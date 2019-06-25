Пластик все стерпит?

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25 Июня 2019

Как парк Победы в краевом центре превращается в парк недоразумений

В сегодняшнем номере «Вестей» мы начинаем «Прогулки по Петропавловску». Это новая рубрика, в которой журналисты нашей газеты станут рассказывать читателям о том, в каком состоянии находятся монументы, памятники архитектуры, памятные знаки и другие объекты Петропавловска, важные для понимания истории и географии Камчатки. Не обойдем стороной во время наших «Прогулок…» также парки, скверы и другие места массового отдыха жителей краевого центра. А начнем мы свой первый маршрут с парка Победы, где на прошедшей неделе был, наконец, установлен давно обещанный горожанам памятник труженикам тыла.

… и представитель народов Севера

Открытие монумента «Труженикам тыла 1941–1945 годов» в память о тех, кто в годы Великой Отечественной войны на Камчатке ловил селедку для фронта, разгружал и ремонтировал пароходы, выполнял другую работу в тылу, было приурочено ко Дню памяти и скорби, который отмечают в России 22 июня.

Мероприятие началось в 13 часов. В связи с этим с 11 до 14 часов вдоль парка Победы движение автотранспорта по улице Толстого было перекрыто.

В церемонии открытия приняли участие ветераны, представители исполнительной и законодательной власти Камчатского края, общественных организаций, жители краевой столицы.

Когда с памятника убрали традиционное покрывало, взорам собравшихся предстала архитектурная форма высотой два с половиной метра. Это композиция из четырех фигур: подростка, женщины, рыбака и – отдельно – представителя коренных народов Севера (сразу всех народов? – Ред.). Невольно возникший у нас вопрос, почему «представитель Севера» не может быть подростком, женщиной или рыбаком, и его следовало обязательно обособить, в этот торжественный момент был, наверное, неуместен.

Все четверо выстроены в ряд на фоне носовой части корабля, словно отрезанной от основного корпуса. Вероятно, художник, чье имя осталось на церемонии неназванным, так видит судоремонт. Речь произнес глава Петропавловск-Камчатского городского округа. «Монумент символизирует вклад жителей Камчатки в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Мы отдаем дань уважения людям, которые жили и трудились для фронта, терпели лишения и голод, вложили часть своей жизни в общую победу. Каждый, у кого в семье есть родные и близкие труженики тыла, смогут прийти сюда и поклониться их светлой памяти», – проинформировал собравшихся господин Иваненко.

Куда исчез старик-кузнец?

Впервые вопрос о памятнике труженикам тыла был публично поднят 29 октября 2015 года на заседании петропавловского градостроительного совета. Впрочем, внятного и окончательного решения тогда не было принято ни по данному вопросу, ни по остальным, включенным в повестку дня.

Представители департамента градостроительства и земельных отношений мэрии вынесли установку памятника труженикам тыла на обсуждение совета с единственной целью: определиться с местом, где будет установлен мемориал. Если чиновники и готовились к заседанию, что очень сомнительно, то делали это спустя рукава. Во всяком случае они не удосужились заручиться поддержкой ни членов комиссии по установке памятных знаков и мемориальных досок, ни депутатов гордумы. Более того, в то время не было даже приблизительного наброска будущего памятника, без которого физически невозможно выбрать для него подходящее место.

Для того чтобы зачать, выносить и родить, наконец, замысел будущего монумента, Дмитрию «Трансгендеру» Зайцеву и его подчиненным потребовалось ровно девять месяцев. Вот какое сообщение распространила пресс-служба муниципалитета 20 июля 2016 года.

Орфография и пунктуация релиза нами сохранена полностью: «В Парке Победы в районе «Дачной» в Петропавловске-Камчатском будет установлен монумент «Труженикам тыла 1941–1945 годов». Такое решение было принято накануне во время выездного совещания, которое провел глава администрации Петропавловска Дмитрий Зайцев. Участники совещания обсуждали подходящее место расположения памятника. Рассматривалось несколько вариантов, однако по результатам встречи было решено установить монумент в Парке Победы.

