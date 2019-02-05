СМЕРТЕЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ ЖКХ

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05 Февраля 2019

Открытые канализационные люки угрожают жизни детей, но за это никто не отвечает

«Провалилась дочка вместе с нашей собакой. Вытаскивала я ее сама, так как в службу спасения 112 дозвониться не могли», – так жительница Вилючинска Наталья Шевченко рассказала в социальных сетях о том, что произошло в субботу, 2 февраля, после полудня с ее четырехлетней дочерью Викой, упавшей в занесенный снегом канализационный колодец на улице Спортивной. Девочка осталась в живых только потому, что мама оказалась рядом. Вдобавок ей на помощь пришли прохожие (две женщины и мужчина).

Глубина открытого колодца составляла около двух метров. Канализационных масс в нем было по грудь девочке, но только потому, что снег еще не начал таять. Из-под снега вообще не было видно ни колодца, ни люка. Призывы девочки о помощи наверху совершенно не были слышны. «Случись подобное без присмотра взрослых, найти пострадавшего было бы невозможно», – уверена женщина.

«Восстановительные работы устранены…»

По словам Натальи Шевченко, она сразу же бросилась на помощь ребенку. Сначала спрыгнула вниз на полтора метра на сдвинутую бетонную плиту, легла на нее и дотянулась до пальцев девочки, стоявшей в жиже по грудь. Затем опустилась в колодец и, схватив за морду, достала собаку. Саму женщину из колодца вытаскивали уже прохожие. Как написала она сама, «за руки, будто из проруби».

В итоге все более или менее обошлось. Малышка во время падения ударилась головой, но серьезных травм у нее нет. Провалившись в люк, Вика не проронила ни слезинки, но теперь периодически просыпается и плачет: считает себя виноватой в том, что с ней случилось. Родители изо всех сил убеждают ее, что это не так. Между тем на поиски настоящих виновников бросились все кому не лень.

Первой проверку по факту падения ребенка в открытый канализационный колодец начала прокуратура. «Происшествие случилось 2 февраля днем в Вилючинске. Сообщение об инциденте зарегистрировано в полиции в 12 часов 54 минуты. Ребенок провалился в колодец во время прогулки, находясь под присмотром мамы. Девочка оказалась в воде, получила ушибы, сильно испугалась», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Следом к собственной параллельной проверке приступило Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю. Там уже предварительно отчитались: «Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение, в том числе дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию колодцев на данном участке».

Не осталась в стороне и мэрия Вилючинска. Там создали свою проверочную комиссию и тоже хотят «установить все обстоятельства». Похоже, чиновники из пресс-службы муниципалитета так спешили отрапортовать, что у них «все в полном порядке», что сами не до конца поняли смысл текста, опубликованного на официальном сайте администрации города. Чтобы не быть обвиненными в предвзятости и искажении фактов, мы процитируем этот пресс-релиз с сохранением орфографии и пунктуации его авторов.

«По факту случившегося диспетчерскими службами аварийно-восстановительные работы по вышеуказанному адресу были устранены сразу после инцидента. Вместе с тем выявлено, что крышка колодца была сдвинута снегоуборочной техникой, не имеющей отношение к подрядной организации, осуществляющей снегоочистку в рамках заключенного муниципального контракта. Колодец находится за территорией снегоочистки в «зеленой зоне» между домами 1 и 3 по улице Спортивной. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по данному факту», – говорится в официальном сообщении муниципалитета.

Как видим, обстоятельства случившегося уже известны. О них исчерпывающе сообщила в Интернете мама девочки, которая ее и спасла. Зато о причинах происшествия, которое едва не стало трагическим, так ничего и не понятно. Мэрия Вилючинска уже сейчас путается в показаниях. Не будем говорить о совершенно странных заявлениях вроде того, что «аварийно-восстановительные работы… были устранены». Это свидетельствует только о том, что ответственные там за коммуналку чиновники сегодня смертельно напуганы перспективой очутиться на скамье подсудимых.

Речь идет о другом. Что это за бесхозная снегоуборочная техника, которая фактически совершает диверсии в закрытом городе, где расположена крупнейшая на Тихом океане база атомных субмарин? Почему между жилыми домами находятся какие-то «зеленые зоны», которые не подлежат снегоочистке, но где неопознанные бульдозеры, тем не менее, взламывают канализационные колодцы? Кому, наконец, вообще принадлежит злополучный колодец и люк над ним, и почему их состояние не контролировалось должным образом?

