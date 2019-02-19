«КОРПОРАЦИЯ – ЭТО ОПРОБОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

19 Февраля 2019



«Дата неюбилейная, но значимая», – с этой фразы начался наш разговор с генеральным директором акционерного общества «Корпорация развития Камчатского края» Николаем Пегиным.

КРКК, созданная 18 февраля 2013 года правительством края, перешагнула шестилетний рубеж своей деятельности. А очередная годовщина – всегда повод оглянуться назад, проанализировать достижения и неудачи, сделать определенные выводы, а если требуется, то и внести коррективы. Это правило и определило мой первый вопрос к генеральному директору акционерного общества.

Корр.: Николай Анатольевич, а вы удовлетворены деятельностью корпорации?

Николай Пегин: Когда руководитель всем удовлетворен, это означает, что он перестает адекватно реагировать на процессы, происходящие в коллективе, регионе, в целом – в обществе. Полная удовлетворенность – это почти сон разума, который, согласно известному выражению, рождает чудовищ, а в нашем случае приводит к снижению эффективности, утрате перспектив, чего мы допустить не можем. Корпорации есть чем гордиться, равно как и остается широкое поле для критического осмысления нашей деятельности.

Сегодня региональные институты развития, специализированные организации по работе с инвесторами сформированы во всех субъектах Федерации. В их число входит и «Корпорация развития Камчатки». Я могу сказать, что аналогичные организации в других регионах, которые, по понятным причинам, с определенной долей предвзятости относятся к деятельности коллег, нашу работу оценивают позитивно, изучают и используют некоторые практики, опробованные нами. В этом мы в очередной раз смогли убедиться в ходе конференции Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития в сентябре прошлого года.

Уже тот факт, что она прошла на Камчатке, свидетельствует о высокой оценке коллегами как деятельности самой корпорации, так и в целом усилий правительства, делового сообщества края по привлечению в регион инвестиций, формированию на полуострове благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Участники конференции НААИР приняли меморандум о сотрудничестве в целях активизации работы с инвесторами, в разработке которого принимала участие корпорация. Этот документ (меморандум) по месту его подписания получил наименование «Начикинский».

Высоко оценил деятельность корпорации губернатор края Владимир Илюхин в инвестиционном послании прошлого года.

Глава Законодательного собрания региона Валерий Раенко по результатам расширенного заседания бюджетного комитета ЗС, на котором рассматривалась работа КРКК, отметил, что «Корпорация развития» нужна Камчатскому краю. В круг ее задач входит работа по привлечению инвесторов и помощь предпринимательскому сообществу – от первоначальных шагов до реализации проектов. Это опробованный инструмент экономического развития. Первые шаги корпорации были нелегкими, становление проходило в сложных условиях. Сейчас организация заняла свою нишу и успешно решает поставленные задачи, в том числе представляет наш край на различных площадках, информирует инвесторов о потенциале Камчатки».

Не обошли вниманием корпорацию и федеральные эксперты. Известный российский политолог Константин Калачев в числе факторов, которые способствовали тому, что край в минувшем году в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности поднялся на 32-е место, назвал активную деятельность КРКК.

Корр.: На чем базируются такие, более чем позитивные, оценки?

Николай Пегин: Назову лишь несколько цифр, характеризующих деятельность корпорации. Из 195 резидентов ТОР и СПВ, зарегистрированных в крае, КРКК оказала содействие в получении статусов резидентов территории опережающего развития и свободного порта Владивосток 47 проектам. Среди них крупнейшие для Камчатского края инвестиционные инициативы, как, например, рыбоперерабатывающий завод ООО «Камчаттралфлот». Капитальные вложения в его создание превышают 2 миллиарда рублей, создано 161 рабочее место.

Документы, подготовленные фронт-менеджерами КРКК для получения еще несколькими проектами статусов резидентов ТОР и СПВ, находятся на рассмотрении в «Корпорации развития Дальнего Востока».

В одном из предыдущих интервью я назвал КРКК «Корпорацией миллиардеров», и это действительно так. В настоящее время региональный институт развития сопровождает 54 инвестиционных проекта. Их суммарный «финансовый вес» превышает 18 миллиардов рублей. Инвестиции в шесть проектов, которые реализуются с участием «Корпорации развития Камчатки», – более 22 миллиардов рублей.

КРРК совместно с правительством края и общественным представителем агентства стратегических инициатив на Камчатке Владимиром Рубахиным формируют программу «Доступное жилье для работников коммерческих предприятий». Она оценивается приблизительно в 16 миллиардов рублей. За эту сумму предполагается построить около 6 тысяч квартир для работников вновь создаваемых на Камчатке предприятий.

Консультации на безвозмездной основе оказаны 152 предпринимателям. Вся работа в корпорации с представителями делового мира ведется по принципу «одного окна».

Следует также отметить, что акционерное общество как специализированная организация занимает в Нацрейтинге стабильно высокие места. По итогам работы в 2016 и 2017 годах деятельность КРКК оценена показателями, соответствующими группе «В», которая вплотную примыкает к списку лидеров. В текущем году мы надеемся улучшить наши показатели.

Корр.: Одной из функций института развития является привлечение в регион внешних инвестиций. И тут, как утверждают некоторые оппоненты, корпорация не оправдала возлагаемых на нее надежд…

Николай Пегин: С нашими критиками соглашусь лишь в том, что и нам хотелось бы привлечь в экономику края более значительные инвестиции, нежели мы имеем на сегодняшний день. Но в целом Камчатский край, если исходить из объема инвестиций на численность населения, выглядит гораздо лучше большинства субъектов ДФО. По оценкам КРДВ, наш регион по инвестиционной активности уступает только Приморью.

