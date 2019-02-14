ЮЛИЯ ЗАВОЙКО. ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О КАМЧАТКЕ И АМУРЕ»

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12 Февраля 2019

(Продолжение. Начало в № 46 от 30.01.2019)

Газета «Вести» продолжает серию публикаций, посвященных 165-летию героической обороны Петропавловского порта в 1854 году по материалам сборника «Защитники Отечества» Дальневосточного книжного издательства (1989). Составитель сборника Б. П. Полевой.

Сегодня вниманию читателей предоставляются отрывки из воспоминаний жены организатора обороны, первого военного губернатора камчатки Василия Степановича Завойко – баронессы Юлии Завойко.

Вместо предисловия

Безусловно, Юлия Завойко обладала настоящим литературным даром. Ее воспоминания читаются легко, словно мы сами становимся свидетелями того яркого, трудного и героического времени. Особенно волнующими, на мой взгляд, выглядят сцены прощания Василия Завойко с семьей и записки, которыми обменивались супруги Завойко.

 

«– Будьте честными слугами Царя и Отечества. Не забывайте, что ваш отец готовится положить за него жизнь!

С молодых лет он службе посвящал все силы и, готовясь к смерти, передавал этот завет детям. Простились и мы... Дружно провели мы всю молодость в пустыне, среди забот и лишений.

Вдруг раздался болезненный, пронзительный вопль Жоры:

– Маменька, оставьте меня с папенькой, ведь он остается один, один... С вами все восемь. Оставьте меня с ним; я умру подле него.

– Друг мой, – отвечает отец, – меня долг призывает умереть, а тебе, дитя мое, как старшему, я поручаю маму, сестер и братьев. Из любви ко мне иди с ними, заступи мое место, береги их».

 

«Неприятель поднял американский флаг. Всего шесть судов: четыре фрегата, пароход и бриг. Бог за правое дело: мы их разобьем. Кто останется жив, про то Бог знает. Но мы веселы и тебе желаем не скучать. Останусь жив – увидимся, не останусь – Бог так велел. Царь детей не оставит, а ты сохрани их чтоб они были люди честные и служили Отечеству. Вам необходимо удалиться на хутор; с Авачи все уйдут и скот угонят. Прощай; если Богу угодно не дать нам свидеться, то вспомни – что и жизнь долга ли? Рано ли, поздно ли придется расстаться».

 

«Будь покойна, ежели будет десант, мы его возьмем в штыки – тут наша возьмет. Живите на месте, не беспокойтесь. Хлеб мы ночью убрали, чтобы шальная бомба не заставила нас голодать. Отстоим с честью, бог поможет, сохраним русское имя и покажем в истории, как русские сохраняют честь Отечества. Молись за нас. Благослови детей».

«Ежели меня убьют, я оставляю вас спокойно. Твоя христианская покорность воле божией поддержит тебя, и сам бог научит, что предпринять для блага детей. Учи их быть честными, трудолюбивыми, и в случае нужды пусть будут готовы положить жизнь за царя и Отечество. Я вам не оставляю состояния, но умру спокойно, Бог вас не оставит, отцом вам будет Государь».

 

«Бог за нас, сей день десанту было до 800 человек. Бог нас хранит – отбили».

 

«Вчера по окончании сражения я послал по скорости к тебе известие и саблю. Сегодня посылаю тебе знамя, отнятое нами в бою от 800 человек, а нас было в разных местах до 300. Бог сохранил нас. Тучи бомб были брошены в город, но пожары были незначительные, их скоро тушили, сгорел только рыбный сарай. Убитых у нас до 20 человек и раненых до 70, а неприятелей мы похоронили до 37, между ними есть и офицеры. Двое в плену. Утопили неприятельский баркас, и с Никольской горы при отступлении их много убито и потонуло. Сегодня день будет спокойный, они пошли хоронить своих в Тарью. Сберегите знамя. Молитесь и надейтесь на Бога. А. П. [Максутов] ранен, он герой, мы ему многим обязаны. Не беспокойся».

 

«Неприятель ретировался. В море на беду показалось наше судно, но туман такой накрыл, что хоть глаз выколи. Когда совсем скроется, пришлю за вами, до тех пор терпение».

