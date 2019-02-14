РАЗОРИТЬ И ПОСАДИТЬ-2

12 Февраля 2019



Уголовное дело муниципальному подрядчику шьют из фальшивых документов?

Генеральный директор ООО «Альтир» якобы «уличен в неуплате налогов» на сумму в 23 миллиона рублей. Подобные сообщения появились в понедельник, 11 февраля, на лентах сразу нескольких камчатских информационных агентств.

«Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы», – сообщает краевое следственное управление СК РФ. Ключевое слово здесь – «если».

Предыдущее дело, в рамках которого расследовалась деятельность «Альтира», рассыпалось, не доходя до зала суда. В свою очередь Андрей Мамеев, возглавляющий упомянутую в заголовках известную в Петропавловске строительную компанию, до сих пор официально не оповещен не только о том, что его в чем-либо «уличили», но и о самом факте возбуждения уголовного дела.

О том, как правоохранительные органы полуострова тщетно пытаются найти хоть какой-нибудь компромат на предпринимателя, являвшегося до недавнего времени одним из крупнейших подрядчиков Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» (МКУ «УКСиР»), «Вести» подробно рассказывали 11 апреля 2018 года в материале «Разорить и посадить».

Эту статью и сейчас легко можно отыскать в Интернете на нашем сайте www.kamvesti.com. Речь в ней шла о том, как, провалив строительство 460-метрового участка новой дорожной развязки в микрорайоне Северо-Восток и затем, проиграв строителям несколько судебных процессов, УКСиР любыми средствами пытается уйти от выплат по искам.

Еще раз напомним нашим читателям, что заказчиком злополучного дорожного строительства официально являлось УКСиР в лице его тогдашнего руководителя Александра Иванова.

За разработку технической документации отвечал непосредственно Анатолий Родомакин, занимавший в то время должность начальника отдела дорожного строительства этого ведомства. Отвечал, видимо, плохо. Ошибок, в том числе грубых, в проекте было столько, что подрядчику оставалось только хвататься за голову.

Подписав муниципальные контракты с УКСиР и получив на руки проект, подрядчики из ООО «Альтир» столкнулись с тем, что заказчик вообще не готов к началу строительства обоих объектов.

В частности, выяснилось, что к моменту заключения договоров управление капстроительства даже не озаботилось тем, чтобы оформить права на земельные участки, по которым должны были проходить будущие трассы. В результате четыре месяца никаких работ там вообще нельзя было начинать.

Разрешение удалось получить только в апреле 2014 года.

Но и это еще не все. На участках будущих магистралей на Северо-Востоке подрядчики обнаружили залегание непригодных грунтов. Если использовать такой грунт для насыпи и дорожного основания, то в скором времени следует ожидать оползней, после чего дорога будет полностью разрушена.

Проведение дополнительных экспертиз, подтвердивших правоту ООО «Альтир», потребовало времени. В результате все сроки сдачи дороги были сорваны, а контракт между УКСиР и строительной компанией был расторгнут.

В течение прошлого года в рамках нескольких арбитражных дел ООО «Альтир» отсудило у управления капстроительства более 42 миллионов рублей за те работы на объекте, что были реально выполнены. Причем решения камчатского арбитража устояли как в апелляционной, так и в кассационной инстанциях.

Тяжесть убытков легла в итоге на городской бюджет, и за это кто-то из менявшихся в последние годы как перчатки уксирных начальников должен понести наказание.

Более того, теперь судом уже бесспорно доказано, что нарушение сроков строительства дороги произошло не по вине ООО «Альтир», и ответственность за это целиком возложена на управление капстроительства, значит, и оснований для расторжения муниципального контракта с первым подрядчиком не было. Соответственно, под сомнение попадают и результаты повторного аукциона на строительство той же самой развязки, где предсказуемо победило МУП «Спецдорремстрой».

В итоге, вместо того, чтобы расплатиться с долгами и урегулировать разногласия, уксирные господа объявили ООО «Альтир» и лично Андрею Мамееву войну и попытались найти для этого союзников в лице правоохранительных структур.

