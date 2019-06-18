ОДНАЖДЫ

18 Июня 2019



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «… жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

Однажды в день рождения

В день рождения принято говорить хвалебные речи имениннику, дарить подарки и непременно желать здоровья и успехов во всем.

Когда я была маленькой, очень любила свои праздники, с радостью ждала гостей, принимала подарки и мечтала поскорей выслушать непонятные иногда речи взрослых, чтобы приступить к задуванию свечей на торте в надежде на исполнение самых сокровенных желаний…

Мои родители были главными волшебниками. Оба выросли в семьях с очень низким достатком, поэтому старались наполнить мой мир подарками, яркими впечатлениями, радостью и всегда старались сделать все, чтобы мои мечты сбывались.

О своих детских воспоминаниях они рассказывали мало. Мама говорила, что всегда мечтала не о куклах, конфетах и бантах, а о большом шкафе для одежды, которого у нее не было. Вещей было так мало, что они занимали одну полку старенького комода.

Ей тогда казалось, что чем больше шкаф, тем больше в нем будет одежды.

Когда папа по своему эскизу сделал в спальне небольшой платяной шкаф, в котором предложил разместить только вещи мамы, она с трудом скрывала слезы.

Единственное воспоминание отца о полученных подарках заключалось в том, что дедушка разрешил оставить папе отпечаток от своих маленьких ног на только что уложенной бетонной дорожке около деревянного барака, в котором они жили.

Зато у меня было все, что захочу.

В три года я была обладательницей самого большого барабана, правда, через несколько месяцев моего «музицирования» он странным образом исчез из нашего дома.

В четыре мне купили самую дорогую и красивую куклу Синди, в шесть я ездила на роскошном велосипеде Cama, сделанном специально для девочек, без рамы.

В школьные годы игрушкам и красивым вещам не было счету.

Мне казалось, так будет всегда: желаниям непременно суждено сбыться, а радость от их воплощения всегда будет переполнять мою душу.

Прошло много лет, прежде чем я поняла, что во взрослой жизни для полноценной работы этой схемы надо научиться мечтать и трудиться.

На день рождения в год окончания школы, задувая свечи на праздничном торте, я пожелала, чтобы в меня влюбился сосед по дому Даниил (все его звали Даня), который давно мне нравился.

Он был старше на два года и совсем не обращал на меня внимания. Внешне Даня был очень привлекательным, его образ захватил все мое воображение и пробудил желание быть рядом. Мечтая о счастливой любви, я решила, что готова составить конкуренцию любой его подружке.

Пройдя все выпускные испытания, я с легкостью поступила в университет на факультет туризма и гостиничного бизнеса. Папа к тому времени очень крепко стоял ногах в сфере строительного бизнеса, поэтому пообещал однажды построить мне большую гостиницу, при условии окончания вуза с отличием.

Закончив волокиту с документами, остаток лета я решила посвятить исполнению своего самого сокровенного желания, которое загадала полгода назад.

Судьба всегда была на моей стороне, поэтому нашу встречу с Даней мне не пришлось долго ждать, она произошла случайно в кинотеатре в конце июля.

Даниил был в компании друзей, я – подруг.

Молодые симпатичные парни сразу проявили интерес к совсем неопытным девчонкам. Однако Даниил вдруг стал утверждать, что мы еще совсем дети, но его друзьям так не казалось, ребята шутили: «Разве дети бывают такими красивыми».

Когда сопротивление Даниила было сломлено его лучшим другом Сергеем, мы все вместе отправились в кафе, чтобы отпраздновать нашу встречу.

Весь вечер я болтала без умолку, шутила, смеялась, рассказывала истории сдачи экзаменов.

Впервые в синих глазах Даниила я увидела интерес ко мне. Отступать было нельзя.

К моменту закрытия кафе он уже решил проводить меня до подъезда. Перед расставанием мы поцеловались…

Счастью моему не было предела, я, не чувствуя ног, влетела домой, кружилась по комнатам и светилась от счастья.