 

Без напыщенного патриотизма, глубоко трогательно звучат слова десятилетнего мальчика-кантониста:

«Был в числе раненых маленький кантонист: по недостатку людей они подавали картузы на батареях; ему оторвало руку. Когда делали операцию, доктор спрашивает его: «Больно тебе?» (Мальчик, не стонал.) «Больно-то, больно, ваше высокоблагородие, да ведь я родился царским слугой, значит, не только руку, но и жизнь должен за царя положить». Этот ответ ребенка доказывает, какой дух был вселен в тамошние команды».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

 

ЮЛИЯ ЗАВОЙКО. ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О КАМЧАТКЕ И АМУРЕ»

На другой день 25-го августа пришла на бате мать Губаревой. Она нам много рассказывала из того, что сама видела; рассказывала, как ее зять возвратился такой черный от порохового дыму, не узнала я его даже, прибавила она; потом рассказывала, что слышала или поняла из разговоров тех чиновников и офицеров, которые у ней столовались. Расспросам не было конца. Под вечер на меня напала жесточайшая тоска. Вот-вот неприятель сделает ночное нападение, и пошла к Губаревой, просить старуху еще раз передать мне все ожидания и предположения, которые она слышала. Старалась я этим успокоиться. Воротилась к себе, и искала силы там, где всегда ищут ее.

26-го августа приехал к нам верховой с неприятельским знаменем и следующею запиской: «Вчера по окончании сражения я послал по скорости к тебе известие и саблю. Сегодня посылаю тебе знамя, отнятое нами в бою от 800 человек, а нас было в разных местах до 300. Бог сохранил нас. Тучи бомб были брошены в город, но пожары были незначительные, их скоро тушили, сгорел только рыбный сарай. Убитых у нас до 20 человек и раненых до 70, а неприятелей мы похоронили до 37, между ними есть и офицеры. Двое в плену. Утопили неприятельский баркас, и с Никольской горы при отступлении их много убито и потонуло. Сегодня день будет спокойный, они пошли хоронить своих в Тарью. Сберегите знамя. Молитесь и надейтесь на бога. А. П. ранен, он герой, мы ему многим обязаны. Не беспокойся».

Известие что А. П. ранен, меня сильно встревожило, я его душевно полюбила.

Каждый день по нескольку раз старик Мутовин и мои мальчики ходили на наш хребтик и приносили нам сведения о том, что делается в губе.

27-го августа утром входит старик к нам, в свою хижину, и начинает прямо креститься на образ. «Слава Богу, все суда, ушли нет их, тихо».

Почти не верилось, что беда миновала.

Вскоре опять показалась, будто пальба, и снова защемило сердце. Но вот приехал верховой, привез записку:

«Неприятель ретировался. В море на беду показалось наше судно, но туман такой накрыл, что хоть глаз выколи. Когда совсем скроется, пришлю за вами, до тех пор терпение».

Поздно ночью, дети уже спали, с той стороны кричат; бросились к реке: голос Д. П. [Максутова] и с ним радостный лай Барсика, его верного спутника. Как описать чувства мои при этом свидании, и радость общего избавления, и общий нам страх за близкого, нами обоими нежно любимого человека.

На другой день чуть свет поехали назад; после трехчасового пути в холодное, сырое, туманное утро пришли мы к Аваче, и в виду ее засели на отмелях; кругом торчат камни, да желтеет песок, кое-где стоит вода. Мы были в четырех батах; первого выкинули Барсика, вылезли люди, вылезли Жора, Степа, Д. П. и пошли бродить; так как при подобных путешествиях всегда надеваются на ноги непромокаемые якутские сары, то бродить таким образом по мелкой речке безопасно, нога остается суха. И мне это приходилось испытывать не раз.

Вдруг гул пушки из порта... Что бы это значило? Д. П., Жора и Степа, оставив баты на попечение батовщиков, побежали по воде бродом в деревню, узнать, что это значит. Скоро возвратились с известием: был сигнал: суда идут назад. Д. П. требуют в порт. В продолжение всего времени на хуторе Жоря плакал и просился к отцу, теперь я не видела нужды ему отказать в этом. В одно мгновение они с дядей исчезли. Через несколько минуть пришли нам на помощь пустые баты и с большим трудом перетащили нас в деревню. Малютки плакали; мелкий дождь пронизывал до костей. Как ни огорчило новое известие, но как-то все уже попривыкли к постоянным тревогам, все только попримолкли. Детей перенесли в ту же хижину, обсушили, накормили, обогрели.

– Кирилло, голубчик, позаботься ты о ребятишках. Бежим, Серафима Гавриловна, в порт, повидаемся с мужьями, а там что бог даст.

– Который час?

– Да одиннадцать либо двенадцать. – У нас часов с собою все время не было, мои давно стояли, поправить негде; жили все это время по солнцу. – В два часа мы дойдем до порта. Ежели понадобится, так еще засветло воротимся к детям.

