ОДНАЖДЫ

23 Апреля 2019



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды на краю земли

Мама часто говорила, что наша жизнь похожа на длинную дорогу. Когда ты молод, она кажется бесконечной, но на закате жизни, оглядываясь назад, видишь, что годы пролетели, словно один миг. Поэтому повороты судьбы нужно принимать как часть пути, оставляя в памяти лишь важные остановки.

Когда я была маленькой, не поминала смысл этих слов, но запомнила лишь одно: дорогу нужно любить, какой бы она ни была. Может, именно поэтому все детство я мечтала стать проводницей в поезде.

Мамы не стало, когда мне было пятнадцать лет, в доме остались только двое – я и моя бабушка Софья Егоровна.

После такой тяжелой потери я больше не верила в бесконечность нашего пути и отказалась от профессии, о которой мечтала. Я стала вести себя так, будто живу последний день. Связалась с плохой компанией, пробовала всякие «радости» жизни, бабушке дерзила, школу бросила. На все уговоры прийти в себя отвечала грубым отказом и словами про то, что жизнь – это вспышка, которая погаснет в любой момент, поэтому главное – успеть насладиться светом.

Бабушка опускала глаза и тихонько говорила, что света я и не вижу…

Через год, отчаявшись повлиять на меня, она решила отыскать моего отца, с которым никогда не ладила.

Мои родители развелись, когда мне было пять лет. Отцу предложили работу на Крайнем Севере. Оказавшись под влиянием Софьи Егоровны, мама не захотела поехать вслед за ним. Одинокий и очень интересный мужчина недолго жил один, вскоре он увлекся молоденькой девушкой и решил построить новую семью.

После развода мама так и не вышла замуж, а попытаться восстановить отношения с мужчиной, которого сильно любила, гордость не позволила. В конце концов израненное и одинокое сердце не смогло биться долго…

Через общих знакомых бабушка нашла адрес отца. Он приехал сразу, как только получил телеграмму. Мы встретились, будто чужие люди. В моей памяти еще жили обрывки детских воспоминаний, как папа учил меня кататься на велосипеде и вместе со мной рисовал мелом цветы на асфальте. С тех пор прошла целая вечность, и нас теперь больше ничего не связывало.

Он попытался обнять меня, сказать слова утешения, но я быстро оборвала его порыв, выпалив, что не нуждаюсь в этих соплях.

Бабушка заплакала и ушла на кухню. Дом погрузился в тишину. Походив немного по дому, отец предложил показать ему могилу мамы. С самого утра я мечтала покурить, поэтому с удовольствием согласилась пройтись по свежему воздуху.

Увидев пачку сигарет в моих руках, отец начал заунывный монолог про вред здоровью от курения. «Еще один педагог», – процедила я и ускорила ход.

Отец догнал меня и сказал, чтобы по возвращению я собирала вещи, потому что он забирает меня с собой…

Несмотря на все мои истерики, бабушка собрала мне чемодан и отправила жить к отцу. Билеты на прямой рейс на самолет купить не удалось. Чтобы добраться на край земли, мы сначала несколько дней ехали на поезде, только потом по воздуху добрались в мир вечного холода и снега.

Никогда прежде я не покидала свой дом.

Это путешествие напомнило мне слова мамы, длинная дорога меня даже немного успокоила, дала надежду на то, что жизнь моя когда-нибудь наладиться. За окном поезда мелькали города, леса и люди, из иллюминатора самолета земля была разноцветной, будто огромный персидский ковер.

Мы приземлились около шести вечера, на улице стояла толпа встречающих. Вдалеке я увидела компанию из пяти человек, которая держала связку шаров и плакат с надписью: «С возвращением домой!!!» Я невольно улыбнулась, и позавидовала тем, кому этот сюрприз был предназначен. Но как только мы прошли сквозь толпу людей, компания вдруг стала улюлюкать и кричать слова приветствия. Это оказались друзья отца.

Первой в его объятия бросилась одетая со вкусом молодая женщина восточной внешности. Она поцеловала его небритую щеку, повернулась ко мне и протянула руку. «Меня зовут Ануш, но если хочешь, называй меня Аннушкой». В ответ я назвала свое имя. Друзья отца хором приветствовали меня и потребовали быстрее двигаться в сторону микроавтобуса, поскольку все промерзли до мозга костей. Мне было непонятно, что это значит, но на улице оставаться не хотелось. Хотя на дворе был апрель, как только мы загрузили вещи в автобус, повалил снег…

Совершенно незнакомые люди радовались мне, будто знали тысячу лет. Этой шумной компанией мы вошли в квартиру, где жил отец. Только здесь я поняла, что ничего не спросила о его жизни, о том, как и с кем он жил, чем увлекался, что любил.

