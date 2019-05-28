НАГРАДЫ КАМЧАТКИ

28 Мая 2019



В начале мая вступил в силу закон «О наградах Камчатского края» (от 06.05.2019. № 323), которым учреждены виды краевых наград:

1) высший знак отличия Камчатского края «За заслуги перед Камчатским краем»;

2) высшее почетное звание Камчатского края «Почетный житель Камчатского края»;

3) почетные звания Камчатского края:

а) «Знатный рыбак Камчатки»;

б) «Знатный оленевод Камчатки»;

в) «Родительская слава Камчатки»;

4) почетные знаки Камчатского края:

а) «За доблестный труд в Камчатском крае»;

б) «За безупречную службу в Камчатском крае»;

в) «За заслуги в наставничестве»;

г) «За верность Камчатке»;

д) «Надежда Камчатки»;

е) «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края»;

5) почетные грамоты:

а) почетная грамота Законодательного Собрания Камчатского края;

б) почетная грамота Правительства Камчатского края;

6) почетные дипломы:

а) почетный диплом Законодательного Собрания Камчатского края;

б) почетный диплом Правительства Камчатского края;

7) государственные премии Камчатского края;

8) ценные подарки:

а) ценный подарок Губернатора Камчатского края;

б) ценный подарок Законодательного Собрания Камчатского края.

Высшим знаком отличия Камчатского края «За заслуги перед Камчатским краем» награждаются граждане за их личные особо значимые заслуги и выдающиеся достижения в развитии государственного строительства и местного самоуправления, в производственной, социальной, научной, культурной, общественной, благотворительной и иной социально значимой деятельности, способствующие устойчивому социально-экономическому развитию Камчатского края, росту уровня жизни его населения, повышению престижа и формированию позитивного имиджа Камчатского края за его пределами, а также за совершение подвига, проявленные мужество и отвагу.

Гражданам вручаются нагрудный знак и удостоверение к нему, описание которых утверждается постановлением Губернатора Камчатского края.

Высшее почетное звание Камчатского края «Почетный житель Камчатского края» присваивается гражданам, постоянно проживающим на территории Камчатского края, имеющим заслуженный авторитет и известность среди жителей Камчатского края, за их личные особо значимые заслуги и выдающиеся достижения в социальной, научной, культурной, общественной, благотворительной и иной социально значимой деятельности, в защите прав и свобод человека и гражданина, укреплении мира и согласия в обществе.

Почетным знаком Камчатского края «За доблестный труд в Камчатском крае» награждаются граждане, имеющие стаж работы не менее 20 лет (из них в Камчатском крае не менее 15 лет), за их высокое профессиональное мастерство и добросовестную, эффективную трудовую деятельность.

Почетным знаком Камчатского края «За безупречную службу в Камчатском крае» награждаются граждане из числа лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, муниципальные должности в Камчатском крае, должности государственной гражданской службы Камчатского края, муниципальной службы в Камчатском крае, прослужившие не менее 20 лет, за их высокий профессионализм и добросовестную, эффективную служебную деятельность.

Почетным знаком Камчатского края «За верность Камчатке» награждаются граждане, проработавшие в Камчатском крае не менее 35 лет, за их личные особые заслуги и достижения в производственной, социальной, научной, культурной, общественной, благотворительной и иной социально значимой деятельности, способствующие экономическому и социальному развитию Камчатского края, укреплению нравственных ценностей, сохранению исторического, культурного, природного достояния Камчатского края, местных традиций, популяризации Камчатского края за его пределами.

Законом предусматривается предоставление единовременной денежной выплаты награжденным краевыми наградами в 2019 году (см. таблицу).

Краевая награда Размер единовременной выплаты, тыс. рублей Количество получателей в год Итого, тыс. рублей в год Высший знак отличия Камчатского края «За заслуги перед Камчатским краем» 300,0 1 чел. 300,0 Высшее почетное звание Камчатского края «Почетный житель Камчатского края» 300,0 1 чел. 300,0 Почетное звание Камчатского края «Знатный рыбак Камчатки» 25,0 2 чел. 50,0 Почетное звание Камчатского края «Знатный оленевод Камчатки» 25,0 1 чел. 25,0 Почетное звание Камчатского края «Родительская слава Камчатки» 300,0 5 семей 1 500,0 Почетный знак Камчатского края «За доблестный труд в Камчатском крае» 30,0 5 чел. 150,0 Почетный знак Камчатского края «За безупречную службу в Камчатском крае» 25,0 3 чел. 75,0 Почетный знак Камчатского края «За заслуги в наставничестве» 15,0 3 чел. 45,0 Почетный знак Камчатского края «За верность Камчатке» 15,0 3 чел. 45,0 Почетный знак Камчатского края «Надежда Камчатки» 15,0 3 чел. 45,0 Почетный знак Камчатского края «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма Камчатского края» 25,0 1 чел. 25,0 Государственные премии Камчатского края 50,0 10 премий 500,0

Также в связи с вступлением в силу закона Камчатского края «О наградах Камчатского края» изменены условия и порядок награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края.

При подаче в Законодательное Собрание Камчатского края документов для награждения Почетной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края необходимо учитывать следующее:

Почетной грамотой награждаются граждане, заслуги и достижения которых ранее были отмечены наградами (поощрениями) федеральных государственных органов, государственных органов Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и (или) неоднократно отмечены поощрениями организаций. Указанное условие не применяется в отношении граждан, награждаемых за проявленные мужество и отвагу.

Почетной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края награждаются коллективы организаций, заслуги и достижения которых ранее были отмечены наградами (поощрениями) федеральных государственных органов, государственных органов Камчатского края и (или) органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

Перечень документов, необходимый для обращения в Законодательное Собрание Камчатского края о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания:

– ходатайство по форме;

– выписка из протокола собрания работников организации (в случае инициирования ходатайства о награждении коллективом, организацией);

– копия трудовой книжки, а также документы подтверждающие факты его награждения федеральными государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и (или) неоднократного поощрения организацией.

Соб. инф.