнейшей судьбе «указанных конструкций» из муниципального отдела по связям с общественностью больше не поступало.

Нельзя исключать, что ООО «ГАСК» попросту проигнорировало поручение главы Петропавловска. Дело в том, что, согласно сообщению пресс-службы, «все работы по устранению выявленных дефектов выполняются за счет средств подрядной организации, ведущей реконструкцию дома культуры». Но такой подрядной организации на данный момент не существует в природе. Работы по реконструкции сейчас де-юре не ведет никто.

Такая ситуация сложилась после того, как 4 мая 2018 года контракт по предмету закупки «Подрядные работы по объекту «здание МАУК «Городской дом культуры «СРВ». Реконструкция» был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке из-за существенного нарушения подрядчиком условий соглашения. Соответствующее решение в управлении капстроительства было принято за месяц до официального разрыва договорных отношений. При этом ООО «ГАСК» успело получить от УКСиР более 12 миллионов рублей. Кто теперь будет переделывать «недоделки и недоработки» покинувших объект горе-подрядчиков, пока не известно.

Напомним, что, согласно обещаниям муниципальных пиарщиков, ГДК «СРВ» должен был превратиться в «один из лучших на Камчатке киноконцертных комплексов» во второй половине 2018 года. Во всяком случае, именно так заявлял перед выборами в Государственную думу РФ тогдашний глава Петропавловска Константин Слыщенко.

С тех пор с объекта было изгнано уже два подрядчика, дом культуры стоит в руинах, а самого господина Слыщенко, вероятно, волнуют уже совсем другие проблемы.

Общая стоимость проекта реконструкции дома культуры должна была составить 335 миллионов рублей. Тем более удивительно, что при столь солидном бюджете технические документы для аукциона оказались, мягко говоря, недоработанными. Мы не раз уже писали о том, что в производственно-техническом отделе УКСиР попросту забыли включить в проект силовой кабель и теплотрассу, проходящие через здание ДК.

По некоторым данным, именно по этой причине местные камчатские строители, хорошо знакомые с ситуацией, интереса к объекту не проявляли, и вначале подряд выиграло владивостокское ООО «Комплекс Групп». Впоследствии оно было публично объявлено «недобросовестным», после чего муниципалитет расторг с ним контракт в одностороннем порядке. При этом городской бюджет безвозвратно лишился более двух с половиной миллионов рублей, выплаченных строителям в качестве аванса.

Следующим подрядчиком стало уже местное ООО «ГАСК», известное скандалами при выполнении госзаказов на строительство камчатской краевой больницы и возведении объектов в чукотском порту Певек. Именно за провал проекта на Чукотке фирма официально была признана недобросовестной. Среди других долгостроев, с которыми так и не справилось ООО «ГАСК» – детский сад на 110 мест в Северо-Курильске и капремонт дороги от перекрестка улиц Вилкова и Сахалинской до жилого дома на улице Вилкова, 3. Убытки компании по итогам 2017 года, когда она получила заказ на вторую попытку реконструкции ГДК «СРВ», составили 71 миллион рублей.

Между тем отдел по связям с общественностью администрации ПКГО продолжает жить с верой в чудеса. Словно заученную наизусть мантру там снова и снова твердят: «В новом здании появятся: большой зрительный зал, два гимнастических и один танцевальный зал, кафе, кинотеатр, дополнительные помещения для организации отдыха и досуга детей».

Но пока от ГДК «СРВ» остались лишь бетонная коробка и «очаг культуры», нарисованный на прикрепленном к забору баннере.

Почти как в каморке у папы Карло.

Дмитрий ЧЕРНОВ