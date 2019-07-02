КОГО НА СЛИВ?

02 Июля 2019
Бывший руководитель «казенки» господин Милько дал показания?
Не успели жители краевой столицы насладиться первым и единственным общественным модульным туалетом, открытым на Никольской сопке 1 июля этого года, как грянула беда, прошумевшая, как вода в новом унитазе уникального ватерклозета.
Началась доследственная проверка работ по благоустройству, проведенных на Никольской сопке, где заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского».
Стоимость ремонтных работ превысила 112 млн рублей. Подрядчиком работ по благоустройству Никольской сопки повезло стать обществу с ограниченной ответственностью «Магнат-строй».
Всего в мае 2018 года было подписано три контракта: на работы по капитальному ремонту подпорной стены, отдельно по благоустройству территории и капитальному ремонту лестничного перехода (спуск к Авачинской губе).
Представителем заказчика был начальник МКУ «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского» Владимир Геннадьевич Милько.
Месяц назад Владимир Милько уволился по неизвестным причинам.
Полагаю, он почувствовал, что запахло жареным, и поспешил принять для себя радикальное кадровое решение.
Строительную фирму «Магнат-строй» представлял генеральный директор Андрей Викторович Самойленко. Он же является ее учредителем вместе с Алексеем Шамильевичем Касимовым в неравных долях (у первого имеется 20, у второго – 80 %).
Похоже, эта уголовная история повторяет многие другие, связанные с так называемым «откатом» при строительстве или благоустройстве на бюджетные деньги каких либо объектов.
Далее излагаю свою версию развития криминальных событий.
Надо отдать должное отечественным коррупционерам: они все время совершенствуют механизм отъема бюджетных средств в свою пользу.
В случае с «Магнат-строем» все произошло примерно по такой схеме.
Подрядчик нашел себе субподрядчика, назовем его ИП «Мудаченко» и заключил с ним договор для выполнения определенного вида работ на 10 млн рублей, хотя эти работы «Магнат-строй» выполнил сам.
Затем подрядчик перевел деньги ИПэшнику якобы за исполнение работ по договору. Тот, получив деньги, поделился с оборотнями муниципальной службы, и все остались довольны, кроме органов Федеральной службы безопасности, которые начали проводить доследственные мероприятия.
Схема простая, как рулон туалетной бумаги в гальюне на Никольской сопке. Согласитесь, не нужно делать приписок (что несложно проверяется), закупать более дешевые строительные материалы, чем указанные в договоре (что также нетрудно установить), надо всего лишь зарегистрировать сговорчивого индивидуального предпринимателя – и дело в шляпе. Предприниматель из 10 млн рублей оставил себе один, остальные 9 отправились заинтересованному лицу.
Главный вопрос – кто это заинтересованное лицо?
Вероятно, что-то перепало 39-летнему господину Милько.
Кстати, он закончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Мне довелось с ним сталкиваться по вопросам обустройства воинских захоронений.
Он производил впечатление полной управленческой бездарности с атрофированным сознанием и побочными эффектами ассоциативного мышления.
Поэтому непохоже, чтобы он додумался даже до примитивных коррупционных «изысканий». Кто-то наверняка помог «казенщику».
Следствие только начало разматывать «Никольский» клубок.
Куда он приведет, можно только гадать.
Вся эта история с благоустройством Никольской сопки насторожила с самого начала, когда в результате проведения электронного аукциона в победители вышел на безальтернативной основе всего лишь единственный участник – ООО «Магнат-строй».
Возможно, аукцион был изначально сделан под упомянутое ООО.
Если следовать за «Никольским» клубком, то он неизбежно выведет на непосредственного куратора МКУ «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского» в администрации ПКГО – начальника Управления городского хозяйства с типично русской фамилией Николая Ивановича Руссу.
Он добровольно ушел со своей должности вместе с господином Милько.
Согласитесь, это странное совпадение.
Похоже, бывший полицейский Владимир Милько дает правдивые и откровенные показания на ряд должностных лиц следователям из УФСБ по Камчатскому краю.
Не исключено, что в поле зрения надзирающих органов может попасть и рыба покрупнее.
Криминальная история, связанная с благоустройством Никольской сопки только начинается. Чем она может закончиться, не будем загадывать.
Напомню, что уголовное дело, возбужденное против генерального директора ООО «Мастер» Вагифа Мурсалова вылилось в уголовное преследование бывшего министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко и заместителя правительства Камчатского края Валерия Карпенко.
Господин Мурсалов дал признательные показания следствию, начал активно сотрудничать и скорее всего сумеет избежать тюремного заключения.
Не исключаю, что господин Милько тоже не захочет, как говорится, отдуваться за всех. Уверен, в скором времени нас ожидает много интересных событий в связи с применением ч. 3 ст. 159 УКРФ (мошенничество в особо крупном размере).
По ней возможно наказание до 10 лет лишения свободы к участникам благоустройства самой знаменитой камчатской сопки.
Вот тебе, бабушка, и «Никольский» гальюн.
Вячеслав Скалацкий
P.S.
На сразу ставшем знаменитым на всю Камчатку туалете граффити-художник Артур Нагуманов нарисовал символ Камчатского края – памятник природы «Три брата». Творческий зуд автора пришелся как нельзя кстати.
Камчатцы помимо физиологического облегчения в отхожем месте, будут испытывать чувство максимального погружения в исторический природный ландшафт полуострова. Далеко не каждый особо затейный местный житель мог позволить себе помочиться на знаменитые скалы.
Теперь, благодаря дерзаниям Артура Нагуманова, услуга станет доступна даже ребенку. И главное – не надо бояться писать против ветра.