НЕДЕТСКИЕ ОШИБКИ

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02 Июля 2019

Камчатские врачи по неосторожности убили очередного ребенка

Трагедия произошла в Елизове в мае 2015 года. Светлана и Андрей похоронили свою семимесячную Машеньку. Ее двое братиков теперь наотрез отказываются ходить к местным докторам.

Родители Маши – обычные люди, у которых нет могущественных родственников, крутых автомобилей и денег на взятки. Это была их долгожданная доченька.

Светлана рассказывает:  «В тот день, 24 ноября 2014 года, Маша вела себя обычно, играла, кушала, спала нормально. После дневного сна, приблизительно в 18 часов, я покормила дочь, после чего ее вырвало несколько раз, девочка стала вялой и сонливой, поэтому мы обратились в елизовскую «Скорую помощь».

По вызову прибыла бригада в составе двух фельдшеров: В. Мартыновой  и О. Долматовой. Фельдшер Мартынова, осмотрев дочку, поставила диагноз «острый гастроэнтерит средней степени тяжести», она же сделала инъекцию церукала (противорвотное средство), других манипуляций не проводилось. Фельдшер Долматова О. В. вела какие-то записи в медицинской документации. После чего мне было предложено отвезти дочь в инфекционное отделение Елизовской районной больницы.

Врачом-педиатром Е. Приходько был установлен диагноз: острый гастрит неясной этиологии средней тяжести. Лечение было согласовано с заведующей инфекционным отделением В. Широковой.

Медицинский персонал приступил к «лечению» согласно выставленному диагнозу».

Светлана продолжает: «Врача Приходько я видела один раз, когда проходила по коридору отделения. О состоянии здоровья дочери она со мной не разговаривала. Где и у кого она собирала анамнез ребенка, неизвестно. В приемном отделении нас принимали, осматривали медицинские сестры, задавали вопросы, затем, с их слов, Машу вроде бы осматривала Приходько. Дочери вновь по назначению врача ввели церукал (доза 0,1 мл), поставили капельницу. Меня в это время отправили в палату с просьбой не мешать медсестрам.

Спустя некоторое время медсестра позвала меня в процедурный кабинет. Было около 22 часов 30 минут, когда я обратила внимание, что дочери стало намного хуже. Она запрокинула головку назад и смотрела в одну точку. Я попросила медсестру позвать врача, на что та пояснила, что все хорошо, ребенок просто смотрит на лампочку. Не удовлетворившись таким ответом, я потребовала срочно позвать врача. Медсестра без слов удалилась. Вернувшись в процедурный кабинет минут через 10-15, она сообщила, что нас с Машенькой переводят в отделение реанимации, врач при этом не появилась.

Меня поразило, что ни врач В. Широкова, ни врач-невролог А. Гакалова Машу не осматривали, записи в медкарту были внесены без фактического осмотра ребенка в моем присутствии.

В реанимационном отделении ребенком также занимались медицинские сестры.

К утру 26 ноября у Маши сильно повысилась температура, о чем я сразу сообщила медсестре. В 11 часов началась рвота коричневого цвета, на мой вопрос: «Что это?», медработник, не подходя к ребенку, ответила: «Остаточное явление». Как оказалось позже, это было желудочное кровотечение.

Около 12 часов Машу осмотрела невролог детской краевой больницы О. Фреликова (единственный врач, сообщившая свое имя, фамилию, должность). Она лично опросила меня о состоянии ребенка, изучила снимки КТ головного мозга (которые в дальнейшем исчезли из медкарты ЕРБ), сделав запись в медкарте ЕРБ, объяснила, что медработники будут делать дальше и как, после чего нас с  Машей на машине «скорой помощи» перевезли в реанимационное отделение краевой детской больницы с диагнозом: «субарахноидальное кровоизлияние».

К вечеру этого же дня Маша впала в кому 3-й степени.

