ЛОВИ ГРАНАТУ

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22 Января 2019

Шальной пулей просвистело известие от военной прокуратуры Петропавловск-Камчатского гарнизона: «В целях создания видимости качественного проведения занятий заместитель командира воинской части дал указание подчиненным ему военнослужащим о внесении в раздаточные ведомости сведений о выдаче завышенного количества боеприпасов, фактически неизрасходованных в ходе обучения. Затем они были вывезены за пределы полигона и выброшены в болото». Особенно в пресс-релизе впечатляет фраза: «В целях создания видимости качественного проведения занятий».

Военнослужащим из военной прокуратуры не мешало бы знать, что качество проведенных занятий по огневой подготовке зависит не от количества сделанных выстрелов, а лишь от строгого следования инструкциям и наставлениям по стрелковому делу. В нашем случае юристы в погонах перепутали понятие эффективность с понятием качество.

Интригующая история, связанная с затоплением боеприпасов в болоте, началась в 2013 году. Тогда морские пехотинцы из воинской части, расположенной в районе остановки «Силуэт», отрабатывали боевые упражнения по стрельбе из подствольных гранатометов к автомату АК-74 на полигоне в Радыгино. (Полигон находится примерно в 12 километрах севернее Петропавловска-Камчатского.)

Руководитель стрельб, назовем его майор Безбашенный, получил задачу израсходовать весь текущий боезапас гранат к подствольным гранатометам. Подходило время получать новые, более свежие боеприпасы и, соответственно, старые нужно было сдать на склад, либо отстрелять. Здесь уместно сделать нелирическое отступление. Если кто-то думает, что стрельба из стрелкового оружия – это отдых для души и тела, например, как в тире, то он ошибается. Для военнослужащих это действие превращается в настоящую войсковую операцию.

Во-первых, матросов и старшин нужно сначала научить, потом заинструктировать до слез по правилам техники безопасности при производстве стрельб и принять соответствующие зачеты.

Во-вторых, нужно наладить строгий учет выданных боеприпасов.

В-третьих, выдать военнослужащим личное оружие и отвезти их на полигон. При этом автомобили с военнослужащими должны следовать колонной с определенной дистанцией между автомобилями и скоростью, не превышающей 40 километров в час.

В-четвертых, прибыв на полигон, подразделения выстраиваются в строго установленных местах и проходят еще один инструктаж по мерам безопасности при обращении с оружием. Затем выставляется оцепление, и после этого дается команда для проведения боевых упражнений.

Время для проведения стрельб строго ограничено. Если не успел уложиться в определенное время, то боеприпасы нужно сдавать обратно (а это нелегкое дело). Сделаем поправку на то, что обучение военному делу настоящим образом – процесс сложный. С первого раза у военнослужащего может что-то не получиться, тогда он вынужден будет задержаться на огневом рубеже для более углубленного инструктажа с применением ненормативной лексики. Другими словами, подчиненные майора Безбашенного не успели в установленное время расстрелять полученные гранаты для подствольных гранатометов. Везти боеприпасы назад – означало создать для себя немалые проблемы. Военная мысль ворочалась в голове майора натужно и долго. После немалых сомнений и колебаний немой крик «Эврика!» положил конец мучительным поискам ответа на вечный вопрос «Что делать?».

Офицер вспомнил, что рядом с полигоном находится озеро Котельникова. Максимальная глубина водоема едва доходит до груди среднего роста морского пехотинца. Летом вода иногда прогревается до плюс 20 градусов по Цельсию. На песчаном дне в конце июля можно собирать мидий. Вода в озере настолько прозрачна, что ракушки моллюсков легко различимы. Майор Безбашенный отправился к озеру вместе с подчиненными, разумеется, не для поиска моллюсков. В его голове сложился хитроумный план, что оставшиеся боеприпасы (около 400 гранат) нужно утопить в озере. Почему-то офицер решил, что гранаты, имеющие ярко выраженный металлический блеск, не будут заметны на глубине полутора метров.

На берегу водоема быстро раздевались прибывшие туда морпехи. С десяток человек, загруженных под завязку гранатами, в чем мать родила двинулись вброд к середине озера. Достигнув места сброса, они освободились от опасного груза и благополучно возвратились на берег. Затем подразделения убыли в расположение своей воинской части, надежно храня «гранатную» тайну.

До января 2016 года боеприпасы пролежали на дне озера Котельникова, пока камчатские любители зимней рыбалки не увидели сквозь прозрачный лед кучу загадочных блестящих цилиндров. Среди них нашлись бывшие военнослужащие, которые безошибочно узнали в металлических предметах гранаты к подствольным гранатометам. О своей находке они поспешили сообщить в полицию.

