МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ – БУДЕШЬ ЗДЕСЬ

25 Июня 2019



Отгромыхал единый государственный экзамен (ЕГЭ) в средних общеобразовательных школах Российской Федерации. Пожалуй, главной тенденцией последних лет при подготовке к выпускным экзаменам в Камчатском крае стало устойчивое предпочтение школьным учителям репетиторов.

Сколько сил потратила министр просвещения РФ Ольга Васильева, убеждая учебное сообщество не натаскивать выпускников на сдачу единого государственного экзамена, одному богу известно. Ее усилия напрасны и, похоже, про учебный процесс в школе она знает лишь понаслышке.

В свое время Ольге Юрьевне повезло поработать в школе учителем пения, на этом ее школьная педагогическая карьера и закончилась.

Главное противоречие ЕГЭ, чего никак не может взять себе в толк наш министр просвещения, заключается в том, что уровень знаний, преподаваемых в средней школе, значительно ниже уровня знаний, которые необходимы для успешной сдачи ЕГЭ. Другими словами, школьникам не преподают то, о чем спрашивают на экзамене. Поэтому они вынуждены идти к репетиторам, которые действительно просто натаскивают их на ЕГЭ. К тому же репетиторы объясняют выпускникам, как можно обмануть систему, чтобы получить более высокий балл.

По разным данным на Камчатке до сорока процентов школьников прибегают к услугам репетиторов или их заменяют свои же учителя на дополнительных занятиях.

Во многих школах дело доходило до абсурда: ученики не посещали уроки, но исправно ходили к репетиторам. Причем большинство родителей, которые узнали, что их дети не ходят в школу, разводили руками с вопросом: «А что я могу сделать?»

Нынешние отцы и матери выпускников – это, в основном, поколение перестроечных лет. У них, на мой взгляд, деформирована система ценностей, и эту деформацию они большей частью передали своим детям: низкую социальную ответственность, атрофированную способность отвечать за свои поступки и в конечном итоге жизнь, склонность к социопатии и твердое убеждение, что Камчатка – это отстой. Причем последнюю фразу нередко подхватывают учителя и внушают это своим ученикам.

Абсолютное большинство тех, кто успешно сдал ЕГЭ, стремятся уехать учиться в другой регион Российской Федерации. Самыми привлекательными в этом смысле выглядят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Чтобы туда попасть, помимо ленинского лозунга «Учиться, учиться и еще раз учиться!», нужно обязательно ходить на репетиторские занятия.

В среднем один астрономический час занятия у репетитора в нашем городе стоит одна тысяча сто рублей.

С 2022 года ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным для выпускников средних общеобразовательных школ. Следовательно, резко возрастет потребность в репетиторах со знанием иностранных языков, а родителям придется еще больше раскошелиться.

Будет ли отменен ЕГЭ? Похоже, в ближайшие десять лет этого не случится. Поэтому нам придется существовать в предлагаемой реальности и стараться компенсировать деньгами и дополнительными душевными силами тот вред, который наносит система.

Традиционно после завершения в России «войсковой операции» по сдаче ЕГЭ наши ученые начинают высказываться о целесообразности экзамена. Директор Объединенного института высоких температур РАН Владимир Фортов, бывший глава Российской академии наук сказал: «По реформе судят о ее результатах. Надо сказать, что уровень образования серьезнейшим образом упал. Я приведу пример, который хрестоматиен: приблизительно две трети нашего населения считают, что Солнце ходит вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца. Я недавно слышал оценку, по которой треть школьников считают, что электрон намного больше атома. Это чудовищная ситуация, и она должна быть исправлена. Я не думаю, что ЕГЭ – это движение в правильном направлении».

Вот о чем говорит профессор кафедры математического анализа РГПУ имени Герцена Сергей Ракушин: «Одна из идей ЕГЭ состояла в том, чтобы избавить сферу образования от коррупции приемных комиссий. И с этой задачей ЕГЭ справился, переместив расходы родителей на рынок репетиторов, который на этом фоне пережил «невиданное удорожание», а коррупционную составляющую – в сферу олимпиад. По его данным, есть факты, когда школьников за деньги готовят к олимпиадам преподаватели вузов, которые являются организаторами этих олимпиад».

Комментирует ситуацию директор московской школы № 1468 Илья Бронштейн: «ЕГЭ стал социальным лифтом для ребят из регионов, для ребят, которые сегодня имеют равный доступ ко всем абсолютно высшим учебным заведениям нашей страны. И сегодня московские школьники сталкиваются с очень серьезной конкуренцией, которую им составляют лучшие выпускники школ со всей страны. Поэтому на сегодняшний день ЕГЭ эту функцию выполняет, и говорить о его какой-то отмене можно, только предлагая те решения, которые точно будут работать не хуже, чем этот социальный лифт».

