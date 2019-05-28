ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ

28 Мая 2019



На прошедшей неделе в редакцию позвонили жители улицы Вилюйской, а следом и жители Ботанического переулка. Они жаловались на возросшее количество бродячих собак возле их домов.

Вот эти звонки и повели нас по адресам организаций, которые обязаны что-то предпринимать по этому поводу.

Выяснилось, что проблемой бродячих «Шариков» занимается городское управление благоустройства. Начальник отдела санитарного контроля (сократим длинное название отдела) Юлия Лопатина рассказала, что в октябре 2017 года в Петропавловске-Камчатском открылся пункт временного содержания безнадзорных животных.

В пункте 44 двухместных вольера. Таким образом, одновременно в нем могут содержаться до 88 собак. На территории также находится два модуля – бытовой и ветеринарный. «Гостями» временного «приемника» становятся собаки, отловленные в черте Петропавловска по заявкам граждан.

«Попавшая в пункт собака проходит ветеринарный контроль и получает необходимый уход. Затем она стерилизуется, чипируется и отпускается в естественную среду обитания, либо к тем горожанам, кто хочет завести домашнего питомца. Время пребывания в пункте передержки не может превышать 30 дней», – сказали в управлении благоустройства.

Пункт временного содержания безнадзорных животных располагается перед поворотом на поселок Тундровый. Справки по телефону: 46-03-93.

«Работа пункта временного содержания безнадзорных животных сделает более безопасными городские улицы для детей и взрослых. Кроме того, временный пункт поможет животным, в силу разных причин оказавшихся на улице, найти себе хозяев»,– отметил тогда глава города Виталий Иваненко.

И мы решили взглянуть, как временный пункт помогает находящимся там собачкам.

Одинокий работник пункта, увидев удостоверение корреспондента «Вестей», тут же позвонил кому-то по телефону, сообщил, что фотографировать собак можно только с разрешения управления благоустройства. Прямо секретный военный объект, а не пункт содержания животных.

(На всякий случай напоминаем, что существует Федеральный закон № 212-ФЗ, в соответствии с которым граждане Российской Федерации вправе участвовать в осуществлении общественного контроля. Под общественным контролем в законе понимается деятельность, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия).

Еще один сотрудник в это время чистил «номера» собачьей гостиницы. Правда, в «номерах» было не по две собаки, а три-четыре.

Сделать фотографии холодильника и кладовой нам не позволили. Сообщили только краткую информацию, что еда у собак есть, а по воскресеньям приходят волонтеры, чтобы погулять с собаками. (Мы приехали в пятницу. – Ред.)

В воскресенье наш фотограф Сергей посетил этот пункт еще раз.

Трое волонтеров прогуливали трех собак. Одна бегала без поводка самостоятельно. Остальные ждали своей очереди.

Собаке для полного счастья нужна прогулка 45 (или хотя бы 30) минут. Более ста животных, которые находятся сейчас в приюте, вряд ли успели прогуляться с помощью трех волонтеров в минувшее воскресенье. И это большая проблема для приюта.

Грустное зрелище оказалось не самым страшным в этой истории.

Поговорив с волонтерами, получив номера телефонов людей, которым небезразлична судьба брошенных собак, выясняем совершенно жуткие подробности из жизни обитателей этой собачьей «гостиницы» в недалеком прошлом.

Отлов, учет, транспортировка и содержание безнадзорных животных – все это сегодня делают ООО и ИП по контрактам.

Городское МКУ «Благоустройство» занимается только организацией всех этих процедур. Четвероногие потеряшки и бродяги проходят клинический осмотр и отправляются в пункты временного содержания, где могут находиться только 30 дней. После стерилизации и чипирования собак выпускают туда, где они находились до отлова. А что с ними происходит далее? Становится ли более спокойной собака после стерилизации?

Хорошо, если найдется кто-то, кто захочет забрать ее из приюта. Однако таких желающих очень немного. А через какое-то время сюда подвозят очередную партию бездомных.