Полицейские передали информацию органам военной контрразведки. Оперативники, прибыв на озеро, убедились, что гранаты покоятся там же, где их обнаружили.

«Кто-то оборудовал схрон», – подумали они. В пользу этой версии говорило значительное количество утопленных боеприпасов. Если это схрон, значит, за гранатами кто-то должен прийти. Есть реальный шанс поймать террориста с поличным. На берегу озера была устроена засада.

Проходили дни, недели, а злоумышленники все не появлялись. Тогда аналитические умы военных контрразведчиков (особистов) стала тревожить противненькая мысль, что, скорее всего, это вовсе не схрон. Не могли террористы, даже будучи полными идиотами, так небрежно спрятать боеприпасы. Да и потом, гранаты находились не в герметичных упаковках, и поэтому гипотетические террористы рисковали испортить «товар» после столь длительной водной процедуры. Что-то тут было не так.

Оперативники, наконец, решились собрать гранаты и попытаться выяснить, откуда они взялись. Серийные номера на корпусах взрывных метательных предметов позволили особистам напасть на след майора Безбашенного, к тому времени уже служившего далеко от Камчатки. Военная прокуратура возбудила уголовное дело против незадачливого ликвидатора военного имущества по части 2 статьи 346 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение военного имущества).

Военные прокуроры долго не могли понять, почему зрелый офицер не запрятал гранаты понадежнее. Зачем было топить их в озере с прозрачной водой да еще на мелководье? Наверное, им было невдомек, что человеческая глупость столь безмерна, что порой похожа на злой умысел. В конце концов Безбашенного допросили и вынуждены были принять его версию случившегося, изложенную казенным прокурорским языком и приведенную нами выше: «В целях создания видимости качественного проведения занятий…» и т. д., и т. п.

Представьте, если бы рыбак, обнаруживший боеприпасы, оставил их себе, а затем приспособил для глушения рыбы, и за этим занятием его застали представители силовых структур. Тогда объяснение рыболова звучало бы так: «Шел по льду, нашел четыреста гранат». Согласитесь, звучит как анекдот. Хотя вооруженные силы знают немало примеров, когда боеприпасы и посерьезней случайно обнаруживались гражданским населением. Я не говорю о снарядах и глубинных бомбах, разлетевшихся при взрыве склада с боеприпасами в Южных Коряках (Елизовский район) 1 октября 2005 года, речь пойдет о больших крылатых ракетах.

В начале 80-х на ракетно-технической базе под Севастополем, близ местечка Каракобы осенним погожим деньком начальник отдела хранения крылатых ракет (назовем его капитан третьего ранга Бездумный) решил с размахом отметить свой день рождения. По соседству с воинской частью, где он проходил службу, жила старушка, которая гнала хороший самогон и продавала его военнослужащим ракетно-технической базы. Чтобы не тратиться на водку, Бездумный предложил бабушке совершить обмен. Она давно просила у него строительный материал для починки крыши сарая. Деревянное сооружение, стоящее рядом с ее домом, сараем назвать можно было с большой натяжкой, чинить его было небезопасно для здоровья.

Бездумный обещал старушке привезти просторный добротный сарай в обмен на 20 литров самогона. Пораженная такой неслыханной щедростью самогонщица радостно согласилась. Разумеется, Бездумный не собирался ничего строить. Он просто приказал загрузить на прицеп пустой контейнер из-под крылатой ракеты П-15 и отвезти обещанное сооружение старой женщине.

Капитан третьего ранга Бездумный загрузил на прицеп ракетный контейнер, который действительно по своему виду напоминал сарай, не сам, а поручил это своему подчиненному мичману Перегару (фамилия не изменена). Мичман исполнил приказание своего начальника, понимая, что старается ради святого дела. Проезжая контрольно-пропускной пункт, Перегар сказал, что везет пустой контейнер замполиту на дачу. Военнослужащие, дежурившие на КПП, должны были заглянуть в контейнер и проверить что там внутри, но им было лень. Поэтому автопоезд с контейнером в сопровождении автокрана беспрепятственно проследовал к дому заказчицы. Сгрузив контейнер на придомовую территорию бабули, Перегар показал ей, как открывать двери нового сарая, и убыл обратно в часть вместе с канистрой самогона.

На следующий день офицеру – дежурному по части с проходной доложили, что пришла какая-то старушка и просит забрать самолет. Тот приказал передать, что самолеты им не нужны, поэтому пусть старушка с богом идет домой. Но самогонщица не унималась. Она стояла и караулила офицеров на проходной и к каждому из них обращалась с просьбой про самолет. Так продолжалось до тех пор, пока бабуля не наткнулась на главного инженера ракетно-технической базы – первого заместителя командира капитана второго ранга Наливайко (фамилия изменена). Заместитель внимательно выслушал жалобщицу, которая подробно рассказала о своей беде: как ей привезли сарай, а в сарае оказался самолет. Заместитель попросил бабушку отвести его к сараю, чтобы посмотреть на самолет. Когда он открыл дверь контейнера, то увидел там боевую ракету П-15, действительно по своему виду напоминающую самолет.

