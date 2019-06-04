ПОЧТУ ГРАБЯТ ПОЧТАЛЬОНЫ

04 Июня 2019



Эпидемия воровства в отделениях связи докатилась до Камчатки

В ближайшее время перед судом предстанет 51-летняя сотрудница петропавловского почтового отделения № 9, что на улице Академика Курчатова, 45. По версии следствия, женщина, сговорившись со своей непосредственной начальницей, облапошила пенсионеров микрорайона Горизонт-Север камчатской столицы почти на два с половиной миллиона рублей. Директор отделения связи, впрочем, пока ушла в глухую защиту и полностью отрицает вину. Вероятно, по итогам расследования, которое в отношении высокопоставленной почтовой дамы пока продолжается, «несознательность» ей зачтется.

Непосредственную исполнительницу хищения, которая, кстати, сама уже вступила в предпенсионный возраст, тем временем обвиняют по четвертой части статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение и растрата по предварительному сговору в особо крупном размере) и первой части статьи 327 Уголовного кодекса РФ (подделка официального документа в целях его использования). За все по совокупности ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Имена двух наших почтовых землячек, ставших героинями криминальной хроники, краевое следственное управление в своих интересах не разглашает. Мы же со своей стороны можем предположить, что сотрудницы почтового ведомства взяли на вооружение способ воровства, изобретенный почтальоном каргатского районного отделения новосибирского филиала «Почты России» Ириной Троцкой. Правда, эта дама в своих запросах была скромнее и присвоила по точно такой же схеме в августе 2016 года всего лишь около 50 тысяч рублей. Поэтому и наказание ей суд вынес довольно мягкое: 320 часов обязательных работ (убирала снег зимой, расчищала дорогу к почтовому отделению).

Возможно, коллеги гражданки Троцкой из девятого почтового отделения Петропавловска, ознакомившись с ее приговором, решили, что два с половиной миллиона – это достойная плата за 320 часов общественно полезного труда (около 7 800 рублей в час) и приступили к своему уголовно наказуемому деянию. Получая в кассе отделения деньги на выплату малоимущим пособий и компенсаций, почтальонша попросту подделывала в ведомостях подписи получателей, а деньги брала себе.

Казалось бы, такой бесхитростный обман должен был вскрыться буквально в считанные дни. Но не все так просто. Если клиент обращался на почту за своими уже украденными деньгами, он получал свою выплату как ни в чем не бывало за счет других получателей, которым также были положены социальные пособия, но чуть позднее в том же месяце. Тем, кто был в очереди в последних рядах, социальных денег уже не доставалось, но выход обвиняемая почтальонша нашла и тут. Во избежание шумного скандала деньги припозднившимся пенсионерам выдавались из собственных средств почты. Так продолжалось десять месяцев: с декабря 2017 по сентябрь 2018 года.

Именно последнее обстоятельство и заставило следователей усомниться в том, что начальница почтового отделения на улице Академика Курчатова ничего не знала о происходящем. Если мимо нее из кассы отделения проплыли в неизвестном направлении два с половиной миллиона, то руководитель либо почти год пребывала в блаженной нирване, либо, что гораздо более вероятно, получала от своей подчиненной «премиальные» за умение вовремя отвернуться.

«51-летняя почтальон в содеянном призналась и раскаялась, заключив со следствием соглашение о сотрудничестве, – сообщила «Вестям» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова. – В то же время ее соучастница, начальник почтового отделения, несмотря на собранную следствием доказательственную базу, вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, пояснив, что данного преступления не совершала. Тем не менее с целью обеспечения гражданского иска в жилище обеих женщин проведены обыски и на их имущество наложен арест».

В ходе расследования в качестве свидетелей были допрошены около полусотни пенсионеров, изъята документация отделения и проведена сложная судебно-бухгалтерская экспертиза. После возбуждения уголовного дела управлением Федеральной почтовой связи Камчатского края (оно же – филиал ФГУП «Почта России») пострадавшим в той или иной степени гражданам уже выплачены компенсации на сумму более 970 тысяч рублей. Таким образом, пенсионеры так или иначе свои деньги получили в полном объеме, а единственным потерпевшим в процессе официально считается сама «Почта России», поскольку, в конечном счете, ущерб был причинен именно ей.

Такая принципиальность, к слову, это что-то новое в истории камчатского управления почтовой связи. В этой связи вспоминается история бывшего руководителя камчатского филиала ФГУП «Почта России» Владимира Чечикова. Именем Российской Федерации 18 ноября 2011 года он был признан виновным в мошенничестве, а также в подделке документов. Ему инкриминировались два эпизода. Во-первых, Чечиков фиктивно принял на работу своего советника и ежемесячно получал за «мертвую душу» жалованье по зарплатной банковской карте. Во-вторых, незаконно получал компенсацию за аренду жилья. Приговорили Чечикова к четырем годам колонии общего режима, но кассационная инстанция уменьшила срок на два месяца.

