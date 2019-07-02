«ОЛИМПИЙСКОЕ» БЕСПОКОЙСТВО

02 Июля 2019



Печально известный коммунальщик Ростислав Цирковный снова под подозрением

Единственный учредитель и одновременно генеральный директор петропавловской управляющей компании «Олимп» 23-летний Ростислав Цирковный попал под подозрение в подделке официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, в целях их использования. Данное деяние, предусмотренное статьей 327 Уголовного кодекса РФ, наказывается лишением свободы на срок до двух лет. В начале июня врио заместителя начальника полиции УМВД РФ по Петропавловску-Камчатскому подполковник Василий Шподарук утвердил ходатайство перед городским прокурором о проведении в отношении Цирковного дополнительной проверки.

Скандальная деятельность «Олимпа» и его предприимчивого руководителя оказалась в поле зрения правоохранительных органов после заявления председателя межрегиональной общественной комиссии по противодействию коррупции Сергея Мылова. Он взялся защищать права собственников квартир в доме № 20 по Космическому проезду в камчатской столице, недовольных тем, что здание из ООО «УЖКХ» было без их ведома передано в управление «Олимпу».

Жильцы дома, выбравшие представителями для защиты прав самых активных соседок Анну Трофимову и Татьяну Глушкову, обратились в полицию, а также к председателю Законодательного собрания Камчатского края Валерию Раенко с заявлением, в котором просили провести расследование деятельности ООО «Олимп» в целом и господина Цирковного в частности.

«В период ориентировочно с января по март 2019 года УК «Олимп» было проведено собрание собственников жилья, – говорится в документе. – Данную управляющую компанию собственники нашего многоквартирного дома не выбирали, бюллетени для голосования не подписывали и свои данные не предоставляли».

Анна Трофимова и Татьяна Глушкова от имени своих соседей утверждают, что им неизвестно, каким образом и на каком основании в доме произошла смена управляющей организации. Все жильцы уже несколько месяцев получают дублирующие друг друга квитанции об оплате коммунальных услуг сразу от двух управляющих организаций: прежней – ООО «УЖКХ», которая устраивала большинство собственников, и новой – ООО «Олимп», свалившейся на их головы непонятно откуда. Более того, «олимпийцы» каким-то образом (предположительно, на основании липовых бумаг) сменили жителям лицевые счета. Теперь собственники не могут оформить жилищные субсидии. Старики, ветераны и инвалиды в результате теряют льготы.

Отметим, что жильцы дома по Космическому проезду, 20 могут служить примером добросовестного отношения к своей недвижимости. Они, в частности, давно избрали общедомовый комитет и его председателя для решения всех насущных проблем. Однако с этой вполне легитимной структурой никто не согласовывал планы и графики каких-либо ремонтных работ.

«Собственники жилых помещений нашего многоквартирного дома не видели никаких документов «Олимпа» и не заключали с ним никаких договоров», – жалуется Татьяна Глушкова.

С целью проверки доводов заявителей оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Петропавловску-Камчатскому старший лейтенант полиции Е. В. Солодовник направил в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края запрос по истребованию протоколов собраний собственников жилья с реестрами для голосований и договором управления указанным многоквартирным домом. Другой запрос был направлен в региональную инспекцию Федеральной налоговой службы России для получения учредительных документов «Олимпа».

Однако ответов на эти запросы в срок, установленный законодательством для проверки по заявлению, оперуполномоченный Солодовник не получил. Не успел он и опросить всех собственников жилья в многоквартирном доме по вопросам возможной фальсификации их подписей. Поскольку формально срок проверки истек, в возбуждении уголовного дела в отношении Ростислава Цирковного было отказано. Но, похоже, не окончательно.

В данном случае речь идет об общепринятой в правоохранительных органах практике, связанной с жесткими сроками, определенными законодательством для проведения тех или иных следственных и доследственных действий. Согласно третьей части статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ «руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до десяти суток срок, установленный частью первой настоящей статьи». А в случае необходимости производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов срок проверки вовсе может быть продлен до 30 суток.

