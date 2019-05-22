СЛЕДСТВИЕ НЕ ВЕЛИ…

21 Мая 2019



Год назад «Вести» уже писали об этой истории («ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ», «В» от 28.03.2018), когда немолодую женщину пытался лишить жизни вышедший на свободу Андрей Сивак.

Напомним коротко о произошедшем.

Анна Ивановна Александрова (имя изменено – Ред.) по доброте душевной долгое время помогала соседскому мальчику из неблагополучной семьи. Мальчик вырос и стал завсегдатаем камчатских зон. Не отдыха, конечно.

Анна Ивановна носила ему передачи и пыталась наставить на путь истинный. Все было бесполезно. Однажды женщина, уставшая от бесполезной борьбы, сообщила «мальчику», что дальше он пусть живет, как хочет, и что она ему больше не помощница.

На «шестерке» «мальчик» Ваня, видимо, затаивший обиду, сообщил окружающим, что «тетка зажралась, у нее квартиры, машины и полно денег». Когда у сидельцев созрел план поделить «теткино» добро, теперь неважно. Ваня, добрая душа, сообщил телефон «тети». Неизвестно, добровольно или под прессом обстоятельств, но дело было сделано. И за Анной Ивановной стали наблюдать, отслеживая ее передвижения и все происходящее в ее жизни.

В июне 2017 года Анна Ивановна, которой надоело сидеть дома, дала объявление в газету о том, что ищет работу уборщицы. И вряд ли была случайной цепь событий, последовавших за этим, безобидным на первый взгляд, действием. Как уж удалось отследить именно это объявление проживающим за колючей проволокой, вряд ли станет известно.

Буквально на следующий день Анне Ивановне позвонил мужчина и сообщил, что хочет с ней встретиться и переговорить по поводу трудоустройства. Предложил подъехать на базу 9 км.

Уже потом в длительном процессе предварительного следствия Анна Ивановна вспоминает, что ни разу не упомянула о том, что она за рулем, однако мужчина это знал точно, в телефонном разговоре у ее невидимого абонента постоянно «проскакивало»: «Подъедете – перезвоните, вы можете подъехать…»

Когда она подъехала в указанное место, к ней сразу же подошел мужчина, ничуть не усомнившись, – на джипе именно та «малоимущая», которая ищет работу уборщицы, и пояснил, что уборщица требуется в офис, расположенный на повороте около лыжной базы «Лесная», и там находится хозяин.

Пока Анна Ивановна недоумевала, почему встречу нужно было назначать на базе 9 км, и сомневалась, стоит ли продолжать встречу, мужчина (а это был Андрей Сивак) позвонил или сделал вид, что звонит и сообщил ей, что им нужно проехать в район гаражей на Елизовском шоссе, ГСК 110, так как работодатель находится там, и у него не заводится автомобиль, его нужно забрать и подъехать к магазину «Славянский».

Довольно путаное объяснение – не находите?

Анна Ивановна согласилась. Сивак намеревался сесть на заднее сидение, однако там лежали коробки, и ему пришлось сесть впереди. Что, скорее всего, и спасло жизнь женщине.

По пути Анна Ивановна все время смотрела в зеркало заднего вида, старалась, чтобы рядом постоянно находились какие-нибудь автомобили, что-то беспокоило ее в создавшейся ситуации. Сивак четко указывал дорогу, сказав, что как только они подъедут к развилке, нужно повернуть налево.

Анна Ивановна так и сделала, отметив при этом, что все остальные повернули направо. Ее сумка стояла открытой между двумя передними сидениями, так что все, что в ней находилось, было видно ее «попутчику». Ехала она очень медленно, была пристегнута, и если бы целью Сивака была ее сумка, он свободно мог бы схватить добычу, открыть дверь и выпрыгнуть. Она не успела бы даже побежать за крепким мужичком.

Они повернули в ряд гаражей, оканчивающийся тупиком. Анна Ивановна видела, что в этот же ряд за ней едут два автомобиля, Сивак же этого не видел.

Женщина только успела понять, что в руках у Сивака появилась капроновая веревка, как он со словами: «Тихо, с…ка!» – накинул веревку ей на шею. Она чисто автоматически прикрыла горло руками. Потом ей удалось сместить удавку в район рта.

Сивак стал затягивать концы веревки крест-накрест, а женщина стала кричать.

При этом, по словам Анны Ивановны, никаких требований нападавший не предъявлял, денег не требовал. Сумка его абсолютно не интересовала, он явно хотел ее убить.

И вдруг, увидев два автомобиля сзади, он сдернул с шеи женщины веревку и, выскочив из машины, побежал в лесной массив.