Чтобы ответить на все эти вопросы, не нужно быть детективом вроде Шерлока Холмса. Достаточно взять с чиновничьей полки нужную папку с бумагами. Если колодец, как говорят в Вилючинске, принадлежал «одному из местных коммунальных предприятий», то фамилиями виновных будут подписаны документы, хранящиеся там. Если же люк и колодец являются бесхозными (что для нашего края не редкость), это, скорее всего, будет равносильно написанию явки с повинной самими руководителями отдела по управлению городским хозяйством.

Следственные органы сегодня обещают дать безжалостную «правовую оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию колодцев». В том, что у представителей СК РФ для этого есть и желание, и возможности, мы не сомневаемся. Проблемой является то, что окончательно признать кого-то виновным в том, что девочка чуть не погибла, и дать этому правовую оценку в нашей стране может только суд. А там, как показывает практика, закон порой превращается в дышло.

В смерти никого не винить

Когда мы только приступали к подготовке этого материала, то еще не знали, что придется начать его с недавних событий в городе подводников, едва не закончившихся трагедией. Главной темой должен был стать оправдательный приговор, который 25 декабря судья Усть-Камчатского районного суда Иван Легров вынес бывшему генеральному директору ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» («Коммунэнерго УКМР») Наталье Яресь.

Судебный процесс должен был поставить точку в деле о гибели шестилетней Вероники Демидовой 15 мая в селе Крутоберегово. Она утонула, провалившись в открытый люк канализационной цистерны, засыпанной снегом. 50-летнюю Наталью Яресь обвиняли по пункту «в» второй части статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). За это полагается до шести лет лишения свободы, но женщина, возглавлявшая крупнейшее в районе коммунальное предприятие, вышла из зала суда без конвоя.

«Вести» уже рассказывали о том, как в последний раз родители видели Веронику живой в 11 часов мартовским утром, когда их дочка вышла из пятиэтажного дома на улице Аэрофлотской на прогулку. Мать ребенка, которая все время наблюдала за ней из окна, на несколько минут отвлеклась на двоих других своих детей, а когда снова посмотрела на улицу, девочки уже не было видно.

Женщина отправила на поиски малышки мужа, который и обнаружил ее во вкопанной в землю в 30 метрах от дома цистерне с канализационными отходами. Когда он спустился внутрь, девочка была уже мертва. Причиной смерти официально названо утопление. Уровень фекальных вод в цистерне составлял один метр 15 сантиметров. У потерявшего сознание ребенка не было никаких шансов выбраться оттуда самостоятельно.

Вначале по факту трагической гибели ребенка уголовное дело было возбуждено по второй части статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Но в ходе расследования обвинение переквалифицировали на более тяжкую статью, по которой затем Наталью Яресь районный суд оправдал. Состава преступления в ее действиях господин Легров не нашел, а вопрос о том, кто все-таки виноват в гибели дошкольницы, оставил без ответа. Остался без удовлетворения и гражданский иск родителей погибшей о выплате компенсации в четыре миллиона рублей.

Оправдательный вердикт вызывает много вопросов. Прежде всего, отметим, что в соответствии со своими должностными обязанностями Наталья Яресь должна была «руководить производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений». До декабря 2017 года дом по адресу: улица Аэрофлотская, 1 в Крутоберегово находился под управлением местного ООО «Стрелец», но затем фирма отказалась от этого вида деятельности.

После этого, согласно договору от 14 декабря 2017 года, канализационные сети данного дома, находящиеся в собственности Усть-Камчатского сельского поселения, были переданы в безвозмездное пользование ООО «Коммунэнерго УКМР» с условием, что предприятие будет осуществлять их обслуживание и ремонт, собирая за это плату с жильцов. То есть фактически возглавляемое Натальей Яресь предприятие являлось управляющей организацией, оказывавшей «услуги по водоснабжению, водоотведению, а также содержанию внутренних и наружных сетей и очистных сооружений по сбору, вывозу, захоронению, переработке и утилизации твердых и жидких бытовых отходов».

Подсудимая и сама не отрицала этого, отвечая на вопросы судьи Легрова: «В декабре 2017 года ООО «Стрелец» ушло с рынка, но поскольку в доме проживали люди, мы его обслуживали, занимались расчисткой резервуаров, ремонтировали инженерные сети». Почему-то никого не насторожила маленькая нестыковка: Наталья Яресь утверждает, будто ее предприятие обслуживало дом на Аэрофлотской, «поскольку в доме проживали люди». То есть в некотором роде из жалости к жильцам, а не на основании договора с администрацией сельского поселения.

