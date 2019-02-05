ОДНАЖДЫ...

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05 Февраля 2019

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды спасенная

Никто точно не знает, как на самом деле выглядят ангелы-хранители, те, кто спасают жизни людей или помогают найти правильный жизненный путь. Одни утверждают, что ангелы приходят во сне, шепча волю всевышнего, другие рисуют их образ исключительно с белыми крыльями, сидящими на левом плече. Но, пройдя непростой путь, я поняла, что порой ангелы-хранители бывают ближе и реальней, чем фантазии или сны о них…

Я помнила себя очень рано. Настолько рано, что мои истории из детства родители считали просто невероятными. Показывая на беременную женщину, когда мне едва исполнилось два годика, я рассказала, как плакала вместе с мамой, находясь у нее в животе. У мамы, как полагали врачи, из-за соленой еды перестали работать почки, и ей нужно было выбирать: лечение или ребенок.

Тогда мама просто заплакала и ничего не ответила, но, когда я выросла, объяснила, что у нее проблемы с почками появились именно в последние месяцы беременности, эта патология была, конечно, не из-за соли, но она еще долго поражалась, откуда я могла знать о разговоре с врачом, ведь о нем не знал даже папа.

В два с половиной года родители решили сделать семейное фото в ателье. Надели на меня самое красивое платье желтого цвета с красными бабочками. Пока родители собирались, я стала прыгать по дивану, чтобы скоротать время ожидания. Мама несколько раз просила успокоиться, ведь мои красные банты и так еле держались на хиленьких хвостиках, но мне нравилось ощущение полета, когда мои ноги отталкивались от пружин дивана. Засмотревшись на яркий рисунок колготок, я потеряла равновесие и слетела с дивана, проехав щекой по новому паласу (безворсовый ковер), постеленному после окончания ремонта в зале. Поскольку фото должно было быть цветным, меня посадили на колени к папе вполоборота. Несмотря на то, что пленка не оставила следов моего падения, я до сих пор помню жуткое жжение, боль на стертой щеке и страх перед расправой за непослушание…

Мама сильно болела и часто лежала в больницах. Чтобы нас содержать, папа много работал, поэтому меня рано приучили к самостоятельности. Даже оставаясь одна в детском саду, я никогда не плакала, знала, что меня не забыли забрать, просто случилось что-то серьезное. Когда у мамы случались приступы почечной недостаточности, мне становилось страшно, я не знала, чем ей помочь, боялась, что могу ее потерять. Поэтому после окончания школы решила стать врачом. Очень хотела поступить на лечебное дело, но председатель приемной комиссии, красивая ухоженная женщина убедила меня в том, что я должна стать акушером-гинекологом.

После второго курса я без труда могла делать маме нужные уколы, ставить капельницы, следить за уровнем сахара в крови. Но моей помощи было все же недостаточно. Когда маме исполнилось сорок лет, ей удалили нездоровую почку, но ее состояние лучше не становилось.

В своей жизни мне приходилось часто видеть смертельно больных людей. Но таких мужественных как мама – никогда. Она всегда улыбалась. Старалась выглядеть привлекательной для папы. Вовремя красила волосы, делала маникюр, пользовалась кремами. Ее руки всегда пахли лавандовым маслом.

Мои родители никогда не ссорились. Мне казалось, они были счастливы. Папа часто ездил в командировки, домой возвращался с цветами.

Домашние хлопоты с папой мы делили пополам: он прекрасно готовил, я следила за чистотой в доме. Тихими семейными вечерами мы вспоминали поездки к Черному морю, где мои родители впервые познакомились, дедушек и бабушек, которые жили в разных частях нашей большой страны, и мечтали о том, что мама окончательно поправится, чтобы всем вместе отправиться в путешествие по разным городам и странам.

Но маме становилось все хуже, передвигалась она лишь на инвалидной коляске…

После окончания университета я получила диплом с отличием и мне предложили пройти ординатуру в центральном роддоме нашего города. Работа заняла все мое время и пространство. Дни пролетали стремительно.

У меня было все: и уважение коллег, и благодарность счастливых мамаш, горькие потери крошечных детей, пьяные разборки и радость новоиспеченных отцов. Не было только мужчины, который смог бы выдержать мой ритм жизни, принять груз ответственности за слабеющую маму и просто любить меня.