По словам Зайцева, ветераны войны и труда считают, что этот памятник должен стоять в Парке Победы. «В данном вопросе желание ветеранов первично. Мы поддерживаем эту идею, – сказал глава администрации. – Изначально была идея поставить монумент в ряд с памятником посвященным погибшим в Великой Отечественной войне и монументом воинам-интернационалистам. «Но тогда эти памятники подавили бы друг друга. Монумент «Труженикам тыла 1941–1945 годов» должен стоять обособлено, олицетворяя то событие, которому посвящен, и ничто не должно отвлекать от него внимание», – добавил Зайцев.

Эскиз монумента «Труженикам тыла 1941–1945 годов» представляет собой ледокол – один из центральных символов, как знак общей идеи, общего труда, общей борьбы. Так как основное бремя труда в военный период легло на плечи женщин, именно женщина является центральной фигурой композиции. Вторая фигура старика-кузнеца символизирует мощь и силу рабочего класса. Следом стоит статичная фигура подростка, что выражает ошеломление и беспомощность детей перед войной, сжатые кулаки символизируют желание помочь взрослым в их труде. Четвертой фигурой станет фигура рыбака, что символично для Камчатки».

Вся суть этого потока сознания бывшего главы муниципалитета свелась в итоге к двум основным постулатам. Во-первых, памятник должен стоять в пределах парка Победы, но отдельно от других памятников. Во-вторых, фигур в композиции должно быть четыре. Все остальное утонуло в болоте зайцевского словоблудия.

С чего, например, взял трансгендер, что «силу и мощь» должен собой воплощать именно старик, который просто в силу возраста не может быть ни сильным, ни мощным. Более того, отставному мэру, наверное, до сих пор невдомек, что понятия «старик» и «кузнец» вообще взаимоисключают друг друга. Если мужчина предпенсионного или даже пенсионного возраста еще достаточно бодр и силен, чтобы заниматься столь тяжелым физическим трудом, то его никак нельзя назвать стариком. И, наоборот, дряхлый старик вряд ли может быть хоть чем-нибудь полезен в кузнице.

Подросток, по мнению Зайцева, не мог найти лучшего способа продемонстрировать окружающим свое желание трудиться, кроме как агрессивно сжать кулаки. А ледокол – это как раз то плавсредство, рядом с которым наиболее уместно находиться камчатскому рыбаку. Хотя, если уж говорить о морских или прибрежных судах, то гораздо больший вклад в победу на полуострове внесли небольшие рыболовные баркасы и транспорты типа «Либерти», на которых через Камчатку на фронт шли поставки по ленд-лизу.

Несмотря на все эти нелепости и недоразумения, эскиз и место для установки памятника, предложенные Дмитрием Зайцевым, были утверждены вначале на заседании городской комиссии по установке памятных знаков и мемориальных досок, а затем и на сессии городской думы. Эти процедуры обязательны для установки в городской черте любого скульптурного объекта. Может, и к лучшему, что в тот момент в казне Петропавловска не нашлось денег на изваяние, и процесс пришлось на год притормозить.

За это время Дмитрий Зайцев успел перебраться на Сахалин, а к руководству администрацией ПКГО пришли более здравомыслящие люди.

Очевидно поэтому в окончательном варианте скульптуры «старика-кузнеца» заменили «представителем Севера» с ружьем, а подростку в сжатые кулаки вложили швартовый конец. То есть мальчик как бы при деле, а не просто бьется в конвульсиях.

Рыбаку дали нечто, напоминающее невод, а женщину так и оставили с пустыми руками, что для работницы как-то странно. Складывается впечатление, что она трудилась исключительно по профсоюзной линии. Получилось так, будто над памятником трудились четыре разных автора, причем у всех были завязаны глаза, и никого не ознакомили с замыслами остальных.

За ценой не постоим

То, что сделанные поправки не прошли обязательного утверждения вначале в профильной комиссии, а затем и в гордуме, никого уже не смущало. Скорей бы уж со всем этим покончить! Впрочем, денег на изваяние в бюджете по-прежнему не было. И тогда городские власти решили объявить, что скульптуру изготовят, привезут и установят на пожертвования горожан.

