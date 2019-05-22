ЗЕЛЕНСКИЙ МАХНУЛ БУЛАВОЙ

21 Мая 2019



Мы говорим Зеленский, подразумеваем – Коломойский

20 мая этого года вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу. В зале Верховной Рады, кроме депутатов, присутствовали члены правительства, иностранные делегации, журналисты, а также почетные гости.

После второго тура президентских выборов прошло ровно 29 дней.

Депутаты Верховной Рады тянули до последнего, чтобы не дать возможности господину Зеленскому распустить их сразу после вступления в должность.

В результате длительных переговоров им показалось, что бывший шоумен доброжелательно кивнул головой и, якобы улыбаясь, сказал «да», мол, Раду распускать не будет.

У всех украинских нардепов, в том числе у бывшего президента Украины Петра Порошенко, отлегло от сердца. Не ведали они, что весельчак Зеленский пошутил. Иначе бы народные избранники дотянули процесс инаугурации до 27 мая.

После этой даты по закону незалежной Верховную Раду распускать нельзя, так как оставалось бы менее полугода до срока выборов депутатов в новую Раду.

После приведения нового президента к присяге, последний произнес тронную речь.

В заключение он сказал те волшебные слова, которых от него уже мало кто ожидал: «Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва».

Но прежде выступающий попросил депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и принять поправки в Избирательный кодекс. Также он попросил освободить от должностей главу Службы безопасности, генерального прокурора и министра обороны. Ох, и ловок самый главный шутник Украины, недаром он называет себя евреем.

Сначала Владимир Зеленский обвиняет Верховную Раду во всех украинских грехах. Затем просит правительство добровольно уйти в отставку, а саму Раду – пойти ему навстречу и принять необходимые, по его мнению, законы. А в конце берет булаву и говорит: «Геть!»

Как вы думаете, депутаты пойдут ему навстречу? Только сейчас они начинают понимать, как господин Зеленский обвел их вокруг пальца.

Если нардепы не примут эти законы, то у новоиспеченного президента Украины появится непобиваемый козырь в руках.

Все политические конкуренты создаваемой Зеленским партии «Слуга народа» автоматически окажутся в худших стартовых условиях, потому что отказались голосовать за антикоррупционные законы. К тому же если правительство, доведшее страну до ручки, добровольно не уйдет в отставку, значит, оно из последних сил цепляется за власть, чтобы злоупотреблять ею.

Теперь тем членам правительства Украины, которые хотят продолжить развиваться в рамках политической карьеры, то бишь пойти на выборы в Верховную Раду, необходимо срочно уходить в отставку. Иначе они рискуют получать ежедневный ушат грязи на свою голову: обвинения в преступной халатности, некомпетентности, коррупции и т. п.

Много ли у них будет шансов победить на выборах после подобной «агитации»?

Таким образом, пока еще гипотетическая, т. е. юридически не существующая, политическая партия «Слуга народа» уже начинает переигрывать своих маститых политических конкурентов.

«Господарь Володимер», будучи человеком, не искушенным в политике, чувствует ее своей кожей. Объявленная им цель – прекратить войну на Донбассе, безусловно, заслуживает осмысления. Пока эмоциональная волна захлестывает нестойкие умы, стойким следует подумать, что для этого он готов сделать?

Зеленский отвечает: «Все!» С этого момента он словно переоблачается в сверкающие одежды одесского конферансье, который на вопрос из зала: «Шо вы нам можете сказать за наше время зря?» – отвечает: «Все!»

Главным условием начала мирного диалога президент Украины выдвигает требование: «Возвращение всех украинских пленных». Правда, президент забыл сказать, с кем он собирается вести переговоры на эту тему.

Также он намерен прекратить огонь. Однако выступающий не говорит, каким образом он готов осуществить задуманное.

И дальше Остапа, что называется, понесло: «Наш следующий вызов – это возвращение потерянных территорий». Честно говоря, так формулировать задачу не совсем корректно, ведь речь идет о том, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля… Надо не рассказывать про стандарты НАТО, а создавать это, создавать эти стандарты».

Скорее всего, решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады устоит. Тогда следующие выборы депутатов в Верховную Раду будут назначены на 14 либо 21 июля этого года.

Программу своей партии побратим олигарха Игоря Коломойского уже обозначил в своей инаугурационной речи.

Антироссийская направленность политики Зеленского останется без существенных изменений, исчезнет лишь яркий русофобский накал. С большой натяжкой ее (политику) можно назвать умеренной по сравнению с той, что была при президенте Порошенко.

Получив послушную Раду, президент Владимир Зеленский постарается расширить свои полномочия. Думаю, у него это получится.

Он начнет чистку рядов коррупционных чиновников, и мы станем свидетелями громких уголовных дел, захватывающих разоблачений, а также изменений внесенных в Конституцию Украины.

Владимир Зеленский – это президент двух сроков.

Залогом тому станет прекращение огня на Донбассе, что случится, полагаю, еще перед внеочередными выборами в Верховную Раду, и в последующем принятии вышеназванных законов. К концу своего второго президентского срока господину Зеленскому могут задать вопрос: «Шо вы сделали за Крым и Донбасс назад?» Уверен, ответ будет тот же: «Все!»

Крым навсегда останется российской территорией. Донбасс приобретет независимость и назад в Украину уже не вернется и в конце концов он воссоединиться с Россией. Надеюсь, господин Зеленский застанет это радостное событие, находясь еще в здравом уме и доброй памяти.

Все!

Вячеслав Скалацкий