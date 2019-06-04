СЕНАТОР ВАЛЕРИЙ ПОНОМАРЕВ: «ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ»

04 Июня 2019



30 мая этого года впервые на Камчатке выпускники - золотые медалисты трех общеобразовательных школ Петропавловска-Камчатского вместе с родителями были поощрены экскурсией в Долину гейзеров.

Организовал и оплатил эту поездку член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валерий Андреевич Пономарев.

Кроме того, камчатский сенатор ежегодно на протяжении последних десяти лет финансирует морские прогулки выпускников общеобразовательных школ своего избирательного округа к памятнику природы – скалам Три брата.

Мне удалось взять интервью у Валерия Андреевича Пономарева и расспросить его о дальнейших планах работы в своем избирательном округе № 5.

Корр.: Валерий Андреевич, на Камчатке вы проводите много благотворительных акций. Значительное количество из них касаются подрастающего поколения. С чем это связано?

Валерий Пономарев: Есть такая широко известная пословица: что посеешь, то и пожнешь. Скажу банальное: дети – будущее нашей страны. Что мы в них вложим, то из них и вырастет. Поэтому я стараюсь помочь им стать физически крепкими, здоровыми и интеллектуально развитыми гражданами нашей страны.

Корр.: Что лично вы делаете для этого?

Валерий Пономарев: Боюсь, что у вас не хватит места в газете для описания всех мероприятий, проводимых под моим руководством. Остановлюсь лишь на основных. На протяжении многих лет я финансировал и с помощью своих помощников организовывал мероприятия, связанные с развитием единоборств в Камчатском крае. Было закуплено 17 татами, более 70 комплектов спортивной формы для детей из малоимущих семей, а также закуплены специальные комплекты кимоно для участия наших спортсменов в международных соревнованиях. Более того, в десятках школ города проводились уроки самозащиты для детей со средними и ниже физическими кондициями. Мною оплачивалась и работа тренеров в школах.

Корр.: Почему вы решили финансировать спортивное направление, связанное с единоборствами?

Валерий Пономарев: Я убежден, что именно это направление является самым доступным видом спорта, не требующим дорогостоящей экипировки, а эффект от занятий единоборствами огромный. Нам удалось в несколько раз увеличить количество детей, посещающих секции единоборств, а значит, увести их с улиц и привить вкус к занятию спортом и здоровому образу жизни.

Корр.: Но это не единственный вид спорта, который вы поддерживаете?

Валерий Пономарев: Разумеется. Я несколько лет сотрудничал с Камчатским отделением общественно-физкультурной организации «Юность России». В свое время Москва закрыла многие отделения «Юности России» в российских регионах. Поэтому я принял решение взять на свое содержание эту организацию, которая проводит огромную спортивную работу среди молодежи. Сейчас я передал эстафету по сотрудничеству с Камчатским отделением «Юность России» своему единомышленнику депутату Законодательного собрания Камчатского края Евгению Новоселову. Насколько я знаю, он успешно справляется с этой работой.

Корр.: Скажите, чем вызвано ваше стремление показать достопримечательные места Камчатки выпускникам школ?

Валерий Пономарев: Во-первых, я финансирую поездки не только выпускников школ. Например, морские прогулки к скалам Три брата получают возможность совершить и воспитатели детских садов, и учителя средних школ моего избирательного округа № 5. Морская прогулка на судне к скалам Три брата стоит достаточно дорого, и не каждый родитель имеет возможность потратить деньги на мероприятие подобного рода. Это же касается и педагогических работников школ и детских садов.

Корр.: Что говорить тогда об экскурсии в Долину гейзеров?

Валерий Пономарев: К сожалению, она недоступна большинству камчатцев из-за высокой стоимости билетов на вертолет. Во-вторых, убежден, что любовь к Отечеству начинается с любви к своей малой родине. Если ребенок не научится любить то место, где живет, то вряд ли у него получится полюбить Родину в целом. Чтобы понять красоту Камчатки, ее нужно видеть, и тогда эта красота отзовется в сердце ребенка, делая его жизнь интереснее, богаче и ярче. Невозможно стать патриотом Отечества, если ты не стал патриотом того места, где живешь.

Корр.: Знаю, что вместе с выпускниками-медалистами в Долину гейзеров летали их родители, которым вы тоже оплатили поездку. Но пока еще неизвестно, получат ли эти выпускники золотую медаль, ведь все будет зависеть от того, как они сдадут ЕГЭ. Почему все-таки вы решили не дожидаться результатов ЕГЭ?

Валерий Пономарев: Я считаю, что ЕГЭ в нынешнем виде это во многом лотерея. Если ребенок учился в школе на «отлично», по результатам своего труда был представлен к награждению золотой медалью, то он заслужил поощрения и поддержку, независимо от того, как сдаст ЕГЭ. Отдельной благодарности заслуживают и его родители. Во многом благодаря их усилиям ребенок достиг отличных результатов. Поэтому я решил сделать подарок как выпускникам, так и их родителям, не дожидаясь, как я уже сказал, результатов ЕГЭ.

Корр.: Вы планируете ежегодно делать такой подарок медалистам и их родителям?

Валерий Пономарев: Да. У меня как сенатора от Камчатки такое мероприятие намечено в плане работы на следующий год.

Корр.: Уточните, на золотых медалистов каких школ распространяется столь роскошный подарок?

Валерий Пономарев: На выпускников средних образовательных школ № 33, 30, 7 и лицея № 21, находящихся на территории моего избирательного округа, а также на границе с ним.

Корр.: Валерий Андреевич, расскажите в работе каких еще проектов, связанных с воспитанием подрастающего поколения, вы участвуете?

Валерий Пономарев: Я шефствую над юнармейским отрядом средней общеобразовательной школы № 7 (Повезло отряду. – Авт.). Мы тесно взаимодействуем с директором школы Гилязовой Ириной Александровной. Также я оказываю финансовую помощь Камчатскому региональному штабу «Юнармии». Мои помощники активно сотрудничают с руководителем штаба Константином Николаевичем Третьяковым.

Корр.: Валерий Андреевич, скоро начнутся выпускные вечера. Уверен, что вы подготовили какой-нибудь неожиданный подарок для выпускников и их родителей.

Валерий Пономарев: Да, конечно, но чтобы подарок был неожиданным, нужно оставить его в тайне. Могу только сказать – он будет ярким и зрелищным.

Корр.: А можно назвать дату, когда это случится?

Валерий Пономарев: Дату назову – 28 июня, разумеется, этого года.

Корр.: А время?

Валерий Пономарев: После захода солнца. Больше подсказок не будет.

Корр.: Заинтриговали, Валерий Андреевич. Теперь все будут ждать 28 июня. Спасибо за беседу.

Вячеслав Скалацкий