«Стоимость проекта – порядка четырех с половиной миллионов рублей, – рассказывал в прошлом году журналистам председатель правления Городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Игорь Вариченко. – Сам монумент будет довольно большим. Технической возможности сделать такой памятник на Камчатке нет. Отливать его будет в Оренбурге компания, у которой есть и опыт, и производственные мощности».

К середине 2018 года, когда господин Вариченко давал это интервью, собрано было, по его словам, около половины требуемой суммы. Тем не менее, несмотря на отсутствие гарантий поступления оставшихся средств, фирма-подрядчик заранее изготовила из гипса все фигуры монумента. Или какие-то гарантии оплаты оренбургским монументалистам все-таки были даны?

Заметим, что в том же интервью главный ветеран города, призывая граждан сбрасываться деньгами на памятник, тактично умолчал о том, из чего именно тот будет отлит. Высказался туманно: «Из твердого материала». Только позже выяснилось, что на самом деле речь шла о термостойком пластике. Иначе говоря – о пластмассе.

К слову, свой опыт по созданию пластмассовых памятников оренбургская мастерская «Композит-дизайн» накапливала при активном участии камчатских заказчиков.

Там же в начале 2019 года был изготовлен памятник семье петропавловских сивучей, установленный у фонтана на шестом километре. Его можно будет увидеть, возвращаясь из парка Победы с нашей первой «прогулки по Петропавловску».

На своем официальном сайте мастерская «Композит-дизайн» упоминает об этом, видимо, не рядовом для нее заказе: «Работы над памятником продлились три месяца, затем семейку в контейнере отправили к месту постоянной прописки. Путь занял 50 дней, после чего скульптурная группа была размещена на одной из площадей Петропавловска».

Не исключено, что в том же «Композит-дизайне» ваяли и пластмассовый памятный знак в честь камчатских студенческих отрядов. Он появился в октябре прошлого года возле бывшего Дома офицеров Советской, а затем и Российской армии. Теперь там дворец молодежи, директором которого является депутат Законодательного собрания Камчатского края и по совместительству дальневосточный координатор «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Тимофеев.

Монумент представляет собой фигуры парня и девушки на фоне абстрактного металлического колеса и контурной карты Камчатского края. Мужская фигура, очевидно, символизирует бойца студенческого стройотряда. Об этом свидетельствуют надетая на его пластиковую голову пластиковая же строительная каска, а также лопата, которую молодой человек сжимает в руке. Девушка, очевидно, придана землекопу, чтобы развлекать его в свободное от работы время. Во всяком случае из инструментов у нее только гитара, а каску пластмассовая дама не носит за ненадобностью. Если бы она намеревалась поработать за компанию со своим кавалером, то ей следовало бы, подобно юному труженику тыла, сжать кулаки, вставить в них лопату, а к рукам ее спутника приделать лом.

По нашему мнению, не слишком искушенному в юридических тонкостях регионального законодательства о памятных знаках господину Тимофееву следовало бы либо заняться самообразованием, либо нанять толковых советников. Но и его кадровая политика вызывает много вопросов. Недавно он принял на работу в возглавляемое им же ООО «Единая молодежь» («Едмоль») по договору в качестве юриста некую Анастасию Чайку.

Молодая, амбициозная и стремящаяся к карьере руководителя Настя Чайка прославилась на полуострове тем, что некоторое время безуспешно возглавляла ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района», но так и не смогла навести порядок в полуразрушенном районном ЖКХ. За год ее пребывания в руководящем кресле в местном коммунальном хозяйстве (а точнее, коммунальной бесхозяйственности), по сути, ничего не изменилось. Добиться от госпожи Чайки, чтобы та хотя бы попыталась решить накопившиеся в отрасли проблемы, администрации района так и не удалось. Сама же она, пополнив свое резюме строчкой о руководящей работе на предприятии с коллективом в полторы сотни душ, перелетела в другое гнездо, где и нашла применение своей юридической очумленности.