Если говорить о внешних инвесторах, то они финансируют немало проектов, реализуемых на территории края.

Корпорация способствовала привлечению к разработке Озерновского золоторудного месторождения ОАО «СиГМА». Мы начинали работу по привлечению иностранных инвесторов к эксплуатации крутогоровских углей, лицензию на добычу которых выкупила индийская компания.

Совместными усилиями КРКК, а также Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края велась работа с предпринимателем из Москвы Сергеем Будником. Под реализацию его инновационного проекта «Центр антимикробной обработки продуктов питания ускоренными электронами» выделен земельный участок на территории агропромышленного парка «Зеленовские озерки». К строительству предприятия Сергей Будник и его партнеры намерены приступить в текущем году. Начать эксплуатацию центра, на котором рабочие места получат 26 человек, планируется весной 2020 года. Реализация проекта потребует вложения 400 миллионов рублей.

Теперь о флагманском инфраструктурном проекте Камчатки – новом аэровокзальном комплексе международного аэропорта Петропавловска-Камчатского. Его строительство также начинается в текущем году. Инвестор – холдинг «Аэропорты регионов», с которым КРКК подписала инвестиционное и акционерное соглашения 3 ноября 2017 года, в создание терминала вложит без учета НДС более 6,2 миллиарда рублей. Кроме этого, уже сейчас инвестор реконструирует здание действующего аэропорта и привокзальную площадь. В строй войдет временный терминал площадью около 3 тысяч квадратных метров.

Пассажиров внутренних и международных воздушных линий ждет новый единый вход в здание аэровокзала. Зону регистрации оборудуют шестью стойками для путешествующих по России и четырьмя – для вылетающих за рубеж. Пристройка позволит повысить пропускную способность терминала, значительно оптимизировать технологические операции и уменьшить уровень ручного труда работников за счет внедрения новой системы обработки багажа. Реконструкция действующего аэропорта потребовала от инвестора вложения значительных средств.

Холдинг только на обновление специального парка техники аэропорта вложил более 266 миллионов рублей.

Я перечислил только часть проектов, реализация которых на территории Камчатского края ведется на средства внешних инвесторов.

Корр.: А какова доля инвестиций со стороны зарубежного капитала? Вы упомянули только индийскую компанию.

Николай Пегин: Вклад иностранных предпринимателей в реализацию инвестиционных проектов на территории ДФО постоянно возрастает. Как сообщил на недавней пресс-конференции вице-премьер Юрий Трутнев, в дальневосточной экономике «объем накопленных прямых иностранных инвестиций составляет 30 миллиардов долларов». Камчатка не стоит в стороне от этого процесса. Ряд зарубежных компаний и вкладывают средства, и проявляют интерес к экономике края.

В минувшем году корпорацией проведено около 40 встреч с правительственными, деловыми и экспертными кругами 15 стран Азии, Европы и Америки. С несколькими компаниями из Кореи и Китая корпорацией подписаны соглашения о намерениях по реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Камчатского края. Они охватывают разные сферы экономики региона. Зарубежные инвесторы намерены участвовать в создании объектов туристической и рекреационной инфраструктуры, развитии энергетики, горнодобывающей и судоремонтных отраслей, вкладывать средства в дорожное строительство…

Корр.: Николай Анатольевич, говоря, что 6-летие со дня образования КРКК дата не юбилейная, но значимая, что вы имели ввиду?

Николай Пегин: Я думаю, что все сказанное мной раньше дает ответ на этот вопрос. Каждый год означает для нас новые горизонты в деятельности, ориентированной на динамизацию социально-экономического развития края. Каждый год обогащает арсенал форм и методов работы корпорации новым инструментарием. За последний период в числе таких новаций мы отмечаем создание при КРКК Центра кластерного развития, представляющего собой организационную форму интеграционной акселерации бизнеса.

К февралю в трех отраслевых кластерах – туристическом, аграрном и рыбопромышленном – ЦКР объединил 153 субъекта малого и среднего предпринимательства. За небольшой срок функционирования центр провел десятки мероприятий образовательного характера, организовал ярмарки-конкурсы для камчатских производителей, приступил к формированию зонтичных брендов, обеспечил участие в российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях членов ЦКР, оказал маркетинговые услуги предпринимателям. Проделана и другая работа, результативность которой станет очевидна в ближайшей перспективе.

В числе других новаций – совершенствование системы работы с предпринимателями в формате «одного окна». Корпорация совместно с агентством инвестиций и предпринимательства края подготовила к внедрению основанную на цифровых технологиях методику сопровождения инвестиционных проектов по этому принципу. Она существенно упростит взаимодействие предпринимательского сообщества с органами власти, подразделениями инфраструктурной поддержки бизнеса и значительно ускорит прохождение бюрократических процедур.

Для корпорации стали уже традиционными конференции, организующие публичный диалог бизнеса и власти. В феврале текущего года она прошла в новом формате, который позволяет находить решение серьезных проблем в динамичном ритме деловых игр без околонаучного теоретизирования.

Можно еще долго говорить о деятельности «Корпорации развития Камчатки». Она действительно многогранна. Отдельного разговора заслуживают тема организации государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов, участия корпорации в санации приватизируемых предприятий, разработке региональных социальных и экономических программ. Но конечная цель нашей многогранной работы одна – развитие края в интересах всех его жителей, в интересах всей нашей страны.

Владимир СЛАБУКА