Сказано – сделано. Пошли мы с ней скорым шагом, с нами только мой Степа, да ее Петя. Заблудиться бояться нечего, медведя также, он верно далеко отошел – испугался пальбы.

– Я-то привычная, – говорит Губарева, – а вы смотрите, не выдержите.

Она взяла с собой еще племянника, мальчика лет четырнадцати, и послала его вперед сказать, что мы идем. На гору подниматься и спускаться скользко, скоро идти нельзя, зато по ровной дороге мы буквально бежали. Мокрый туман превратился в настоящей дождик. Губарева идет скоро-скоро вперед и присядет либо на камешек, либо на колоду; я и это боялась сделать – сядешь да и не поднимешься – и все время ни разу не присела. Мы с пяти часов утра ничего не ели, и только на Сероглазке напились воды из нашего Светлого ключика. Нас промочило, но не мешало нам идти так скоро, как ноги несли. На Кошке, у входа в город, меня встретил муж. Не стану описывать этого свидания; все равно, и четверти не скажешь того, что чувствовал. Сердце сильнее чувствует, чем язык умеет говорить». Есть минуты в Жизни, которые, кажется, брошены с неба в наш вседневный мрак. Но и тут примешивалась горечь и душевная боль. Когда я пошла к раненому А. П. – ему оторвало руку – он был весел, спокоен и не показывал ни малейшего признака своих страданий. Когда он перенес операцию, то, перекрестившись, сказал: «Слава богу, у меня правая рука цела, я могу креститься, могу еще и писать, и быть полезным».

Потом пошли мы домой, кое-как переоделись, все было уложено, а мы промокли до костей. С мужем мы говорили мало, сердце было слишком полно, пожмем друг другу руку, а глаза полны слезь. Не долго мы тут оставались, ведь на Аваче меня ожидали семеро малюток. Сошедши с нашей горки от дома, зашли мы с мужем в нашу милую, старенькую церковь, помолились там; и поехала я вместе с Губаревой на Авачу уже на нашем белом, легком вельботе. Жорю и Степу оставила я у отца. Дорогой вельботный унтер-офицер нас неумолкаемо занимал рассказами. Порассказать-то было о чем. С каким восторгом моя мелочь бросилась ко мне навстречу! Не привыкли они так долго обходиться без меня. Казалось, кончились наши бедствия. Возвратились мы в свое насиженное гнездо. Это было 29-го августа. Как усердно молились мы в этот день все вместе!

К обеду собрались у нас наши доблестные, храбрые сподвижники, наши добрые товарищи. Как отрадно было их видеть тогда...

***

Заскрипели перья, стали писать донесения.

В свое время подробности события были напечатаны, и не знаю, не будет ли излишним излагать то, что уже было изложено лучше и точнее моего. Но для полноты рассказа я решаюсь изложить вкратце, как было дело. Пользуюсь записками, составленными мною из рассказов очевидцев; цифры же вполне точны, так как я их тогда же списала с документов себе на память. Не нашла я в своих записках только дня ухода корвета «Оливуца», но, кажется, это было в начале июля; также не нашла дня прихода «Двины»; насколько помнится, то было 20-го июля.

Испрашиваю снисхождения, так как о военных действиях пишу как женщина.

Предпосылаю описанию указание положения наших укреплений.

Батарея № 1, на Сигнальном мысу; пять пушек, 63 человека команды и командир Гаврилов. За ней каменная возвышенность, господствующая над местностью.

№ 2, на косе, отделяющей малую от большой бухты; одиннадцать пушек, 127 человек команды, один гардемарин и командир Д. П., главнейшая защита наших судов и всего порта.

№ 3, на перешейке: пять пушек, 51 человек команды командир А. П. [Максутов].

№ 4, на Красном Яру за кладбищем, по Петровской горе: три пушки, 28 человек команды и командир П[опов].

№ 5 предполагали, но на него не достало пушек.

№ 6, на косе, отделяющей большую губу от озера, вблизи Никольской горы и рыбного сарая: пять небольших пушек, 49 человек команды и командир К[ораллов].

Одна небольшая полевая пушка, при ней гражданский чиновник и 15 человек камчатских казаков.

№ 7, на берегу озера, в защиту от десанта: шесть маленьких, старых пушек, 31 человек команды и командир наш инженер Г[езехус].

Фрегат был поставлен одним бортом; с другого борта были сняты пушки для батарей.

«Двина», как известно, транспорт, но и у нее один борт был вооружен; разумеется, транспорт больших пушек не имеет. Были сформированы две стрелковых партии для отражения десанта и одна для тушения пожаров.

