ГУБИТ ЛЮДЕЙ ВОДА-2

16 Апреля 2019



Как бюджет остался без денег, а село Каменское – без воды

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края намерено обжаловать решение регионального арбитража, вынесенное в пользу елизовского ООО «Регионгео». Согласно вердикту, министерством расторжение государственного контракта с этой фирмой признано незаконным, а само предприятие де-юре теперь должно считаться добросовестным подрядчиком. Однако в правительстве края настаивают: «Регионгео» своих договорных обязательств не выполнило, а судья Юлия Ищук вынесла свое решение в пользу компании лишь по формальному поводу, не имеющему отношения к существу дела.

Об этой истории, которая перекочевала из пенжинской тундры прямо в зал заседаний арбитража, «Вести» подробно рассказывали в номере 12 (233) от 3 апреля нынешнего года (материал «Губит людей вода»). Тем, кто пропустил предыдущую публикацию, напомним: речь шла о госконтракте № 09/18 от 9 апреля 2018 года. Его заключили между собой Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края (заказчик) и ООО «Регионгео» (подрядчик). По условиям договора, подрядчик должен найти новые источники питьевой воды для райцентра Пенжинского района – села Каменское. Обязанности заказчика: вовремя принять и оплатить работу.

Сроки сдачи работ по поиску источников воды в окрестностях Каменского согласованы в пункте 1.3 госконтракта. Согласно ему, выполнение обязательств «Регионгео» было разбито на четыре этапа, первый из которых должен был завершиться не позднее 20 июня 2018 года. До этого дня следовало, прежде всего, получить лицензию на пользование недрами для поисково-оценочных работ. Затем надо было собрать, проанализировать и систематизировать имеющиеся фондовые и опубликованные материалы по изучаемой площади и сформировать на их основе базу данных.

По заявке, поданной 26 апреля прошлого года, 15 июня ООО «Регионгео» получило лицензию на пользование недрами. 9 августа «Регионгео» направило в Минприроды информационный отчет о результатах работ за первое полугодие прошлого года и акт приема-сдачи работ первого этапа. Но эти документы были подрядчику возвращены из-за отсутствующего заключения экспертизы.

Оказывается, проект, составленный по результатам кабинетных «изысканий», экспертизу попросту не прошел. 28 сентября прошлого года (более, чем через три месяца после истечения срока первого этапа контрактных работ) эксперты дали по проекту отрицательное заключение, что требовало как минимум доработки и внесения исправлений в документацию. Не дожидаясь этого, краевой министр природных ресурсов и экологии Василий Прийдун оповестил подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта по причине нарушения срока первого этапа работ.

Более того, 14 ноября на основании статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» министерством в адрес управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Камчатскому краю были направлены сведения для включения ООО «Регионгео» в реестр недобросовестных подрядчиков.

Однако в УФАС решили не торопиться и подождать судебного решения. А в арбитраже представлявшая «Регионгео» госпожа Кандинская ловко обвела министерских юристов вокруг пальца. Под угрозой потери 14-ти бюджетных миллионов геологоразведчики совершили практически невозможное. Невероятно, но факт: 12 ноября в Минприроды поступило письмо с результатами работ первого этапа (его срок, напомню, истек еще 20 июня), а в нем – положительное заключение экспертизы по проекту от 9 ноября. Превзошли себя не только подрядчики и эксперты, но и вечно везде опаздывающая Почта России.

«В данном случае решение об одностороннем отказе министерства природных ресурсов и экологии было вручено представителям «Регионгео» 1 ноября 2018 года, следовательно, десятидневный срок на устранение нарушений начался со 2 ноября и закончился 11 числа, – говорится в решении судьи Юлии Ищук, которое теперь министерство природных ресурсов собирается обжаловать. – Вместе с тем, поскольку 11.11.2018 пришлось на воскресенье и являлось нерабочим днем, с учетом требований статьи 193 Гражданского кодекса РФ, днем окончания является 12 ноября 2018 года».

То есть, другими словами, письмо с новым, положительным заключением экспертизы принесли в Минприроды буквально за несколько часов до истечения крайнего из возможных сроков.

Интересно, что «Регионгео» заполучило данный госзаказ по результатам конкурса, в котором, кроме этой фирмы, участвовало еще московское ООО «Экостандарт «Технические решения». Крупное предприятие с уставным капиталом в 350 тысяч рублей, в котором, согласно последней опубликованной отчетности, трудилось 70 сотрудников (для сравнения: у «Регионгео» – 14 тысяч рублей и 3 сотрудника). Столичная фирма давно работает по госконтрактам, причем среди ее заказчиков такие гиганты, как ПАО «Мосэнерго», ПАО «Роснефть», ООО «Газпром Инвест» и ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России».