Так или иначе, «Коммунэнерго УКМР» отвечало за канализацию в этом многоквартирном доме. Но делало это, как фактически признала в ходе процесса подсудимая, из рук вон плохо. Однако суд почему-то решил, что, поскольку сама Наталья Яресь непосредственно не занималась сантехническими работами – для этого на предприятии имелись слесари-сантехники, мастер участка и главный инженер, – то и наказывать ее не за что. Более того, теперь она имеет право на полную реабилитацию.

От трагедии до трагедии

Материалы уголовного дела однозначно свидетельствуют, какой бардак творился (а может быть, творится и до сих пор) в жилищно-коммунальном хозяйстве Усть-Камчатска и его окрестностей. Чего стоит одно только утверждение госпожи Яресь о том, что откачку злополучной цистерны подведомственное ей предприятие никогда не делало, поэтому она и не считала, что резервуар является имуществом «Коммунэнерго УКМР» или даже Усть-Камчатского сельского поселения. Впору поинтересоваться: если Наталья Яресь вдруг перестанет подметать у себя дома, будет ли она по-прежнему считать квартиру своим имуществом или объявит ее бесхозной?

Показания бывшего гендиректора поражают то противоречивостью, то полной бессмыслицей. «Вся канализационная сеть для того, чтобы выяснить, куда же текут сточные воды из дома, не обследовалась, поскольку все работает нормально», – утверждала подсудимая. И тут же с полной уверенностью констатировала обратное. Мол, ей «достоверно известно, что цистерна, в которой погиб ребенок, не входила в систему водоотведения дома № 1 на улице Аэрофлотской в Крутоберегово». Поэтому, дескать, «Коммунэнерго УКМР» и не обслуживало ее. Другими словами, куда текут сточные воды, непонятно, но точно не в злополучную цистерну с распахнутым настежь люком.

Рассуждения Натальи Яресь вообще позволяют усомниться в ее адекватности. «То ли весной, то ли осенью я ездила туда вместе с рабочими, там была крышка, она выглядела как блин, держалась на одном болте и была закрыта», – пояснила коммунальщица. В конце концов, видимо, окончательно запутавшись во временах года, Яресь вовсе отказалась от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя.

Отец погибшей девочки Евгений Демидов, в свою очередь, утверждает обратное. Его показания если не опровергают, то уж точно ставят под сомнение все сказанное Натальей Яресь. По его словам, цистерна располагается в 30 метрах от дома и подключена к канализации здания. «Там проходит труба, идущая от дома к цистерне, но ее не видно, поскольку цистерна вкопана в землю, – заявил мужчина. – Летом ее не видно, поскольку все зарастает травой, а зимой ее заносит снегом. Зато емкость хорошо видна осенью и весной».

По его словам, жильцы сами периодически закрывали канализационные люки около дома. Работники ООО «Коммунэнерго УКМР» все прекрасно знали и про цистерну, и про открытые люки, поскольку эта тема постоянно поднималась на собраниях собственников жилья. Но сделано ничего так и не было. Другие свидетели уточнили, что сотрудники предприятия установили нормальные крышки на люках и заварили цистерну только после гибели девочки.

То есть для того, чтобы обезопасить жителей Крутоберегово от возможных несчастных случаев, усть-камчатским коммунальщикам нужно было, чтобы погиб ребенок? После трагедии они уже не ссылались на то, что не считают резервуар своим, а приехали и закрыли его. А за полтора месяца до случившегося – 4 апреля 2018 года – Наталья Яресь с чистой, видимо, совестью, направила руководителю управления ЖКХ, транспорта и энергетики Усть-Камчатского муниципального района докладную записку. В ней говорилось о том, что «на территории Усть-Камчатского сельского поселения мероприятия по предупреждению возникновения ситуаций, создающих опасность для жизни и здоровья граждан (на предмет незакрытых колодцев, проемов тепловых камер, теплотрасс) систематически выполняются и контролируются».

Такие записки ежеквартально должны были подавать все руководители коммунальных предприятий Камчатки. Это правило было введено после страшной гибели в январе 2016 года троих второклассников первой школы Петропавловска – Даниила Слисаренко, Александра Санько и Даниила Винника. Их тела с обширными термическими ожогами были обнаружены в камере теплосети у одного из жилых домов на улице Пограничной.

