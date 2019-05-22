СЛЕДСТВИЕ НЕ ВЕЛИ…

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21 Мая 2019

Год назад «Вести» уже писали об этой истории («ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ», «В» от 28.03.2018), когда немолодую женщину пытался лишить жизни вышедший на свободу Андрей Сивак.

Напомним коротко о произошедшем.

Анна Ивановна Александрова (имя изменено – Ред.) по доброте душевной долгое время помогала соседскому мальчику из неблагополучной семьи. Мальчик вырос и стал завсегдатаем камчатских зон. Не отдыха, конечно.

Анна Ивановна носила ему передачи и пыталась наставить на путь истинный. Все было бесполезно. Однажды женщина, уставшая от бесполезной борьбы, сообщила «мальчику», что дальше он пусть живет, как хочет, и что она ему больше не помощница.

На «шестерке» «мальчик» Ваня, видимо, затаивший обиду, сообщил окружающим, что «тетка зажралась, у нее квартиры, машины и полно денег». Когда у сидельцев созрел план поделить «теткино» добро, теперь неважно. Ваня, добрая душа, сообщил телефон «тети». Неизвестно, добровольно или под прессом обстоятельств, но дело было сделано. И за Анной Ивановной стали наблюдать, отслеживая ее передвижения и все происходящее в ее жизни.

В июне 2017 года Анна Ивановна, которой надоело сидеть дома, дала объявление в газету о том, что ищет работу уборщицы. И вряд ли была случайной цепь событий, последовавших за этим, безобидным на первый взгляд, действием. Как уж удалось отследить именно это объявление проживающим за колючей проволокой, вряд ли станет известно.

Буквально на следующий день Анне Ивановне позвонил мужчина и сообщил, что хочет с ней встретиться и переговорить по поводу трудоустройства. Предложил подъехать на базу 9 км.

Уже потом в длительном процессе предварительного следствия Анна Ивановна вспоминает, что ни разу не упомянула о том, что она за рулем, однако мужчина это знал точно, в телефонном разговоре у ее невидимого абонента постоянно «проскакивало»: «Подъедете – перезвоните, вы можете подъехать…»

Когда она подъехала в указанное место, к ней сразу же подошел мужчина, ничуть не усомнившись, – на джипе именно та «малоимущая», которая ищет работу уборщицы, и пояснил, что уборщица требуется в офис, расположенный на повороте около лыжной базы «Лесная», и там находится хозяин.

Пока Анна Ивановна недоумевала, почему встречу нужно было назначать на базе 9 км, и сомневалась, стоит ли продолжать встречу, мужчина (а это был Андрей Сивак) позвонил или сделал вид, что звонит и сообщил ей, что им нужно проехать в район гаражей на Елизовском шоссе, ГСК 110, так как работодатель находится там, и у него не заводится автомобиль, его нужно забрать и подъехать к магазину «Славянский».

Довольно путаное объяснение – не находите?

Анна Ивановна согласилась. Сивак намеревался сесть на заднее сидение, однако там лежали коробки, и ему пришлось сесть впереди. Что, скорее всего, и спасло жизнь женщине.

По пути Анна Ивановна все время смотрела в зеркало заднего вида, старалась, чтобы рядом постоянно находились какие-нибудь автомобили, что-то беспокоило ее в создавшейся ситуации. Сивак четко указывал дорогу, сказав, что как только они подъедут к развилке, нужно повернуть налево.

Анна Ивановна так и сделала, отметив при этом, что все остальные повернули направо. Ее сумка стояла открытой между двумя передними сидениями, так что все, что в ней находилось, было видно ее «попутчику». Ехала она очень медленно, была пристегнута, и если бы целью Сивака была ее сумка, он свободно мог бы схватить добычу, открыть дверь и выпрыгнуть. Она не успела бы даже побежать за крепким мужичком.

Они повернули в ряд гаражей, оканчивающийся тупиком. Анна Ивановна видела, что в этот же ряд за ней едут два автомобиля, Сивак же этого не видел.

Женщина только успела понять, что в руках у Сивака появилась капроновая веревка, как он со словами: «Тихо, с…ка!» – накинул веревку ей на шею. Она чисто автоматически прикрыла горло руками. Потом ей удалось сместить удавку в район рта.

Сивак стал затягивать концы веревки крест-накрест, а женщина стала кричать.

При этом, по словам Анны Ивановны, никаких требований нападавший не предъявлял, денег не требовал. Сумка его абсолютно не интересовала, он явно хотел ее убить.

И вдруг, увидев два автомобиля сзади, он сдернул с шеи женщины веревку и, выскочив из машины, побежал в лесной массив.