Несколько раз я пыталась завязать серьезные отношения с мужчиной, но человеку из «другого» мира трудно понять, почему посреди ночи мне нужно ехать к пациентке, если случалась беда, заниматься на выходных мамой. В доме, где я жила с родителями, был один мужчина, который привлек мое внимание – этакий восточный красавец. Но его угрюмый недоброжелательный вид, хмурые брови и процеженное «здрасьте» очень быстро охладили мое желание найти повод познакомиться поближе. В конце концов я научилась справляться со своим одиночеством.

Однажды к нам в отделение поступила молодая девушка с необычным именем Аврора. Яркая, счастливая она сразу привлекла мое внимание. У нее была роскошная одежда, густые волосы, окрашенные в темно-бордовый цвет и красиво уложенные назад. Копну волос украшал шикарный гребень, по-видимому, с гранатами. Такими же камнями были усыпаны огромный перстень и сережки. В роддом она приехала сама, сказала, что муж в командировке и вот-вот должен вернуться.

Осмотрев пациентку, я предположила избавиться на время от украшений и понаблюдаться пару дней в нашем отделении, тем более что девушка все время говорила о каких-то знаках, указывающих на немедленное рождение ребенка.

Все показатели были в порядке, без особого волнения я отправила ее в палату. Тот день был просто сумасшедшим, будто небеса торопились увеличить население нашего города на целый микрорайон. Мне пришлось остаться на дежурство в ночь.

Когда выдалась минутка передохнуть, ко мне подошла Аврора. Я перепугалась, подумала, что начались роды, но девушка успокоила меня и сказала, что не может уснуть, хочет посидеть со мной, почитать любимые стихи.

Возражать я не стала, налила нам чаю и стала слушать сочинения совершенно чужого человека.

Несмотря на то, что мой папа был строителем, он разбирался в поэзии и научил меня отличать пустоту от истинного искусства. Все, что я услышала, оказалось волшебным. Обладая таким веселым нравом, девушка читала о душе, которая может плакать и болеть от потери, летать от любви, страдать от одиночества. Стихи были написаны будто про меня. Слезы невольно подступили к моим глазам.

Аврора вдруг остановилась, сказала, чтобы я не расстраивалась, потому что стих еще не дописан. Я уточнила состояние ее здоровья и предложила немного поспать.

Через час у Авроры отошли воды. Роды были очень тяжелыми. Ребенок родился мертвым, но я не собиралась сдаваться. Проведя все необходимые манипуляции, моя ассистентка вслух произнесла время смерти. Но до того как мы занесли все сведения в журнал, мальчишечка сделал первый вздох. Все облегченно выдохнули. Ребенка положила на грудь измученной матери.

За окном уже светало…

Утром тоже не было покоя, к полудню я валилась с ног. Выйдя с маской на лице из родовой палаты, я встала у окна в коридоре, чтобы немного передохнуть.

Перевела взгляд и увидела папу с цветами. Как мне было приятно, что даже через столько лет из командировки он возвращался с букетом, не застав меня дома, решил встретить в больнице. Он стал радостно махать руками, но через закрытое окно я никак не могла разобрать, что он кричал. Открыв фрамугу, я услышала, что он просит показать СЫНА. Когда я сняла маску и шапочку, папа вдруг замолчал. Сначала я не поняла, что произошло, подумала, это слуховые галлюцинации из-за усталости. Но когда вышла к отцу на улицу, он объяснил, что давно любит другую женщину, от которой мечтал иметь ребенка. Оказалось, маме нельзя было иметь детей, что она поплатилась своим здоровьем, родив меня, очень хотела сохранить семью. У отца же всегда было желание радоваться окружающему миру, жить без больничных коек и капельниц, в любви, радости, наслаждении с желанной женщиной, писать стихи.

Меня вдруг осенило: «Аврора, так зовут твою женщину?» Отец изумленно посмотрел на меня и тихо ответил: «Да, но откуда ты узнала?» «Она читала мне твои стихи», – ответила я сухо, по-врачебному рассказав о состоянии роженицы и ребенка.

Отец что-то пытался мне объяснить, но я попросила перенести дальнейший разговор на вечер, нужно было спешить к маме, она почти два дня провела в одиночестве…

Новость про измену отца, спасение своего брата, симпатия к любовнице главного мужчины моей жизни – все это навалилось на меня, словно ком.