Тогда жилищно-коммунальные чиновники, как в муниципалитетах, так и в правительстве края, едва ли не клялись, что повторение подобного чрезвычайного происшествия невозможно. Дескать, все объекты проверены, недостатки устранены, теплотрассы исправны, а канализационные люки закрыты. Весной прошлого года ценой жизни маленькой Вероники Демидовой выяснилось, что все это было абсолютной фикцией.

После трагедии в Крутоберегово в крае началась новая волна проверок и ревизий, но и она свелась, как показывает последний случай в Вилючинске, к сочинению ежеквартальных отписок, не имеющих ничего общего с реальностью.

Все течет, ничего не меняется?

Через три дня после гибели шестилетней Вероники Демидовой глава Усть-Камчатского муниципального района Павел Кошкарев добровольно написал заявление об отставке, которая была принята местными депутатами. На его место пришел Василий Логинов. Тогда же, весной прошлого года, после предъявленного ей обвинения уволилась с должности гендиректора ООО «Коммунэнерго УКМР» Наталья Яресь. Вместо нее коммунальное предприятие возглавила Анастасия Чайка. Но на этом, похоже, все перемены в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципалитета и закончились. Если, конечно, не считать заваренного люка цистерны на Аэрофлотской.

В телефонном разговоре с корреспондентом «Вестей» Василий Логинов признал, что злополучный резервуар по-прежнему остается «закрепленным» за «Коммунэнерго УКМР», и отметил, что считает оправдание Натальи Яресь «временным», а окончательное решение «должно быть другим». Однако, сославшись на занятость, он отказался рассказать о конкретных действиях, предпринятых после трагической гибели ребенка.

Заместитель председателя районного совета народных депутатов Ирина Шубенко от разговора уклонилась, поскольку, как она сказала, находится в отпуске и не владеет информацией о положении дел в районном ЖКХ. Учитывая такую странную неосведомленность, которую демонстрируют первые лица Усть-Камчатского района, мы вынуждены выдвигать версии на основании той информации, которой располагаем.

Во-первых, на территории Усть-Камчатского сельского поселения (к которому относится Крутоберегово), а, возможно, и всего муниципального района, до сих пор нет канализационных схем. То есть нынешнему руководству «Коммунэнерго УКМР» до сих пор доподлинно неизвестно, куда текут из домов сточные воды. Во-вторых, очевидно так и не проверены на предмет безопасности все существующие канализационные стоки и люки.

По сути, все они являются бесхозными. Известно ли об их текущем техническом состоянии тем, кто должен за это отвечать? Знают ли вообще в «Коммунэнерго УКМР», где находятся эти люки? Как их проверяли, если нет схем, позволяющих точно установить их местоположение? Получить ответы на эти вопросы у Анастасии Чайки нам не удалось. Мы пытались связаться с ней по номеру ее мобильного телефона, но трубку она не брала. Возможно, опасаясь отвечать на звонки абонентов, не знакомых ей лично.

После прокурорской проверки по следам трагедии в Крутоберегово тамошнему коммунальному начальству было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В соответствии с ним люки канализационных колодцев, которые зимой заносит снегом, должны быть подняты над землей. Там, где это сделать не представляется возможным, опасные места следует обозначать ясно видимыми табличками. По рассказам жителей, ничего этого сделано не было. Может ли в такой ситуации предписание прокуратуры считаться выполненным? На наш взгляд, скорее нет, чем да.

Документы о том, кому на самом деле принадлежит признанная бесхозной цистерна в Крутоберегово, и кто ею «безвозмездно пользуется», в ходе процесса по делу Натальи Яресь представлены не были, что нас не удивляет. Нынешнему руководству «Коммунэнерго УКМР» в лице Анастасии Чайки показывать бумаги, безусловно, не выгодно. Иначе может вскрыться ее некомпетентность, а она сама может в случае чего по примеру своей коллеги угодить под суд.

Опасное оборудование, угрожающее жизни людей, является технологической цепочкой водоотведения, без него канализация не будет работать. Констатируя, что ставшая смертельной ловушкой для ребенка цистерна никому не принадлежит, и за ее состояние никто не должен нести ответственность, судья Иван Легров фактически породил безнаказанность. Но в таком случае не пора ли самому Василию Логинову принять кадровое решение в отношении госпожи Чайки и назначить, наконец, генеральным директором коммунального предприятия грамотного руководителя?

Это в любом случае лучше, чем молча ждать, пока беда снова постучится в дверь. Как уже постучалась в Вилючинске.

Дмитрий ЧЕРНОВ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."