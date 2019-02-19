ОДНАЖДЫ...

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19 Февраля 2019

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды в кабинете у хирурга

Когда я слышу слова о том, что родителей не выбирают, их должны любить такими, какие они есть, мне всегда хочется похвастаться тем, что любовь к моим родителям вовсе не долг, а радостное состояние души, ведь мне невероятно повезло с ними.

Мама с папой были словно рождены друг для друга: они мечтали об одном и том же, увлекались одинаковыми книгами, и если один начинал фразу, второй ее подхватывал. Счастье, грусть, проблемы и любовь они всегда делили пополам. Мне казалось, так бывает у всех и всегда. Только став много старше, я поняла, что любовь – это огромный обоюдный труд, семейная жизнь – дорога со встречным движением друг к другу. Однако люди не всегда готовы трудиться ради своего семейного счастья. Познание взрослой жизни с привкусом разочарований со мной случилось значительно позже.

Любимой порой моего пути долгое время оставалось детство, хотя и тогда бывали моменты отчаяния и грусти.

В третьем классе я увлекалась оригами – искусством складывания фигурок из бумаги. Обратив внимание на мои успехи, наш классный руководитель попросила меня сделать тридцать тюльпанов для девочек нашего класса к 8 Марта. Педагог решила раздать тюльпаны мальчикам, чтобы те в свою очередь одарили ими девочек, по своему выбору. С каким рвением я готовила эти тюльпаны. Один был краше другого. Цветы получились словно живые, я даже придумала, как сделать махровые лепесточки. Родители пытались помочь мне, но я просила не мешать, поскольку давно мечтала получить знаки внимания от мальчика Коли, который мне нравился с первого класса. Когда я затейливо складывала разноцветную бумагу, мечтала, как это произойдет.

Коля, по моему мнению, должен был обратить на меня внимание и оценить мой талант. Перед праздничным днем я почти не спала. Папа помог донести цветы до школы и сказал, что отпросится с работы пораньше, чтобы забрать меня домой.

Я, как обычно, на прощание поцеловала папу в щечку, а сама мечтала, чтобы домой проводил меня именно Коля…

На перемене учительница попросила девочек выйти из класса, закрывшись с мальчиками внутри. Девчонки поняли, что там готовится сюрприз, только я знала какой и была почти уверена, что для меня он будет самым приятым.

Через несколько минут мы зашли в класс. Нарядные мальчики что-то держали за спинами и улыбались. Учительница произнесла слова поздравления и… мальчишки с криками «Поздравляем!» кинулись к нам. От предвкушения я закрыла глаза, а когда открыла, увидела, что цветы вручены всем, кроме меня. У моей соседки по парте Кати их было больше всех…

Классная руководительница удивленно посмотрела на Колю, но тот в ответ сказал, что сделал то, что хотел. От обиды слезы подступили к моим глазам. Чтобы не разрыдаться при одноклассниках я выскочила из класса и побежала в туалет. К моему удивлению меня пыталась успокоить та самая Катя. Так я потеряла первую школьную любовь и приобрела лучшую подругу на всю жизнь.

Главный сюрприз, который успокоил мою душу, случился после окончания уроков.

Когда закончились занятия и весь класс высыпал на улицу, все увидели моего папу с настоящими тюльпанами в руках. Я взвизгнула от радости и бросилась ему на шею. Он схватил мой портфель, вручил цветы и сказал, что у меня всегда должно быть все настоящее.

Много лет я пытала папу, откуда он угадал, что мне не подарят цветы на том злосчастном школьном празднике. В ответ слышала лишь одно, что он просто хотел меня порадовать.

Мои родители всегда были оптимистами, из всего плохого, что встречалось им на пути, они старались извлечь пользу. Учили меня никогда не впадать в отчаяние, любили повторять известную фразу американского психолога: «Если судьба вручает тебе лимон, постарайся сделать из него лимонад».

