В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

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02 Июля 2019

Наша газета в рубрике «Уроки истории» продолжает публикацию отрывков из книги полковника запаса Владимира Слабуки «В исключительных обстоятельствах» (Москва, издательство «Граница», 2015).

Он является автором нескольких книг об истории органов безопасности Камчатки, о неизвестных страницах прошлого нашего края.

Изданные Владимиром Викентьевичем документальные очерки часто основываются на источниках, ранее недоступных широкому кругу исследователей.

Автора отличает хороший литературный язык в изложении событий давно минувших дней. О них Владимир Слабука старается рассказывать без мажорной и минорной ретуши, считая, что для нашего объективного понимания прошлого «обеление» истории еще губительнее, чем ее очернение.

Редакция «Вестей»

В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

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С Сахалина и из Комсомольска-на-Амуре в дополнение к шести транспортным самолетам, имевшимся на полуострове, на Камчатку вылетели 26 самолетов 29-й воздушной армии, загруженные теплой одеждой и палатками. Тогдашний парк транспортной авиации состоял из «Ли-2» и «Ил-12», которым, чтобы долететь из Хабаровского края на Камчатку, требовалось при благоприятных погодных условиях двое суток и несколько посадок.

К 9 ноября 23 машины к месту назначения прибыли.

А над Парамуширом первые самолеты появились днем 5 ноября. Транспортные самолеты и бомбардировщики, несмотря на сложные погодные условия, поднялись в небо. Камчатские самолеты, привлеченные к спасательной операции, 6 ноября совершили по два-три рейса на Парамушир. Уцелевшим жителям они сбрасывали продукты питания, одежду, обувь, палатки. На обратном пути, совершив посадку на аэродроме «Байково», экипажи забирали раненых и больных.

Вот что вспоминают о работе авиации сами участники тех трагических событий:

«Когда стало светло, увидели страшное, что был город, рыбные комбинаты, жилые дома, заводы и т.д., и что же оказалось – одна чистая поляна, ровная земля, как будто здесь никогда ничего не было…

Оставшиеся в живых люди были без одежды, хлеба и пищи – все сметено в море. Днем появились самолеты, стали сбрасывать в кулях хлеб, сало, палатки, одежду, обувь. Тут уж народу стало легче, что об этом происшествии знает Москва – наше правительство».

К этому надо добавить одну, как мне кажется, существенную деталь. Особого режима секретности в связи со стихийным бедствием власти не вводили. Цунами посвящалось специальное сообщение ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза. – Авт.), но подробности, в полном соответствии с информационной доктриной тогдашнего руководства СССР, опускались.

Стараясь исключить распространение слухов, органы МГБ организовали перлюстрацию писем гражданского населения и военнослужащих после их эвакуации с Парамушира и других островов. За месяц, с 12 ноября по 10 декабря, изъяли всего 11 почтовых отправлений, в которых содержались негативные оценки действий властей по преодолению последствий стихийного бедствия.

В тысячах остальных писем их авторы рассказывали совсем о другом. И сейчас поражает тот громадный объем организационных и практических мероприятий, проведенных всего спустя сутки после цунами.

6 ноября в уцелевшем здании штаба пулеметно-артиллерийской дивизии прошло собрание партийно-хозяйственного актива Северо-Курильска. На нем первый секретарь райкома КПСС И. Орлов объявил о начале массовой эвакуации населения и войск. На островах планировалось оставить всего несколько десятков человек.

Для руководства эвакуацией населения и войск вылетела из Южно-Сахалинска через Охотск и Магадан комиссия обкома КПСС. Непосредственной организацией эвакуации занималась группа офицеров штаба Дальневосточного военного округа во главе с генерал-майором Коршуновым.

К исходу 6 ноября стали постепенно поступать конкретные цифры о числе жертв и масштабах разрушений в других населенных пунктах Северо-Курильского района. На собрании партийно-хозяйственного актива Орлов рассказал о том, что ему стало известно. Данные у секретаря райкома тогда были еще неполные, но и они ужасали.

