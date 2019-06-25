ОДНАЖДЫ

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25 Июня 2019

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

 

Однажды в день рождения

(Продолжение. Начало «Вести +ТВ» № 20 (863) от 19.06.2019)

Придя в себя от потрясения, я встала на ноги, умылась и, посмотрев в зеркало, сказала своему отражению, что судьба моя свершилась. Позвонила Даниилу и предложила встречу, он с радостью согласился.

Через час он ждал меня в кафе напротив нашего дома, где однажды я увидела его в компании с другой девушкой. В руках у него были цветы – красивый нежный букет светло-розовых тюльпанов.

Я искренне удивилась, ведь Даниил не баловал меня без особых причин цветами, он вообще относился к ним как пустой трате денег.

Мы поздоровались, он протянул букет и сказал несколько комплиментов по поводу моего внешнего вида, что еще больше удивило меня.

Такие формы проявления своего внимания и нежности для него считались глупостью и пустотой. Снова мои желания сбылись. Рядом сидел мужчина, осыпающий меня нежными речами, в моих руках был со вкусом подобранный букет. Однако радости я почему-то не испытывала.

Я не знала с чего начать. Молча смотрела на Даниила и чувствовала, что за эти пару месяцев между нами образовалась пропасть. Черты его лица не были столь привлекательны, как когда-то, наспех надетая рубашка оказалась застегнута не на те пуговицы, лицо было небритым.

Через несколько минут подошел официант, предложил поставить цветы в вазу и сделать заказ. Когда все приготовления по сервировке стола закончились, и мы остались одни, я сказала, что беременна.

Даниил вдруг сделался невероятно веселым, он выскочил из-за стола, сказал, что безумно рад, попытался меня поцеловать, но я предложила Даниилу вернуться на место и продолжила разговор.

Я рассказала о своих опасениях, неуверенности в создании семьи, желании получить работу в лучшей фирме, повидать не только красивейшие уголки нашей Родины, но и других стран. Данил с легкостью давал обещания стать хорошим мужем и достойным отцом, клялся, что не станет препятствовать моему профессиональному развитию, говорил, что все осознал и готов хоть завтра идти в ЗАГС.

После его слов сердце мое стало оттаивать, остаток вечера мы провели обнявшись.

Через несколько дней Даниил пришел в дом моих родителей и попросил моей руки. Мое «да» чуть-чуть не слетело с губ. Что-то в последний момент остановило меня.

Все выглядело так, как я рисовала в своих детских мечтах.

Но эйфория внезапного примирения быстро закончилась, когда я получила приглашение на прохождение практики в ту фирму, о которой мечтала.

Туристский маршрут должен был состояться через две недели. Когда я рассказала Даниилу о своей маленькой победе, ведь за это место я боролась целый год, то в категоричной форме услышала, что никуда не поеду.

Мои уговоры ни к чему не привели. В Даниила снова вселился бес, он метался и кричал. Основной проблемой были сами туристы, которые обязательно, по мнению моего будущего мужа, должны были мной увлечься.

Иностранное происхождение попутчиков еще больше взбесило Даниила. Он стал упрекать меня в том, что благодаря этому путешествию я непременно должна буду закрутить роман с иностранцем и умотать жить за границу.

Мне пришлось напомнить об обещании, которое Даниил произнес в день нашего примирения, на что получила очередную порцию бранных слов на тему безответственного отношения к беременности и будущей семейной жизни. Я объяснила, что срок еще маленький, по мнению врача, у которого я успела проконсультироваться, ничего плохого не случиться, если физически здоровая молодая девушка сможет провести экскурсию на свежем воздухе.

Даниил не стал меня слушать и заявил – либо я выбираю работу, либо его.

Слова прозвучали как гром среди ясного неба.

Возмущение охватило мою душу. Чтобы прекратить перепалку, я ушла из квартиры Даниила. Мне показалось, что все это уже было в нашей жизни: крики, споры, недопонимание и мама Даниила, которая после каждой нашей ссоры провожала меня в коридоре. Ее взгляд выдавал плохо скрываемую радость.

Было странно наблюдать за нашим с ней общением. Мы практически не разговаривали, лишь по обрывкам фраз я понимала, что недостойна ее сына. Узнав о том, что скоро станет бабушкой, Любовь Федоровна не изменила отношение ко мне. Напротив, мое нахождение в ее доме вызывало стойкую неприязнь. Рано оставшись одна, став для своего сына и отцом, и матерью, она вовсе не хотела впускать кого-то еще в их жизнь. С моими родителями Любовь Федоровна встречаться не любила, на семейные мероприятия старалась не приходить.

От победоносного вида Любови Федоровны мне стало еще тяжелей на сердце, я опустила глаза и вышла на улицу.