Почему камчатское министерство природных ресурсов предпочло крупному предприятию с безупречной репутацией маленькую елизовскую фирму? Тем более что имена ее учредителей – Василия Кноля, Виктора Тараканова, Николая Репеха и Светланы Кандинской – уже фигурировали в скандале с получением из муниципального бюджета 13 миллионов 640 тысяч рублей по фальсифицированным актам за обустройство нового водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения села Паратунка и поселка Термальный.

Ответ на этот вопрос прост, как совковая лопата. По закону начальная максимальная цена контракта по условиям открытого конкурса составляла 17 миллионов 502 тысячи 779 рублей 52 копейки. Сумма была рассчитана с такой скрупулезной точностью на основании заранее подготовленной сметы. Именно за такую реальную цену «Экостандарт «Технические решения» предлагал выполнить работу. «Регионгео», в свою очередь, подало заявку на 14 миллионов рублей, что на 20 процентов дешевле сметы.

Тут могли бы возникнуть сомнения. Собирались ли вообще елизовчане исполнять договор? А если собирались, то на чем именно они рассчитывали сэкономить пятую часть заложенных в смету денег? Но закон есть закон. Поэтому конкурс выиграли ребята из елизовского заповедника.

Кроме «Регионгео», славный геологический квартет вместе или по отдельности владеет еще семью аналогичными малыми предприятиями, причем у некоторых из них подозрительно похожие названия. Большинство зарегистрированы по одному и тому же адресу: Камчатский край, Елизовский район, город Елизово, Геофизическая улица, 3. Перечислим их все.

ООО «Аквариус». Учредители: Тараканов, Кандинская, Кноль, Репех. Уставный капитал: 300 тысяч рублей. 18 сотрудников. Основной вид деятельности: «работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы».

ООО «Аквариус-1». Учредители те же, но в другом порядке: Кноль, Репех, Тараканов, Кандинская. Основной вид деятельности тот же, что и у почти полного тезки. Уставный капитал: 10 тысяч. Данные о численности персонала отсутствуют.

ООО «Аква». Учредители: Кандинская, Кноль, Репех, Тараканов. Уставный капитал: 20 тысяч рублей. 15 сотрудников. Основной вид деятельности: «Разведочное бурение».

Еще одно ООО «Аква». Находится в процессе ликвидации. Занималось «геологоразведочными, геофизическими и геохимическими работами в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы». Учредители: Тараканов, Кандинская, Кноль, Репех. Вместо сотрудников теперь – конкурсный управляющий.

ООО «Морион». Учредители: Тараканов, Кандинская, Кноль, Репех. Уставный капитал: 10 тысяч 10 рублей. Основной вид деятельности: «добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки». Сотрудников нет.

ООО «Регионгидрогеофизика». Учредители: Репех, Кандинская, Кноль. В качестве основной деятельности заявлены все те же «работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы». Уставный капитал опять по минимуму – 10 тысяч рублей. Количество сотрудников неизвестно.

ООО «Ресурс». Разведочное бурение. Учредитель – Репех, сам вложивший все 10 тысяч рублей в уставный капитал.

Как минимум странной выглядит ситуация, когда предприимчивые люди, знающие толк в геологической разведке, вместо того, чтобы зарабатывать деньги, занимаются лишь тем, что плодят все новые и новые конкурирующие между собой фирмы. Причем с фантазией, похоже, там все настолько плохо, что не получается даже придумать для каждого ООО оригинальное название, которое отличало бы его от конкурентов. Может быть, елизовская четверка бизнесменов решила таким образом завоевать камчатский рынок? Но в бизнесе, как и на войне, сражаются не числом, а умением.

Многочисленные «фирмы-прокладки» обычно требуются для того, чтобы сподручнее было «пилить» бюджетные деньги. Концов потом не найдешь, а если какое предприятие и угодит в реестр недобросовестных подрядчиков, то в запасе всегда будут другие юрлица. Непонятно только, почему искать воду для Каменского «группа товарищей» назначила именно «Регионгео». На наш взгляд, «Регионгидрогеофизика» звучит гораздо солиднее.

Вся информация о деятельности Василия Кноля, Виктора Тараканова, Николая Репеха и Светланы Кандинской есть в открытых источниках, в том числе и в газете «Вести».

Дмитрий ЧЕРНОВ