Всего с чиновниками, разночинцами, волонтерами было 879 человек, фрегатская команда в этом же числе.

17-го августа. В то время, когда мы шли по горам, входил трехмачтовый пароход под американским флагом; не доходя мили три до Сигнального мыса, он остановился; народу на нем было мало. Для его опроса поехал на шлюпке офицер; завидя шлюпку, пароход поворотил, и народу наверх высыпало много; торгующие американцы, живущие в порте, высказали большое негодование, что неприятель воспользовался их флагом.

18-го августа подали сигналь: эскадра из 6 судов. В начале пятого часа пополудни она вошла в следующем порядке: трехмачтовый английский пароход – «Вираго», 18-пушечный французский бриг – «Облигадо»; фрегаты: «Президент», английский адмиральский, 52 пушки. Английский «Пик», 44 пушки. «Форт», французский, адмиральский, 60 пушек. Малый французский фрегат «Евридика», 32 пушки. Было отдано приказание стрелять, ежели неприятель будет приближаться. Как скоро неприятель поравнялся с батарей, открыли огонь и поменялись несколькими выстрелами.

Неприятель удалился из-под выстрелов и стал на якорь в большой губе. При перестрелке заметили, что неприятельские пушки большего калибра, чем наши.

19-е августа прошло спокойно. Неприятель делал промер, высматривал, но держался вне выстрелов. Они бросили несколько ядер, но издалека. В два часа показался из Тарьинской губы наш плашкоут с кирпичом; люди, видимо, не догадались что это неприятель. Когда же заметили, что неприятель спускает гребные суда, то наш плашкоут поворотил назад и стал уже удаляться; но ветер стих и его взяли.

По-прежнему собирались у мужа и к обеду, и к ужину некоторые из офицеров и чиновников, но уже не в нашем опустелом доме, расположенном поодаль, а тут же на берегу, вблизи батарей, на берегу малой губы. Тут была вытащена на берег купальня, и она служила временною столовой и квартирой. Мой муж был бы неспокоен, оставаясь в нашем доме; он хотел быть ближе к месту действия; он везде сам ободряет, надзирает, распоряжается. По-прежнему за дружеским ужином идет веселая, оживленная беседа.

20-го августа. На рассвете заметили, что десантные боты и шлюпки нагружались десантом и приставали к пароходу. Общее движение на эскадре, частые сигналы и приготовления к снятию с якоря показывали, что неприятель намеревается сделать решительное нападение.

В половине 8-го муж пригласил на батарею № 1 священника отца Георгия Лонгинова –отслужить молебен о даровании всемогущим богом победы.

Неприятель во время чтения святого Евангелия начал стрелять в батарею бомбами и ядрами, которые, пролетая над головами бывших тут, падали вблизи берега в малую губу, не причиняя вреда. Достойный пастырь не смутился от опасности и продолжал служение. Это была торжественная минута, укрепившая веру: «Надеющиеся на господа не постыдятся».

Между тем пароход взял с левой стороны фрегат «Президент», с правой «Форт», с кормы «Пик» и повел их против Сигнального мыса. На Сигнальном мысу батарея совершенно открытая, сзади нее каменная гора. Вновь пошел муж на эту батарею и, показав команде на неприятеля, сказал: «Многие из нас умрут славною смертию, последняя наша молитва должна быть за царя». Команда пропела: «Боже, царя храни», и всюду на всех батареях, на судах загремело: ура! Все готовились или умереть, или победить.