Мама знала о моем тайном желании, поэтому после вопроса: «Ты встречалась с Даней?» – я утвердительно кивнула головой. Всю ночь я не могла уснуть. Мое воображение рисовало новые мечты. Всем сердцем я желала нашей свадьбы и рождения детей от Даниила…

Но на следующий день мой телефон молчал, не было долгожданного звонка и через день.

Прошла целая неделя.

Сначала я подумала, что с Даниилом случилась беда. В моей голове сменялись картинки того, как он, возвращаясь ночью домой, попал под машину или был избит хулиганами и непременно должен лежать без сознания где-нибудь на обочине дороги. Потом мне казалось, что Даниил просто потерял салфетку с номером моего телефона на ней.

Но когда через две недели я увидела его живым и здоровым в компании длинноногой блондинки в кафе напротив нашего дома, поняла насколько была глупа.

Мир рухнул в одночасье. Разбитые вдребезги большие и светлые мечты осыпались, превратившись в маленькие темные колючие осколки. Я шла по ним босиком с ничего не видящими от слез глазами. Впервые лето тянулось так уныло и долго.

Наконец сентябрь вступил в свои права. Я надеялась, что учеба отвлечет меня от грустных мыслей.

Волнения от знакомства с новыми людьми, преподавателями, иным образом жизни действительно отвлекли меня, но ненадолго, поскольку в том же университете учился Даниил. Мы виделись почти каждый день.

Я старалась держаться с ним очень холодно, в знак приветствия просто кивала головой. Все его попытки приблизится ко мне не приносили успеха, я делала вид, что тороплюсь или смешивалась с потоком студентов, вечно куда-то спешащих.

Но однажды Даниил преградил мне выход из аудитории с требованием поговорить.

Я презрительно посмотрела на него, оттолкнула руку и попыталась выйти из помещения, но Даниил подхватил меня на руки и понес по коридору, я стала брыкаться, но усилия выбраться из объятий нахала были тщетны. Когда я сдалась, у витражного окна мы жадно целовали друг друга…

Позже Даниил рассказывал, как ждал времени, когда я буду искать с ним встречи, ведь себя он чувствовал просто неотразимым парнем. Моя напускная холодность оказалась привлекательной для этого самоуверенного нарцисса.

Мое желание исполнилось.

Мы стали близки. Я видела, как с каждым днем в его сердце расцветает любовь ко мне. Но чем ближе мы становились, тем отчетливей я стала замечать его недостатки. Идеальный в моих мечтаниях парень оказался очень вспыльчивым и неуравновешенным человеком. Неудачи в университете приводили к вспышкам ярости, дружеские встречи – к трехдневным попойкам.

Такие отношения стали тяготить меня. Но расстаться с Даниилом я не могла, ведь так долго мечтала о нем.

Мне пришла в голову мысль попробовать изменить его характер. Жаркие скандалы заканчивались горячими примирениями, иногда наступали периоды покоя и тепла, но через два года отношений я поняла, что совсем вымоталась и почти опустошена. Даниила изменить мне не удалось, зато чувствовала, как изменилась сама.

Перед моими глазами был другой пример. Конечно, у каждой пары случаются ссоры и споры, но в доме моих родителей я никогда не слышала криков и оскорблений. Несмотря на то, что мои родители поженились в совсем молодом возрасте, они оказались не по годам мудрыми и терпимыми. Каждый из них старался найти компромисс и урегулировать разногласия мирным путем, не прибегая к грубости или давлению. Учась вместе, они приобрели одинаковые профессии. После получения дипломов архитекторов сыграли скромную свадьбу и решили остаться жить в городе, где прошли их студенческие годы.

В молодости им пришлось подрабатывать, где придется. Но как только отцу удалось начать свой небольшой бизнес, он сразу забрал маму работать к себе.

Они всегда были вместе и дома, и на работе, говорили, что успех их личной жизни состоял в отличном образовании. Ведь только там они узнали, что такое гармония форм и цвета и как может увлечь магия архитектуры. Для этого надо было усвоить несколько принципов: нет предела совершенству, научитесь улыбаться и, слушая людей, не скрывайте, что они вам интересны, или хотя бы сделайте вид.