Никаких действий по официальному признанию стройотрядовского изваяния памятным знаком ни Тимофеевым, ни Чайкой до сих пор не предпринято. Руководство Дворца молодежи считает скульптуру «нестационарным памятным знаком». Но дело в том, что и памятный знак для официального признания таковым должен пройти целый ряд обязательных процедур. И его, похоже, придется снести. Возможно, Чайка с Тимофеевым перенесут его внутрь дворца. Порхающей юристке надо лишь подкачаться.

Сначала его эскиз и предполагаемое место установки должны быть утверждены в муниципальной комиссии по установке памятных знаков и мемориальных досок. Затем, если вывод комиссии будет положительным, документы передаются в думу ПКГО, которая на своей сессии должна принять официальное решение об установке памятного знака. Лишь после этого изваяние можно установить, торжественно открыть и передать на баланс города. До выполнения всех этих формальностей никто, даже депутат Заксобрания, не имеет права ничего устанавливать на муниципальной земле. Любая незаконно возведенная скульптура, тем более имеющая весьма сомнительную художественную ценность, подлежит сносу.

Однако труженики тыла, ковавшие победу в неимоверно тяжелых условиях Камчатки первой половины 40-х годов прошлого века, это не стройотрядовцы с их нечастыми трудовыми семестрами, и уж тем более не сивучи. Такие люди заслуживают более прочного и долговечного материала для памятника, чем недорогой термостойкий пластик, краска с которого уже начала облезать. И здесь организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов уместно было бы, как подобает честным людям, опубликовать полный список жертвователей и сделанных ими взносов, а также отчет о расходах на создание и транспортировку памятника.

Только после того как концы сойдутся с концами, а дебет с кредитом до последней копейки, можно будет поверить, что у инициаторов установки памятника действительно не нашлось возможности посвятить камчатским труженикам тыла что-то более достойное, чем комплект похожих на садовые фигуры скульптур на бетонном постаменте.

«Практика создания монументов тем, кто в тылу ковал великую Победу, на добровольные пожертвования простых людей довольно распространена в городах России. Если каждый внесет свой посильный вклад в это благое дело, память труженикам тыла Камчатки будет увековечена», – уверял жителей Петропавловска Игорь Вариченко.

Как мы видим сегодня, он, мягко говоря, слегка погорячился. По оценкам экспертов из фирм, специализирующихся на изготовлении и установке памятников из полимерных материалов, такие монументы относятся к категории недорогих. По цене они гораздо дешевле, чем памятники из металла или натурального камня. Однако пластиковые скульптуры при этом менее надежны и недолговечны. Самые прочные из искусственных материалов служат всего 35–40 лет в условиях благоприятного климата. На Камчатке смело делите срок на два. Так что ни о каком увековечении (от слова «век». – Ред.) говорить, увы, не приходится.

Парк недоразумений

Таким образом, памятник камчатским труженикам тыла, столь торжественно открытый в минувшую субботу, стал еще одним олицетворением превращения парка Победы на Дачной в «парк недоразумений». Если, продолжая нашу «прогулку по Петропавловску», мы пройдем по здешним аллеям еще немного, то увидим, что и на аллее Героев за два года с момента наших публикаций о допущенных там «ляпах» ничего не изменилось.

Напомним, что аллея Героев, объединяющая 73 индивидуальных памятника Героям Советского Союза, Российской Федерации и Социалистического Труда, которые в разное время жили на Камчатке, была открыта в ноябре 2012 года.

К сожалению, как это часто случается с памятными знаками в краевой столице, и в данном случае не обошлось без нелепых неточностей. В именах, отчествах, фамилиях и должностях людей, совершивших подвиги в годы Второй мировой войны, допущено шесть грубейших ошибок.

Наша газета весьма щепетильно относится к сохранению памяти о защитниках Родины. Мы понимаем, что памятники ставят живые люди, которые не застрахованы от оплошностей. Но имена героев – людей, известных всему полуострову, – все-таки следует знать. Тем более если речь идет о таких знаменитых в крае участниках войны, как Григорий Щедрин и Николай Вилков. Подобные ляпы недопустимы, и летом 2017 года «Вести» посвятили данной теме целую серию статей.