Впервые мне стало стыдно за свое равнодушие. Восточная красавица проводила меня в комнату и предложила не тратить время на чемоданы, а сразу идти в гостиную, чтобы вместе поужинать. Из кухни уже доносился великолепный аромат приготовленного мяса, слышны были звуки настраивающейся гитары. Мне показалось это странным, потому что в моем доме всегда было тихо и беззвучно. В доме не было алкоголя, семейные праздники проходили в компании телевизора, эти посиделки мне всегда казались скучными и неинтересными.

Я быстро переоделась в футболку, расчесала волосы и бегом побежала в гостиную, где вовсю накрывался огромный праздничный стол.

Сначала мужчины что-то говорили про работу, ну а потом извинились и предложили начать пир. Одно блюдо сменялось другим, анекдоты переходили в песни, разговоры в шутки. Было странно, но меня никто, ни о чем не расспрашивал. Я сидела и впитывала новый мир людей, для которых честь и достоинство – не последние слова, счастье любимой женщины, смысл жизни, помощь и взаимовыручка – основа дружбы.

Из обрывков фраз я хотела собрать картину жизни отца, но у меня ничего не получалось.

Когда все разошлись, я попросила папу рассказать все, что случилось с ним за последние одиннадцать лет. Ануш не стала нам мешать, мы остались одни…

Осенью, в год знакомства моих родителей, отца вместе с его сокурсниками отправили на полевые работы по сбору урожая, неподалеку от поселка городского типа, где мама работала после окончания педагогического техникума учителем начальных классов.

Отец был сиротой, воспитывался в детском доме, поэтому сразу не понравился Софье Егоровне, рано ставшей вдовой, но выросшей в большой и крепкой сибирской семье, где семейные традиции стояли во главе угла.

Молодого жениха она называла человеком без рода и племени, о нем всегда говорила с пренебрежением. Беременность мамы стала основной причиной того, что брак все же благословили и сыграли, хоть и скромную, но настоящую свадьбу.

Последний год учебы в институте молодожены жили почти порознь. Когда отец сдал государственные экзамены, на свет появилась я. Болтаться с маленьким ребенком по общежитиям молодые не стали, окончательно переселились в дом тещи.

Отец назвал это решение настоящей ошибкой. Покоя не было никому, только претензии и бесконечная напряженность густо напитывали домашнюю атмосферу. В местном совхозе отцу предложили служебную квартиру, но Софья Егоровна категорически была против переезда. Уговоры на молодую жену никак не действовали. Мама боялась огорчить Софью Егоровну, поэтому любой разговор заканчивался слезами.

Через пару лет ребята, которые выросли вместе с отцом в детском доме, написали ему письмо с предложением заработать большие деньги на краю земли. Взвесив все за и против, отец в последний раз предложил маме сделать главный выбор в своей жизни. Она за свою семью бороться не стала и осталась навсегда одинокой и несчастной женщиной…

После прилета на север его встречали те самые друзья, которые встречали нас в аэропорту. Много лет назад у них появилась своя традиция – с плакатами и шарами встречать тех, кого любишь и ждешь.

Отца с радостью приняли на жестяно-баночном заводе, предложили высокую должность, вскоре дали квартиру.

Боль от разлуки с любимой женщиной и дочерью навсегда осталась в сердце, но со временем она притупилась, он стал забывать наши черты.

Несколько раз он слал письма маме с просьбой решиться и приехать к нему, но в ответ получал колючие слова тещи, посвященные его безродию. Она была убеждена, что ему следовало бы прижиться там, где растут тополя предков семьи мамы, а не безрассудно болтаться по всему миру. Любимая жена не написала ни строчки…

Однажды лучший друг отца попросил его сходить в местную ювелирную лавку, чтобы купить золотое кольцо в подарок невесте. Отец плохо разбирался в украшениях, но отказываться не стал. Друг объяснил, что лавка принадлежит богатой армянской семье, сам хозяин – ювелир, а его жена и дочь работают продавцами. Их родня держит ателье неподалеку от ювелирной лавки.

