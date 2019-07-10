«НАШ ГОЛОС ГЛУШЕ, ГЛУШЕ…»

09 Июля 2019



Трагедия в Баренцевом море. Погибли 14 офицеров моряков-подводников

1 июля 2019 года на Военно-морской флот России вновь пришла беда по своим масштабам вторая после гибели атомной подводной лодки (АПЛ) «Курск» 12 августа 2000 года.

На атомной глубоководной подводной лодке АС-31 (по официальной российской военно-морской классификации – на атомной глубоководной станции. В советское время такие подводные лодки называли исследовательскими) во время объемного пожара в одном из отсеков погибли семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, подполковник медицинской службы, два капитана третьего ранга и один капитан-лейтенант.

Они задохнулись во время тушения пожара. По какой-то причине не сработала автоматическая станция объемного пожаротушения, и с огнем пришлось бороться вручную. Офицеры ценой своей жизни сумели справиться с огнем и спасти оставшийся экипаж и саму лодку.

Если верить открытым источникам, то носителем АС-31 «Лошарик» могут быть АПЛ специального назначения БС-136 «Оренбург» и К-329 «Белгород».

Скорость «Лошарика» в подводном положении достигает 30 узлов, предельная глубина погружения до шести тысяч метров, водоизмещение (подводное) около двух тысяч тонн, длина более 60 метров, ширина более 7 метров.

В экипаже подлодки числится 25 офицеров. Сколько человек находилось на борту в момент аварии, не сообщалось.

Из официальной информации следует, что от пожара пострадали еще 4-5 человек, отравились продуктами горения.

Когда стало известно о трагедии, у многих людей возник вопрос, почему на атомной глубоководной станции находилось столько капитанов первого ранга? Что тут же породило различные кривотолки. Можно предположить, что шесть из семи капитанов первого ранга были прикомандированы к экипажу с целью выполнения специальных задач или проведения тренировок.

Эксперты военно-морского флота США считают, что АС-31 (АС-12) – это диверсионный аппарат, способный решать самые сложные задачи во всей акватории Мирового океана. Военные специалисты для прохождения службы на такой подлодке готовятся годами и считаются лучшими из лучших в сплоченном братстве подводников.

Не будем забывать, что среди погибших находились два Героя России, восемь кавалеров ордена Мужества (двое подводников были награждены трижды) и два кавалера ордена «За военные заслуги».

Награды погибших подводников говорят сами за себя.

Свой последний час они встретили, не дрогнув перед смертельной опасностью, до конца оставаясь преданными воинскому долгу.

Извините за высокопарные слова, но других в этом случае нет.

Простым людям трудно понять, что такое пожар в отсеке. Когда хочется бежать, спрятаться от него в другом помещении, когда на тебе тлеет одежда и от ожога кожа покрывается волдырями, когда безумно хочется скрыться от огня, понимая, что через несколько минут можешь погибнуть. Тебе нужно пересилить свой страх, задраить люк в другой отсек, остаться один на один со стихией и бороться до последнего дыхания, понимая, отступать некуда, иначе погибнут ВСЕ!

В подводниках взращивают то состояние духа, когда пожертвовать собой ради других – это не подвиг, а работа, необходимый набор действий и манипуляций, доведенных до автоматизма. Смерть как неизбежность уходит на второй план, оставляя место одной мысли – успеть сделать что должен, тогда, возможно, сумеешь выжить сам и спасти товарищей.

Хорошо помню свои тренировки по тушению пожара в отсеке на учебно-тренировочной станции в военно-морском училище имени Нахимова. Нам, курсантам, было страшно входить в горящий отсек и применять средства пожаротушения, хотя мы понимали, что нашим жизням не угрожает смертельная опасность. После нескольких тренировок страх перед огнем удавалось преодолеть, но это получалось не у всех.

5 июля, через четыре дня после трагедии, Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России четырем из 14 подводников, десять из них были награждены орденом Мужества.