По результатам проведенного 28.11.2014 консилиума врачей ГБУЗ ККДБ исключено субарахноидальное кровоизлияние, инфекционный менингоэнцефалит. Выставлен окончательный диагноз:  «Недифференцированная метаболическая

гепатопатия (синдром Рейе?). Острая печеночная недостаточность, молниеносная форма. Отек головного мозга. Острая церебральная недостаточность. Кома 3. Нельзя исключить врожденные болезни обмена».

На протяжении 178 суток сотрудники ГБУЗ ККДБ оказывали Маше какую-то медицинскую помощь, однако 23 мая 2015 года в 14 часов наша Машенька умерла. Мы были уверены, что смерть нашей дочери наступила по вине врачей, и поэтому написали заявление в прокуратуру».

В рамках уголовного дела проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза в Бюро судебно-медицинской экспертизы Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

Из Заключения № 139/2015 следует, что «имели место быть ряд недостатков в оказании медицинской помощи Черных М. А. при лечении, но они не оказали существенного влияния на неблагоприятный исход, так как наступлению смерти способствовал в первую очередь злокачественный характер течения синдрома Рейе с нарастающим отеком головного мозга и прогрессированием инфекционно-токсических осложнений в виде пневмонии и гепатита».

Экспертный совет Министерства здравоохранения Камчатского края также настаивал, что «медицинская помощь ребенку оказана с незначительными огрехами, которые

никак не повлияли на заболевание, так как синдром Рейе и Рейе-подобный синдром – это крайне тяжелое заболевание неизвестной этиологии, с четкой стадийностью течения. Тяжесть состояния, стремительность нарастания симптомов внутричерепной гипертензии, а также частота летальных исходов особенно высоки у детей грудного возраста даже при правильно проводимом лечении. Течение синдрома Рейе невозможно остановить. Механизм, возможно, был запущен дома, а на этапе ГБУЗ «Елизовская районная больница» и на этапе ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» остановить этот процесс не представлялось возможным. Перечисленные выше негативные факторы синдромального ведения больной не имели достоверного влияния на сроки летального исхода».

Впрочем, наши эксперты традиционно не были особо суровы в своих оценках, полагая, что случай, по которому к ним обратился суд, произошел в районной больнице, а там «диагностические возможности… не позволили клиницистам выставить правильный диагноз»…

Однако, не согласившись с выводами вышеуказанных экспертов, специалистов, членов экспертной комиссии, родители Маши в рамках уголовного дела заявили ходатайство о проведении дополнительной комиссионной экспертизы, которая и была назначена следователем. Проведение экспертизы было поручено ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения РФ».

Чтобы неискушенному читателю не запутаться в дебрях медицинских терминов из экспертных заключений, поясним, что же произошло с маленькой пациенткой на всех этапах лечения.

Эксперты считают, что причиной резкого ухудшения состояния здоровья Маши Черных явились лекарственные препараты (помимо церукала), примененные в инфекционном отделении Елизовской районной больницы, а затем в елизовском отделении реанимации, побочные действия которых и последствия их применения проявились позже.

Часть лекарственных препаратов не входит в Стандарты оказания медицинской помощи по выставленным предварительным диагнозам.

Часть лекарственных препаратов имела противопоказания к применению, в том числе ограничение по возрасту (дексаметазон, раствор калия хлорида, рибоксин).

Согласно инструкции у детей в период роста дексаметазон должен применяться только по абсолютным показаниям и под особо тщательным наблюдением лечащего врача.

А «тщательное» наблюдение, по словам мамы, осуществляла медсестра или санитарка за 60 лет, которой потребовалось более 20 минут, чтобы среагировать на ухудшение состояния ребенка и требование позвать врача.

К примеру: суточная дозировка дексаметазона ребенку с массой тела 7,8 кг, согласно инструкции, от 0,22 до 1,3 мг. По факту в инфекционном отделении было применено 2 мг разово в виде инъекции. В отделении реанимации через 5 часов было введено еще 4 мг. И это только по одному препарату. То же самое с остальными.

Более того, «инфузионные растворы и лекарственные препараты применялись бесконтрольно, необоснованно и неадекватно», что, по мнению экспертов, «явилось причиной резкого ухудшения, а в дальнейшем крайне тяжелого состояния девочки, наступившего в Елизовской районной больнице».

