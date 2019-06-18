Журналист Голунов на свободе

18 Июня 2019



Слава богу, руководству МВД Российской Федерации в лице министра внутренних дел Владимира Колокольцева хватило политической воли заявить 11 июня этого года, что дело против журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Напомню, что 6 июня Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в московском регионе. При досмотре у него в рюкзаке нашли пять свертков с наркотиком мефедроном, а также наркотики были обнаружены у него дома. Корреспондент «Медузы» утверждал, что наркотики ему подбросили.

По делу Голунова своих должностей лишились руководитель Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по г. Москве генерал-майор Юрий Девяткин и начальник Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ г. Москвы генерал-майор Андрей Пучков.

Иван Голунов сделал несколько публикаций о похоронном бизнесе в Москве и за ее пределами. Не буду пересказывать материалы, которые я прочитал, они находятся в открытом доступе, и при желании каждый может с ними ознакомиться либо на портале радио «Эхо Москвы», либо на портале интернет-издания «Медуза».

Эти значительные по объему статьи изобилуют огромным количеством фактуры, что говорит о добросовестной работе автора. Правда, читать их скучно.

Откровенно говоря, материалы Ивана Голунова вряд ли могли стать причиной масштабной операции по его задержанию с подбрасыванием наркотиков.

В своей жизни мне приходилось читать и более острые публикации и самому их писать. За время работы в журналистике против меня пытались возбудить уголовное дело более десятка раз. Среди желающих найти уголовную статью на мою голову, были командующие Камчатской военной флотилии (в последующем Группировка войск и сил на северо-востоке Российской Федерации) вице-адмирал Дорогин и контр-адмирал Сиденко, губернатор Камчатской области Михаил Машковцев, губернатор Камчатского края Алексей Кузьмицкий, генеральный директор рыбодобывающей компании «Акрос» Валерий Воробьев, председатель городской думы ПКГО Константин Слыщенко, главный врач городского родильного дома № 1 Елена Дорошенко. На их фоне совсем уж «пузатой мелочью» выглядит бывший депутат городской думы Дмитрий Тимофеев, который тоже с помощью Уголовного кодекса пытался свести со мной счеты.

В свое время газета «Вести» в моем лице «наезжала» на камчатского руководителя наркополиции и руководителя местного УФСИН, а также начальников УВД и ФСБ. Вышеперечисленным лицам казалось, что я их оклеветал, разжигаю межнациональную рознь, раскрываю военную и иную тайну.

Разумеется, подобные эксцессы не могут доставлять удовольствия, но они являются неотъемлемой частью профессии журналиста.

Мне не подбрасывали наркотиков, но были иные провокации – топорные, грубые, непрофессиональные.

Дураков-исполнителей в России всегда хватало. Уверен, что инициативный дурак во власти хуже террориста.

Вспомните хотя бы общественный резонанс в январе 2011 года после запрета министром культуры Камчатского края Галиной Монаховой (по указанию губернатора Алексея Кузьмицкого) к показу в Камчатском театре драмы и комедии капустника про Золушку. Мало кто помнит, что к зданию театра был вызван ОМОН, т. к. актеры решили выступить с коллективным протестом. Повезло, что у милицейского начальства хватило ума не реагировать на истерику должностных лиц Правительства Камчатского края.

Но вернемся к Ивану Голунову.

Судя по тому, как быстро были уволены несколько, в том числе высокопоставленных, полицейских, дело было нечисто.

Удивляет, почему тогда не возбудили уголовное дело против непосредственных исполнителей этой акции, почему бушующее журналистское сообщество не обратило на это внимания? После внутренней проверки действий сотрудников полиции наверняка к ним появились вопросы, касающиеся низкого уровня их профессионализма.

Например, как долго объект (Голунов) находился в разработке? Кто передавал ему наркотики? Почему не взяли Голунова при контрольной закупке? Кто был понятыми в квартире журналиста при составлении протокола изъятия? Как долго длился обыск?

Зачастую, чтобы не утомлять себя длительным поиском, в подобных ситуациях оборотни в погонах ищут быстро, т. к. сами подкидывают наркотики. Голунову еще повезло, что эксперты-криминалисты оказались настоящими специалистами своего дела и ничего не нашли в его крови, кроме крови.

Вспомните трагедию с погибшим пятилетним мальчиком в Балашихе. В его крови эксперт обнаружил смертельную долю алкоголя (мальчик, играя во дворе, погиб под колесами автомобиля). Впоследствии выяснилось, что эксперт допустил преступную халатность. Уверен, что он не преследовал злой умысел, а всего лишь безответственно отнесся к исполнению своих служебных обязанностей.

Несколько лет назад в нашу газету обратился молодой парень, назовем его Николаем, с просьбой о помощи. Полицейские обвинили его в употреблении наркотиков. Камчатские наркологи подтвердили доводы стражей порядка. Николай сделал экспертизу в Москве, в лицензированной клинике. Врачи первопрестольной сделали заключение, что парень вообще не употребляет наркотики.

Мы провели собственное расследование о том, как Камчатский наркологический диспансер определял наличие в крови наркотических веществ. Оказалось, что у наркодиспансера на то время отсутствовало необходимое оборудование, и врачи «на выпуклый наркоглаз» ставили «диагноз». Николай обратился в суд на отсутствие оборудования. Камчатский суд на отсутствие оборудования не обратил внимания, иначе могли развалиться все уголовные дела, связанные с употреблением наркотиков.

Как бы там ни было, в случае с Голуновым полицейские допустили удивительное нагромождение ошибок и нарушений должностных инструкций. Могли они это сделать не умышленно? Такая вероятность есть.

Тогда следует допустить, что Голунов, как минимум, хранил наркотики. Если Голунова отпустили на свободу за недоказанностью, то, скорее всего, полицейских уволили за глупость и вопиющий непрофессионализм. Если бы в их действиях усматривался злой умысел, то в создавшейся ситуации полицейские наверняка оказались бы на скамье подсудимых. Хотя допускаю, что сделать такой подарок общественному мнению руководство МВД РФ еще не готово.

Пока понятно одно, Голунову теперь можно «толкать дурь» средь белого дня прямо под окнами здания Министерства внутренних дел. Никто не поверит в его виновность. Коллеги Голунова скажут: «Поставили двойника».

Вячеслав Скалацкий