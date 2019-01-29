ШТРАФ ДЛЯ ПОДЖИГАТЕЛЯ

29 Января 2019



В Тигильский районный суд вернулся здравый смысл

«Паланский антиполицай» 31-летний Виктор Матвеев, который из ненависти к стражам порядка осенью 2017 года сжег на стоянке служебный джип ОГИБДД МО МВД России «Корякский», все-таки не остался безнаказанным.

Прошлым летом «Вести» подробно рассказывали о том, как 7 августа минувшего года судья Тигильского районного суда Юлия Белова оправдала Матвеева, несмотря на то, что его демонстративно наглое преступление было полностью доказано.

Но теперь корякская Фемида, кажется, прозрела. При повторном рассмотрении дела в другом составе суда под руководством его председателя Вадима Ловчева 14 января поджигатель наказан судебным штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Говорят, это произошло не без помощи нашей публикации, вызвавшей большой общественный резонанс. Впрочем, даже после обвинительного приговора Матвееву впору облегченно вздохнуть: отделался, считай, легким испугом!

Свидетельских показаний и вещественных доказательств с лихвой хватало для того, чтобы его еще в ходе первого процесса признали виновным по третьей части статьи 30 (покушение на преступление) и второй части статьи 167 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса РФ.

Во время поджога Матвеев был мертвецки пьян и тем самым усугубил свою вину.

По совокупности он вполне заслуживал отправки на срок до пяти лет в места, где исправляют преступников, как предусмотрено законом. Но судья Юлия Белова полгода назад по формальным основаниям его поняла и простила.

Напомним нашим читателям обстоятельства этого весьма резонансного для маленькой Паланы преступления. Все произошло в ночь с 9 на 10 ноября позапрошлого года. Поджогу предшествовала пьянка по поводу дня рождения Павла Батурина, приятеля Виктора Матвеева, который трудится в корякской столице спасателем МЧС. Банкет начался в гараже Батурина около 16 часов. Состав участников постоянно менялся, но от начала до конца в гараже находились только эти двое.

Согласно показаниям самого Матвеева, около 22 часов запасы спиртного в компании иссякли, после чего они на машине Батурина, взяв с собой еще двоих собутыльников – Ярышева и Панасюка – отправились за добавкой. Купив ящик пива, вернулись в гостеприимный гараж. Тогда в воспаленном сознании Матвеева и возникла идея поджечь служебный полицейский джип, тем самым отомстить начальнику паланской автоинспекции майору полиции Шамсутдинову.

Этого офицера Матвеев фактически записал в свои личные враги в марте 2017 года. Тогда именно майор Шамсутдинов привлек склонного к пьянству бригадира к ответственности по статье 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях за «невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В результате Матвеев был оштрафован на 30 тысяч рублей и на полтора года лишен водительских прав.

Отпраздновав именины приятеля, он решил отомстить. Набрал в том же гараже из ведра в пивную бутылку легковоспламеняющуюся жидкость, заткнул сосуд тряпкой, которую собирался использовать в качестве фитиля, и обратился к уже не вязавшему лыка Батурину с просьбой подвезти к отделу полиции.

Батурин, согласно его собственным показаниям, стал уговаривать Матвеева «не создавать никому проблем». Однако тот упрямо настаивал на своем: «Не учи меня, я сам все решу!» В результате, когда компания все-таки избавилась от приятеля в центре поселка, тот вернулся к отделу МВД и приступил к осуществлению своего плана. Он запалил фитиль и бросил бутылку в полицейский «Ниссан Сафари».

Разгореться пожар не успел. Сотрудник отдела полиции «Корякский» Икбаев, заступивший в тот день на суточное дежурство, увидев происходящее по монитору системы видеонаблюдения, успел выскочить из здания и потушить пламя. Поврежденными оказались только лобовое стекло, капот и передние крылья служебной автомашины. Дежурный полицейский вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу. Злоумышленника тут же вычислили, поскольку «Ауди» черного цвета в Палане есть только у Батурина, и каждая собака в поселке знает как машину, так и ее владельца. Не прошло и полутора часов, как Матвеев был задержан и во всем сознался.

Из-за необходимости проведения экспертизы для оценки повреждений полицейского автомобиля и уточнения суммы ущерба расследование затянулось. Своих экспертов соответствующей квалификации в Корякии нет. Материалы пришлось отправлять в Петропавловск.

В итоге термические повреждения лакокрасочного покрытия капота, облицовки передней панели и уплотнителя ветрового окна были оценены в 17,5 тысячи рублей, что судья Юлия Белова посчитала не слишком существенной суммой для межмуниципального отдела МВД «Корякский». В свою очередь сам Матвеев по совету адвокатов на прошлогоднем процессе воспользовался правом не свидетельствовать против себя в соответствии со статьей 51 Конституции РФ и отказался от дачи показаний.

