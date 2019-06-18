Цыгане шумною толпою?

18 Июня 2019



В воскресенье на улицах Чемодановки снова было многолюдно. Больше 500 человек вышли проводить в последний путь 34-летнего Владимира Грушина, убитого в массовой драке цыган и русских. Мужчина работал водителем, у него остались вдова, маленькая дочка и родители-пенсионеры.

Грушин служил в пограничных войсках, участвовал в антитеррористической операции в Чечне. Парадоксально, но мужчина, не раз бывавший в настоящих боях, встретил смерть в уличной драке в родной деревне.

– Володя защищал односельчан. Не опозорил зеленую фуражку, – сказали сослуживцы Грушина, пришедшие проводить его в последний путь.

Он не был среди тех, кто шел на разборки с цыганами. Грушин просто проходил мимо, увидел начало конфликта и попытался разнять начинавшуюся драку. И сам попал под горячую руку приезжих, вооруженных битами, арматурой и топорами. Наточенное лезвие вошло в верхнюю правую часть черепа.

«В Чемодановке началась «война»! Хотя это должно было начаться раньше. Жители села восстали против цыган. Они начали массово приставать к нашим детям, и отцы вступились за дочерей! Что было в селе, сложно передать словами! Пострадали невинные граждане, понесла ущерб часть жителей села! Полиция и «скорая» [еще] только лишь мчатся в село».

Пост с таким текстом был размещен в одной из социальных сетей, после чего о конфликте, который произошел под Пензой поздним вечером 13 июня, узнала вся страна.

Чемодановка (Введенское) – старинное село в Бессоновском муниципальном районе Пензенской области. Оно расположено в 17 км от Пензы на речке Инре (приток реки Вядь) и тянется вдоль федеральной автотрассы М5 «Урал». Село немаленькое, более 6 тысяч жителей, довольно развитая инфраструктура. Коренное население – русские, мордва. В 1990-х Чемодановку наводнили среднеазиатские цыгане этнической группы люли, что и спровоцировало в итоге конфликт с летальным исходом.

Подробности изложил Telegram-канал «Полковник Курц»: «Жители села Чемодановка Пензенской области загорали, купались на берегу местного Чемодановского пруда. Пруд недавно власти реанимировали, почистили, сделали зону отдыха. Под вечер приехала на машинах пьяная и обдолбанная группа цыган. Сначала они пили у воды и наблюдали. Как стемнело, начали приставать к местным девушкам. Одну из них схватили и потащили в кусты, пытались изнасиловать. Предлагали немедленный секс и второй подруге, беременной. «Откажетесь, сейчас вас тут же, на берегу, на куски всех порежем», – встретив отпор, разошлись цыгане. Их не смутило наличие людей на берегу, вели себя нагло. За девушек сначала вступился один парень, затем еще пятеро. По иным сведениям цыганские подростки попытались изнасиловать 12-летнюю русскую девочку. Как бы то ни было, мужики пошли разбираться. Мирного разговора не вышло. Толпа цыган (занимающихся, по слухам, торговлей герычем) встретила местных битами, ножами, топорами. «Цыгане устроили кровавую баню... Били ножами, битами и лопатками, ходили по селу с точеными саперными лопатками, били и резали всех подряд», – утверждает «Полковник Курц».

«Пенза-Онлайн»: «Когда уже ближе к 22 часам 13 мая в Чемодановку прибыл чуть ли не весь личный состав Росгвардии по Пензенской области и ОМОН, ловить оказалось некого. Были лишь пострадавшие. А цыгане попрятались».

Через несколько часов 33-летний русский мужчина по имени Владимир Грушин скончался в больнице, другой (50-летний супруг директора школы Елены Пугачевой, водитель школьного автобуса, отец двоих детей) находится в тяжелом состоянии в реанимации ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г. А. Захарьина».

Опасаясь за свои жизни и жизни детей, напуганные местные жители обратились к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву через его официальный аккаунт в Instagram, а чуть позже – за поддержкой к пензенцам, пригласив их на сход граждан: «Уже два человека в результате поножовщины и перестрелки при смерти, врачи сказали, что шансов нет… 20 машин разбомбили. Милиция не справляется, глава администрации подал в отставку. Помогите. Пожалуйста, анонимно».

Панику можно понять: люди были напуганы, постоянно всплывающие слухи нагнетали и без того неспокойную обстановку. К вечеру 14 июня, находясь в уверенности, что на подмогу одной из сторон выехало около пяти тысяч человек, местные жители от отчаяния перекрыли участок трассы М5 «Урал».

«Невозможно жить спокойно. Детей страшно гулять отпускать», – говорит собеседник портала «Пенза-Взгляд». Цыгане, по свидетельству очевидцев, заявили полицейским, что будут «точить ножи и всех резать». В Бессоновском районе ввели план «Вулкан» для пресечения возможных массовых беспорядков.