Поселок Рифовый – разрушен рыбокомбинат; поселок Бабушкино – уничтожены два холодильника, засолочный, бондарный цеха и электростанция. В поселке Козыревском частично пострадали рыбокомбинат, сельсовет, средняя школа, больница, почта, полностью разрушены склады и 100 жилых домов. Поселок Байково затоплен. На острове Шумшу в 32-м военном городке уничтожены 43 квартиры, рембаза, погибли 25 моряков военно-морской базы. На мысе Васильева пропали без вести офицер и восемь солдат, ранены шесть человек, вынесены в море четыре склада с ГСМ и боеприпасами, повреждены административные здания и электростанция. На острове Онекотан из всего личного состава заставы уцелел только радист…

Но особенно страшный удар стихия нанесла по поселку Океанский и китокомбинату поселка Подгорный.

 

Подгорный

В ночь на 7 ноября океан штормило. Китобойное судно «Циклон» укрывалось от ветра в какой-то крохотной бухточке, но волны и здесь основательно раскачивали небольшой пароходик, на котором укрылись уцелевшие жители Подгорного. В столовой команды судна за столом, который ближе всего находился к тусклому светильнику, сидели три человека: директор уничтоженного китокомбината Л. Редькин, председатель сельсовета переставшего существовать поселка К. Юдин и старший оперуполномоченный райотдела МГБ старший лейтенант В. Волков, который выехал из Северо-Курильска в поселок Подгорный накануне землетрясения и последовавшего за ним цунами.

Смертельно уставшие люди составляли подробный акт о последствиях катастрофы в поселке. Благодаря этому документу поселок Подгорный – единственный населенный пункт, точное количество жертв в котором нам известно. К акту прилагался список погибших и пропавших без вести жителей Подгорного – всего 94 фамилии. Под номерами 95 и 96 значились приехавшие в поселок из погранкомендатуры, располагавшейся в поселке Океанский, старший лейтенант Кабанов и сопровождавший его рядовой пограничник, фамилии которого в Подгорном не знали.

Последним акт подписал директор комбината Редькин. Он с трудом удерживал карандаш дрожащей рукой. В списке пропавших без вести значилась и его жена Итта Абрамовна…

Поселок китокомбината Подгорный располагался на берегу бухты Тухарка, названной столь несуразно по имени впадающей в нее реки, самой крупной на Парамушире. Населенный пункт и комбинат по переработке китов основали еще японцы. В этом месте долина реки Тухарки, которая в самом широком месте едва достигает трехсот метров, раздвигает высокие берега острова. На пляже японцы оборудовали слипы. По ним мощные лебедки вытаскивали на берег добытых китов. Выше располагались котлы, в которых вытапливали ворвань, еще выше – жирохранилища. Они представляли собой длинный ряд цистерн, установленных на фундаментах.

Но узкая долина, которую, казалось, сама природа создала для размещения комбината, при возникновении цунами превращалась в смертельную западню для всех, кто в ней находился.

5 ноября сон жителей Подгорного, как и большинства курильчан, на исходе ночи оборвали подземные толчки. Впрочем, может быть, и не всех. Накануне на комбинате начали выдавать зарплату и премию за удачный промысловый сезон. Получив в кассе толстую пачку банкнот, редкий житель поселка по дороге домой не заглянул в магазин, до предела забитый недавно завезенными товарами, среди которых горячительные напитки занимали не последнее место.

И все-таки значительная часть населения Подгорного, разбуженная подземными толчками, покинула дома и бараки. Серьезных повреждений не было. В домах с печным отоплением разрушились трубы дымоходов. Вот, пожалуй, и все.

Ноябрьская ночь на Парамушире, даже если стоит ясная погода, не самое лучшее время для прогулок. Продрогшие люди, почувствовав, что толчки ослабевают, начали расходиться по домам.