Зайдя в ординаторскую, я упала на диван и зарыдала. Немного успокоившись, решила не говорить маме о предательстве отца, но, увидев ее бледный усталый вид, снова расплакалась. Мама улыбнулась, тихо поприветствовала меня и спросила о причине моих слез. Я отрицательно мотала головой, говорила, что просто ночь выдалась тяжелой. Мама положила свою худенькую руку на мою голову и сказала, что никогда ни о чем не жалела, что гордится мной и мечтает о счастье для меня и отца. Я удивленно посмотрела в ее глаза. Она сказала, что исполнила главное предназначение своей жизни – родила лучшего доктора, который спасает много жизней, отец помог реализовать эту мечту и воспитал достойного человека, поэтому она просила никогда не ссориться с отцом.

Тем же вечером мама тихо умерла… У нее остановилось сердце.

Мои коллеги давно предупреждали, что болезнь окончательно взяла верх, но приготовиться к смерти ближнего человека практически невозможно. Я не знала, как жить дальше. Отец старался быть таким же внимательным, как раньше, но я знала, что душой и телом он давно не в этом доме. Понимала, что за порогом его ждет прекрасная любящая девушка и маленький сын, нуждающийся в нем больше чем я.

Обида брала свое, я вспоминала наши семейные ужины и понимала, что это была игра, вранье и обман, но, видя его терзания, я сжалилась и предложила серьезно поговорить. Отец снова говорил о том, что любил маму и меня, долгие годы жил только нами, но потом вновь захотелось услышать музыку в сердце.

На вопрос, почему он не сказал, что писал стихи, папа ответил, что в них много страсти, любви и есть разгадка его долгих командировок. Удержать отца было невозможно, да и незачем. Через неделю он переехал жить в свою семью, оставив меня одну в доме, где еще долго пахло лекарствами…

Много раз папа предлагал прийти к нему в новый дом, поужинать, ближе познакомиться с братом, но времени прошло слишком мало, чтобы делать вид, будто теперь мы все родня. Я старалась все время находиться на дежурствах, дома часто плакала от одиночества. В утренних сумерках мне виделась мама, которая улыбалась мне, чудился аромат жареных блинчиков, но, просыпаясь, понимала, что медленно схожу с ума. Однажды мне захотелось уснуть и не проснуться, я быстро собралась и отправилась в круглосуточную аптеку, благо курс фармацевтики был мною изучен успешно.

Было совсем темно, когда, подойдя к аптеке, я не сразу увидела группу пьяных подростков. Оказавшись в непосредственной близости от них, я как будто очнулась, ведь мама сказала, что родила меня для спасения людей и, если я умру, ее смерть тоже будет напрасной.

Сделав глубокий выдох, я развернулась и решила пойти домой, но было поздно, я попала в поле зрения подростков. Они окружили меня и стали требовать деньги, которых у меня не было. Я попыталась вырваться из круга, но получила удар по голове, в глазах потемнело, я упала. Где-то вдалеке я услышала, что подростки ругали приятеля за слишком сильный удар, но никто не решился помочь мне, они быстро сбежали, оставив меня лежать на асфальте…

Очнулась я от резкого запаха нашатыря. Я увидела знакомое лицо, но никак не могла вспомнить, откуда его знала. «Ну, слава богу, вы очнулась», – сказал приятный мужской голос. Он профессионально опросил меня на предмет черепно-мозговой травмы и любезно предложил отвезти в его отделение.

Нащупав огромную шишку на затылке, я согласилась. Каково было мое удивление, когда мужчина повез меня в сторону моей больницы, в соседнее здание. На свету в коридоре я разглядела лицо моего спасителя. Посмотрев друг на друга, мы оба удивилась: это был мой суровый сосед, который, оказывается, работал врачом-травматологом.

Врач Ринат начал меня воспитывать на предмет недопустимости прогулок в ночное время, я не смогла признаться, что хотела покончить собой, сказала, что просто хотела купить обезболивающее. Ринат оказался очень милым и приятным человеком, он объяснил, что совершенно случайно решил пройтись после дежурства домой пешком, когда увидел лежащую неподвижную фигуру, подумал, пьяный, но не смог пройти мимо…

Эта странная череда событий навсегда изменила мою жизнь. Одиночество и отчаяние больше не терзали мою душу. Хмурый травматолог понял, что в ту ночь на самом деле я была в отчаянии. Он излечил меня от хандры и отчаянного одиночества.

Подарил семью и ребенка, который должен родиться следующей весной. Еще до обследования на УЗИ я знала, что у меня будет девочка, которую мы назовем в честь моей мамы – главного ангела-хранителя, подарившего и сохранившего мне жизнь.

Как выглядит ангел-хранитель у других людей? Уверена, если каждый из них прислушается к своему сердцу, то найдет ответ на этот непростой вопрос.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."