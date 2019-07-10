САМАЯ ЗАГАДОЧНАЯ ТРАГЕДИЯ СССР

09 Июля 2019



В выпусках «Вестей» от 5 марта и 7 мая текущего года мы подробно рассказали о событиях 60-летней давности – гибели группы из девяти туристов, студентов и выпускников Уральского политехнического института (УПИ, Свердловск), совершавшей лыжный поход под руководством Игоря Дятлова в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области.

Тела туристов были обнаружены в конце февраля. Причиной смерти четырех из девяти туристов стали ужасающие травмы, такие как двухсторонние оскольчатые переломы всех двенадцати ребер (Золотарев, Дубинина), вырванные языковая диафрагма и глазные яблоки (Дубинина), раскол черепной коробки (Тибо-Бриньоль, Слободин), при этом какие-либо внешние повреждения на трупах зафиксированы не были. Имели место также факты различного противоестественного цвета тел и повышенного уровня радиации.

Следствие по уголовному делу продлилось три месяца, и было неожиданно прекращено с уклончивой формулировкой. Мы подробно, по категориям, рассмотрели основные версии случившегося, существующие на сегодняшний день (напомним, что их более 70) и изложили свою точку зрения на рассматриваемые события.

Вернемся к одной из версий, в соответствии с которой целью похода дятловцев было выполнение какой-то секретной задачи и групп было две: группа Дятлова и вторая группа, о которой нигде не упоминается. Количество участников второй группы и ее состав не известны. Вторая группа тоже погибла, но сведения об этом в уголовном деле отсутствуют.

В пользу этой версии свидетельствуют показания медсестры Пелагеи Ивановны Солтер, ассистентки судмедэксперта, производившей обследование тел погибших. Солтер, в частности, вспоминала, что в марте 1959 года в Ивдель привезли не пять, а семь тел погибших туристов.

Как мы знаем, в феврале было обнаружено четыре тела из группы Дятлова. Если верить показаниям Солтер, следует вывод, что всего тел было одиннадцать. Следовательно, как минимум двое погибших не были членами группы Игоря Дятлова, а, предположительно, членами второй группы.

В 2012 году в эфире телекомпании «РЕН-ТВ» вышла очередная серия документальной рубрики «Громкое Дело», посвященная загадке гибели группы Дятлова. В выпуске было показано интервью с Владимиром Коротаевым, который в 1959 году занимал должность следователя по особо важным делам прокуратуры г. Ивдель и вел следствие по делу на начальном этапе вместе с прокурором города Василием Темпаловым.

Само интервью не представляет особого интереса, т. к. в нем Коротаев озвучивает общую и хорошо известную информацию. Однако в передаче есть кадры, на которых бывший сотрудник прокуратуры листает свой фотоальбом, сформированный по результатам следственных действий.

В альбоме несколько листов и, соответственно, несколько фотоснимков. Большинство из них плохо просматриваются, и определить, что на них запечатлено, практически невозможно. Однако есть два фотоснимка, которые достаточно различимы. На одном из них тело человека, предположительно, мертвого мужчины. Тело обнажено и находится на ровной поверхности, вероятно, в момент обследования судмедэкспертами. Даже одного взгляда на данный фотоснимок достаточно, чтобы определить, что это не член группы Дятлова. Особый интерес вызывает голова, а именно: необычная прическа и неестественно удлиненное правое ухо с заостренным концом. На втором снимке также человек худощавого сложения. Предположительно, это мертвая женщина. Тело в одежде и лежит на снегу.

При внимательном изучении просматриваются длинные темные волосы. Обе участницы группы Дятлова – Зинаида Колмогорова и Людмила Дубинина – носили прически средней длины и имели более плотное телосложение. Кроме того, их тела были обнаружены в других позах, а тело Дубининой на момент обнаружения было уже на стадии частичного разложения.

Таким образом, с большой долей вероятности можно предположить, что тела на фотоснимках из альбома Коротаева не принадлежат членам группы Дятлова. Это обстоятельство косвенно подтверждает версию о второй группе и свидетельские показания Пелагеи Солтер.

В предыдущих публикациях мы рассказывали об одном из исследователей трагедии – Петре Семилетове, которому удалось распознать детали, оставшиеся незаметными для других. Причем распознать на фотографиях, сделанных дятловцами и поисковиками в январе-мае 1959 года. На некоторых фотографиях совершенно очевидно присутствие человека или людей небольшого роста, а вернее, карликового. Условно мы назвали их «низкими» и изложили свою точку зрения на случившееся: по нашему мнению, поход группы Дятлова имел конкретную засекреченную цель, которая тщательно скрывалась как самими участниками похода, так и официальной властью после произошедшего.

В походе дятловцы, вероятно, должны были встретиться с представителями той самой низкорослой расы, присутствие которой прослеживается на фотоснимках, но нигде не упоминается. Цель этой встречи неизвестна. Однако известен ее результат – гибель группы Дятлова и, предположительно, одного или двух «низких».

Версия о второй группе лишь подтверждает наше предположение, и если взять эту версию за основу, то становится понятной секретность вокруг происшествия, несоответствие дат возбуждения уголовного дела, обнаружения тел и переписки сотрудников прокуратуры.

Конечно, можно отрицать все перечисленные факты. Утверждать, например, что Коротаев на съемках фильма листал фотоальбом, не имеющий отношения к делу группы Дятлова, а свидетельские показания Солтер и ряд других объяснить давностью лет, неразберихой и желанием свидетелей привлечь к себе внимание. Так и поступают сторонники естественно­-природных версий, таких, как сход лавины.

Но факты – вещь упрямая. С течением времени попытка объяснить все сходом лавины и «замять» становится все более несостоятельной.

Шумиха вокруг трагедии группы Дятлова, возникшая в связи с 60-летием, понемногу утихает, однако энтузиасты, относящиеся к вопросу серьезно и делающие выводы на основании фактуры и источников, продолжают свою работу. И эта работа, надеемся, даст результат.

Андрей БОРИСЕНКО