На порогах родных квартир многих и застали четыре тревожных гудка, которые подал дежурный кочегар малой котельной кореец Кван Ен Хван. Он жил в поселке еще при японцах и хорошо знал о грозных предвестниках цунами. С началом землетрясения кочегар выбежал из котельной и, увидев отступающий океан, понял, что последует за таким отливом. Но он не бросился спасаться сам, а попытался спасти от гибели односельчан. Кочегар подал четыре гудка и бросился к выходу из котельной, которая находилась на берегу океана, но было уже поздно. На пороге его встретил титанический удар воды. Грохота взорвавшихся за его спиной котлов Кван Ен Хван уже не слышал. Разорвавшие ночную тишину гудки части жителей Подгорного дали шанс на спасение.

Люди плохо помнят, что творилось в те минуты, когда вокруг шипел наступающий океан. Многим казалось, что не громадная волна накрыла поселок, а весь остров погружается на морское дно. Такое впечатление от цунами возникло и у жителей других населенных пунктов. Не по этой ли причине родились слухи о том, что все Северные Курилы должны уйти под воду?..

Сила удара стихии по Подгорному оказалось столь мощной, что от большинства построек поселка не осталось даже фундаментов. Да что фундаментов! Океан смыл всю почву в долине на удалении тысяч метров от берега. Все овраги, по которым талые и дождевые воды скатывались в Тухарку, оказались плотно забиты землей, камнями, обломками домов и производственных построек.

По южному краю долины вода дошла до радиостанции, построенной на пригорке высотой метров в двадцать, и разрушила ее. На северной стороне, где в основном располагались жилые постройки, цунами уничтожило все здания. Уцелел лишь недавно построенный на самом краю поселка шлакоблочный двухквартирный дом. Вода обогнула его, забросив за жилище два кунгаса – водоизмещением 30 и 10 тонн.

Часть цистерн жирохранилища унесло в океан, часть погнуло и порвало. 150 – 180 тонн ворвани вытекло. Стоявшие на рейде поселка катера Ж-135 и Ж-257 повреждений не получили, но их капитаны долго не решались подвести «жучки» к берегу.

Но все разрушения и материальные потери не шли ни в какое сравнение с тяжестью человеческих потерь. И все-таки Подгорный оказался единственным катастрофически пострадавшим поселком, в котором восстановительные работы своими силами, без помощи со стороны начались уже утром 5 ноября. Многие жители населенного пункта демонстрировали удивительные мужество и силу духа.

Хрупкая женщина, радист поселка Любовь Притула чудом осталась в живых. Она выскочила из дома в одном нательном белье и тут же оказалась в ледяной купели бушующей воды. Она плохо помнила, как ее, оглохшую, захлебывающуюся, куда-то нес поток, ударяя о проносящиеся мимо обломки зданий и производственного оборудования. А потом волна подняла радиста и с силой швырнула на пригорок. От нестерпимой боли, которую причинил удар, Любовь Ивановна захлебнулась, но нашла в себе силы ползти вверх по склону. Это усилие воли и спасло ее. От боли и холода тело слушалось плохо, женщина с трудом передвигала ноги, но когда ей сказали, что нужно добраться до катера и попытаться с его радиостанции связаться с внешним миром, она не стала ссылаться на травмы и ушибы.

Капитан Ж-135 долго не решался подойти к берегу, у которого почти по пояс в воде стояла полураздетая женщина. Около 11 часов она все-таки смогла попасть на катер. Связавшись по радио с китобойным судном «Шквал», Любовь Ивановна сообщила капитану о трагедии. Выйдя из радиорубки, женщина упала, лишившись сознания. Из-за двустороннего воспаления легких она несколько суток пролежала в беспамятстве.

Утром 6 ноября к поселку Подгорный подошло китобойное судно «Циклон», экипаж которого возглавлял капитан Нелепин. Оно и забрало уцелевших жителей поселка.

А днем раньше К. Юдин и В. Волков организовали несколько бригад по ликвидации последствий удара стихии. Мужчины покрепче, в основном бывшие фронтовики, которыми руководил главный бухгалтер комбината А. Пешко, вели поиск погибших и раненых, оказывали помощь тем, кто в ней нуждался. Нашли тела 17 человек, в том числе Кван Ен Хвана.