В машине остался мобильный телефон нападавшего.

Анна Ивановна говорит: «Мы вызвали полицию. В травмпункте зафиксировали повреждения на руках, а по поводу ссадин на лице, оставшихся после попытки задушить меня, сказали, что требуется судебная экспертиза. Была пятница, экспертизу назначили на вторник. Можете себе представить, сколько прошло времени…»

Из заключения эксперта: «[…] Объективно – припухлость в области межфаланговых суставов третьего и четвертого пальцев правой кисти. В области правого угла рта бледно-багровый неправильной формы овальный поперечный кровоподтек без четких границ и припухлости мягких тканей. Вид повреждения, локализация, форма и размеры указывают на то, что он образовался в результате действия тупого ограниченного предмета в направлении спереди назад относительно оси тела потерпевшей».

Анна Ивановна обратилась в правоохранительные органы с заявлением, естественно, опасаясь за свою жизнь. Надо добавить, что выронившего в машине сотовый телефон Андрея Юрьевича Сивака, пытавшегося задушить женщину, нашли в этот же день.

Следователь ОРПТ ОП № 1 СУ УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому капитан юстиции Тингайкина своим постановлением признала Анну Ивановну потерпевшей, но со слов нападавшего написала, что это было сделано с целью хищения ее имущества на сумму 3 500 рублей. Следователи, особенно не заморачиваясь, квалифицировали действия нападавшего по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Непонятно, почему следствие утверждает, что Сивак напал на Анну Ивановну с целью ограбления. Первый же вопрос, который возникает в связи с этим: с чего это вдруг злодей с целью ограбления напал на женщину, которая дала объявление о том, что ищет работу уборщицы? Второй вопрос: почему следствие решило, что именно 3 500 рублей были целью Сивака, а не, к примеру, автомобиль? Ведь, по словам Анны Александровой, не поинтересовался Сивак ни суммой денег, которая была на данный момент у потенциальной «уборщицы», ни ее имущественным положением… Он конкретно попытался ее задушить.

Любой здравомыслящий человек усмотрит в ситуации следующее: Сивак, заставив женщину проехать в гаражный тупик и набросивший на ее шею веревку, явно не рассчитывал на случайных свидетелей, которые помешали ему реализовать задуманное. Ведь если бы не эти свидетели, кто знает, чем бы закончилось противостояние. Но следствие продолжает настаивать на версии ограбления…

Пошла череда передач дела из следственного отдела полиции в следственный комитет города и обратно.

Судя по количеству фамилий сменявшихся следователей, дело было «слишком сложным» для наших профессионалов. «Особая сложность расследования по данному уголовному делу обусловлена проведением значительного количества следственных действий и иных процессуальных действий, а также судебных экспертиз, направленных на сбор доказательств виновности Сивака А. Ю.»

Периодически в него вмешивались прокурорские работники.

По мере смены фамилий следователей: Тингайкина, Побеленская, Ждан, Попетин, Чернявский, Круглов, опять Попетин, Беденко, Иванчикова, Кудрин и далее, в деле все большую часть занимает описание когда, кто и кому передал это дело, нежели какие-то конкретные факты.

Наконец дело принимает следователь по ОВД следственного отдела города Петропавловска-Камчатского майор юстиции М. Ким. Из дела волшебным образом исчезают свидетельские показания с подписями, видеозаписи и прочая «ерунда».

В итоге господин Ким постановляет: «Анализируя обстоятельства, при которых Сиваком А. Ю. в отношении Александровой А. И. совершено преступление, следствие приходит к выводу о направленности умысла Сивака А. Ю. на нападение с целью хищения принадлежавшего ей имущества. Об отсутствии у Сивака умысла, направленного на убийство, свидетельствует тот факт, что он при желании убить последнюю, находясь с ней в машине на территории ГСК, имел возможность причинить смерть последней, так как в машине они были одни, а он физически превосходит потерпевшую, однако таких действий не предпринял».

И на основании этого заключения господин Ким постановил: «Уголовное дело в отношении Сивака А. Ю. в части совершения преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30. ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на преступление, убийство из корыстных побуждений, по найму, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом) прекратить в связи с отсутствием в действиях последнего состава указанного преступления».

Поясним причину, по которой, по нашему мнению, Анна Ивановна подверглась нападению. В свое время она приобрела несколько однокомнатных квартир и, отремонтировав их, сдавала в аренду. На эти деньги жила ее семья. Эта информация, благодаря соседскому мальчику, который с завидным постоянством возвращался в места не столь отдаленные, стала достоянием сидельцев «шестерки». Так как нам известно немало ситуаций, когда убивали человека и из-за одной квартиры, то в нашем случае, как, наверное, подумали зоновские деятели, стоило рискнуть.