Вот только самые вопиющие примеры небрежности создателей аллеи. Один из самых известных на Камчатке героев Великой Отечественной командир подводной лодки «С-56» отдельной бригады подводных лодок Северного флота капитан 2-го ранга Григорий Щедрин, чьим именем названы в Петропавловске улица и площадь, назван на памятнике Георгием.

Николая Александровича Вилкова, закрывшего своим телом амбразуру японского дота на высоте 171 острова Шумшу, создатели мемориала назвали Андреевичем. Искажена и фамилия Александра Вильямсона, прославленного командира эскадрильи истребителей Александр Вильямсон, сражавшегося рядом с Александром Покрышкиным, а после войны долго работавшего в системе «Аэрофлота» на Камчатке. На памятнике он – ВильяНсон. Перепутаны (если не сказать крепче – перевраны) также данные героев Курильского десанта Василия Кота, Василия Сигова и в числе первых форсировавшего Днепр Афанасия Меньщикова.

Всего на 73 обелисках петропавловской аллеи Героев, открытой почти семь лет назад, допущено девять искажений информации о людях, удостоенных высших государственных наград СССР. Фактически каждый восьмой памятник изготовлен с ошибками.

Это, на наш взгляд, непростительно, учитывая, что еще в конце восьмидесятых годов прошлого века в Воениздате вышел двухтомник «Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь» под редакцией выдающегося военачальника Ивана Шкадова. В этом академическом издании сведения о людях, совершивших подвиги до, во время и после Второй мировой войны приведены без искажений. Вся достоверная информация о Героях Социалистического Труда есть в электронном виде в сети Интернет.

Неужели уважаемым членам Камчатского совета ветеранов Великой Отечественной войны, по чьей инициативе создавался мемориал, было недосуг заглянуть в списки и проверить данные, которые будут высечены на обелисках? Почему этого не сделал бывший руководитель управления судебного департамента в Камчатском крае Евгений Урбан, непосредственно руководивший реализацией проекта? Куда смотрели проектировавшие аллею Героев архитекторы Геннадий Васильев и Андрей Фомин?

В других, более ранних публикациях мы рассказывали о вопиющем головотяпстве, допущенном при создании памятника участникам боевых действий и ветеранам военной службы. Его также установили в парке Победы неподалеку от аллеи Героев. По замыслу инициаторов его установки – краевого отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» – мемориал должен был увековечить память об участии жителей Камчатки в локальных конфликтах как на территории СССР и Российской Федерации, так и за ее пределами.

Во время церемонии открытия осенью 2015 года зрителям открылась стена, на которой высечены названия мест, где проходили локальные войны с участием наших соотечественников. На ней девять стран, один остров, один географический регион и еще одно не существующее и никогда не существовавшее государство. На верхней строке гранитного списка – фактически под вторым номером – была указана некая Арабская республика, которой никогда не было на политической карте мира.

Мемориал в честь воинов-интернационалистов, сделанный хотя бы не из пластмассы, с горем пополам, но исправили спустя три года после выступления «Вестей». Аллея Героев остается пока в своем позорном первозданном виде. Нельзя сказать, что в муниципалитете совсем уж ничего не делается для исправления ситуации. Комиссия по установке памятных знаков и мемориальных досок утвердила проект реконструкции. Составлена смета, согласно которой из бюджета решено выделить полтора миллиона рублей. Будем надеяться, что в обозримом будущем аллею Героев тоже приведут в порядок. А в будущем и труженики тыла получат в память о себе нечто более достойное, чем пластмассовые скульптуры.

Загадкой для нас остается только одно: какой злой рок преследует парк Победы, превращая его то ли в «парк недоразумений», то ли в «остров невезения» из популярной комедийной песенки. Что бы ни делали здесь чиновники краевого центра, у них, как и у дикарей с проклятого острова, «не идут дела». Не оттого ли, что прежде чем что-либо делать, следует хоть немного подумать и семь раз отмерить?

Иначе петропавловский мемориал станет не средством патриотического воспитания молодежи, как заявляла в свое время пресс-служба муниципалитета, а примером невежества и неуважения к памяти предков.

Дмитрий ЧЕРНОВ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."