Все эксперты обращают внимание, что врачи детской краевой больницы не увидели никаких признаков побочного действия церукала. По мнению родителей Маши, врачи детской краевой больницы все же предполагали, что причиной ухудшения состояния ребенка в 22.30 явилось проведенное «лечение» в инфекционном отделении Елизова, однако что с этим делать и как в короткий промежуток времени исправить ситуацию – не знали, поэтому избрали тактику подбора диагнозов, подходящих по симптоматике (травма головы, менингит, субарахноидальное кровоизлияние) и назначили «универсальное лечение», а также провели диагностические исследования, которые носили формальный характер и были направлены не на результат, а на объем обследований. Получение результатов исследований и корректировка лечения по результатам лабораторных данных, по мнению Светланы и Андрея, никого не интересовали, и, так как время было позднее, все разошлись до утра.

В краевой детской больнице, принимая из елизовской районной переводом ребенка, находящегося в крайне тяжелом состоянии, не могли не заметить следы от уколов, однако, делая запись «медикаментозно загружена», не попытались выяснить, когда и какие лекарственные препараты вводили ребенку.

В медкарте Маши ГБУЗ ККДБ отсутствует какая-либо информация о проведенном в ЕРБ лечении, в т.ч. о применении противопоказанных лекарственных препаратов.

Также эта информация отсутствует во всех этапных эпикризах.

Светлана говорит: «Не были проведены в краевой детской больнице дополнительные исследования: аммиак в сыворотке крови и биопсия печени. Представьте: если бы эти исследования были сделаны и диагноз – синдром Рейе не подтвердился, как и многие другие выставленные врачами диагнозы, какое бы еще малоизученное редкое заболевание по симптоматике им пришлось бы подбирать?»

Опуская большой блок медицинских пояснений, можно сказать, что московская экспертная комиссия пришла к выводу, что «достоверных данных о наличии у Черных М. А. синдрома Рейе не имеется. Соответственно, связать наступление смерти с синдромом Рейе у экспертной комиссии нет оснований».

Светлана рассказывает: «Конечно, оценить тяжесть состояния Маши и обоснованность диагноза, выставленного фельдшерами «скорой помощи» в тот злополучный день, мы не могли, тем не менее, повода для госпитализации, а тем более для инъекции церукала мы не видели. Однако фельдшер настояла на том, чтобы сделать этот проклятый укол, «чтобы рвота больше не повторялась», также на госпитализации, так как в данной ситуации, по ее мнению, ребенку было необходимо «наблюдение врачей». Получается, если бы не было госпитализации, «лечения» в ЕРБ, наша девочка сегодня была бы жива».

Давая оценку оказания медицинской помощи девочки, комиссия экспертов пришла к выводам, что на всех этапах имели место существенные недостатки, а именно:

– на момент проведения осмотра фельдшером елизовской «скорой помощи» отсутствовали основания для выставления ребенку диагноза: «острый гастроэнтерит средней степени тяжести» и введения внутримышечно лекарственного препарата церукал. Лечение Черных М. А. сотрудниками елизовской «скорой помощи» проводилось неправильно, что является недостатком оказания медицинской помощи.

– при выставленном врачом-педиатром Приходько Е. Д. диагнозе ребенок был недообследован, повторно введен церукал, противопоказанный детям до 2-х лет

(Машеньке было 7 месяцев. – Ред.);

– несвоевременный перевод в отделение реанимации при ухудшении состояния ребенка (через 1 час 40 минут);

– неадекватная инфузионная терапия: при нарастании церебральной недостаточности внутривенно вводится раствор Рингера, что не рекомендовано при церебральных нарушениях.

На этапе оказания медицинской помощи сотрудниками краевой детской больницы:

– неадекватная инфузионная терапия: неоправданное назначение 20 % глюкозы вместо необходимого 5 % раствора; гипоосмолярные растворы назначались эпизодически, а не системно;

– в 1-е сутки отсутствие системного мониторирования уровня глюкозы в крови;

– недообследование: не проведено вирусологическое исследование, не исследовался аммиак в сыворотке крови;

– хаотичность назначений и смена антибиотиков (абакал, запрещенный для использования до 18 лет, так как отрицательно влияет на развитие костной ткани, амикацин, обладающий нефротоксичностью).

