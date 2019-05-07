ЗАГАДОЧНЫЕ ТРАГЕДИИ

07 Мая 2019



В выпуске «Вестей» от 5 марта текущего года мы подробно рассказали о событиях шестидесятилетней давности – трагедии, произошедшей в феврале 1959 года в горах Северного Урала.

Кратко напомним суть событий: группа из девяти туристов, студентов и выпускников Уральского политехнического института (УПИ, Свердловск) под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход, погибла в полном составе предположительно в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Тела туристов были обнаружены в конце февраля и в начале мая. Причиной смерти четырех из девяти туристов стали ужасающие травмы, такие как двухсторонние оскольчатые переломы всех двенадцати ребер (Золотарев, Дубинина), вырванные языковая диафрагма и глазные яблоки (Дубинина), раскол черепной коробки (Тибо-Бриньоль, Слободин) при этом какие-либо внешние повреждения на трупах зафиксированы не были. Имели место также факты противоестественного цвета и повышенного уровня радиации тел погибших. Следствие по уголовному делу продлилось три месяца, и было неожиданно прекращено с формулировкой: «Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии». Прекращение уголовного дела с подобной формулировкой не устроило никого. И уж тем более ни родственников, ни друзей, ни близких погибших. По этой же причине события на перевале Дятлова были и остаются одной из самых интригующих тайн современности. На сегодняшний день количество версий произошедшего приблизилось к сотне.

Знает ли история подобные случаи? Знает, и не мало. Вот только несколько из них:

Таинственная пропажа группы Петра Клочкова

Летом 1989 года туристическая группа советских альпинистов под руководством Петра Клочкова отправилась покорять горные хребты Памира. 14 июля команда из шести альпинистов достигла небольшой деревни под названием Мук и отправилась дальше, на перевал Рыжий. Их передвижения после пересечения перевала уже неизвестны. Последние следы, которые команда оставила о себе – это небольшой лабаз с продуктами около Мука и записка, найденная на перевале. В записке было указано время и день прибытия к месту оборудования лабаза (16 часов 18 июля). Дальнейших следов не обнаружено. На данный момент уже есть версия примерного развития событий. Предполагается, что фатальная авария произошла на перевале Хадырша либо на леднике Томаша или его окрестностях. Там, как выяснилось позже, произошел обвал, но раскопки под таким большим завалом снега оказались невозможными, поэтому однозначно сказать, там ли находятся тела четырех мужчин и двух женщин, не представляется возможным.

Бурятский «перевал Дятлова»

Отдельно и подробно, на наш взгляд, следует рассказать об ужасающей истории, произошедшей в Бурятии в 1993 году. Семеро туристов следовали маршрутом через перевал Хамар-Дабан. Вернулся только один. В группе было: три девушки, трое юношей и их 41-летняя руководительница Коровина Людмила Ивановна, мастер спорта по пешеходному туризму. Группа отправилась 30 июля по назначенному маршруту четвертой категории сложности (в 1959 году, когда погибла группа Дятлова, существовало всего три категории сложности туристических маршрутов. В 1963 году Единая всесоюзная спортивная классификация туристических маршрутов (ЕВСКТМ) была расширена до шести категорий). Туристы двинулись от поселка Мурино по реке Лангутай, через перевал Лангутайские Ворота, вдоль реки Барун-Юнкацук, потом поднялись на гору Хамар-Дабана Ханулу (2 371 м), прошли по хребту и оказались на водораздельном плато рек Анигта и Байга. Преодолев эту значительную часть пути (около 70 километров) примерно за 5–6 дней, группа остановилась на привал. Место, где туристы устроили стоянку, находится между вершинами Голец Ягельный (2 204 м) и Тритранс (2 310 м). Далее последовали трагические и одновременно загадочные события.

18 августа туристы с Украины, сплавлявшиеся по реке Снежной, встретили перепуганную и измученную девушку – Валентину Уточенко (18 лет), единственную выжившую из группы Коровиной. Именно она рассказала спасателям о том, как все произошло.

В ночь с 4 на 5 августа в горах шел снег с дождем и пронизывающим ветром. Все это время туристы мерзли в промокшей палатке, не имея возможности согреться у костра. Утром 5 августа они собрались в путь, как вдруг около 11 часов у одного из парней изо рта пошла пена, полилась кровь из ушей – на глазах у всех 24-летнему Александру Крысину стало плохо, и он скоропостижно скончался. Его неожиданная смерть, конечно, испугала не только в 16–17-летних участников похода, но и в руководителя – опытную женщину, мастера спорта. Тому, что происходило, трудно дать объяснение – на глазах у сохранявшей самообладание Валентины Уточенко творилось что-то необъяснимое. «Денис начал прятаться за камни и убегать, Татьяна билась головой о камни, Виктория и Тимур, вероятно, свихнулись. Людмила Ивановна скончалась от сердечного приступа», – такие данные записаны в отчете о поисково-спасательных и транспортировочных работах со слов выжившей девушки.

Валентина долго наблюдала за происходившим, пыталась как-то вразумить оставшихся четверых, но все было тщетно: потерявшие рассудок были неконтролируемыми, они вырывались и убегали от Валентины, когда девушка пыталась увести их в лес, подальше от места происшествия.