Казалось бы, человек, объегоривший свое предприятие и официально признанный судом жуликом и вором, получил по заслугам. Если бы не одна загвоздка: «Почта России», которой был нанесен только доказанный ущерб на сумму около двух миллионов рублей, категорически отказалась в ходе процесса признать себя потерпевшей стороной. Более того, федеральное госпредприятие активно настаивало на прекращении уголовного преследования Чечикова. Дескать, должности «мертвых душ» были согласованы, работа выполнена, а сумма компенсации за жилье установлена руководством. Подсудимый вину также не признал.

В июле 2013 года мошенник Чечиков условно-досрочно вышел на свободу. Кто только не просил за него! От ассоциации страйкбола до православной епархии. Когда суд рассматривал ходатайство об УДО, Чечиков и впрямь предстал едва ли не святым. «Твердо стал на путь исправления, имеет несколько поощрений и ни одного взыскания, соблюдает правила пожарной безопасности, в азартные игры не играет, жаргоном не владеет, воровские традиции не поддерживает, посещает библиотеку, выучился на слесаря-сантехника и электромонтера», – это лишь малая часть характеристики, представленной служителям Фемиды из колонии, где фигурант отбывал срок.

У дверей зала суда освобожденного узника радостно встречали и горячо приветствовали около десятка сотрудников и сотрудниц камчатской почты. Сам он был вызван в Москву и немедленно назначен на высокий пост в ревизионной комиссии ФГУП «Почта России». Видимо, для того, чтобы со знанием дела разоблачать тех, кто ворует. А воруют в «Почте России», надо сказать, с размахом. Вот хроника только последних месяцев.

В Ижевске сотрудник «Почты России» похитил почти два миллиона рублей. Он воспользовался тем, что двое его коллег оставили без присмотра полученные в главной кассе почтамта инкассаторские сумки, подхватил одну из них и ушел в подсобное помещение. В сумке находилось 1,8 миллиона рублей. Эти деньги предназначались для выплаты пенсий в одном из почтовых отделений Ижевска. В подсобке мужчина отсчитал 100 тысяч для оплаты очередного платежа по кредиту, а сумку с оставшимися деньгами спрятал в вентиляционную шахту. Сотрудники полиции нашли «заначку» в этот же день. Установлено, что на момент совершения преступления обвиняемый имел несколько непогашенных кредитов, сумма платежей по которым превышала его ежемесячный заработок.

В Зеленодольском районе Татарстана осудили 35-летнего сотрудника «Почты России», который при перевозке грузов похитил мешок с полутора миллионами рублей. Мужчина спрятал мешок в туалете почтового отделения, а позже зарыл его в лесу. Пересчитывая деньги, простодушный зеленодольский почтовик обнаружил, что украл, как сказано в приговоре, «намного большую сумму, чем планировал». В итоге, перепугавшись, он сдался полиции и вернул остаток похищенного работодателю.

Руководитель участка хозяйственного обслуживания филиала «Почты России» в Адыгее стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, он трудоустроил своих знакомых, получая за них зарплату. Уже установлено, что таким образом он похищал деньги почти три года. Общий ущерб превысил 750 тысяч рублей.

В Дагестане сотрудники соцзащиты и «Почты России» похитили 10,5 миллиона рублей примерно таким же способом, как и наши землячки с улицы Академика Курчатова. Но суровые кавказские почтальоны оказались еще более изобретательными. Они включали в ведомости не только реальных получателей социальных денег, а еще и вымышленных пенсионеров. Расписывались за «мертвые души», которых набралось более шестисот, самостоятельно.

В этом далеко не полном «черном списке» находятся трое работников сортировочного центра в московском районе Чертаново, промышлявшие банальным воровством дорогих сотовых телефонов из посылок. Они воровали гаджеты в таких количествах, что для хранения награбленного им пришлось арендовать отдельный склад.

Добросовестные и квалифицированные специалисты не готовы продавать свой труд «Почте России» за то жалованье (зарплатой это сложно назвать), что предлагает почтовое ведомство. Осенью прошлого года волна недовольства почтовых работников докатилась и до Камчатки. Рядовые сотрудники сортировочного центра в Елизово объявили итальянскую забастовку. Они выходили на работу и сортировали отправления, но каждый из них строго по инструкции обрабатывал ровно столько посылок, сколько положено, и не больше. Причина – изменение условий оплаты труда. Или, говоря по-другому, крайняя скупость почтового начальства.

С первого сентября 2018 года работников перевели на оклад, вне зависимости от объема выполненной работы. Раньше зарплата была сдельной, и сотрудники перевыполняли ежедневную норму в два с половиной, а то и в три раза, получая соответствующие выработке суммы. По новым правилам работники «Почты России» демонстративно ограничивались выполнением плана, а жители полуострова жаловались, что не могут неделями получить свои посылки.

«Наша Миссия (именно так, с заглавной буквы. – Ред.) – объединять людей, – говорится на первой странице официального интернет-сайта ФГУП «Почта России». Мы сохраняем экономическую и политическую целостность России и способствуем ее интеграции в мировое сообщество. Мы создаем качественные рабочие места и стремимся реализовать потенциал каждого из наших сотрудников».

Однако отдельные сотрудники, очумев от нищеты, тем временем тащат что могут. А какого другого потенциала вы хотели за такую зарплату?

Дмитрий ЧЕРНОВ