В машине остался мобильный телефон нападавшего.

Анна Ивановна говорит: «Мы вызвали полицию. В травмпункте зафиксировали повреждения на руках, а по поводу ссадин на лице, оставшихся после попытки задушить меня, сказали, что требуется судебная экспертиза. Была пятница, экспертизу назначили на вторник. Можете себе представить, сколько прошло времени…»

Из заключения эксперта: «[…] Объективно – припухлость в области межфаланговых суставов третьего и четвертого пальцев правой кисти. В области правого угла рта бледно-багровый неправильной формы овальный поперечный кровоподтек без четких границ и припухлости мягких тканей. Вид повреждения, локализация, форма и размеры указывают на то, что он образовался в результате действия тупого ограниченного предмета в направлении спереди назад относительно оси тела потерпевшей».

Анна Ивановна обратилась в правоохранительные органы с заявлением, естественно, опасаясь за свою жизнь. Надо добавить, что выронившего в машине сотовый телефон Андрея Юрьевича Сивака, пытавшегося задушить женщину, нашли в этот же день.

Следователь ОРПТ ОП № 1 СУ УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому капитан юстиции Тингайкина своим постановлением признала Анну Ивановну потерпевшей, но со слов нападавшего написала, что это было сделано с целью хищения ее имущества на сумму 3 500 рублей. Следователи, особенно не заморачиваясь, квалифицировали действия нападавшего по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Непонятно, почему следствие утверждает, что Сивак напал на Анну Ивановну с целью ограбления. Первый же вопрос, который возникает в связи с этим: с чего это вдруг злодей с целью ограбления напал на женщину, которая дала объявление о том, что ищет работу уборщицы? Второй вопрос: почему следствие решило, что именно 3 500 рублей были целью Сивака, а не, к примеру, автомобиль? Ведь, по словам Анны Александровой, не поинтересовался Сивак ни суммой денег, которая была на данный момент у потенциальной «уборщицы», ни ее имущественным положением… Он конкретно попытался ее задушить.

Любой здравомыслящий человек усмотрит в ситуации следующее: Сивак, заставив женщину проехать в гаражный тупик и набросивший на ее шею веревку, явно не рассчитывал на случайных свидетелей, которые помешали ему реализовать задуманное. Ведь если бы не эти свидетели, кто знает, чем бы закончилось противостояние. Но следствие продолжает настаивать на версии ограбления…

Пошла череда передач дела из следственного отдела полиции в следственный комитет города и обратно.

Судя по количеству фамилий сменявшихся следователей, дело было «слишком сложным» для наших профессионалов. «Особая сложность расследования по данному уголовному делу обусловлена проведением значительного количества следственных действий и иных процессуальных действий, а также судебных экспертиз, направленных на сбор доказательств виновности Сивака А. Ю.»

Периодически в него вмешивались прокурорские работники.

По мере смены фамилий следователей: Тингайкина, Побеленская, Ждан, Попетин, Чернявский, Круглов, опять Попетин, Беденко, Иванчикова, Кудрин и далее, в деле все большую часть занимает описание когда, кто и кому передал это дело, нежели какие-то конкретные факты.

Наконец дело принимает следователь по ОВД следственного отдела города Петропавловска-Камчатского майор юстиции М. Ким. Из дела волшебным образом исчезают свидетельские показания с подписями, видеозаписи и прочая «ерунда».

В итоге господин Ким постановляет: «Анализируя обстоятельства, при которых Сиваком А. Ю. в отношении Александровой А. И. совершено преступление, следствие приходит к выводу о направленности умысла Сивака А. Ю. на нападение с целью хищения принадлежавшего ей имущества. Об отсутствии у Сивака умысла, направленного на убийство, свидетельствует тот факт, что он при желании убить последнюю, находясь с ней в машине на территории ГСК, имел возможность причинить смерть последней, так как в машине они были одни, а он физически превосходит потерпевшую, однако таких действий не предпринял».

И на основании этого заключения господин Ким постановил: «Уголовное дело в отношении Сивака А. Ю. в части совершения преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30. ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на преступление, убийство из корыстных побуждений, по найму, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом) прекратить в связи с отсутствием в действиях последнего состава указанного преступления».

Поясним причину, по которой, по нашему мнению, Анна Ивановна подверглась нападению. В свое время она приобрела несколько однокомнатных квартир и, отремонтировав их, сдавала в аренду. На эти деньги жила ее семья. Эта информация, благодаря соседскому мальчику, который с завидным постоянством возвращался в места не столь отдаленные, стала достоянием сидельцев «шестерки». Так как нам известно немало ситуаций, когда убивали человека и из-за одной квартиры, то в нашем случае, как, наверное, подумали зоновские деятели, стоило рискнуть.