Ожидая нападения, стрелкам и волонтерам был заранее отдан приказ расположиться в кустах между батареями № 2 и № 4. Был приказ, встреченный твердою решимостью, беречь порох, защищаться до последней крайности, и ежели весь порох будет расстрелян, сжечь суда и не отдать неприятелям ни одного флага. Медленно подвигались неприятельские суда, и в 9 часов началось сражение. Сперва весь огонь был направлен на батарею Сигнального мыса № 1; так как она, находясь ближе к неприятелю, вредила ему больше всех. Командир был ранен, ему в помощь послали другого офицера, но скоро она должна была умолкнуть. Там было много убитых, раненых; ядра, врезываясь в поверх лежащую гору, совершенно засыпали каменьями всю батарею. Орудия были повреждены. Несколько раз во время действий мой муж сам был тут и ободрял. Но скоро принуждены были оставить батарею; действовать орудиями было невозможно, вся платформа была засыпана каменьями. Принудив умолкнуть батарею Сигнального мыса, неприятельские суда направили весь свой огонь на батарею Красного Яра, № 4. Ее действия были чрезвычайно удачны, и по необыкновенному счастью на ней не равен ни один человек. Когда заметили быстро приближавшийся сильный десант, то зарыли порох в заранее приготовленное место, сделали еще по выстрелу, заклепали пушки и, отстреливаясь, стали отступать; на помощь батарейной команде спешили стрелки, с ними был и мой муж, и волонтеры. Неприятель завладел батареей, поднял французский флаг; но в это время наш фрегат и «Двина» стали стрелять в десант. Неприятель, не дожидаясь нападения наших стрелков, также быстро сбежал к шлюпкам и немедленно отвалил от берега. Наши стрелковые отряды возвратились. Английский пароход имеет большого калибра пушки; иногда он выставляет свой нос, и прямо уже в город летят его бомбы и ядра. Недолго позволяют ему это; меткие выстрелы с фрегата и батареи № 2 сейчас его угощают, и он, высунув на минуту свой нос, берет задний ход и ретируется при дружном хохоте нашей команды.

Много ли, кажется, нужно, чтоб уничтожить такой маленький городок. Неприятель был богат и порохом, и снарядами. По его уходе было найдено множество ядер везде валяющихся, множество не разорванных бомб, а несчастий не было. Где свалилась стена в домике, где разрушилась печка. Вот запылала ветхая хижина бедной старушонки; мигом прибежал пожарный отряд и, смеясь, затушил ее; предусмотрительная старушонка наполнила всю свою посуду водой. Осколками пробило крыши магазинов с хлебом, ведь это залог жизни... Как легко бы могла шальная бомба их зажечь! Кто помешал? Кто предохранил? Не видимое ли божие покровительство!

Неприятель, заставив умолкнуть батареи № 1 и № 4, направил свои орудия трех фрегатов и парохода на батарею № 2, которая служила единственным препятствием к нападению на наш фрегат. Геройски выдерживала она убийственный, неумолкаемый огонь. Сберегая людей за бруствером в то время, когда батарею осыпало ядрами и бомбами, неустрашимый командир ходил спокойно по батарее и ободрял команду, выжидая время, когда фрегат «Президент», травя свой канат, приближался к батарее, которая посылала тогда меткие выстрелы. Она стреляла с расстановками, но метко, не тратя даром пороху, которого было мало. Некоторое количество пороху и картузов под огнем и ядрами было перевезено юным Ф. с фрегата на батареи. В продолжение битвы фрегата с батареей малый фрегат «Евридика» и бриг подходили, имея десант на шлюпках, под выстрелы батареи № 3, на перешейке, но были прогоняемы ядрами, даже одна шлюпка была потоплена.

Как я уже упомянула, тогда собирались обедать в купальне. Сегодня же Харитина отнесла сама по батареям обед, и перекусили где кому привелось; побежали в эту купальню за штопором и увидели, что бомба попала в ее средину и ее всю разметало.

Кончился жаркий день, отошел неприятель на свои прежние места.

Всю ночь шла у него работа; суда кренились, заделывали пробоины; всю ночь слышалась на судах плотничная работа; видно, несмотря на наш недостаток пороха, ему-таки порядком досталось.

Собрались наши к ужину дружною, единодушною семьей. «Я одного желаю, – говорил А. П. одному из своих товарищей, – если нужна жертва за избавление всех в Петропавловске, пусть бы жребий пал на нас, меня или брата; нас у отца шестеро, – убьют одного, пятеро ему останется в утешение. Но что будет, если смерть сразит отца такой многочисленной семьи, таких малюток?» Пророческие то были слова. Действительно, жребий пал на него самого.

Все были воодушевлены; предвидели, что будет, высадка; всяк горел нетерпением, всяк надеялся вскоре с честью проводить непрошенных гостей. В ночь и на следующий день работа у нас кипела; приходилось исправлять на батареях, что было повреждено, и сильно повреждено.

21-го августа в час пополудни от адмиральского французского фрегата отвалила шлюпка и направилась к Сигнальному мысу: то была наша шестерка, взятая неприятелем вместе с плашкоутом. На ней пристали к берегу: унтер-офицер Усов с женою и двумя маленькими детьми и молодой матрос Киселев; первый передал мужу записку:

«Господин губернатор! Благодаря случайности войны в мои руки попала русская семья. Имею честь ее вернуть Вам. Примите, господин губернатор, мои заверения в моем высоком почтении.

Адмирал Ф. Де-Пуант».

(Продолжение следует)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."