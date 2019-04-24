ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ

23 Апреля 2019



Вкладчикам «Камчаткомагропромбанка» вернут только миллиард

Вкладчикам ПАО «Камчаткомагропромбанк», находящегося в стадии ликвидации, вернут около миллиарда рублей в рамках выплат по страховому возмещению. С таким заявлением выступила госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), созданная для компенсации потери клиентам лопнувших финансовых организаций. По данным из открытых источников, в банке хранилось не менее 1,3 миллиарда рублей граждан, а на счетах предприятий еще порядка 1,1 миллиарда рублей.

Сообщается, что всего выплаты получат около пяти тысяч клиентов «Камчаткомагропромбанка», среди которых 267 клиентов, имевших там счета для предпринимательской деятельности на общую сумму 54 миллиона рублей, а также 256 юридических лиц, на чьих счетах оставалось 103 миллиона. Основную массу клиентов, которым полагаются выплаты по линии АСВ, составляют частные вкладчики из семи российских регионов, где действовали отделения банка. Большинство из владельцев депозитов – жители Камчатки. Здесь зарегистрировано около четырех тысяч частных вкладчиков.

«Камчаткомагропромбанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв у него лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом «О страховании вкладов в банках РФ». С первого января нынешнего года к числу вкладчиков, у которых средства на банковских счетах застрахованы, наряду с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, законом отнесены малые предприятия. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы на всех его счетах, но в сумме не более 1,4 миллиона рублей. При этом сведения о малых предприятиях на дату наступления страхового случая должны содержаться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Физические лица, в том числе имеющие счета, открытые для осуществления предпринимательской деятельности, смогут получить возмещение в ПАО «Сбербанк РФ». Малым предприятиям возвращать средства АСВ будет через АО «Россельхозбанк». На основании агентских договоров с АСВ они осуществляют прием заявлений, других необходимых документов, а также выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам в течение не менее одного года.

Страховое возмещение производится в течение трех рабочих дней. Выплаты продолжаются до завершения процедуры конкурсного производства или ликвидации. Если денег в лопнувшем кредитном учреждении «зависло» больше, чем 1,4 миллиона рублей, остальное есть шанс взыскать через суд уже с самого «Камчаткомагропромбанка» после его ликвидации и распродажи имущества и активов.

Решение о ликвидации ПАО «Камчаткомагропромбанк» месяц назад вынес арбитражный суд Камчатского края. Соответствующее заявление от Банка России поступило в арбитраж в середине марта и было рассмотрено безотлагательно. Ранее, 31 января нынешнего года, в связи с неисполнением федеральных законов у ПАО «Камчаткомагропромбанк» регулятором была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Сообщалось, что лицензия отзывается, «принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». С тех пор все счета вкладчиков и предприятий в банке заблокированы.

Пресс-служба регулятора опубликовала заявление о том, почему ЦБ приостановил деятельность учреждения: «ПАО «Камчаткомагропромбанк» осуществляло кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. Более 70 процентов кредитного портфеля банка сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью. Кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял банку требования о доформировании резервов на возможные потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственного капитала банка, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».

Выяснилось, что Банк России четыре раза в течение последних 12 месяцев применял меры в отношении проштрафившейся финансовой организации. «В деятельности ПАО «Камчаткомагропромбанк» прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», – отмечают в Центробанке.

В результате арбитраж удовлетворил иск о ликвидации банка, но банкротом его не признал. Из заключения временной администрации по управлению ПАО «Камчаткомагропромбанк» следует, что на дату отзыва лицензии стоимость его имущества составила 2,325 миллиарда рублей, а величина обязательств – 2,310 миллиарда.

«Принимая во внимание, что превышение стоимости активов банка над размером его обязательств составляет 15 миллионов рублей, основания для признания кредитной организации несостоятельной отсутствуют. Судом удовлетворен иск лишь о принудительной ликвидации кредитной организации», – уточнили в арбитраже.

«Камчаткомагропромбанк» был создан в 1990 году как дочернее предприятие на базе Камчатского управления Агропромбанка СССР тогда еще областной столицы. Учредителями его на тот момент были представители строительной и рыбной отраслей. Финансовые структуры в то время росли как грибы после дождя, и «Камчаткомагропромбанк» не стал исключением. Всего через год после регистрации были открыты два дополнительных филиала.

Много лет банк возглавлял бизнесмен и политик Дмитрий Повзнер, один из основателей камчатского отделения партии «Единая Россия». Но впоследствии он решил отойти от дел и продал принадлежащие ему акции. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января 2019 года кредитная организация занимала невысокое 297 место в банковской системе страны.

В последнее время президентом и председателем правления банка являлась Галина Вертий, а в совете директоров председательствовал сын бывшего министра внутренних дел России Рашид Нургалиев. Последний числился и среди акционеров «Камчаткомагропромбанка»: ему принадлежало 9,7 процента уставного капитала. Нургалиев-младший окончил академию ФСБ РФ, а также Московский государственный институт международных отношений МИД России.

Другим акционером банка с долей чуть менее 10 процентов является Леонид Дьяченко, бывший муж дочери Бориса Ельцина. Экс-зять первого Президента РФ работает исполнительным директором в нефтедобывающей компании «Юралс Энерджи», являясь также ее совладельцем. Кроме того, он числится президентом компании «КНК-Юралс», аффилированной с «Юралс Энерджи».

Еще одним акционером «Камчаткомагропромбанка», пытавшегося казаться скромным, с долей 15,4 процента является Роман Швец. Он также входил в совет директоров «Транснационального банка», у которого Центробанк отозвал лицензию в 2015 году. Сейчас он занимает пост советника президента АО «Петросах» – дочерней компании «Юралс Энерджи». Как следует из отчетности «Юралс Энерджи» за первое полугодие 2018 года, «Камчаткомагропромбанк» выдал нефтедобывающей компании кредиты примерно на три миллиона долларов СЩА.

Еще одним известным и даже в некотором роде публичным человеком в числе акционеров «Камчаткомагропромбанка» является Олег Кондрашов, занимавший с 2010 года по лето 2015-го пост главы администрации Нижнего Новгорода. В настоящее время он объявлен в розыск и заочно арестован по подозрению в получении взятки. Бывший чиновник при этом находится в США, где он якобы проходит лечение.

Также среди акционеров числятся Сергей Мусатов, владевший микрофинансовой организацией «Сто рублей», которую Центробанк исключил из реестра МФО в конце 2014 года, Манана Овчинникова, занимавшая в 2007–2010 годах пост члена правления в «М2М прайвет банк» (лишен лицензии в конце 2016 года) и Дмитрий Щербак, возглавлявший ранее камчатские филиалы Банка Москвы и Россельхозбанка.

Глядя на состав собственников предпоследнего камчатского банка, прекратившего свое существование, можно предположить, что эта финансовая структура была обречена уже в тот момент, когда от ее акций избавился Дмитрий Повзнер. Вероятно, банк был приобретен новыми владельцами только для того, чтобы «выкачать» из него все, что только можно, а потом тихо ликвидировать по принципу «туда ему и дорога». Надо полагать, Нургалиев, Дьяченко, Кондрашов и их партнеры от ликвидации «Камчаткомагропромбанка» только выиграли.

Соб. инф.