Экспертная комиссия отметила, что с 22 часов 30 минут (25.11.2014) состояние ребенка соответствует побочным эффектам церукала – заторможенность, сонливость, дискинетический синдром, мышечный гипертонус,        опистотонус, изменение показателей крови. Перечисленная симптоматика косвенно указывала на развитие отека головного мозга.

Экспертная  комиссия отметила, что рвота и сонливость            не являются патогномичными признаками синдрома Рейе. Данные симптомы, особенно у детей первого года жизни, присутствуют практически при всех инфекционных заболеваниях, при повышении температуры, аллергических реакциях, погрешностях в питании и т. д. Остальные симптомы присоединились после двукратного введения противопоказанного для детей лекарственного препарата церукал и также не могут расцениваться как признаки симптома Рейе. Каких-либо патогномичных признаков, таких как увеличение печени, гипераммониемия у девочки не обнаружено. При проведении судебно­-гистологического исследования указанный диагноз также не нашел своего подтверждения».

Остается открытым вопрос, насколько местная экспертиза, созданная под эгидой местного медицинского сообщества, может быть действительно независимой?

Андрей, отец Маши, рассказывает: «С момента поступления Машеньки в елизовскую больницу и до момента ее смерти мы пытались спасти свою дочь. Обращались в различные инстанции, прикладывая максимум усилий для того, чтобы вывести Машу за пределы Камчатского края с надеждой спасти, вылечить. Врачи и чиновники Камчатского края препятствовали различными способами, вплоть до того, что предоставляли в вышестоящие организации, а также медицинские учреждения, находящиеся за пределами Камчатского края, недостоверную информацию о состоянии ребенка. При проведении телеконсультаций с медицинскими учреждениями, находящимися за пределами Камчатского края, была скрыта информация о резком ухудшении состояния ее здоровья, также не было информации о применении противопоказанного лекарственного препарата церукал, двойной дозы в течение двух часов. При проведении телеконсультаций предоставлялись только выписные эпикризы детской краевой больницы, в которых отсутствовали сведения о проведенном в елизовской районной больнице «лечении». Скрыта информация о том, что симптомы, косвенно указывающие на развитие отека головного мозга, возникли в елизовской больнице, не предоставлена информация о том, что при подозрении на отек головного мозга, нарушении свертываемости крови проведена люмбальная пункция, врачом, не являющимся детским реаниматологом.

Мы настаиваем, что после допущенных ошибок, когда в организме ребенка произошли необратимые последствия, синдром Рейе для врачей, а также чиновников Министерства здравоохранения Камчатского края явился своеобразным «спасательным кругом», так как синдром Рейе не имеет специфических симптомов, легко может быть «перепутан» с иным заболеванием, является довольно редким и опасным заболеванием. Понимали ли врачи детской больницы на самом деле, что произошло с ребенком, выясняли ли причину резкого ухудшения состояния здоровья, связывали ли это с побочными эффектами церукала, нам неизвестно».

В суде представители нашей славной камчатской медицины доказывали: смерть ребенка была непредотвратимой. Так, к слову, написано и в «Протоколе заседания Экспертного Совета Министерства здравоохранения Камчатского края». 16 врачей во главе с заместителем министра, председателем Экспертного Совета госпожой Волковой пришли к единому мнению: «…не исключается возможность получения ребенком черепно-мозговой травмы дома, о чем свидетельствует постепенное нарастание симптоматики». «Лучшие медики» Камчатского края провели настоящую мозговую атаку и пришли к выводу, что «поступление ребенка в ЕРБ в состоянии средней тяжести за счет развивающегося отека головного мозга связано с поздним обращением за медицинской помощью. Члены Экспертного Совета считают данный случай трудно предотвратимым».

В общем, смерть Маши Черных, по мнению местных медицинских светил, была непредотвратима.