И действия некоторых следователей, по нашему мнению, вызывают много вопросов.

Сегодня один из них – господин Ким – благополучно адвокатствует в Санкт-Петербурге, наверняка забыв о камчатских буднях следственного комитета.

Дело в итоге все же довел до суда следователь по ОВД следственного отдела по г. Петропавловску-Камчатскому старший лейтенант юстиции М. Захаренко.

Надо заметить, что по делу состоялось не одно судебное заседание. Перечислять все – не хватит газетных площадей. Стоит только упомянуть, что в апреле 2018 года судья Меллер пишет в своем постановлении: «Обратить внимание прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского, начальника УМВД России по Камчатскому краю на неэффективную организацию предварительного расследования следователями СУ УМВД России по Петропавловску-Камчатскому по данному уголовному делу и отсутствие должного контроля за расследованием со стороны руководителя следственного органа УМВД России по Камчатскому краю. Указанным должностным лицам принять меры по недопущению подобного впредь».

4 декабря 2018 года приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Андрей Сивак все же осужден по ч. 2. ст. 162 УК РФ к 10 годам лишения свободы. Однако 105 статья уступила место 162. И дело принимает неожиданный оборот.

6 декабря судья Лычкова извещает Андрея Сивака о том, что, «поскольку в части предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ вы оправданы в связи с отсутствием в деянии состава преступления, в соответствии со статьями (133, 134, 135 и 136) УПК РФ вы имеете право на реабилитацию, т. е. на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. […] Иск о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении вы вправе предъявить в порядке гражданского судопроизводства».

Грех было не воспользоваться такой замечательной возможностью!

И 18 января 2019 года Сивак пишет заявление о взыскании с потерпевшей денежных средств «за моральный ущерб и за то, что я просидел 1 год и 6 месяцев в СИЗО № 1 и прошу привлечь за дачу ложных показаний, за кливиту […]. Общая сумма 25 000 тысяч рублей».

В марте 2019 года Анна Ивановна получает судебное извещение о том, что в производстве городского суда находится гражданское дело по исковому заявлению Сивак А. Ю. о взыскании морального ущерба.

А в начале апреля Андрей Сивак пишет кассационную жалобу, что он «не согласен с судом первой инстанции, так как были нарушены мои права, Конституция Российской Федерации. Суд первой инстанции не взял во внимание, что на видеорегистраторе не видно человека, ссылаясь на то, что голос был моим. Это не является доказательством, что я мог сделать разбойное нападение. […] … явка была выбита сотрудниками оперативного розыска четвертого отдела по просьбе потерпевшей. Следов отпечатков нету моих и борьбы на нападение разбоя не выявлено и предмета оружия не найдено. Видеорегистратор не является доказательством того, что я смог совершить преступление».

Написана жалоба, кстати, двумя разными почерками. Кто же так рьяно заступается за Андрея Сивака?

8 апреля 2019 года судья Гулевская, изучив кассационную жалобу осужденного Сивака А. Ю. о пересмотре приговоров вышеназванных судебных инстанций, постановила передать кассационную жалобу осужденного Сивака А. Ю. о пересмотре приговора городского суда и апелляционного определения краевого суда с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, потому что «… законность и обоснованность судом рецидива преступлений особо опасным и назначение осужденному отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима вызывают сомнение…».

Вряд ли стоит говорить о приписных истинах правового государства, что эффективное предварительное следствие является залогом успешной борьбы с преступностью, и напоминать, что если следователь ошибся, то на скамье подсудимых либо оказывается не тот человек, либо тот человек, но его обвиняют не в том преступлении. Стоит лишь каждому десятому следователю оказаться ленивым, предпочитающим распутыванию преступных замыслов что-то иное, и десятки, а то и сотни невиновных начинают платить бешеные деньги адвокатам, а кто-то из них надевает тюремную робу. А некоторые – виновные – наоборот, выходят сухими из воды. Рушатся семьи, меняются судьбы, люди укрепляются в мысли о том, что в их родной стране нет справедливости. Нет правосудия, нет защиты.

Цена следственной ошибки велика.

Еще, к сожалению, в гражданских и уголовных делах существует очень неприятное явление – фальсификация (предоставление суду, по разным причинам, неверных данных в процессе рассмотрения дела или изъятие, изменение каких-то данных). И жить становится совсем уж неуютно.

А если речь идет не об этом, тогда под сомнение ставится профессионализм наших правоохранителей, что в любом случае не менее тревожный факт.

И где тогда искать правду?

Татьяна СТЕПАНОВА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."