Три директора камчатских школ, к которым я обратился с просьбой высказать свое мнение, нужно ли оставлять ЕГЭ либо отменять, согласились говорить об этом только на условиях анонимности. Их общее мнение можно сформулировать так: «ЕГЭ, наверное, нужен, но его необходимо изменить».

Интересно узнать, как прошел ЕГЭ-2019, и что изменилось по сравнению с ЕГЭ 2018 года? Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова сказала следующее: «По нашей оценке, ЕГЭ прошел на достаточно высоком организационном уровне, мы не отмечаем каких-то серьезных сбоев… Общее количество так называемых стобалльников - участников ЕГЭ, набравших максимальные 100 баллов хотя бы по одному из экзаменов, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 557 человек».

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил: «В этом году выпускники сдали экзамены лучше, чем в предыдущем. Число стобалльников выросло на девять процентов – с 6 172 до 6 729 человек. Поднялись и средние баллы по многим предметам – географии, информатике, физике, литературе, биологии, химии и немецкому языку.

Самые высокие результаты оказались по профильной математике, истории и английскому языку.

Средний балл ЕГЭ по математике (профиль) в 2018 году – 49,8; в 2019 – 56,5; по истории в 2018 году – 52,7; в 2019 – 55,3; по английскому языку в 2018 году – 69,2; в 2019 – 73,8». (Газета «Комсомольская правда». – Авт.)

На портале Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мы нашли следующую информацию: «Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились. В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ.

Примерно на 5 тысяч человек сократилось в сравнении с прошлым годом число участников ЕГЭ по базовой математике, не сумевших преодолеть минимальный балл… Больше, чем в 2018 году, участников экзамена показали высокий результат (81–100 баллов)».

Мне, разумеется, захотелось узнать, как сдали ЕГЭ выпускники средних школ Камчатского края, и сравнить эти результаты с 2018 годом.

Свой вопрос я адресовал министру образования Камчатского края Александре Юрьевне Коротковой. Она ответила следующее: «Мы не даем таких сведений и не сравниваем с предыдущими годами результаты сдачи ЕГЭ. Такова политика и требования Рособрнадзора. Я считаю сравнение некорректным».

Меня такой ответ, мягко говоря, удивил. Что секретного может быть в этих сведениях? Сам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов привел цифры, которые показали, как выпускники 2019 года сдали ЕГЭ по сравнению с выпускниками 2018 года. Его заявление мы привели выше. Также сравнительные данные приводятся на портале Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова тоже не стала делать из этого тайны.

Почему Александра Юрьевна решила поиграть в секретность? Вероятно, тому есть одна нехитрая причина. Из года в год выпускники камчатских школ все хуже и хуже сдают ЕГЭ, что в целом говорит о понижающемся уровне преподавания. Но это еще полбеды.

В 2024 году число бюджетных мест в российских вузах уменьшится на 17 процентов по сравнению с 2019 годом. Такой вывод представило в своем докладе Минобрнауки Федеральному Собранию РФ. Причем в первую очередь сократят бюджетные места в региональных вузах.

Например, в нашем Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга на следующий год количество бюджетников по предварительной информации уменьшиться на 60 человек. В техническом университете эта цифра может упасть до 70 человек.

По статистике примерно 80 процентов выпускников средних общеобразовательных школ Камчатского края, успешно сдавших ЕГЭ (получивших высокий балл для поступления в вуз), уезжают учиться за пределы региона, и 70 процентов из них обратно не возвращаются. В Камчатском крае не хватает врачей, учителей, воспитателей в детских садах.

Как Правительство РФ собирается удержать людей в дальневосточных регионах? Оказалось оно (правительство) собралось сократить количество бюджетных мест в региональных вузах.

В этом смысле министр образования и молодежной политики Камчатского края Александра Короткова действует вполне в духе правительства, скрывая, видимо, печальную статистику сдачи ЕГЭ в нашем регионе.

Меньше знаешь – вернее, что останешься на Камчатке.

Лучше не скажешь.

Вячеслав Скалацкий

P.S.

Школьникам, мечтающим стать студентами, нелишне знать, что в этом году документы для поступления в вуз закончат принимать 26 июля, а 27 числа того же месяца опубликуют списки абитуриентов с заработанными ими баллами. Выпускники из первой волны должны окончательно определиться, в какой вуз они решили поступить, и подать туда оригиналы документов до 1 августа. Через два дня вузы должны обнародовать списки поступивших. Участники второй волны будут обязаны отдать оригиналы документов до 6 августа. Приказы об их зачислении будут опубликованы 8 августа.

Дадим всем абитуриентам небольшой совет: перед тем как отправлять копии своих документов для поступления в выбранные вузы (не более пяти), их нужно заверить у нотариуса.