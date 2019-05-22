АВАЧИНСКИЙ ВУЛКАН БУДЕТ ИЗВЕРГАТЬСЯ

21 Мая 2019



Любопытный прогноз сделали ученые Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ФГБУН ИВиС ДВО РАН).

Директор института Алексей Озеров рассказал своему пресс-секретарю Оксане Гусевой, что «в ближайшие 25 лет Авачинский вулкан будет извергаться не менее двух раз». Предсказания Алексея Озерова были интерпретированы госпожой Гусевой, после чего появилось больше вопросов, чем ответов (я не говорю уже о стилистической безграмотности). Итак, привожу сообщение дословно:

«Ученые проанализировали потенциальную опасность Авачинского вулкана

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ИВиС ДВО РАН) провели анализ опасных последствий извержений Авачинского вулкана. Об этом сообщил директор ИВиС ДВО РАН Алексей Озеров.

«По заказу администрации Елизовского района специалистами лаборатории динамической вулканологии во главе с Олегом Дирксеном составлен перечень опасных вулканогенных событий при извержении Авачинского вулкана. Такая работа проведена впервые за последние четверть века. Для определения наиболее вероятного сценария будущих событий проанализированы все имеющиеся данные о последствиях извержений, происходивших на протяжении последних 3,5 тысячелетий, и соотнесены с современным состоянием вулкана», – сказал Алексей Озеров.

Он отметил, что, согласно статистическим данным, в ближайшие 25 лет Авачинский вулкан будет извергаться не менее двух раз. При этом наиболее опасными последствиями извержений станут лавовые потоки, пеплопады и грязекаменные потоки (лахары и сели). «Исторические данные показывают, что при извержении Авачинского вулкана лахары (грязевые вулканические потоки) и сели могут двигаться в трех направлениях: по направлению к городу Елизово, в сторону аэропорта и по направлению к Петропавловску-Камчатскому. Максимально опасной территорией является район реки Сухая Елизовская: здесь лахары проходят особенно часто и отличаются большой скоростью и мощностью», – сказал ученый.

Алексей Озеров добавил, что в настоящее время Авачинский вулкан находится в состоянии, грозящем наиболее разрушительными последствиями при извержении. «Кратер Авачинского вулкана сейчас закупорен лавовой пробкой, образовавшейся после извержения 1991 года. Следующее извержение с разрывом этой пробки с большой вероятностью приведет к плотным пеплопадам, в том числе в населенных пунктах, и сходу особенно мощных лахаров», – сказал директор института.

По словам ученого, в наиболее уязвимом положении находятся дачные поселки в Елизовском районе, объекты Газпрома, водозабор, в исключительно уязвимом – наделы участников программы «Дальневосточный гектар» в районе реки Сухая Елизовская. Эти наделы, по его словам, находятся на наиболее вероятном направлении схода мощных лахаров.

«У обитателей дачных поселков, дальневосточных гектаров, работников газовой инфраструктуры и водозаборов в случае схода лахара будет не более получаса для эвакуации. Поэтому необходимо создать систему экстренного оповещения об опасности», – отметил Алексей Озеров».

С первых строк настораживает фраза: «По заказу администрации Елизовского района». По своему опыту знаю, мало что хорошего выходит по заказу администрации этого славного района. Забегая вперед, скажу – так оно и вышло. Поясню, во-первых, такую работу ученые должны исполнять в рамках государственного заказа в интересах Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также исполнительных органов власти.

Топографические карты с нанесенными на них наиболее опасными районами при возможном извержении Авачинского вулкана должны лежать на рабочем столе главы Елизовского района, как телефонный справочник. Если этого не было до сих пор, значит, кто-то из четырех должностных лиц плохо исполняет свои функциональные обязанности.

Таковыми, по моему мнению, являются глава администрации Елизовского муниципального района Роман Василевский, глава Елизовской районной думы Андрей Шергальдин (ему простительно, он, наверное, не отличает топографические карты от игральных), директор института Алексей Озеров и начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игорь Владимирович Михно.

В своем прогнозе ученые делают удивительные, скажу больше, неожиданные выводы: «… что при извержении Авачинского вулкана лахары (грязевые вулканические потоки) и сели могут двигаться в трех направлениях: по направлению к городу Елизово, в сторону аэропорта и по направлению к Петропавловску-Камчатскому». Разве это до сих пор было непонятно?

За некоторыми уточнениями пришлось обратиться к автору пресс-релиза Оксане Гусевой:

Корр.: Елизово занимает большую площадь, какому именно району города будут угрожать лахары и сели?

Оксана Гусева: Я не знаю.

Корр.: А почему вы не уточнили это у директора института?

Оксана Гусева: Я не спичрайтер.

Корр.: Вам известно, что район аэропорта – это тоже часть города Елизова?

Оксана Гусева: Нет, это Елизовский район. (Без комментариев. – Авт.)

Корр.: Какому району Петропавловска-Камчатского будут угрожать грязевые вулканические потоки и сели?

Оксана Гусева: Не знаю. Спросите об этом у директора института или зайдите на наш сайт и посмотрите.

Корр.: Зачем вы тогда составляете пресс-релиз, могли бы просто дать адрес своего сайта?

Оксана Гусева: Что вы от меня хотите услышать?

Корр.: Хотелось бы понять, каким конкретно населенным пунктам угрожают сели и грязевые вулканические потоки? Вы пишете, что пострадают дачные поселки в Елизовском районе, объекты Газпрома и водозабор. В Елизовском районе множество дачных поселков – какие из них? Также в Елизово находятся два водозабора – какой из двух пострадает?

Оксана Гусева: Не знаю. Посмотрите на нашем сайте.

Корр.: Вы пишете: «… что у обитателей дачных поселков, дальневосточных гектаров, работников газовой инфраструктуры и водозаборов в случае схода лахара будет не более получаса для эвакуации. Поэтому необходимо создать систему экстренного оповещения об опасности». Каким образом должна сработать система оповещения на угрожаемых территориях?

Оксана Гусева: Не знаю. Это уже не наша задача.

Корр.: Откуда взялся расчет времени 30 минут?

Оксана Гусева: Спросите об этом у директора.

Меня не удивили ответы госпожи Гусевой. Раньше она работала в пресс-службе Алексея Кузьмицкого под началом своей подруги Гузели Латыповой.

И первая, и последняя не блистали умом, на их лицах трудно было заметить какие либо следы интеллектуального развития.

Мужеподобные дамы с неотесанным гипертрофированным тщеславием и непомерными амбициями были, словно близнецы. Госпожа Гусева за пять лет успела поменять уже третью пресс-службу.

Настораживает другое, что получив подобный «привет» из института, названные в начале статьи должностные лица не поспешили успокоить население, что они принимают меры для предотвращения катастрофических последствий, связанных с извержением Авачинского вулкана. Или хотя бы задать вопросы, которые задает наша газета.

И почему администрация Елизовского района оплачивает те работы, которые институт вулканологии должен делать и так в рамках госзадания?

Как будет происходить оповещение людей, находящихся в опасных районах, когда наступит время «Ч», мы постараемся узнать и рассказать в ближайших номерах «Вестей».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