Однако независимая экспертиза говорит: предотвратима, оказывается, была смерть, если бы работали профессионалы.

Между тем суд завершился решением в пользу родителей Маши: «…исковые требования истцов удовлетворить». Суд постановил взыскать с ГБУЗ КК «Елизовская станция скорой медицинской помощи» компенсацию морального вреда в размере

1 500 000 рублей, с ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» в размере 2 000 000 рублей, с ГБУЗ КК «Детская больница» 1 000 000 рублей, расходы на погребение 22 548 рублей

Но и тут, наплевав на приговор и на резонанс в обществе, больничные юристы изловчились и подали в суд апелляцию, где указали, что, «несмотря на наличие дефектов при оказании медицинской помощи, взыскание компенсации морального вреда чрезмерно завышено, поскольку причинно-следственная связь между действиями врачей и смертью ребенка не установлена».

Целая армия представителей: М. Юнанова, Е. Червякова, М. Жарких, В. Мартынова, В. Широкова, С. Фалов, С. Мындреску, Д. Долженко – доказывали, что они сделали все от них зависящее. Не получилось. Судебная коллегия по гражданским делам Камчатского краевого суда 22 мая 2019 года оставила решение Елизовского районного суда без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

«Получается, наши врачи почти ничего не делали. Из-за незнания, или из-за нежелания, или еще по какой-то причине, но они не отправляли Машу к более опытным специалистам и дотянули до того, что состояние нашей дочери стало критичным. Ту боль, которую пришлось мне перенести, не пожелаешь даже злейшему врагу. Я не хочу, чтобы кто-то еще раз пережил такое. Почему никто не ставит вопрос о квалификации этих медработников? Ведь лечащие врачи Долженко и Мындреску так и не смогли внятно объяснить, от какого заболевания они лечили нашу дочь на протяжении долгого времени, и что помешало их профессиональной деятельности. Эти врачи и сегодня продолжают работать, а имеют ли они на это право?» – спрашивает мама Маши.

Что происходит в камчатской медицине? Вот уже более 10 лет «Вести» регулярно возвращаются к медицинской теме. А ситуация, по нашему мнению, вопреки благополучным отчетам «наверх» продолжает ухудшаться. Что с вами стало, с теми, кто должен стоять на страже нашего здоровья?

Если вы настолько очерствели, «выгорели», что не осталось ни капли сочувствия и сострадания к вашим пациентам, в том числе и самым беззащитным, если вас совсем не волнуют страдания людей, обратившихся к вам за помощью, эта профессия не для вас!  Ну, не знаю, идите торговать помидорами!

И уж слишком явной становится круговая порука в местном так называемом экспертном сообществе. Господа эксперты, складывается впечатление, что вы боитесь. Боитесь, если скажете или напишете правду в своих заключениях и не «защитите своих», то в аналогичной ситуации «не защитят вас»? Сколько же может длиться это укрывательство ставшей уже преступной халатности и непрофессионализма?

Мы только и слышим: врачи не защищены! Напали на медиков «скорой помощи»!

А пациенты защищены?! В ваших руках здоровье и жизнь наших детей, к которым вы не удосуживаетесь даже подойти в связи со своей, наверно, чрезмерной занятостью?

Результаты зачастую печальны. И очень даже понятны чувства людей, отчаявшихся от потери близкого, которые готовы творить расправу.

Вы заявляете, что нельзя, чтобы врачу угрожало тюремное заключение за его врачебные ошибки, иначе он просто откажется проводить какие-то манипуляции.

А что с вами делать, такими бессердечными, безразличными и бессовестными?!

Ведь на суде вам не стыдно заявлять, что родители погибшего по вашей вине ребенка запросили необоснованно большую сумму моральной компенсации.

А в какую сумму вы оценили бы убийство вашего сына или дочери?

По результатам независимой экспертизы погиб практически здоровый ребенок. И что? Посидели кружком местные эксперты, почесали в затылках, договорились, что маленькая пациентка была «неперспективной», встали, отряхнулись и пошли врачевать дальше…

Доколе?

 

Татьяна СТЕПАНОВА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."