На сегодняшний день отловом бродячих собак по контракту, заключенному с МКУ «Благоустройство», занимается елизовский индивидуальный предприниматель Галина Михайловна Беляк. Вообще-то странное занятие для женщины, но, видимо, «деньги не пахнут». Само собой разумеется, что женщина не сама «охотится» по ночам на бездомных животных. По словам волонтеров, эту работу Галина Михайловна предложила некоему Олегу Морозову.

Имеет ли к Галине Михайловне опубликованная на сайте камчатского информационного агентства информация о том, что «… 6 февраля, женщина заявила в полицию, что в бесхозном металлическом гараже на улице Гришечко в городе Елизово найдены мертвые животные в мешках. По данному факту проведена проверка. Оказалось, что трупы складировали сотрудники лицензированной организации, которые занимались отловом животных на этой территории. Они пояснили, что не успели вывезти собак для уничтожения…» – нам пока выяснить не удалось.

Однако на одном из совещаний Виталий Иваненко (по словам одного из участников совещания) задал вопрос представителю госпожи Беляк: «Какой процент отловленных собак помещается в пункт временного содержания?» Ответ поверг в шок всех присутствующих: «Где-то процентов 10… Остальные, понимаете, передозировка лекарств и прочее…»

Постоянно упоминалось в рассказах волонтеров имя – Елена Злотник. Елена Григорьевна сегодня является генеральным директором ООО «Шелтер», в учредителях которого состоят Ирина и Николай Каминские. И волонтеры опасаются, что эта организация вновь выйдет на торги за тендер.

Поясню почему.

19 июня 2018 года тендер на содержание безнадзорных животных выиграл именно Николай Каминский, подавший заявку в качестве индивидуального предпринимателя. В свое распоряжение по контракту на содержание, ветеринарное обслуживание и т. д. он получил 1 459 882 рубля.

Однако волонтеры рассказывают, что сам господин Каминский, кроме как выиграть тендер, никакой работы не проводил. Всю работу по обеспечению деятельности пункта выполняли Ирина Каминская, Елена Злотник и Олег Морозов.

В течение времени действия контракта, по словам волонтеров, их вообще не допускали к собакам. Животные содержались голодными в нечищеных вольерах.

В редакции «Вестей» имеется видеозапись, вызывающая, по меньшей мере, крайнее возмущение.

Нашим глазам предстала жуткая картина поедания одной собакой другой. Объяснения, что это просто суперагрессивная собака, не могут быть правдой. Вы где-нибудь видели, чтобы собаки после драки ели друг друга?! Тем более что этот поедатель и сам еле держался на ногах от истощения.

По словам одной из волонтеров, забравшей этого «каннибала», собака вполне адекватная, не агрессивная. А труп другой собаки животное начало поедать уже на второй день после ее гибели от голода.

Лежит ли ответственность за такую «работу» на исполнителе, заключившем контракт на услуги?

«Естественно, подрядчик, получив муниципальный заказ, взял на себя определенные обязательства, которые обязан выполнять. Если необходимо – дополнительно набирать сотрудников, активно работать с волонтерскими организациями, тем более что они сами изъявляют желание помогать», – заявил после проверки деятельности пункта глава города.

Бродячих псов негласно, но планомерно уничтожают коммунальные службы. Под санитарную отчистку выделяются не ахти какие, но деньги. Волонтеры говорят, что в городе за одно убитое животное платят 2 200 рублей, в Елизове, по их же информации – 4 000 рублей.

Уничтожение собак – это бизнес, который происходит по ночам, чтобы не потревожить видом хладнокровного убийства случайного впечатлительного человека. Как правило, обычный человек против такого исхода. Однако и он будет против лишь до того момента, пока сам или его ребенок не попадет на клыки собачей стаи.