И действия некоторых следователей, по нашему мнению, вызывают много вопросов.

Сегодня один из них – господин Ким – благополучно адвокатствует в Санкт-Петербурге, наверняка забыв о камчатских буднях следственного комитета.

Дело в итоге все же довел до суда следователь по ОВД следственного отдела по г. Петропавловску-Камчатскому старший лейтенант юстиции М. Захаренко.

Надо заметить, что по делу состоялось не одно судебное заседание. Перечислять все – не хватит газетных площадей. Стоит только упомянуть, что в апреле 2018 года судья Меллер пишет в своем постановлении: «Обратить внимание прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского, начальника УМВД России по Камчатскому краю на неэффективную организацию предварительного расследования следователями СУ УМВД России по Петропавловску-Камчатскому по данному уголовному делу и отсутствие должного контроля за расследованием со стороны руководителя следственного органа УМВД России по Камчатскому краю. Указанным должностным лицам принять меры по недопущению подобного впредь».

4 декабря 2018 года приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Андрей Сивак все же осужден по ч. 2. ст. 162 УК РФ к 10 годам лишения свободы. Однако 105 статья уступила место 162. И дело принимает неожиданный оборот.

6 декабря судья Лычкова извещает Андрея Сивака о том, что, «поскольку в части предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ вы оправданы в связи с отсутствием в деянии состава преступления, в соответствии со статьями (133, 134, 135 и 136) УПК РФ вы имеете право на реабилитацию, т. е. на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. […] Иск о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении вы вправе предъявить в порядке гражданского судопроизводства».

Грех было не воспользоваться такой замечательной возможностью!

И 18 января 2019 года Сивак пишет заявление о взыскании с потерпевшей денежных средств «за моральный ущерб и за то, что я просидел 1 год и 6 месяцев в СИЗО № 1 и прошу привлечь за дачу ложных показаний, за кливиту […]. Общая сумма 25 000 тысяч рублей».

В марте 2019 года Анна Ивановна получает судебное извещение о том, что в производстве городского суда находится гражданское дело по исковому заявлению Сивак А. Ю. о взыскании морального ущерба.

А в начале апреля Андрей Сивак пишет кассационную жалобу, что он «не согласен с судом первой инстанции, так как были нарушены мои права, Конституция Российской Федерации. Суд первой инстанции не взял во внимание, что на видеорегистраторе не видно человека, ссылаясь на то, что голос был моим. Это не является доказательством, что я мог сделать разбойное нападение. […] … явка была выбита сотрудниками оперативного розыска четвертого отдела по просьбе потерпевшей. Следов отпечатков нету моих и борьбы на нападение разбоя не выявлено и предмета оружия не найдено. Видеорегистратор не является доказательством того, что я смог совершить преступление».

Написана жалоба, кстати, двумя разными почерками. Кто же так рьяно заступается за Андрея Сивака?

8 апреля 2019 года судья Гулевская, изучив кассационную жалобу осужденного Сивака А. Ю. о пересмотре приговоров вышеназванных судебных инстанций, постановила передать кассационную жалобу осужденного Сивака А. Ю. о пересмотре приговора городского суда и апелляционного определения краевого суда с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, потому что «… законность и обоснованность судом рецидива преступлений особо опасным и назначение осужденному отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима вызывают сомнение…».

Вряд ли стоит говорить о приписных истинах правового государства, что эффективное предварительное следствие является залогом успешной борьбы с преступностью, и напоминать, что если следователь ошибся, то на скамье подсудимых либо оказывается не тот человек, либо тот человек, но его обвиняют не в том преступлении. Стоит лишь каждому десятому следователю оказаться ленивым, предпочитающим распутыванию преступных замыслов что-то иное, и десятки, а то и сотни невиновных начинают платить бешеные деньги адвокатам, а кто-то из них надевает тюремную робу. А некоторые – виновные – наоборот, выходят сухими из воды. Рушатся семьи, меняются судьбы, люди укрепляются в мысли о том, что в их родной стране нет справедливости. Нет правосудия, нет защиты.

Цена следственной ошибки велика.

Еще, к сожалению, в гражданских и уголовных делах существует очень неприятное явление – фальсификация (предоставление суду, по разным причинам, неверных данных в процессе рассмотрения дела или изъятие, изменение каких-то данных). И жить становится совсем уж неуютно.

А если речь идет не об этом, тогда под сомнение ставится профессионализм наших правоохранителей, что в любом случае не менее тревожный факт.

И где тогда искать правду?

Татьяна СТЕПАНОВА