Я всегда смеялась в ответ, говорила, что люблю только апельсиновый сок, поэтому предпочитаю, чтобы судьба дарила лишь апельсины.

В десятом классе к нам в школу перевелся очень красивый молодой юноша Андрей, который сразу обратил на меня внимание. Мы стали встречаться. После школы мы решили пожениться, но чтобы не шокировать родителей раньше времени, договорились сохранить нашу тайну. Будущее рисовалось мне прекрасным фильмом, в котором мы с Андреем должны были прожить длинную счастливую жизнь, воспитывать детей, баловать внуков, как это делали мои бабушки и дедушки.

После успешных выпускных школьных экзаменов, перед поступлением в долгожданный вуз я решила сходить к стоматологу, до которого вот уже несколько месяцев не могла добраться в связи с огромной занятостью в школе.

Меня встретила крупная пожилая дама, которая после осмотра приняла решение удалить один коренной зуб, поскольку тот уже не поддавался лечению. Получив направление к хирургу, я ругала себя за то, что так запустила болезнь.

Манипуляции по удалению проводил молодой выпускник медицинского института, который выдергивал мой зуб, казалось, целую вечность. Вечером у меня поднялась температура. Рана после удаления имела жуткий вид, температуру сбить не удавалось. Через несколько дней меня забрали врачи скорой помощи для госпитализации с подозрением на заражение крови.

По ходу лечения выяснились проблемы с сердцем, появились осложнения. В больнице я провела тридцать дней и не успела сдать экзамены для поступления на очное отделение архитектурной кафедры вуза, но это было не самое страшное. Главный удар был впереди. Родители Андрея убедили его переехать жить и учиться в столицу. Он улетел почти сразу после того, как я оказалась в больнице. Ни одного слова на прощание, ни строчки…

Мир словно рухнул, я ненавидела того молодого врача, который изуродовал мою жизнь, родителей Андрея – за то, что разлучили меня с любовью всей жизни.

Не было дня, чтобы я не плакала. Родители перепугались не на шутку, старались не оставлять меня одну дома, поддерживали, пытались подбодрить, говорили, что у меня вся жизнь еще впереди и Андрей – не моя судьба.

Папа с мамой просили сосредоточиться на будущем и подумать о профессии. Я перекрасила волосы в черный цвет, купила такого же цвета одежду и никак не могла понять, как жить дальше. Но после того как узнала от подруги Кати, что у Андрея все в порядке, он хорошо учится, встречается с девушкой, т. е. живет на полную катушку в столице нашей Родины, решила прекратить страдать и снова найти себя.

Осенью в вузе моей мечты объявили добор на заочное отделение кафедры психологии. Приняв решение, что только там смогу окончательно «выздороветь», я успешно сдала вступительные экзамены.

Жизнь приобрела хоть какой-то смысл. Почти сразу после поступления я стала волонтером в реабилитационном центре онкобольных. Чужая боль, страдания и потери излечили меня. Мои невзгоды казались ерундой по сравнению с тем, что происходило в онкодиспансере с чужими людьми.

Моя задача сначала состояла в организации небольших праздников в палатах детей. Потом меня допустили к участию в мероприятиях по поддержке родителей.

Я научилась слушать и говорить нужные слова, разделять горе и помогать тем, кто нуждался в помощи. Учеба давалась мне невероятно легко.

Педагоги, узнав, что после занятий я работаю волонтером по своей профессии, стали меня уважать и ставили в пример. После окончания вуза мне предложили поступить в аспирантуру и работать на кафедре. Но я была уверена, что стала нужна людям, попавшим в беду. Я возглавила центр по работе с детьми и родителями при той школе, где училась сама.

Родители гордились мной, но украдкой интересовались, когда я впущу в свое сердце и любовь? Я отшучивалась и говорила, что уже давно люблю своих родителей, свою профессию, своих трудных подростков и переводила разговоры на другие темы.

