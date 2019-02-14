СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА

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12 Февраля 2019

В июне 2016 года «Вести» уже рассказывали о мальчике Сереже, который ослеп по вине местных докторов.

Напомним, в декабре 2012 года жительница краевого центра обратилась к врачу-офтальмологу Шевцовой по направлению детской краевой больницы. Медицинская помощь требовалась ее новорожденному сыну, которому поставили опасный диагноз – ретинопатия – риск тяжелого заболевания глаз. Мальчик мог полностью потерять зрение, за его здоровьем нужно было постоянно следить. Однако медик даже не стала осматривать ребенка, чтобы… не будить его. Она просто скопировала в карту старый диагноз. Малыша не поставили на диспансерное наблюдение, не назначили никаких препаратов. (Как выяснилось позднее, болезнь к тому времени требовала срочного оперативного вмешательства.) Когда мама Сережи в следующий раз пришла к врачу, уже другому, было поздно. Мальчик ослеп на оба глаза.

Следует напомнить еще об одном важном обстоятельстве: когда через 2,5 месяца после родов мальчика с мамой выписали из роддома, заведующая отделением сообщила, что им необходимо снова приехать в больницу в ближайший понедельник, потому что в начале недели возвращается с курсов повышения квалификации офтальмолог больницы, и он должен Сережу осмотреть. (В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаз, утвержденным приказом Минздрава России № 791н, офтальмологическому осмотру подлежат все недоношенные дети, рожденные при сроке беременности до 35 недель и массой тела менее 2 000 граммов. – Ред.) Получается, что за 2,5 месяца сильно недоношенного ребенка ни разу не осмотрел окулист?

3 декабря вернувшаяся с курсов офтальмолог Табачинская на столе приемного отделения патологии родильного дома осмотрела малыша и на вопрос мамы мальчика о его зрении в грубой форме ответила, что разговаривать не будет, все будет в выписке. Выписку родители малыша получили только 9 декабря. (Что ж вы делали на этих курсах, госпожа Табачинская, если не смогли внятно рассказать родителям недоношенного ребенка о возможных последствиях его состояния. Или не увидели патологии, или курсы были не по детской офтальмологии? – Ред.)

Как следует из вышеприведенного документа, первичный осмотр должен осуществляться в возрасте 4-х недель жизни, а при выявлении риска развития ретинопатии повторный осмотр проводится через две недели после первичного. Все эти нормы были нарушены. Поэтому персональную ответственность, наверное, должны нести и врач Табачинская, и главный врач медучреждения, оставивший детей без специализированных специалистов?

Обратившись по направлению в детскую поликлинику, родители мальчика узнали, что осмотреть ребенка врач-офтальмолог сможет только по записи 26 декабря. В этот день они и встретились с офтальмологом Шевцовой, у которой были, по словам ее адвоката, «обстоятельства в виде отсутствия оборудования, усталости от ожидания и мамы, и малыша, а также огромной очереди к специалисту…».

По информации Следственного комитета, «для проверки качества оказания медицинской помощи в данном случае была проведена длительная и сложная комплексная судебно-медицинская экспертиза за пределами Камчатского края, в производстве которой участвовали эксперты различных специальностей. Экспертами и следствием установлен факт оказания медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья пациента, что не позволило своевременно прервать патологический процесс и снизить риск развития осложнения имеющегося у ребенка заболевания». Уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

На первом судебном заседании, где семья Сережи просила обязать врачей возместить расходы, связанные с лечением сына за пределами Камчатского края, и выплатить компенсацию морального вреда в пользу родителей и мальчика, представители минздрава отсутствовали, зато был представлен отзыв на иск, в котором чиновники от медицины полагали исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова заявила тогда СМИ, что «проведенные независимые экспертизы не выявили причинно-следственной связи между действиями врачей и возникшими последствиями». Разбор качества оказания медицинской помощи Сереже проводился одиннадцатью местными специалистами, которые в итоге пришли к единодушному мнению, что «… случай с данным ребенком непредотвратимый. Врач-офтальмолог в диагнозе после осмотра указал, что существует риск развития ретинопатии недоношенных, хотя общий вывод в отношении органов зрения ребенка – «здоров». Установить, были или нет нарушения на момент осмотра, не представляется возможным».

13 января 2016 года судья Науменко И. В., несмотря на имеющееся компетентное заключение хабаровской экспертной комиссии, решает, «что нравственные страдания истцов вследствие причинения вреда здоровью по поводу слепоты ребенка не находятся в прямой причинной связи с действиями сотрудников ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница», в связи с чем оставляет без удовлетворения требования истцов о взыскании с ответчика расходов на лечение, компенсации морального вреда и судебных расходов».