Прибывший в село губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал «воздержаться от преждевременных выводов» и заверил, что виновные в трагедии будут наказаны по закону: «Эмоциями мы с вами задачу не решим, мы должны действовать по закону. Начнем совместную работу по обеспечению безопасности в Чемодановке уже завтра. УМВД проведет проверку на предмет гражданства, права проживания здесь. У кого должным образом все оформлено, они имеют право проживания на российской земле. Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет». И. о. начальника УМВД по Пензенской области Вадим Ковтун информировал участников народного схода о том, что полиция перекрыла дороги из Кузнецка и Саратовской области, проверяются все машины, двигающиеся в направлении Чемодановки (дабы предотвратить вероятное нашествие цыган из других районов). «Мы будем в течение недели работать, я буду ежедневно вести прием граждан, выяснять все обстоятельства, чтобы нам полностью урегулировать ситуацию», – рассказал ТАСС глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев.

Руководитель общественного объединения цыган Пензенской области Андрей Оглы пытался принести извинения за свою общину: «У нас получилась очень большая беда. Цыганская диаспора приносит соболезнования родственникам погибшего, и молим Бога, чтобы пострадавший выздоровел. Никаких конфликтующих моментов мы не хотим ни с кем иметь в городе. По трагическому моменту, который произошел, хотим, чтобы виновные были наказаны. В этом будем сотрудничать с полицией, помогать. Эту беду надо как-то урегулировать и конфликт этот прекратить».

Глава местного УВД пообещал, что силовики не допустят обострения конфликта. «... Власти ясно показывают, что они не хотели бы видеть в бытовом конфликте на этнической почве систематическую проблему. Между тем эта систематическая проблема, очевидно, существует. Мы помним и конфликт с цыганской общиной в Сагре под Екатеринбургом в 2011 году, когда, по свидетельствам жителей, «местные полицейские доблестно отсиживались в кустах», и решительные действия тульского губернатора Алексея Дюмина во время цыганского бунта в поселке Плеханово в 2016 году. Чтобы как-то решать сложные межэтнические проблемы, власть обязана, прежде всего, обеспечивать безопасность населения в каждодневном режиме, а силовики – реагировать не только в случае прямой конфронтации, но и на всякий тревожный сигнал. Тогда вероятность конфликтов, подобных тому, что произошел в Чемодановке, будет сведена к минимуму», – отмечает «Царьград».

«Следователями следственного управления при оперативном сопровождении УМВД и УФСБ России по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела по факту криминальной смерти жителя села Чемодановки и покушения на убийство двух и более лиц. Менее чем за сутки с момента передачи уголовного дела в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, 9 осмотров места происшествия, назначено 5 экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки – участников конфликта. Продолжается опознание лиц, а также проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников конфликта и очевидцев произошедшего», – гласит сообщение СК.

15 июня уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов, которые игнорировали тревожные сигналы от местных жителей и не приняли мер по стабилизации обстановки.

Цыганские вожаки оперативно выдвинули свою версию событий. «Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку, – об этом нигде не пишут! Ведь они же пришли к цыганам в дом! Хотя этот вопрос выеденного яйца не стоил, его можно было решить на месте. Можно было пойти к властям! Почему надо было самосуд устраивать? И что теперь?!» – возмущается в эфире Национальной службы новостей президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр. Ранее она заявляла о необходимости признания цыган «коренным населением России» и обвиняла СМИ в «распространении только негатива по отношению к цыганам».

После волнений в Чемодановке власти пообещали проверить документы у всех цыган в поселке и выяснить, на законных ли основаниях они вообще тут живут. Но когда инспекторы в понедельник начали обходить дома, выяснилось, что проверять им некого: все цыгане собрали вещи и уехали.

– Я видел, как уже на следующее утро после той драки они в спешке вещи собирали, – рассказал «КП» местный житель Андрей Тряшин. – Некоторые оставили кошек и даже собак с цепей не отпустили.

Руководил «эвакуацией» Сергей Киряев, который называет себя пастором и руководителем цыганской общины Чемодановки.

– С 5 до 10 утра мы занимались эвакуацией нашей цыганской общины, затем было прекрасное праздничное богослужение, – написал он на своей страничке в соцсети. – Затем с братьями вывозили вещи и все ценное из оставленных домов, а после до трех утра снова эвакуация. Никогда ранее на заднем сидении моей «Тойоты» не сидели 11 человек.

Он заявляет, что все цыгане Чемодановки вывезены за пределы Пензенской области.

В районе остались только те, кого успели найти правоохранительные органы. В понедельник вечером ГУ МВД по Пензенской области сообщило, что по уголовному делу задержаны уже 28 человек.

Глава Чемодановского сельсовета Сергей Лекаркин подал в отставку.

Татьяна СТЕПАНОВА

По материалам российских СМИ