Так они решили и в своей жизни: каждый день стремиться к взаимному пониманию, дарить друг другу радость, из шероховатостей характера не делать катастрофы.

Меня папа с мамой называли своим лучшим творением.

Мои отношения строились иначе. Когда я имела неосторожность высказаться о своих желаниях, сразу получала массу неприятных слов о том, какая я глупая, раз не понимаю, что Даниил – студент, не имеющий своего дохода, зависящий от скромных заработков матери, которая воспитала его одна.

Если я обижалась на резкости моего возлюбленного, попадала под обстрел обидных смс-сообщений. Когда проводила вечера дома с родными, получала прозвище «маменькина дочка».

Последней каплей в чаше моего терпения стал скандал из-за того, что на мое 20-летие папа предложил нам трехдневную поездку на роскошную базу отдыха, которую он недавно построил. С хозяином этого дворца папа успел подружиться, и тот предложил отдохнуть на базе бесплатно. Мне показалась прекрасным предложение встретить день рождения на природе и немного отдохнуть от отношений с Даней, которые все чаще стали напоминать удавку.

Даниил был вне себя от гнева, он требовал, чтобы я отказалась от поездки, поскольку обязана провести свой день рождения с ним. Но его пылкие речи меня уже не трогали, всполохи пламени взаимных упреков давно сожгли те чувства, которыми когда-то была наполнена моя душа. Я потребовала прекратить скандал и сообщила, что ухожу навсегда, поскольку больше его не люблю. Мои слова эхом пронеслись под сводами комнаты. Мне вдруг стало страшно за то, что я решилась расстаться с ним. Я понимала, что сделала ему очень больно.

Даня подошел ближе, и мне захотелось его обнять, извиниться. Внезапно он отвесил мне оплеуху. В моей голове словно сошла лавина и разнесла оставшиеся постройки былой любви. Я стояла оглушенная и молчала до тех пор, пока в замочной скважине входной двери не послышался скрежет ключа. Домой вернулась мать Даниила, с которой мы не ладили с самого начала знакомства. Я успела выскочить из комнаты, схватила обувь, в слезах выбежала из дома с твердым убеждением, что все мосты сожжены.

Мне впервые стало страшно. В когда-то любимом человеке я увидела чудовище, готовое сделать очень больно. Я даже не представляла, что со мной могло бы случиться, если бы его мама не вернулась домой вовремя.

Родителям подробности расставания я рассказывать не стала, объяснила, что теперь свободна. Собрав вещи, мы отправились на отдых.

База отдыха действительно оказалась настоящим дворцом с собственным бассейном. Хозяин встретил нас очень радушно. Шары, цветы, подарки, именинный торт, все было как в детстве, только душа у меня плакала.

Задув свечи, я загадала навсегда забыть Даниила и получить хорошее назначение на производственную практику.

Первое желание сбылось быстро. Даниил готовился к написанию дипломной работы, в университете мы не встречались. Смена номера телефона позволила прекратить поток уже ненужных слов о любви, извинений, предложений вернуться. Интенсивный учебный процесс казался лучшим лекарством от саднящих душевных ран.

Мне удалось попасть на конкурсной основе в крупную туристическую фирму, которая набирала студентов для проведения экскурсий в красивейшие места нашего региона. Джекпот выпадал тем, кто водил на экскурсии иностранцев. До конечного распределения оставалось несколько дней, когда я узнала, что беременна…

Получив положительный результат теста, я села на пол в ванной комнате и горько заплакала, понимая, что навсегда связала себя с человеком, которого больше не любила. Я вдруг вспомнила – все мои мечты сбылись: Даниил любил меня, странно, по-своему, но любил, у нас будет ребенок, и, если я вернусь к Даниилу, стану его женой. Но теперь все это было мне не нужно.

Я плакала и понимала, что мне не за что винить судьбу, и теперь я должна решить, как жить дальше…

Ариша ЗИМА

(Продолжение следует)