Однажды я решила подкрасить корни волос своей любимой черной краской. В магазине профессиональной косметики продавщица, работающая первый день, с ощутимым волнением посоветовала купить краску нового производителя. Приняв на веру слова продавца о том, что краска черная, я отправилась домой чернить свою шевелюру.

Сделав все по инструкции, я услышала звонок телефона. Звонила ученица восьмого «б», которая жаловалась на свою судьбу, родителей и весь мир. Мои подопечные часто обращались ко мне, чтобы не чувствовать себя одинокими. Убедив девчушку, что все будет хорошо, я пошла в ванную смывать краску.

С головы потек ручей красной воды. Я перепугалась, ведь черная краска не должна была дать такой оттенок. Когда я высушила волосы, поняла, что они приобрели ярко красный цвет. Сначала я была готова убить молоденькую продавщицу, но когда нашла мелкий шрифт на коробочке со словами «цвет алого заката», готова была задушить себя за невнимательность. Купить краску другого цвета мне не удалось – магазин закрылся.

Я металась по дому и никак не могла придумать, как спрятать свои густющие волосы цвета алого заката под шапку на целый рабочий день. В разгар моих метаний родители вернулись из ресторанчика, в котором любили проводить время по воскресеньям.

«Боже, какая красота!» – как обычно хором сказали они. «Какая красота?! – кричала я. – Мои волосы похожи на огнетушитель!» «Они – как огонь страсти», – добавил папа. Мама предложила сделать локоны и воспользоваться ее любимой красной помадой. «Опять готовите лимонад», – ехидно заметила я, но спорить не стала.

Никогда прежде я не слышала столько комплиментов от коллег и детей. Подумала, что это совпадение, и тем же вечером отправилась на встречу со своей лучшей подругой Катериной, чтобы послушать ее мнение относительно моего нового образа.

Катя не умолкала ни на минуту. Она благодарила ту девчушку, которая из-за неопытности изменила цвет вороньего крыла на моей голове.

Мы решили сходить в кафе выпить вина по случаю моего преображения. Я обратила внимание на восторженные взгляды окружающих и наконец-то поверила, что стала неотразимой. Весь вечер за мной наблюдал молодой интересный мужчина. Когда Катя ушла в дамскую комнату, он подсел ко мне и сказал, что мое лицо ему кажется очень знакомым. Я ответила, что это вполне возможно, ведь по роду своей профессии я работаю со многими людьми. Мужчина представился Алексеем и предложил угостить нас лучшим вином в этом кафе.

После возвращения Катерины мы предложили Алексею остаться за нашим столиком, чтобы продолжить веселье. Собеседник оказался интересным открытым человеком. Катя с удовольствием рассказала про повод нашего веселья, Алексей поведал, что просто решил зайти поужинать после трудного рабочего дня.

Мы смеялись, шутили, рассказывали забавные истории из жизни, казалось, Алексей был нашим давним другом. Расставаясь, он передал мне свою визитку и сказал, что работает массажистом и, если мне понадобиться его помощь, он всегда будет готов ее оказать, но был бы счастлив, если я просто ему позвоню, чтобы встретиться вновь.

В моей душе появилось забытое волнение. Я, как девчонка, не могла решиться позвонить Алексею. Через два дня, выходя из школы, я увидела его с тюльпанами в руках. Это был будто привет из детства. Забыв, что вокруг меня могут быть дети, я подбежала к Алексею. Он вдруг крепко прижал меня и жадно поцеловал. С того дня черной одежде не было места в моем гардеробе…

Через месяц он предложил переехать жить к нему. Я не стала долго размышлять. Родители видели, что я счастлива, и не стали меня удерживать. Алексей был моей половинкой, он начинал фразу, я заканчивала.

Однажды перед сном я спросила, почему он стал массажистом, он ответил, что несколько лет назад был хирургом в стоматологической клинике, но допустил ошибку, после которой молодая девушка чуть не умерла от заражения крови. Когда ее выписали, он дал себе зарок, что никогда не будет работать хирургом.