После этого защитники поджигателя воспользовались неточностью в обвинительном заключении, где ошибочно был квалифицирован мотив, из-за которого Виктор Матвеев пошел на преступление. Следствие по непонятным причинам пришло к выводу, что он действовал «из хулиганских побуждений», то есть без видимых причин. Между тем и сам подсудимый, и его собутыльники, проходившие по делу в качестве свидетелей, однозначно указывали на то, что им двигало желание отомстить начальнику отделения ГИБДД Шамсутдинову за лишение водительских прав. Или, если использовать юридическую терминологию, «личные неприязненные отношения».

Это стало своеобразной миной замедленного действия, из-за которой у судьи Юлии Беловой появился формальный повод оправдать подсудимого. «Из материалов уголовного дела усматривается, что поджог автомобиля совершен Матвеевым из-за личных неприязненных отношений к Шамсутдинову как к сотруднику полиции, а не из хулиганских побуждений, – говорится в приговоре. – Учитывая, что стороной обвинения не представлено доказательств, подтверждающих наличие в действиях подсудимого именно хулиганских побуждений, он подлежит оправданию».

При этом судья с более чем шестилетним на тот момент стажем Юлия Белова не сочла нужным вернуть дело для дополнительного расследования в соответствии со статьей 232 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Не приняла она во внимание и тот факт, что Матвеев (это доказано!) собирался полностью уничтожить автомобиль и не довел свои намерения до конца по независящим от него причинам. Если бы оперативный дежурный Икбаев не потушил пожар вовремя, машина сгорела бы дотла.

Стороне обвинения оставалось только уповать на апелляционную жалобу в камчатский краевой суд. Она была своевременно подана и основана на том, что Матвееву просто не дали довести задуманное злодеяние до конца. Этого достаточно, чтобы квалифицировать действия Матвеева как «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».

Апелляция содержала ссылку на шестой пункт постановления пленума Верховного суда РФ от 5 июня 2002 года «О судебной практике по делам об уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем». В соответствии с ним поджог влечет уголовную ответственность по части второй статьи 167 УК РФ только в случае реального причинения потерпевшему значительного ущерба. «Но если в результате указанных действий предусмотренные законом последствия не наступили по причинам, не зависящим от воли виновного, то при наличии умысла на причинение значительного ущерба содеянное должно рассматриваться как покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», – гласит постановление.

При решении вопроса о том, причинен ли значительный ущерб собственнику или иному владельцу имущества, следует исходить не только из стоимости уничтоженного имущества, но и из значимости этого имущества для потерпевшего, например, в зависимости от рода его деятельности. В данном случае, если бы полицейский «Ниссан Сафари» сгорел в результате действий Матвеева, ОГИБДД Корякского МО МВД России в поселке Палана не смогло бы приобрести новую автомашину из-за отсутствия денег на эти цели, а следовательно, не смогло бы и осуществлять свою служебную деятельность.

«Таким образом, выводы суда о недоказанности покушения на причинение значительного ущерба не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, судом дана неправильная оценка представленным доказательствам», – говорится в апелляционной жалобе. Краевой суд согласился с этим и признал, что оправдательный приговор в отношении Матвеева подлежит отмене, а уголовное дело – передаче на новое судебное разбирательство.

Оно состоялось 14 января нынешнего года под председательством судьи Вадима Ловчева и завершилось назначением Матвееву судебного штрафа.

Судебный штраф – относительно новое явление в рамках российского уголовного законодательства. Он появился после внесения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы поправок от 3 июля 2016 года. По мнению законодателей, его введение дает возможность избежать уголовной ответственности лицам, демонстрирующим свое исправление без применения уголовно-исполнительных мер.

Предусмотрено три условия для применения судебного штрафа, причем все они должны быть соблюдены. В данном случае Матвеев формально соответствует всем трем критериям: совершил уголовное преступление впервые, оно не относится к тяжким, а потерпевшему возмещен ущерб в полном объеме и заглажена вина перед ним. Таким образом, дело паланского поджигателя все-таки пришло к своему логическому и – главное – законному завершению.

Остается надеяться, что теперь бригадир рыбаков Виктор Матвеев перестанет ненавидеть полицейских и, может быть, даже полюбит их. Судья Юлия Белова под руководством Вадима Ловчева возьмет учебник и повторит основы уголовного права. А следователи в Палане будут более ответственно относиться к сбору доказательств даже по самым очевидным на первый взгляд делам.

И тогда правосудие в Палане начнет функционировать с первой попытки.

Дмитрий ЧЕРНОВ