КОГО НА СЛИВ?

02 Июля 2019



Бывший руководитель «казенки» господин Милько дал показания?

Не успели жители краевой столицы насладиться первым и единственным общественным модульным туалетом, открытым на Никольской сопке 1 июля этого года, как грянула беда, прошумевшая, как вода в новом унитазе уникального ватерклозета.

Началась доследственная проверка работ по благоустройству, проведенных на Никольской сопке, где заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского».

Стоимость ремонтных работ превысила 112 млн рублей. Подрядчиком работ по благоустройству Никольской сопки повезло стать обществу с ограниченной ответственностью «Магнат-строй».

Всего в мае 2018 года было подписано три контракта: на работы по капитальному ремонту подпорной стены, отдельно по благоустройству территории и капитальному ремонту лестничного перехода (спуск к Авачинской губе).

Представителем заказчика был начальник МКУ «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского» Владимир Геннадьевич Милько.

Месяц назад Владимир Милько уволился по неизвестным причинам.

Полагаю, он почувствовал, что запахло жареным, и поспешил принять для себя радикальное кадровое решение.

Строительную фирму «Магнат-строй» представлял генеральный директор Андрей Викторович Самойленко. Он же является ее учредителем вместе с Алексеем Шамильевичем Касимовым в неравных долях (у первого имеется 20, у второго – 80 %).

Похоже, эта уголовная история повторяет многие другие, связанные с так называемым «откатом» при строительстве или благоустройстве на бюджетные деньги каких либо объектов.

Далее излагаю свою версию развития криминальных событий.

Надо отдать должное отечественным коррупционерам: они все время совершенствуют механизм отъема бюджетных средств в свою пользу.

В случае с «Магнат-строем» все произошло примерно по такой схеме.

Подрядчик нашел себе субподрядчика, назовем его ИП «Мудаченко» и заключил с ним договор для выполнения определенного вида работ на 10 млн рублей, хотя эти работы «Магнат-строй» выполнил сам.

Затем подрядчик перевел деньги ИПэшнику якобы за исполнение работ по договору. Тот, получив деньги, поделился с оборотнями муниципальной службы, и все остались довольны, кроме органов Федеральной службы безопасности, которые начали проводить доследственные мероприятия.

Схема простая, как рулон туалетной бумаги в гальюне на Никольской сопке. Согласитесь, не нужно делать приписок (что несложно проверяется), закупать более дешевые строительные материалы, чем указанные в договоре (что также нетрудно установить), надо всего лишь зарегистрировать сговорчивого индивидуального предпринимателя – и дело в шляпе. Предприниматель из 10 млн рублей оставил себе один, остальные 9 отправились заинтересованному лицу.

Главный вопрос – кто это заинтересованное лицо?

Вероятно, что-то перепало 39-летнему господину Милько.

Кстати, он закончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Мне довелось с ним сталкиваться по вопросам обустройства воинских захоронений.

Он производил впечатление полной управленческой бездарности с атрофированным сознанием и побочными эффектами ассоциативного мышления.

Поэтому непохоже, чтобы он додумался даже до примитивных коррупционных «изысканий». Кто-то наверняка помог «казенщику».

Следствие только начало разматывать «Никольский» клубок.

Куда он приведет, можно только гадать.

Вся эта история с благоустройством Никольской сопки насторожила с самого начала, когда в результате проведения электронного аукциона в победители вышел на безальтернативной основе всего лишь единственный участник – ООО «Магнат-строй».

Возможно, аукцион был изначально сделан под упомянутое ООО.

Если следовать за «Никольским» клубком, то он неизбежно выведет на непосредственного куратора МКУ «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского» в администрации ПКГО – начальника Управления городского хозяйства с типично русской фамилией Николая Ивановича Руссу.

Он добровольно ушел со своей должности вместе с господином Милько.

Согласитесь, это странное совпадение.

Похоже, бывший полицейский Владимир Милько дает правдивые и откровенные показания на ряд должностных лиц следователям из УФСБ по Камчатскому краю.

Не исключено, что в поле зрения надзирающих органов может попасть и рыба покрупнее.

Криминальная история, связанная с благоустройством Никольской сопки только начинается. Чем она может закончиться, не будем загадывать.

Напомню, что уголовное дело, возбужденное против генерального директора ООО «Мастер» Вагифа Мурсалова вылилось в уголовное преследование бывшего министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко и заместителя правительства Камчатского края Валерия Карпенко.

Господин Мурсалов дал признательные показания следствию, начал активно сотрудничать и скорее всего сумеет избежать тюремного заключения.

Не исключаю, что господин Милько тоже не захочет, как говорится, отдуваться за всех. Уверен, в скором времени нас ожидает много интересных событий в связи с применением ч. 3 ст. 159 УКРФ (мошенничество в особо крупном размере).

По ней возможно наказание до 10 лет лишения свободы к участникам благоустройства самой знаменитой камчатской сопки.

Вот тебе, бабушка, и «Никольский» гальюн.

Вячеслав Скалацкий

P.S.

На сразу ставшем знаменитым на всю Камчатку туалете граффити-художник Артур Нагуманов нарисовал символ Камчатского края – памятник природы «Три брата». Творческий зуд автора пришелся как нельзя кстати.

Камчатцы помимо физиологического облегчения в отхожем месте, будут испытывать чувство максимального погружения в исторический природный ландшафт полуострова. Далеко не каждый особо затейный местный житель мог позволить себе помочиться на знаменитые скалы.

Теперь, благодаря дерзаниям Артура Нагуманова, услуга станет доступна даже ребенку. И главное – не надо бояться писать против ветра.