Мама Сережи: «Вы знаете, дело здесь совсем не в сумме компенсации. Вы не представляете, через какой ад нам пришлось пройти. Я изучила вдоль и поперек нормативную документацию, а на каждом судебном заседании видела улыбку врача-офтальмолога, слышала ее циничные замечания, билась 2,5 года со Следственным комитетом, который отказывал нам в возбуждении уголовного дела… Даже удивительно, что они сделали это сейчас. Если бы не поддержка и помощь мужа, родных и друзей – сошла бы с ума!»

Как рассказывает мама Сережи, во время судебного заседания ей пеняли на то, что она хочет нанести финансовый ущерб детской краевой больнице, что в случае если суд примет решение удовлетворить иск, пострадает медперсонал больницы и кто-то останется без зарплаты, а больные дети без лекарств. «Но ведь халатность медперсонала, которая приводит к трагическим последствиям, должна получить заслуживающую оценку, и виновные должны понести наказание», – стояла на своем молодая женщина.

В апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам Камчатского краевого суда значится: «Судебная коллегия приходит к выводу о наличии причинной связи между тяжкими последствиями в результате заболевания у ребенка в виде полной слепоты и установленными дефектами оказания медицинских услуг медицинским персоналом ответчика и, соответственно, об ошибочности изложенных в обжалуемом решении выводов суда об отсутствии такой связи. На основании изложенного, руководствуясь ст. 327.1, 328, 329, 330 ГПК РФ, судебная коллегия определила: «Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 13 января 2016 года отменить. Исковые требования истцов удовлетворить частично».

Ответчики выплатили пострадавшей стороне 9 миллионов рублей. Правда, это никак не помогло маленькому мальчику обрести зрение. Все действия врачей и детской краевой больницы, и детской поликлиники привели к тому, что Сережа ослеп. Потому что госпоже Табачинской в детской краевой больнице было недосуг разговаривать с его родителями, а офтальмологу Шевцовой в детскую поликлинику принесли спящего младенца, который обязан был на приеме у врача бодрствовать.

9 февраля 2018 года состоялось очередное судебное заседание, на котором сторона обвинения все же доказала в суде, что «врач медицинского учреждения приступила к оказанию медицинской услуги, однако умышленно оказала медицинскую помощь, не отвечающую требованиям безопасности здоровья пациента, поскольку не осуществила установленную нормами и правилами диагностику, не применила комплекс диагностических мероприятий, установленных приказом Минздрава РФ, отказалась от производства надлежащего офтальмологического осмотра пациента, мотивировав отказ тем, что ребенок спит, не взяла ребенка на диспансерное наблюдение, не диагностировала развитие заболевания, соответственно не назначила необходимое лечение, выставила необоснованный диагноз, указав, что ребенок продолжает находиться в группе риска, тогда как на момент осмотра заболевание прогрессировало и протекало минимум в 3-й стадии. В феврале 2013 года другой врач-офтальмолог диагностировал у малыша 5 стадию ретинопатии – слепоту обоих глаз. Ребенок стал инвалидом в связи с полной утратой зрения».

Петропавловский городской суд, рассмотрев уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет), врача-офтальмолога Шевцову признал виновной. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Однако ей назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, но и от исполнения наказания женщина освобождена в связи с актом об амнистии (Постановление Государственной думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». П. 6. Прекратить находящиеся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления).

Адвокат врача Оксана Шеремет, категорически не согласная с решением суда, сообщила тогда, что защита будет обжаловать нашумевший приговор. Она считает, что суд и следствие не учли важные детали. Стилистика речи адвоката сохранена: «Если у хирурга нет скальпеля, а у пациента острый аппендицит – врач должен зубами выгрызть аппендицит и держать рану руками, пока ткани не срастутся? – экспрессивно заявляла госпожа Шеремет. – Согласно обвинительному приговору, врач должна была разодрать своими руками глаза спящему ребенку и произвести осмотр. Судом не были услышаны показания подсудимой, а также других врачей-офтальмологов, которые говорили в судебном процессе о том, что без специального медицинского оборудования – векорасширителей (которых не было в наличии у врача) открыть глаза спящему ребенку невозможно. А без налобного бинокулярного офтальмоскопа невозможно поставить диагноз, проще говоря, установить наличие ретинопатии у ребенка. Детская городская поликлиника не обеспечила врача специальным медицинским оборудованием. В связи с тем, что произвести осмотр глазного дна не представилось возможным, врач выдала направление маме пройти осмотр в консультативной поликлинике, где данное медицинское оборудование было в наличии. (Интересно, что делает врач-консультант в детской поликлинике, если там нет необходимого оборудования? Дает рекомендации посетить платную клинику? Или доктора не знают, что среди пациентов бывают и сложные случаи, которые требуют иного подхода? И почему при всех традиционно бодрых отчетах нашего минздрава о значительном улучшении материально-технической базы больниц и поликлиник кабинет офтальмолога не был оснащен необходимым оборудованием? – Ред.)