Наша газета публикует список погибших офицеров с учетом присвоенных наград:

капитан 1 ранга ДОЛОНСКИЙ Денис Владимирович (Герой Российской Федерации, награжден двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и орденом «За морские заслуги», медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени);



2. капитан 1 ранга ФИЛИН Николай Иванович (Герой Российской Федерации, кавалер трех орденов Мужества и ордена «За военные заслуги»);



3. капитан 1 ранга АБАНКИН Владимир Леонидович (награжден двумя орденами Мужества и медалями «За заслуги перед Отечеством» 1 степени, «За заслуги перед Отечеством» 2 степени и медалью Ушакова);



4. капитан 1 ранга ВОСКРЕСЕНСКИЙ Андрей Владимирович (Герой Российской Федерации, кавалер трех орденов Мужества и ордена «За военные заслуги», награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени);



5. капитан 1 ранга ИВАНОВ Константин Анатольевич (награжден двумя орденами Мужества, «За военные заслуги» и медалями «За заслуги перед Отечеством» 1 степени, «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медалью Ушакова);



6. капитан 1 ранга ОПАРИН Денис Александрович (Герой Российской Федерации, награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени и медалью Ушакова);



7. капитан 1 ранга СОМОВ Константин Юрьевич (Герой Российской Федерации, кавалер трех орденов Мужества, награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 1 степени и «За заслуги перед Отечеством» 2 степени);



8. капитан 2 ранга АВДОНИН Александр Валерьевич (награжден двумя орденами Мужества и «За военные заслуги», а также медалью Ушакова);



9. капитан 2 ранга ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей Петрович (награжден двумя орденами Мужества и медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени);



10. капитан 2 ранга СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович (Герой Российской Федерации, награжден медалями Ушакова, «За заслуги перед Отечеством» 2 степени и «За отвагу»); подполковник медицинской службы ВАСИЛЬЕВ Александр Сергеевич (награжден орденом Мужества, медалями Суворова и «За заслуги перед Отечеством» 2 степени); капитан 3 ранга КУЗЬМИН Виктор Сергеевич (награжден орденом Мужества, медалью Ушакова);



13. капитан 3 ранга СУХИНИЧЕВ Владимир Геннадьевич (награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу»);



14. капитан-лейтенант ДУБКОВ Михаил Игоревич (награжден орденом Мужества, ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации).

6 июля, на пятый день после катастрофы, героев-подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Среди пришедших проститься с погибшими моряками были главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, заместитель министра обороны – начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картополов, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и представители городского парламента и правительства.

В Никольском морском соборе в Кронштадте отслужили панихиду 180 священников, которые ранее приехали в Петербург на собрание, посвященное 10-летию восстановления института военного духовенства. Возглавил панихиду митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

На Камчатке в Вилючинске, в микрорайоне Рыбачий, на площади перед зданием Дома офицеров флота в минувшую пятницу состоялся траурный митинг в связи с гибелью подводников в Баренцевом море.

В митинге приняли участие временно исполняющий обязанности командующего подводными силами ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев, глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин, архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор, моряки-подводники, юнармейцы и учащиеся школ города.

По неизвестной причине военное командование забыло пригласить на траурное мероприятие губернатора и председателя Законодательного собрания Камчатского края.

Архиепископ Феодор отслужил панихиду по погибшим тоже без вышеназванных должностных лиц. Отсутствие представителей местных средств массовой информации вызвало некоторое недоумение у присутствующих, представители СМИ тоже удивились.

Мы-то, глупые, считаем, что гибель российских героев-офицеров – беда общая и память о героях-подводниках священна для каждого из нас, а не только для отдельных жителей Вилючинска и представителей командования Группировки Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации.

Действия военно-морского командования выглядят тем более странными, если вспомнить, что главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов начинал служебную карьеру в Вилючинске, где дослужился до командующего эскадрой АПЛ.

Почему-то не был объявлен траур в Камчатском крае, на худой конец, в Вилючинске. Напомню, что среди погибших в Баренцевом море подводников трое жили и учились в средних школах Вилючинского городского округа. Капитан 2 ранга Александр Авдонин и капитан-лейтенант Михаил Дубков окончили среднюю школу № 3 в микрорайоне Рыбачий, а капитан 3 ранга Владимир Сухиничев выпускался из средней школы № 9 микрорайона Приморский.

Наша газета предлагает городским властям Вилючинска присвоить имена погибших подводников трем местным школам города и обустроить в них комнаты памяти. Надеюсь, об открытии мемориальных досок, посвященных этому событию, правительство Камчатского края узнает не из телевизионных репортажей или газет.

Вячеслав Скалацкий