Отцу было странным, что сибирские семьи боятся покидать свой дом, а южные кланы с вековыми традициями не просто переезжают, стараются пустить корни здесь, на краю земли. Когда он переступил порог лавки, сразу обратил внимание на очень красивую молодую девушку с приятной открытой улыбкой и красивыми черными волосами. Девушка поздоровалась и предложила свою помощь.

Отец встал как вкопанный. Он не мог отвести от нее взгляд.

Друг несколько раз толкал отца в бок с претензией, что остался без его помощи, но увлеченный мужчина так и не смог отвести взгляд от кавказской красавицы. С тех пор, каждый раз папа стал заходить в ту самую ювелирную лавку, где работала роскошная жгучая брюнетка по имени Ануш, что в переводе с армянского означает сладкая. Посещения отца не остались без внимания. Родители Ануш встретили его на улице и сказали, чтобы тот прекратил надоедать дочери, потому как она уже помолвлена, на следующую осень была назначена свадьба…

Это слова прозвучали, словно гром среди ясного неба. Отец решил объясниться с девушкой. Дождавшись окончания рабочего дня, папа встретил ее на улице. Они разговорились, Ануш ответила, что о свадьбе мечтает отец, но она сама замуж не собирается, потому что сердце давно отдала другому.

Черные, как смородина, глаза пронзительно посмотрели на отца. Он и сам не сразу понял, что это мимолетное увлечение давно превратилось в настоящее чувство.

В тот вечер они впервые поцеловались. До назначенной свадьбы был целый год, поэтому отец решил бороться, но уже по-настоящему. Направив документы для развода, он пришел в дом Ануш, чтобы заявить о своем решении взять в жены ту, которую любил всем сердцем. Но чуда не свершилось. Отец Ануш заявил, что его единственная дочь должна сохранить верность семейным традициям и не допустить смешения крови с безродным человеком.

Это было словно дежавю: другое время, другие люди, а исход тот же. Но отступать отец больше не собирался. Летом он отправился на завод по заготовке краба, чтобы подзаработать денег и доказать родственникам своей возлюбленной, что он чего-то стоит. В последний день адского труда на заводе случился несчастный случай: от перезагрузки лопнул какой-то трос, часть оборудование рухнуло на рабочих. Больше всего пострадал отец. У него была тяжелая травма спины, сломаны ребра.

Пострадавших привезли в город. Самым ярким впечатлением, стал момент, когда, придя в себя, он увидел Ануш, спящую на стуле рядом с его кроватью, обвившую его ноги своими руками. Когда он говорил об этом, его глаза были наполнены слезами. Он тихонько позвал свою возлюбленную, Ануш открыла глаза. К удивлению отца она не плакала и не стенала, вскочила и поцеловала его в губы. «Теперь все наладится», – сказала она и принялась рассказывать о том, как скучала без него. Восстанавливался папа около трех месяцев. Все это время Ануш была рядом, приобретя уважение не только у друзей отца, но и своих родителей.

Отец Ануш сдался и не стал препятствовать их союзу, в противном случае он потерял бы дочь, поскольку свадьба была уже назначена на лето…

Через год у них родился сын. В знак окончательного примирения с родней Ануш его назвали Арсеном, в честь прадеда Ануш…

Впервые за все время рассказа я прервала его и закричала: «У меня есть брат?» Отец улыбнулся и сказал, что Арсен сейчас с родней Ануш полетел смотреть, как цветут фруктовые сады. Я стала требовать фото, отец достал огромный семейный альбом. Целый час я рассматривала людей, зафиксированных на фото, которые не побоялись стать счастливыми. Когда я закончила рассматривать фотографии, спросила, зачем отец забрал меня к себе, ведь у него все есть – и дом, и семья, и счастье. Он ответил, что я тоже часть его семьи, и он хочет, чтобы я никогда не услышала, будто живу без рода и племени. Пускай край земли – не место, где я родилась, но он хотел, чтобы здесь я почувствовала себя очень нужной и важной, как в родном доме. «А зачем я нужна Ануш?» – снова спросила я. В ответ папа улыбнулся, обнял меня и ответил: «Чтобы сделать счастливым меня»…

С того вечера все изменилось, мой мир будто перевернулся. Мама перестала быть жертвой, а отец предателем. Жизнь и правда дорога, но только для влюбленных должны быть важны не повороты и остановки, а желание двигаться вместе, вне зависимости, насколько долог будет этот путь…

Через несколько дней я надувала шары и рисовала плакат с надписью: «С возвращеньем домой, БРАТ!!!»

(Продолжение в следующем выпуске)

Ариша ЗИМА