Однако отец малыша по какой-то причине невнимательно ознакомился с направлением и вместо консультационной больницы он отправился в детскую консультационную, где ему сообщили, что офтальмолога нет на месте. Выяснить, кто из регистратуры тогда разговаривал с отцом, невозможно. Он никого не помнит, так как прошло шесть лет, и куда дел направление – тоже не помнит», – уточняет адвокат.

Понятно, что у адвоката такая работа – защита клиента всеми способами. Интересно, адвокат искренне уверена в отсутствии в действиях врача состава преступления? Ведь это же врач Шевцова, возможно, смогла бы помочь ребенку, будь она более профессиональной.

«В ходе разбирательства все клонилось к тому, что врач в любом случае была обязана разбудить ребенка и провести полноценный осмотр. Обстоятельства в виде отсутствия оборудования, усталости от ожидания и мамы, и малыша, а также огромной очереди к специалисту (в тот день ей предстояло принять еще 40 человек) во внимание приняты не были, – комментирует Оксана Шеремет. – Моя подзащитная – не боец, она обычный врач. Доктор не чувствовала себя виноватой, и абсолютно обоснованно, потому что поступала она абсолютно правильно. Тем не менее к документам в любом случае надо было относиться очень внимательно и всегда думать, что и где ты пишешь».

Хочется спросить, если бы у госпожи Шеремет не оказалось под рукой ручки, бумаги или нужного юридического справочника, она что, не смогла бы оказать юридическую помощь своей подзащитной, исходя из базовых своих знаний? Почему же тогда она оправдывает врача, который является специалистом в своей области и просто обязан предвидеть результат своих действий или бездействия. А если бы это случилось с кем-то из близких Оксаны Шеремет, – по какую сторону баррикад встала бы эта защитница?

24 июля 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Камчатского краевого суда, рассмотрев в числе прочих доказательств заключение экспертов от 24 мая 2017 года, в котором значилось, что «установленные дефекты оказания медицинской помощи не способствовали своевременной диагностике, эффективному и своевременному лечению патологического состояния ребенка, а также правильной тактике ведения пациента. Кроме этого, прямая причинно-следственная связь между несвоевременным, ненадлежащим выполнением диагностических и лечебных мероприятий и наступлением неблагоприятных последствий отсутствует, степень тяжести вреда здоровью не устанавливается. Согласно Методическим рекомендациям ФГБУ «РЦСМЭ» решила, что «исходя из исследованных материалов уголовного дела, в том числе и заключений экспертов, фактически Шевцовой вменяется непроведение осмотра ребенка в полном объеме, а именно: осмотра глазного дна, неправильное заполнение медицинской документации, неразъяснение местонахождения консультативной поликлиники, то есть отклонение от усредненных стандартов оказания медицинских услуг, что в целом является дефектом оказания медицинской помощи и не может рассматриваться как уголовно наказуемое деяние. Более того, органами предварительного расследования не принято во внимание, что субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, характеризуется прямым умыслом, то есть Шевцова должна была осознавать общественную опасность своих действий, предвидеть возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желать их наступления. При таких обстоятельствах в действиях Шевцовой состав вышеуказанного преступления отсутствует, и она подлежит оправданию с признанием за ней права на реабилитацию».

Руководствуясь соответствующими статьями УПК РФ, судебная коллегия вынесла вердикт: «Приговор Петропавловск-Камчатского суда в отношении осужденной Шевцовой Галины Константиновны отменить. По предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ, Шевцову Галину Константиновну оправдать за отсутствием состава преступления…»

Справедливость торжествует? Как это может быть? Врач Шевцова не предвидела «неизбежность преступления»? Да нужен ли такой «специалист»?

Ребенок ослеп по причине некомпетентности врачей, больница выплатила большую компенсацию родителям, и никто не виноват в случившемся? И где искать ответа на этот вопрос? В очередном суде?

Мы понимаем, что, затрагивая тему судов, рискуем тем самым в очередной раз проиграть какую-нибудь судебную тяжбу «о защите чести и достоинства».