К исходу дня от травм скончались еще пять жителей Подгорного.

Всех жертв стихии похоронила в братской могиле бригада старшего инженера по технормированию Х. Найденова. Скорбный холм над останками 22 человек, как на фронте, увенчала деревянная пирамида с жестяной звездой вместо креста. Тела остальных погибших унес океан. В Подгорном, в процентном отношении к общему числу жителей, оказалось больше всего жертв – около половины населения поселка.

Бригада Х. Найденова также возвела барак, в котором уцелевшие жители Подгорного провели следующую ночь.

Мастер мехмастерской комбината С. Баханов и его помощники вели поиск продуктов, ценностей, строительных материалов. Им удалось найти сейфы спецчасти и бухгалтерии. В последнем лежали не выданные рабочим и служащим комбината 508 тысяч рублей. Насколько это много, можно судить по тому, что средняя заработная плата в СССР в 1952 году составляла 673 рубля.

6 ноября около 20 часов последний человек покинул Подгорный. Восстанавливать поселок начали в 1953 году. Один из членов Курильской экспедиции Института океанологии Академии наук СССР в мае 1955 года записал в путевом дневнике:

«В три часа дня прибыли на китокомбинат Подгорный и стали на якорь далеко от берега. Низкие тяжелые облака, черная бушующая вода, белые от снега сопки, ржавое китобойное судно, разбившееся когда-то здесь о камни, несколько домиков, сиротливо стоящих на берегу…»

В таком удручающем состоянии поселок Подгорный просуществовал до второй половины 1960-х годов, пока в северо-западной части Тихого океана не запретили промысел китов.

В 2011 году мне довелось побывать в долине реки Тухарки. Пытался отыскать братскую могилу, в которой захоронены жертвы цунами. Не смог. Время и человеческая бездуховность способны уничтожить прошлое. Пройдет несколько лет, и в долине реки Тухарки уже ничто не будет напоминать ни о поселке Подгорный, ни о давней трагедии.

На Парамушире сегодня лишь немногое может рассказать о разыгравшихся здесь трагических событиях. В Северо-Курильске существует памятник жертвам стихийного бедствия. Но он относится, скорее, к разряду курьезов, чем к осознанной попытке увековечить память погибших. У властей Северо-Курильска к моменту строительства памятника в 1990 году средства нашлись на мемориальные плиты с алфавитным списком погибших только от «А» до «П». Последним в этом мартирологе значится Путин В.П.

С тех пор прошли годы, а денег на оставшиеся неназванными фамилии жертв цунами так и не отыскали. Хотя, как я полагаю, дело увековечения памяти погибших — забота не крохотного городка с нищенским бюджетом на краю страны, а всего большого государства…

На Парамушире цунами стерло с лица земли еще один поселок…

 

Океанский

В поселке Океанский к ноябрю 1952 года проживали 850 человек, не считая пограничников и членов семей офицеров местных заставы и комендатуры. Погибли во время цунами 223 человека. В документах упоминаний о жертвах среди пограничников Океанского я не нашел.

В поселке уцелели всего 14 домов, которые предусмотрительно возвели на возвышенности. Цунами полностью разрушило контору и цеха рыбокомбината. Со складов унесло в море около шести тысяч ящиков консервов и 750 центнеров первоклассного соленого лосося.

Воспоминания уцелевших жителей Океанского схожи с рассказами курильчан, застигнутых стихией в других населенных пунктах Парамушира, которые располагались на океанской стороне.

В ночь с 4 на 5 ноября старшина буксирных катеров Евгений Иванович Киченко, в отличие от большинства земляков, не спал. На берегу бухты он и десяток других рабочих загружал консервами баржу. Наутро катер должен был отбуксировать ее в Северо-Курильск.