Чуть больше года назад ранним январским утром 2018 года Андрея Мамеева разбудили явившиеся к нему домой сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД РФ по Камчатскому краю. Целью визита была выемка документов в рамках формально уже завершившейся к тому моменту налоговой проверки. Аналогичные изъятия проводились одновременно в квартире матери Андрея Мамеева и в офисе ООО «Альтир». В подтверждение правомочности своих действий полицейские ссылались на постановление суда, однако соответствующий судебный акт предъявить отказались. Опись изъятых бумаг также не составлялась.

Все это, на наш взгляд, никак не похоже на порядок проведения обыска и выемки документов, установленный статьями 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В частности, пункт 13 статьи 182 УПК РФ гласит: «В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости».

Впоследствии выяснилось, что документы у бизнесмена изымали потому, что в управлении капстроительства кто-то засомневался в подлинности актов о выполненных работах. Тогдашний начальник отдела дорожного строительства УКСиР Анатолий Родомакин на допросе в полиции утверждал: «В ходе изучения исполнительной документации у меня возникли сомнения в объемах и качестве выполненных подрядчиком работ на объекте. Я обратил внимание, что часть документации носит фиктивный характер».

Столь серьезные обвинения, связанные с многомиллионными расходами из бюджета краевой столицы, привели к возбуждению уголовного дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Но следователь Сергей Нугаев, тщательно изучив все обстоятельства дела, производство по нему прекратил. Оснований для привлечения Андрея Мамеева к уголовной ответственности не нашлось.

По версии «Вестей» теперь мы наблюдаем вторую серию затянувшегося спектакля под названием «Разорить и посадить». Этот прием – создать строптивому предпринимателю такие проблемы, чтобы у того вообще пропало всякое желание судиться и добиваться выполнения судебных решений – очень любят чиновники, оказавшиеся на грани разоблачения собственных темных дел. На этот раз Андрея Мамеева обвинили (пока заочно) в особо крупной неуплате налогов.

По версии следствия, обнародованной региональным следственным управлением СК РФ по Камчатскому краю, «в период с января 2013 года по январь 2016 года руководитель ООО «Альтир» включил в налоговые декларации ложные сведения». Для того чтобы получить вычет по налогу на добавленную стоимость, он якобы организовал фиктивный документооборот с двумя владивостокскими компаниями: «Транс-Лайн Логистик» и «ОптТорг».

Другими словами, Андрея Мамеева заподозрили в том, что он подписывал договоры с фирмами-однодневками, привлекая их в качестве субподрядчиков для выполнения муниципальных заказов. Если бы такая схема действительно использовалась, ООО «Альтир» могло бы существенно сэкономить на налогах. Но подтверждения в ходе первоначальной проверки данная версия не нашла.

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, документы из банка, обслуживающего счета «ОптТорга», нотариально заверенные доверенности, информация из приморской инспекции Федеральной налоговой службы и другие бумаги однозначно подтверждали: ООО «ОптТорг» – реально работающее предприятие с многомиллионными оборотами. Эта так называемая «однодневка» работает до сих пор, занимаясь, в частности, торговлей строительными материалами и сантехническим оборудованием. Фирма отражает в бухгалтерских отчетах ежегодную прибыль и платит налоги, что для фиктивных коммерческих структур как-то нехарактерно.

«Однако через несколько месяцев после январского изъятия документов, анализируя материалы налоговой проверки «Альтира», мы с недоумением обнаружили решение налоговиков признать незаконными счета-фактуры, выставленные действующей и известной на рынке компанией», – рассказывает Андрей Мамеев.

По его словам, особенно пристальное внимание привлекло объяснение, взятое у директора «ОптТорга» госпожи Михайловой оперуполномоченным УЭБиПК УМВД по Камчатскому краю Антоном Басановым.

В этом документе женщина на двух десятках страниц признавалась во всех возможных и невозможных грехах. Дескать, фирма «ОптТорг» является фиктивной, никакой экономической деятельности не ведет, создана только для отмывания денег, о существовании ООО «Альтир» она знать ничего не знает и с Мамеевым незнакома.

Выглядели эти показания как минимум странно.

Вместе с тем сама госпожа Михайлова категорически отрицает, что говорила нечто подобное. По ее словам, она вообще никогда не разговаривала ни с какими оперуполномоченными. Она подтвердила лишь, что как-то раз к ней приходил участковый уполномоченный территориального подразделения полиции, но общались они на совершенно посторонние темы и вопросов взаимодействия ООО «Альтир» и ООО «ОптТорг» не касались.