Родители весь вечер убеждали меня в том, что это не последнее предложение работы в жизни, говорили о важности семьи и необходимости учиться находить компромиссы. Но если из-за таких мелочей у нас случился скандал, то мое будущее стало страшить меня больше. Я понимала, что мнение Любови Федоровны всегда будет главным, а мне останутся только домашние заботы и надежда на то, что в жизни что-то поменяется.

Мама гладила мои волосы и говорила, что женщине всегда приходится идти на жертвы ради детей. Она вспомнила, как отказалась от престижной работы архитектора ради семьи и до сих пор остается на вторых ролях в компании папы, хотя могла бы сделать неплохую карьеру. Но семья всегда есть и будет главной ценностью ее жизни. Она с нежностью рассказывала о том, как я появилась на свет, как их семья стала крепче после моего появления.

Но я не собиралась сдаваться и отказываться от удачного предложения ради неуравновешенного мужчины и беременности, которая стала для меня неожиданностью. Утром я позвонила в компанию и ответила согласием на новую интересную работу.

Идти на примирение с Даниилом я не спешила, мне нужно было подготовиться к поездке, купить нужные вещи. Но мой жених не давал мне прохода. Он звонил, писал сообщения, выдвигал все новые требования. Гнев менялся ласковыми речами и новыми клятвами. Когда Даниил наконец-то сдался, я предложила встретиться, и в знак подтверждения моего хорошего здоровья и здоровья будущего ребенка вместе сходить на УЗИ.

Когда на темном экране аппарата УЗИ вдруг появилось маленькое светлое очертание новой жизни, я почувствовала, как мои глаза наполняются слезами. Я впервые стала осознавать, что во мне уже живет и бьется еще одно сердечко. Даниил пытался уточнить у врача пол ребенка, на что она посмеялась и сказала, что еще очень рано. Врач распечатала на память первое фото малыша и, вручив его мне, сказала, что все в порядке.

Поход состоялся через пару дней. Группа туристов оказалась очень веселой. Молодые мужчины и женщины были из Франции. Но красивыми можно было назвать лишь мужскую половину туристов. Худые морщинистые французские девушки не производили впечатления красоток с обложек зарубежных журналов. Все хорошо говорили на английском, поэтому мы быстро нашли общий язык.

Экскурсионный маршрут был наполнен яркими впечатлениями. Гид рассказывал об истории нашего края, моя задача состояла в достойном грамотном переводе.

Многие нюансы о своей родной земле я сама слышала впервые.

Некоторое время мы ехали на огромной машине. А часть маршрута нужно было пройти пешком.

Наш гид был первоклассным инструктором и альпинистом. Его завали Сергей, он уже четыре года сотрудничал с этой фирмой, был настоящим профессионалом. Лицо его мне показалось очень знакомым. Но только через сутки я вспомнила, что это тот самый Сергей, который несколько лет назад уговорил Даниила провести вечер с молодыми неопытными девчонками после киносеанса. На расспросы, почему Сергей прекратил дружбу с Даниилом, он отшучивался, говорил, что интересная работа не дает времени на друзей.

Было очень странно, что с Сергеем я чувствовала себя легко и уютно. Он был очень легким в общении, много шутил, но в сложных ситуациях на трассе вел себя собранно и очень уравновешенно.

Если туристы выпивали или рассыпались по дороге в поисках лучшего фото, спокойно и очень достойно давал понять, что горы – это не игрушки. С вечера он наговаривал мне на диктофон примерный текст экскурсии, чтобы утром мне было легче переводить. Слова подбирал простые, если у меня возникали сложности с переводом, мы обсуждали синонимы.

Никогда прежде мне не было так хорошо и просто в общении с мужчиной.

Наше путешествие длилось десять дней, за это время я успела подружиться со всей нашей командой, состоящей из трех молодых мужчин и двух девушек, включая меня.

Я помогала варить еду на костре, мыла посуду, накладывала повязки на расцарапанные руки туристов, участвовала в ритуалах, придуманных нашей фирмой. В конце путешествия вручала сертификаты покорителей пусть невысоких, но красивейших вершин.

Горный воздух пьянил своей чистотой и свободой. Диковинные цветы, распустившиеся в каменистых ложбинах, окруженных сверкающим снегом, удивляли своей жизнелюбивой стойкостью. Ледяная сладкая вода родников, бьющих из-под земли, приводила туристов в неописуемый восторг.

Мне вдруг всем сердцем захотелось остаться здесь навсегда, любить и быть любимой.

Утром я поругала себя за эти мысли. Путешествие подходило к концу, надо было «спускаться на землю», причем в прямом смысле этого слова.