К сожалению, о плохом суде, тем более о конкретных судьях, говорить в обществе не принято. Разговор о них или о конфронтации с судом может быть воспринят как некорректный выпад, а то и как оскорбление суда. Такое не поощряется. Тем не менее давайте все же уделим этой теме немного внимания, потому что у нас всегда есть вопросы, которые граждане не могут решить никаким иным способом, кроме как в судебном порядке. При этом не все понимают, что подвергают себя риску многочисленных нарушений процедур (за этим в судах никто особо не следит), вынесения незаконных, некомпетентных, неграмотных судебных решений на основе каких-то неясных доказательств и, в конце концов, злоупотребления полномочиями самих судей. Еще один важный момент не учитывают обращающиеся за правосудием – это возможность лгать в наших судах, чем беззастенчиво пользуются и виновные, и их защитники.

Судя по нашим постоянным встречам с людьми, которые считают, что суд поступил с ними несправедливо, определенная часть адвокатов активно работает именно по методике перекладывания всей ответственности за нарушения своих подзащитных на невиновные в этом стороны, постоянно и агрессивно лгут во всех судебных разбирательствах. И это, безусловно, компрометирует суд как власть. Судья может «не замечать» доказательства, подтверждающие вину стороны по делу, и благодаря этому подходу становится на сторону обвиняемого. Ст. 17 ч. 1 УПК гласит: «Судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью». Вот только понятия «внутренние убеждения» и «совесть» не определены в УПК РФ.

В материалах дела мальчика Сережи есть пояснения его родителей, что «врачи не предупредили, что спасать зрение ребенка нужно в течение двух месяцев со дня рождения. Делать операции, когда этот срок пропущен, не имеет смысла». Эти слова подтверждает врач-офтальмолог Сорокин: «При помощи обычного офтальмоскопа провести качественное обследование затруднительно. Осмотр мальчика должен был проводиться под наркозом. При обнаружении каких-либо изменений необходимо отправить ребенка на более тщательный осмотр. Врач Шевцова провела осмотр частично». Специалист Дубко, допрошенный в судебном заседании: «Если бы Шевцова качественно произвела осмотр, в том числе с приглашением более опытных специалистов, можно было провести стандартное лечение лазером, и зрение ребенка можно было спасти».

Какими «своими внутренними убеждениями, руководствуясь при этом законом и совестью», оценивала действия врача судебная коллегия в составе судьи А. Шлапак и О. Масловой под председательством судьи Е. Кириллова, объявившая оправдательный вердикт?

Наверное, права значительная доля наших сограждан, которая считает, что в России несправедливое правосудие, что судьи убеждены в безнаказанности за незаконные решения, за ними нет надлежащего контроля. (Социологические опросы ясно указывают, что россияне неважно относятся к судам: 43 % считают, что судьи часто выносят несправедливые приговоры, 34 % оценивают деятельность судов отрицательно, и только 32 % – положительно. ФОМ, «Репутация судов и судей», 2017.)

Обжалование решений судей в вышестоящих инстанциях бесполезны, поскольку все инстанции не будут признавать незаконность решения из-за профессиональной солидарности.

Точно так же как признавать медиками свои ошибки считается среди их коллег величайшей глупостью. Тем более что само понятие «врачебная ошибка» – это вовсе не юридический и даже не медицинский термин. Он не закреплен ни в одном законе. Это просто обиходное выражение.

Другое дело – «корпоративная солидарность». Это когда погубившая или сделавшая инвалидом ребенка больница всеми своими административно-юридическими ресурсами противостоит убитой горем матери, со слюной на губах доказывая, что они сделали все, что смогли.

Да, в наши дни можно привести примеры, когда ошибки признаются – но лишь после решения суда. И даже выплачиваются компенсации. И медики даже извиняются – после того, как их признают виновными.

Но ведь отвечать за врачебные ошибки своих сотрудников должны не только клиники – рублем, но и сами горе-доктора – собственной профессией и свободой.

Только вот до скамьи подсудимых медиков доводят в пропорции 1 к 100.

Ни общественный резонанс, ни всеобщее порицание, ни убитые горем родители не являются для лиц в белых халатах чем-то значимым. Главное – бодренько и без потерь выскочить из очередной некрасивой истории. Тем более что зачастую в борьбу за «честь» врачей подключается не только ресурс конкретного медучреждения, где случилась трагедия, но и административный ресурс едва ли не целого региона.

Так и остается только на совести доктора, допустившего врачебную ошибку, результат его работы. Но с этим неудобством можно как-то жить…

Тем более что суд постановил…

30 июля 2018 года Президент России Владимир Путин подписал закон о введении нового вида дисциплинарного наказания судей – понижения в квалификационном классе. Провинился судья – теряет квалификацию. Станут ли от этого российские судьи более честными и добросовестными? – Большой вопрос, на который пока нет ответа.

Татьяна СТЕПАНОВА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."