После начала проверки по материалу часто выясняется, что в полном объеме провести проверку в десяти- или даже тридцатисуточный срок невозможно. Что же было делать оперуполномоченному Солодовнику, чтобы уложиться в срок? Только вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Так он и поступил, причем заранее зная, что с формальной точки зрения проверка все-таки проведена неполно.

Дальнейшие события, полагаем, были просчитаны старшим лейтенантом Солодовником наперед, поэтому он сразу же направился в прокуратуру краевого центра, где ходатайствовал об отмене своего же отказного постановления. Очевидно, так в ближайшее время и произойдет. Срок проверки в таком случае будет продлен. Рано или поздно уголовное дело найдет своих «героев». Ведь подделка подписей собственников жилья в бюллетенях и итогового протокола заочного голосования теперь является уголовным преступлением.

Ранее в судебно-следственной практике существовал крайне неприятный казус. Правоохранители отказывались в таких случаях возбуждать уголовные дела по статье 327 Уголовного кодекса РФ. Причина отказа всегда была одна и та же: протокол общего собрания собственников жилья в многоквартирном жилом доме и решения собственников, по мнению органов следствия, не являлись официальными документами. В ряде подобных случаев можно было бы возбудить уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», но органы правопорядка не спешили делать и этого, а обманутых собственников отправляли в обычный гражданский суд самостоятельно отстаивать свои права. Однако после того, как в декабре 2015 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, ситуация поменялась.

На сегодняшний день протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома является официальным документом на основании первой части статьи 46 Жилищного кодекса РФ, которая в новой редакции гласит: «Решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются официальными документами, как документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия в виде возложения на собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения объема прав и обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей».

Так что проверка по заявлениям жителей дома по Космическому проезду, 20, против их воли ставших клиентами ООО «Олимп», скорее всего будет продолжена.

Наша газета не раз писала о методах, которыми пользуются господин Цирковный и его подручные из «управляек» «Олимп» и «Феникс» (бывшая «Ваш дом») для раскрутки своего жилищно-коммунального бизнеса. Тем, кто знаком с предыдущими публикациями «Вестей», этот деятель хорошо известен. О нем, в частности, свидетельствовали жильцы дома № 24 на улице Дальней в аналогичной коллективной жалобе.

«В мае 2017 года мы узнали, что наш дом переходит под управление управляющей компании ООО УК «Ваш дом», – говорится в их письме, направленном по инстанциям. – Однако многие собственники голосовали против перехода, или не голосовали вообще. Представители ООО УК «Ваш дом» ходили по квартирам, вводили людей в заблуждение, прося расписаться лишь за проведенное с ними собеседование. Тех собственников, которых не было дома, они просто вносили в список воздержавшихся, что является прямым нарушением права на голосование».

Скорее всего, управление эксплуатацией жилого фонда в качестве основного вида своей деятельности господин Цирковный, ранее работавший электромонтером в региональном отделении Пенсионного фонда РФ и уже успевший отметиться в рядах местной ячейки ЛДПР на выборах депутатов Законодательного собрания Камчатского края третьего созыва, выбрал не случайно. Дело в том, что его мать – Александра Рашитовна Цирковная – возглавляет в контрольном управлении администрации ПКГО отдел муниципального жилищного контроля.

Согласно официальному документу под названием «Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», принятому решением городской думы от 28.08.2013 № 113-нд, именно госпожа Цирковная и ее подчиненные обязаны «осуществлять контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посредством организации и проведения проверок соблюдения обязательных требований к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решений».

Чтобы расшифровать эту запутанную формулировку для наших читателей, скажем проще: мать, находясь на муниципальной службе, следит за тем, чтобы ее занимающийся бизнесом сын не нарушал закон. Между тем десятая статья Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», в частности, гласит: «Под личной заинтересованностью понимается возможность получения каких-либо выгод (преимуществ) лицами, состоящими с лицом, замещающим должность муниципальной гражданской службы, в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей). Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается на государственных и муниципальных служащих».