Нам просто нужно было сойти с высокой горы, у подножья которой ждала машина. Собрав вещи, посмотрев на фото будущего малыша, я была готова вернуться в реальный мир. Любовь к моему пока не родившемуся ребенку придавала мне сил и уверенности в том, что все наладиться.

Через час пути я вдруг почувствовала резкую боль внизу живота, голова закружилась, я потеряла сознание и упала. Очнувшись от резкого запаха аммиака, я увидела Сергея, рядом толпились перепуганные туристы.

Я улыбнулась и успокоила всех, сказав, что надышалась горным воздухом до потери сознания. Когда я окончательно пришла в себя, мы отправились дальше, но боль не утихала.

Сергей схватил мои вещи и взял меня за руку. Он впервые прикоснулся ко мне.

Его горячая сильная рука не отпускала мою ни на минуту. Резкие болевые прострелы стали отдавать в поясницу и ноги. Сергей посмотрел на меня и сказал, что я очень бледная. К завершению спуска я окончательно вымоталась.

Машина приехала к назначенному времени. Команда приняла решение сначала отвезти меня в больницу. Когда на своем сидении я увидела кровь, поняла, что случится беда…

В приемный покой Сергей занес меня на руках. Остальных он отправил в гостиницу, ребят из команды – по домам. Всем надо было отдохнуть.

А сам остался дежурить в больнице. После осмотра врача все было словно в тумане. Я очнулась рано утром в больничной палате. Каждая клеточка моего тела болела так, будто по мне проехал трактор, но физическая боль оказалось ничем, по сравнению с той болью, которую мне пришлось пережить позже, доктор на осмотре сказал, что я потеряла ребенка…

Из кармана своей толстовки я достала первое и последнее фото моего так и не родившегося малыша. В глазах потемнело, я снова рухнула на постель и горько заплакала.

Врачи не смогли объяснить, что на самом деле произошло. Сделав обследование, они пришли к выводу, что я абсолютно здорова.

Из больницы меня забирали родители. Мне снова не за что было винить судьбу, долгожданная работа была у меня в кармане, я окончательно освободилась от отношений с Даниилом, но мое сердце бесконечно саднило от потери частицы себя…

В фирме случился небольшой переполох по поводу моего приступа недомогания, но, учитывая самые лестные отзывы французов и ребят из команды, меня не просто оставили работать, а закрепили за отделом работы с иностранцами.

Перейдя на заочное отделение, я смогла соединить любимую работу с учебой в вузе. Даниила после получения высшего образования забрали в армию на год, что позволило нам не мучить друг друга случайными встречами и пустыми разговорами.

С осени до весны туристическая компания не проводила туры на природе.

Учитывая, что Сергей был гидом и альпинистом одновременно, почти все свое время он проводил на работе. Мы больше не встречались. Через несколько месяцев мне вообще показалось, что Сергей мне приснился, только голос на диктофоне напоминал о том, что наша встреча была настоящей.

Воспоминания о нашей жизни с Даниилом, которого я всем сердцем мечтала видеть своим мужем, охладили мой пыл к Сергею. «А вдруг снова обожгусь?» – надоедливо звучал внутренний голос. Откинув все ненужные мечты, я с головой погрузилась в работу.

Меня направляли сопровождать правительственные делегации, проводить экскурсии по городу, встречать туристов в аэропортах и сопровождать в гостиничные комплексы. Новые интересные встречи, знакомства наполняли мою жизнь яркими красками, боль от потери ребенка стала притупляться, сердцу снова захотелось петь.

Приближался мой очередной день рождения… Заработав за последнее время неплохие деньги, я решила отметить свой праздник в ресторане. Мы с мамой выбрали новые наряды, папе купили шикарную рубашку и галстук. С работы я пригласила почти всех коллег.

В прекрасных интерьерах нас встречал лично шеф-повар. Коллеги украсили зал шарами, плакатами. Праздник был устроен на высшем уровне, все смеялись, шутили, танцевали. Остался последний ритуал – загадать желание и задуть свечи. Когда вынесли торт, я вдруг заволновалась, мне впервые стало страшно: «Что себе пожелать?» Я посмотрела на своих родителей, которые до сих пор любили и нежно обнимали друг друга, новых интересных друзей, которые стали настоящей командой, зажмурила глаза, набрала полные легкие воздуха, всем сердце пожелала себе СТАТЬ СЧАСТЛИВОЙ и задула двадцать две свечки на шикарном торте…

После дня рождения открылся новый природный туристический сезон. Он начался под руководством самого опытного и профессионального гида-инструктора Сергея.

Моя мечта исполнилась тем же летом. Я не пишу сценарий нашей свадьбы (это делает Сергей), не придумываю имена нашим будущим детям (наши родители уже все придумали), не загадываю, сколько лет нам отведено быть вместе. Знаю одно – Я СЧАСТЛИВА…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."