Когда девушка поняла, что все попытки спасти замерзающих, обезумевших друзей не увенчаются успехом, она взяла свой спальник, кусок полиэтилена и спустилась на несколько километров вниз по склону, туда, где есть лес, где не так ощущается ветер. Там девушка провела следующую ночь, а утром вернулась к месту стоянки. К этому времени все оставшиеся на горе были мертвы. Поднявшись утром на гору и увидев ужасную картину, девушка не растерялась, нашла в вещах руководителя карту маршрута, собрала еду и отправилась искать спасения к реке Анигте, где провела ночь на 7 августа, а утром вновь продолжила движение. Через какое-то время Валентина наткнулась на заброшенную ретрансляторную вышку на высоте 2 310 метров, где провела еще одну ночь в полном одиночестве. А утром туристка заметила идущие вниз от вышки столбы. Валентина сообразила, что они должны привести ее к людям, но дома, к которым когда-то были проброшены провода, оказались заброшенными. Вскоре туристка вышла на реку Снежную и двинулась вниз по течению. Здесь девушке вновь пришлось ночевать, а на следующий день продолжить поиски людей. Пройдя еще 7–8 километров, изможденная Валя остановилась. Она растянула на кустах у воды свой спальник – так обозначают свое присутствие заблудившиеся туристы. Именно здесь ее заметила группа туристов из Киева, сплавлявшихся по Снежной. Девушка рассказала, что произошло с ее группой, и при первой же возможности туристы связались со спасателями. Сразу же был заказан вертолет, чтобы отправиться на поиски погибших, но вылететь удалось лишь 21 августа. Погибшая группа была обнаружена только 26 августа.

Вертолет опустился, и все, кто был на борту, стали свидетелями ужасного зрелища: «Картина была жуткая: тела уже опухли, глазницы у всех полностью выедены. Почти все погибшие были одеты в тонкие трико, при этом трое босиком...» – вспоминает Леонид Измайлов, занимавший в то время должность заместитель начальника ЗРПСС (Забайкальской региональной поисково-спасательной службы).

Что же происходило на плато? Почему, замерзая, участники похода сняли с себя обувь? Почему никто не воспользовался спальниками? Как объяснить странное паническое поведение туристов? Пену изо рта, кровь из ушей? Эти вопросы так и остались без ответов. Совершенно очевидна схожесть данных обстоятельств с обстоятельствами гибели группы Дятлова. С места гибели группу вывозили на вертолете спасатели из Бурятии. В Улан-Удэ было произведено вскрытие, которое показало, что все шестеро погибли от переохлаждения. Заключение судмедэкспертов выглядит странным, с учетом свидетельских показаний выжившей участницы группы и первичного осмотра тел.

Истинные причины гибели группы Коровиной, так же как и группы Дятлова, остаются неизвестны по настоящее время. Один из исследователей происшествия – Александр Квитницкий – предположил, что у группы развилась так называемая горная болезнь, которая появляется в условиях высокогорья. Суть ее проявляется в том, что вследствие кислородного голодания у людей происходят изменения в головном мозге, которые влияют на сердце, сосуды, вызывают галлюцинации и прочее. Однако при этом сам же Квитницкий поясняет, что на высоте, на которой была группа Коровиной, горная болезнь почти не случается.

Экспедиция Соломона Андре

Еще одна похожая история произошла в 1896 году со шведской полярной экспедицией под командованием летчика Андре, потерпевшей крушение на воздушном шаре «Орел». Экипажу пришлось проделать длинный путь к Земле Франца-Иосифа пешком, неся на себе спасенные припасы и снаряжение. Их тела были обнаружены норвежской экспедицией, изучавшей ледники и море вокруг архипелага Шпицбергена на тюленебойном судне Bratvaag лишь 5 августа 1930 года. Среди найденных вещей были дневники, по записям в которых и пытались восстановить хронологию событий. Тела были доставлены в Швецию и кремированы без вскрытия и обследования, что затруднило установление причин гибели.

Официальная версия – обморожение, но она вступает в противоречие с некоторыми фактами. Температура на острове была не ниже минус 10 градусов, а среди вещей в достаточном количестве была теплая одежда, спички и медвежьи шкуры (то же несоответствие факта обморожения и не использования теплой одежды, что и в случаях с группами Дятлова и Коровиной).

Есть еще версии:

– Отравление угарным газом от примуса. Однако это версию опровергает тот факт, что в печи-примусе все еще был керосин, когда она была найдена.

– Заболевание, вызванное паразитом (трихинелла), обитающим в недоваренном медвежьем мясе. Однако участники ряда других экспедиций, проходивших в тех местах и употреблявших в пищу мясо медведя, остались живы и вполне здоровы.

Вот далеко не полный перечень подобных событий и происшествий, не получивших достоверного научного объяснения. Однако по совокупности обстоятельств и фактов, а также с учетом наличия уникальных фотоматериалов гибель группы Дятлова остается самым загадочным событием не только истории туризма, но мировой истории в целом. На наш взгляд, никакими иными причинами, кроме вмешательства третьей (возможно, сверхъестественной) силы объяснить произошедшее невозможно. Достоверность этого предположения мы, вероятно, узнаем через 15 лет, в 2034 году, когда гриф «секретно» будет снят с дела о самом загадочном происшествии современности – тайны гибели группы Игоря Дятлова.

Андрей БОРИСЕНКО