День рождения у капитана третьего ранга Бездумного после обнаружения «самолета», нежно выражаясь, не задался. Ракету вернули в часть. Бабуля осталась без сарая и самогона.

Другой похожий случай произошел совсем недалеко от Петропавловска-Камчатского в 1989 году в поселке Англичанка (Озерный). Там размещалась ракетно-техническая база. На базе полным ходом шло строительство казармы и административного здания хозяйственным способом. В те времена в вооруженных силах ввиду отсутствия необходимого количества строительных мощностей разрешалось вести строительство силами личного состава воинской части с самостоятельным привлечением строительных кооперативов или других строительных организаций. Схема подобного строительства предполагала широкие договорные условия. Проведенные работы зачастую оплачивались не деньгами, а какими-либо услугами или предметами, имеющими потребительскую цену. Таким ценным предметом оказался контейнер из-под крылатой ракеты П-120. Надо сказать, что контейнер именно из-под этой ракеты пользовался особым спросом, потому что он мог быть использован как склад для хранения. Его длина составляла более десяти метров, ширина – два метра, а высота более двух. Крыша была сделана из хорошего оцинкованного железа, а стенки из полудюймовой шпунтованной доски, пропитанной огнеупорным лаком. К тому же контейнер был относительно легким сооружением – весил около двух тонн.

Командир воинской части решил обменять пустой контейнер на строительные материалы. Он поручил мичману Мошонкину (фамилия изменена) отвезти контейнер в строительный кооператив. Мошонкин перевез на автопоезде контейнер и сгрузил его автокраном. На КПП он сказал, что везет контейнер по приказу командира «куда надо» и проследовал с автокраном к месту выгрузки. По дороге водитель КрАЗа посетовал на то, что КрАЗ слишком тяжело идет в гору. Мичман Мошонкин со знанием дела объяснил, что водителю надо отрегулировать клапана на двигателе и смотреть за машиной получше.

Выгружая контейнер, водитель автокрана удивился тому, как опорные лапы при поднятии груза глубоко ушли в землю. На что мичман Мошонкин тоже имел свое мнение, мол, здесь грунт рыхлый. Когда операция по передаче контейнера была закончена, автокран вместе с автопоездом тронулся в путь, рабочие из кооператива бросились следом за КрАЗом и попросили показать, как открываются двери на контейнере (там нужно было всего лишь выбить две щеколды). Командир контейнера приложил матом кооперативщиков за их бестолковость, взял молоток, выбил две щеколды и театрально распахнул створки контейнера. Ему в лицо смотрел зеленый обтекатель ракеты П-120. Наступившую тишину нарушил вопрос бригадира строителей: «Зачем нам ракета?» и радостный возглас крановщика: «Вот почему лапы ушли в землю».

Ошарашенный мичман молчал еще несколько минут. Когда он, наконец, обрел дар речи, то распорядился загрузить контейнер с ракетой обратно, а кооперативщикам объяснил, мол, ошибочка вышла. Контролерам на КПП объяснили, что контейнер не подошел, поэтому возвращают обратно.

Прошло совсем немного времени, когда на ракетно-технической базе появился особист, который потребовал соответствующих объяснений. Объяснения были даны: мичман не враг, а просто оказался глуп. Кстати, ракета П-120 весит более восьми тонн, ее длина составляет десять метров, она в те годы являлась совершенно секретным оружием.

Что, по сравнению с крылатыми ракетами морского базирования, значат маленькие гранатки ВОГ-25 от подствольного гранатомета (указанный боеприпас цилиндрической формы весит 275 грамм, имеет длину 12,5 сантиметра и калибр четыре сантиметра)?

С точки зрения бытовой ценности ракета – вещь очень тяжелая, громоздкая и ненужная, а гранаты вполне могли пригодиться. Если извлечь из них тротил, то можно использовать в качестве небольших сувенирных стаканов или рюмок. (Может, летом стоит побродить по дну озера Котельникова?)

Кстати, многие камчатцы могли слышать, как утилизируются снаряды на том же полигоне в Радыгино. Подрывники складывают их в аккуратную кучу и подрывают с помощью толовых шашек, как говорят прокуроры, приводят в негодность военное имущество.

Раньше снаряды топили в море. Видимо, процесс утопления показался майору Безбашенному более привлекательным. Зашвырни он гранаты подальше в море, и не было бы никакого уголовного дела, то бишь порчи военного имущества.

Вячеслав Скалацкий

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."