Есть в городе и большая группа людей, которая считает, что собак уничтожать неправильно, нужны гуманные методы. Нужно гуманное сведение до минимума популяции бездомных животных. К примеру, приюты, стерилизация. Однако приюты – это дорого, спонсоров, готовых взвалить и нести на себе финансовую ношу по откорму таких животных, нет. А если учесть, что средняя продолжительность жизни собаки 12–14 лет…

И что же делать?

А ведь каждую осень город и окрестности заполоняют еще и брошенные дачные псы. Они живут под домами, роют лежки в теплотрассах, стараются поселиться там, где больше детей, под школами. Дети, особенно младшеклассники – существа сердобольные, всегда кинут кусок хлеба...

Один из кинологов поясняет: «Типовая бродячая собака – дворняга, имеет средний, скорее мелкий размер, непонятный окрас и интеллект, определенно превышающий средний интеллект домашней собаки. Последний позволяет бродячим псам выживать в сложных городских условиях и учиться, наблюдая за человеком, вплоть до того, чтобы переходить дорогу строго на зеленый свет светофора.

Бродячий пес – плод длительного отбора, приспособления собак к условиям существования в городе именно в качестве бродячего животного. Повышенный интеллект – следствие того, что выживали наиболее хитрые и сообразительные псы.

А типичный брошенный дачный пес отличается крупным размером, агрессивным характером (их кормили и натаскивали для охраны дачи, отпугивания людей). Он совершенно не приспособлен к самостоятельной жизни. Шанс пережить зиму у таких собак минимальный, спасают их только наши щедрые открытые помойки. Сильный, здоровый, откормленный за лето пес полубойцовской породы имеет неплохие шансы стать предводителем стаи. И тогда держитесь, прохожие и дети! Через несколько поколений, конечно, потомки брошенной собаки имеют шанс превратиться в настоящую боязливую городскую собаку. Но в первом поколении это животные, от которых можно ожидать чего угодно».

И людям неспокойно, и судьба брошенных собак незавидна: самостоятельно выжить на улице они не могут, большинство из них погибает под колесами автомобилей, от холода и голода, а также от людской жесткости.

Брошенной собаке повезет, если она попадет в хороший (ключевое слово «хороший») приют, где волонтеры смогут грамотно о ней позаботиться, или найдет новых заботливых хозяев. В противном случае, увы, судьба ее незавидна – скитания, которые заканчиваются весьма печально, или жизнь взаперти.

Еще ей повезет, если в это время в приюте не будет работать кто-нибудь вроде Елены Злотник.

По версии газеты, сегодня Елена Григорьевна руководит приютом для животных на Курильской, 2, «Теремок» и собирается получить контракт на «обслуживание» пункта временного содержания бездомных животных. Тендер будет объявлен в начале июля. Надеемся, что управление благоустройства найдет для этой работы иную кандидатура.

Борьба с бездомными животными – процесс, несомненно, требующий комплексных мер. Уничтожение помоек, ужесточение законодательства для собаководов, штрафы сердобольным подкармливающим собак гражданам. Наверное, можно говорить и о чипизации имеющихся у людей собак (чтобы, если поймать такую собаку на улице, проверить по чипу, кому она принадлежала, обложить хозяина таким штрафом, чтобы он машину продал, чтобы расплатиться). Но все это из области фантазий.

От чипированных собак не родятся чипированные щенки, которых сначала берут в дом, чтобы потом выгнать их на улицу.

По нашему мнению, есть во всей этой ситуации явные нарушения п. 2. ст. 17 закона «Об ответственном обращении с животными» (осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое обращение).

В соответствии с законом обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности:

– отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания;

– ответственность человека за судьбу животного.

За нарушение требований настоящего Федерального закона владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По жалобам волонтеров прокуратурой города была проведена проверка деятельности предпринимателя Каминского. По информации, полученной газетой, предпринимателю был выписан штраф в размере 400 000 рублей.

Его бы посадить на поводок…

Татьяна СТЕПАНОВА