Пытаясь выяснить, что же произошло на самом деле и устранить возникшие противоречия, ООО «Альтир» дважды обращалось к руководителю УЭБиПК камчатского УМВД с просьбами подтвердить или опровергнуть факты поездки оперуполномоченного Басанова во Владивосток и отобрания им объяснения у Михайловой, а также сообщить основания для такой командировки. Ответов на оба письма не получено до сих пор, хотя установленные для этого законом сроки давно истекли.

Поскольку сведения, изложенные в «объяснении» госпожи Михайловой, существенным образом повлияли на решение налогового органа, а подлинность этого документа стала вызывать обоснованные сомнения, ООО «Альтир» обратилось к экспертам для определения подлинности подписи главной свидетельницы обвинения.

Причем исследования для пущей объективности были организованы за пределами полуострова. Экспертизу проводило московское ООО «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований «Судебный эксперт».

Эта организация широко известна в адвокатских кругах и имеет высокую репутацию. Среди ее клиентов адвокатские коллегии «Падва и партнеры», «Трунов, Айвар и партнеры», компании «Русское молоко», «РЖД», «Газпром». Она постоянно и тесно сотрудничает со Следственным комитетом России, налоговыми инспекциями, участвует в государственных тендерах.

Эксперт Марина Белякова, непосредственно проводившая экспертизу подлинности подписи на объяснении госпожи Михайловой, также обладает высочайшей квалификацией. Она имеет высшее юридическое образование, а почерковедческими исследованиями занимается больше 12 лет.

В рамках данной экспертизы Марина Белякова сравнивала автографы Михайловой, которые бизнес-леди выполняла лично в присутствии нотариуса на заверенных документах и росчерк на объяснении, взятом оперативником Басановым.

В итоге между образцами обнаружено аж девять несоответствий, в то время как существенных совпадающих признаков подписей не выявлено. Вывод эксперта не оставляет места для сомнений: подпись выполнена не Михайловой, а иным лицом, с подражанием ее подписи.

Неужели оперуполномоченный Басанов сам, словно нашкодивший школьник, исправляющий отметки в дневнике, выводил «монограмму Т + Н + росчерк + дуговой элемент» в надежде, что никто не ничего не заметит? Или попросил кого-нибудь расписаться за свидетельницу, не рассчитывая на твердость своей дрожащей руки?

Как вообще возможно такое при расследовании, где речь идет об «особо крупном размере»?

Если «налоговое дело» все-таки дойдет до суда, госпоже Михайловой придется выступить на процессе в качестве свидетеля. Ведь ее показания лежат в основе обвинения. Представлял ли автор фальшивки, каким конфузом это грозит?

В конце концов, третью часть статьи 327 Уголовного кодекса РФ «Подделка и использование заведомо подложных документов» никто не отменял, как и положенный за это арест на срок до шести месяцев.

На наш взгляд, возбуждение уголовного дела в отношении Андрея Мамеева о неуплате налогов настолько поспешное, что его даже не успели уведомить о данном факте, это как раз и является попыткой не допустить развала схемы фальсификаций.

Учитывая, что факт подделки объяснения бизнесвумен Михайловой фактически доказан экспертами с соблюдением всех необходимых формальностей, то состава преступления со стороны ООО «Альтир» и его генерального директора мы здесь не видим.

Наоборот, налицо признаки преступления, предусмотренного статьей 303 Уголовного кодекса РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).

Напомним всем причастным к делу Мамеева азы уголовного права.

Объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 303 УК РФ, образуют действия, выражающиеся в подделке, искажении, подмене подлинной информации или ее носителя информацией ложной, мнимой, происходящей из ненадлежащего источника или полученной с нарушением установленного порядка. Ключевым для фальсификации является именно факт подмены, при котором фальшивка выдается за подлинник.

Впрочем, данное преступление по закону станет оконченным лишь в тот момент, когда соответствующее «доказательство» будет предъявлено для приобщения к материалам дела. Так что у оперативника Басанова еще есть время опомниться.

Соб. инф.