В 4 часа 10-11 минут начались незначительные подземные толчки, которые быстро переросли в очень сильные. Рабочие пережидали землетрясение, отбежав от склада метров на двадцать. Когда подземные толчки немного поутихли, Евгений Киченко и его товарищи решили сделать перерыв. Посовещавшись, они намеревались разойтись на время по домам, чтобы убедиться, что их родственники живы и здоровы. Но грузчикам так и не довелось добраться до поселка.

Рабочие обратили внимание на то, что отлив, начавшийся раньше времени, оказался гораздо больше, чем когда-либо прежде. По словам Киченко, вода отодвинулась метров на триста.

Кореец из бригады грузчиков быстро объяснил рабочим, предвестником какой страшной беды может оказаться такой суперотлив. После эмоционального и короткого рассказа курильского старожила, знакомого с цунами, Киченко и другие грузчики помчались к сопке, которую, как и многие одинокие высотки, советские переселенцы на острова, не мудрствуя лукаво, назвали Дунькиным пупом.

Путь к подножию сопки преграждал вырытый еще японцами противотанковый ров. Его высокие и отвесные стены стали непреодолимой преградой для многих жителей Океанского на пути к спасению. В этом рву, по словам очевидцев, погибли несколько десятков человек.

Киченко преодолел высокие стенки рва за несколько минут до того, как в них ударил океанский вал. За трагедией Евгений Иванович и другие успевшие добежать до сопки жители Океанского наблюдали со сложными чувствами – ужаса от страшной силы разгула стихии и облегчения от того, что они оказались в относительно безопасном месте…

Со стороны океана послышался сильный шум. Свет полной луны позволил еще издали увидеть вставшую стеной и ощетинившуюся пенными зубцами волну. Она достигала

10–12 метров высоты. Водяной вал подкатился к берегу, накрыл причал, баржу и склад, где совсем недавно трудилась бригада Киченко, и, не задержавшись ни на мгновение, понесся дальше, заливая поселок и комбинат…

Уходившая вода оставляла за собой сплошную полосу разрушений. Многие из жителей Океанского, нашедшие убежище на Дунькином пупе, едва вода схлынула, бросились вниз. Киченко оказался среди тех, кто, послушав советы опытных корейцев, сопку не покинул и остался живым.

Вот его рассказ: «Народ стал спускаться вниз, но через 30–40 минут со стороны океана вновь послышался сильный шум. Продолжалось и землетрясение. Появился второй вал высотой 16–18 метров. Он окончательно уничтожил Океанский. Обломки зданий и людей унесло в море…»

Владимир Васильевич Муратов, начальник планового отдела Океанского рыбокомбината, с началом землетрясения с женой и сыном выбежали на улицу. Женщина и ребенок долго мерзнуть не захотели и, когда подземные толчки чуть ослабли, отправились к соседям. Не знал тогда Владимир Васильевич, что видит супругу и сына в последний раз. Мужчина услышал шум со стороны океана, но не придал ему значения. Муратов зашел в квартиру, но разглядеть там ничего не смог. В кухне и двух комнатах от разрушенных печей и дымоходов висел плотный туман желтой глиняной пыли.

Зашедшийся в кашле Муратов поспешил на улицу, где его в следующее мгновение накрыла волна. Холод и ужас настолько сжали легкие, что, когда Владимир Васильевич оказался на поверхности воды, он не смог сделать и глотка воздуха. Радужные круги, поплывшие перед глазами, подсказали меркнущему сознанию Муратова, что еще мгновение – и он уйдет в небытие. Из состояния обреченности мужчину вывел сильный удар в спину. Воздух тут же хлынул в легкие, возвращая Муратову сознание.

Ударило Владимира Васильевича толстое бревно, еще несколько минут назад бывшее стеной какого-то дома. За него Муратов и ухватился. Мужчине повезло. Еще до рассвета он в числе четырнадцати других счастливчиков, спасавшихся в прибрежных водах на бревнах и обломках крыш, оказался на катере Ж-220.

 

Продолжение следует

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."