Учитывая его медицинское образование и достаточно крепкое телосложение, он решил пройти переквалификацию и навсегда забыть про хирургию…

Я была поражена его признанием. Рядом со мной находился мужчина, которого я ненавидела всю свою юность. В душе моей словно все оборвалось. Дождавшись, когда Алексей уснет, я ушла к родителям и, глотая слезы, все рассказала. Родители предложили успокоиться и вести себя как положено взрослому психологу, а не как подростку.

Утром я вернулась к Алексею и рассказала про ту часть жизни, которую хотела забыть. Он выслушал меня и ответил, что очень сожалеет о случившемся и просит его простить. Он в который раз повторил, что любит меня и больше всего хочет, чтобы я стала его женой.

Если бы сутки назад я услышала эти слова, то, наверное, умерла бы от счастья. Но теперь мне казалось, что мы не можем быть вместе. Быстро собрав вещи, я ушла.

Алексей не сдался. Он постоянно звонил, присылал домой шикарные букеты цветов, встречался с моими родителями, объяснял им, что мечтает прожить со мной всю жизнь. Но я не хотела его видеть.

Через несколько недель я как обычно возвращалась с работы и увидела около своего подъезда чей-то незнакомый силуэт. Подойдя поближе, я узнала в нем Андрея – мою вторую школьную любовь.

Передо мной стоял худощавый, неплохо одетый молодой мужчина. От юношеской привлекательности у него почти ничего не осталось, только глаза были прежними.

Мы сухо поздоровались, Андрей предложил пройтись.

По дороге в парк он говорил, что город, в котором я живу, ужасен, лишен столичного лоска и красоты, потом он перевел разговор на свою удачную жизнь и карьеру. Он приехал на похороны отца и решил заглянуть к школьной подруге.

Я напомнила, что мы были не просто друзьями, а женихом и невестой, в ответ прозвучала фраза о нелепости жизни в захолустье, когда есть перспектива обустроиться в лучшем месте. На вопрос, почему, уезжая, он даже не простился, Андрей засмеялся, напевая слова из старого фильма: «Долгие проводы – лишние слезы».

По его мнению, я была так увлечена своими родителями и этим убогим мирком, что было бессмысленным меня перевоспитывать. Вопрос обучения в крупном городе был решен за полгода до окончания школы.

От цинизма своего собеседника я опешила. Выходит, он все время мне врал про свою любовь ко мне. На вопрос, зачем он лгал, почему честно не рассказал обо всем, Андрей ответил, что ему нравилось, что я бегаю за ним как преданная собачонка. Это повышало его уровень самооценки. На меня словно пролился холодный душ. Передо мной стоял влюбленный в себя эгоист. Он совершенно не испытывал угрызений совести.

Андрей так легко предал меня и свою подлость выдавал за расчетливую целесообразность.

«Зачем ты захотел меня снова увидеть?» – невольно вырвалось у меня.

«Я пришел к тебе как за лекарством против депрессии. Мне пришлось разбежаться с очередной своей подругой. Она надоела мне со своими разговорами о создании семьи, детях, взаимных обязательствах. Жить надо для себя и не врать друг другу про высокие чувства».

Меня словно стошнило. Я решила, что с меня хватит признаний этого законченного бездушного циничного потребителя чужих чувств и привязанностей. Он пришел получить от меня помощь, но оказалось – излечил меня от последних иллюзий, пустых мечтаний и словно избавил от груза прошлых чувств.

Внезапно я поняла, как дорог мне тот неопытный хирург, поменявший свою жизнь из-за сострадания к незнакомой ему девчонке. Благодаря ему я снова научилась жить. «Андрей, я когда-то тебя очень любила. А теперь прощай. Ты не стоишь даже мизинца того человека, который стал самым дорогим для меня». Бросив в лицо эту фразу, я повернулась и бегом направилась в клинику, где работал мой Леша, чтобы никогда больше с ним не расставаться…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."