Наверное, мало кто из наших читателей усомнится в том, что бизнесмен, чья родная мать контролирует в органах власти основную сферу его деятельности, автоматически получает на рынке выгоды (преимущества). Ростислав Цирковный, между тем, продолжает расширять свой бизнес. Позволим себе предположить, что материнское сердце Александры Рашитовны дрогнет, а рука не поднимется отлупить сынулю ремнем за его сомнительные проделки. Зато с точки зрения краевого арбитража, перед законом все равны. И даже наличие мамы на муниципальной службе не освобождает от обязанности платить по долгам.

«Первый звонок» в этом смысле для господина Цирковного прозвенел 30 августа прошлого года, когда состоялось слушание дела по иску ПАО «Камчатскэнерго» к ООО Управляющая компания «Ваш дом» на сумму свыше двух миллионов рублей. Предметом судебного спора стала поставка энергоресурсов в дома № 48 и 50 по улице Дальней. Жильцы исправно оплачивали счета, но до ресурсоснабжающей организации деньги не доходили. Представители «управляйки» процесс проигнорировали. Не удосужились даже предоставить отзыв на исковое заявление, что фактически свидетельствует о признании претензий энергетиков полностью обоснованными.

На основании статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса РФ судья Ирина Васильева решила рассматривать дело в отсутствие представителя ответчика. Решение при таких обстоятельствах также было легко предсказуемым: «Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО «Ваш дом» в пользу ПАО «Камчатскэнерго» 2 миллиона 192 тысячи 499 рублей 45 копеек, включая суммы долга, пени и государственной пошлины».

Почему господин Цирковный был так равнодушен к судебному процессу ценой более чем в два миллиона рублей, стало понятно буквально через месяц после оглашения вердикта. Первого октября нынешнего года в Едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о том, что ООО УК «Ваш дом» переименовано в ООО УК «Феникс».

По одной из версий, Ростислав Цирковный с помощью перерегистрации фирмы решил спрятаться от кредиторов из ПАО «Камчатскэнерго», от которых мама после решения суда защитить не в силах. Другая версия заключается в том, что после смены названия и гендиректора настоящий владелец фирмы рассчитывал избавиться от подмоченной деловой репутации, связанной с прежним названием. В пользу второго предположения говорит избранное не без юмора название «управляйки». Давным-давно Фениксом называли мифическую птицу, якобы способную сжигать себя и затем возрождаться.

А менее чем через год в арбитражный суд были вызваны уже представители другой созданной Цирковным «управляйки» – того самого ООО «Олимп». В этот раз «олимпийцы» задолжали около 300 тысяч рублей за тепло и горячую воду, поставленные ПАО «Камчатскэнерго» в целях содержания общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ответчика. Два дела рассматривались в порядке упрощенного производства. Господин Цирковный не просто признал существование задолженностей, но и выплатил их большую часть, не дожидаясь позорных для себя вердиктов. В итоге судьи Ирина Васильева и Станислав Громов взыскали с «Олимпа» лишь остатки долгов и пени.

Почему для перечисления собранных с жильцов денег поставщику тепла и горячей воды в подведомственные «Олимпу» дома потребовалось дожидаться обращения в арбитраж, нам непонятно. Видимо, господину Цирковному до последнего не хотелось расставаться с приятно греющими расчетный счет «управляйки» суммами. Впрочем, нельзя исключать, что деньги, взысканные впоследствии через суд, были потрачены на что-то более приятное, чем расчеты с ресурсоснабжающей организацией. А долг был погашен за счет новых сборов за последующие месяцы, и эти деньги «Камчатскэнерго» снова придется выбивать через арбитраж. Если это так, налицо признаки финансовой пирамиды.

Не станут ли жильцы дома по Космическому проезду, 20 ее новыми жертвами?

Соб. инф.