ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПРОШЕЛ НА КАМЧАТКЕ

09 Июля 2019



С 3 по 5 июля этого года на Камчатке по приглашению члена Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания РФ с Бундесратом Федеральной Республики Германии Валерия Пономарева прошел Германо-Российский форум.

В нем приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, члены правительства и Законодательного собрания Камчатского края, а также делегация из 29 молодых политиков Германии во главе с премьер-министром в отставке, председателем правления Германо-Российского форума Маттиасом Платцеком.

На форуме обсуждались вопросы, связанные с возможностями регионального сотрудничества в области политики, экономики и гражданского общества.

С коротким докладом выступил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Он сказал: «Ключевые отрасли сотрудничества между Камчаткой и Германией остались прежними. Это, безусловно, экономический блок, туристическое, культурное направления. Вы знаете, что сейчас наша страна взяла курс на цифровизацию. Это касается практически всех социально-экономических направлений. Уверен, что и здесь опыт немецких коллег помог бы нам сделать серьезный шаг вперед.

Не могу не сказать о туристическом и культурном сотрудничестве. С каждым годом растет не только турпоток, но и доля иностранцев в нем. Хотелось бы, чтобы увеличивалось число немецких туристов, поскольку сейчас туристических продуктов, способных удовлетворить даже самых взыскательных гостей, становится все больше, а инфраструктура отрасли – все качественнее».

После выступления губернатора слово взял парламентский статс-секретарь, член Ландтага федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Патрик Далеманн. Он поблагодарил принимающую сторону за теплый прием, искренне восхищался Камчаткой, ее людьми, пояснив, что главная задача народов Германии и России заключается в выстраивании доверия, а доверие не может возникнуть без общения и узнавания друг друга, поэтому необходимо встречаться, обмениваться делегациями и налаживать совместный бизнес.

Затем слово было предоставлено Маттиасу Платцеку: «Я хочу сказать, что мы, как Германо-Российский форум, здесь, прежде всего, для того, чтобы улучшить и укрепить взаимопонимание между Россией и Германией.

Нам важно продемонстрировать немцам, насколько многообразна Россия, какая это большая страна, какая это эффективная и мощная страна. Мы летели девять часов над одной территорией, вышли из самолета и снова услышали русский язык. Повторяю, Россия – огромная и мощная страна, она навсегда. Именно поэтому мы прилетели на Камчатку – туда, где начинается Россия…»

В своей речи Маттиас Платцек неоднократно обращался к Валерию Пономареву, называя его самым известным членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ после председателя Валентины Матвиенко. Кроме того, он отметил огромную заслугу Валерия Пономарева, своего давнего друга, в развитии и укреплении российско-германских отношений, формировании атмосферы дружбы и взаимопонимания.

В заключение своей речи Маттиас Платцек подчеркнул, что молодые немецкие политики, участвуя в таких форумах, никогда не будут негативно настроены к России. Уже сейчас большинство из них считает санкции, введенные против Российской Федерации, деструктивными и наносящими вред обеим сторонам.

Отдельную благодарность глава германской делегации выразил губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину за столь дружеский прием.

Валерий Пономарев в своей ответной речи рассказал, что Германо-Российский форум существует и работает около десяти лет. За это время удалось сделать очень многое для взаимопонимания и улучшения отношений между парламентариями двух стран. Постоянно происходит обмен делегациями, организовываются различные мероприятия в рамках сотрудничества между Россией и Германией.

«Недавно прошла крупная Германо-Российская конференция городов-партнеров. Собственно говоря, крупнейшая в истории. На нее приехали более 820 представителей городов из обеих стран. Мы приложим все усилия для того, чтобы на следующей конференции присутствовали представители Камчатки, для которой мы сейчас будем искать города-партнеры. Очень надеюсь, что это получится. Я думаю, что наши муниципалитеты с удовольствием найдут себе друзей с помощью наших коллег из Российско-Германского форума», – сказал Валерий Пономарев.

После докладов членов правительства и руководителей агентств Камчатского края слово предоставили вице-спикеру краевого парламента Борису Чуеву: «В настоящее время, в непростой политической ситуации между Россией и Европой, взаимопонимание и совместная работа между молодыми людьми из разных стран как никогда важны. Новое поколение политиков и предпринимателей готовы к диалогу и сотрудничеству как в рамках семинара, так и в последующем. На Камчатке есть проекты, которые могли бы заинтересовать немецкий бизнес, тем более что нам удалось совместно с правительством Камчатского края сформировать благоприятный для инвесторов законодательный ландшафт».

На короткой пресс-конференции Валерию Пономареву и Маттиасу Платцеку был задан один и тот же вопрос: как они оценивают состояние российско-германских отношений за последние пять лет? Отношения улучшились, ухудшились или остались на прежнем уровне? Оба политика были единодушны – прогресс в российско-германских отношениях очевиден, и эти отношения становятся все лучше и лучше. Нашей газете было интересно услышать мнение местного молодого политика, депутата Законодательного собрания Камчатского края Анатолия Кирносенко о форуме, его впечатлениях о немецких молодых политиках.

Анатолий Кирносенко не скрывал своих положительных эмоций: «Я увидел, что немецкие гости открыты для общения, искренне хотят услышать и понять нас. Они готовы к сотрудничеству в таких областях, как туризм, утилизация бытовых отходов.

У меня сложилось впечатление, что им интересно общаться с нами, что они во многом похожи на нас (неужели? – Авт.). Они пригласили меня в Германию и пообещали, что я буду доволен, познакомившись с их страной. Мне эти люди показались деловыми, конструктивно мыслящими, искренними, одним словом, интересными.

Кстати, все немецкие политики, с которыми мне пришлось пообщаться, однозначно высказались за отмену экономических санкций против России».

Можно по-разному относиться к странам Западной Европы. Они все разные. Германский бизнес показал свою силу и независимость от сиюминутных политических течений. Несмотря на давление со стороны русофобских стран, его представители вместе с Россией продолжают строить газопровод «Северный поток – 2».

Главным итогом камчатского Российско-Германского форума, если говорить о политике, можно назвать единодушное мнение гостей – нужно чаще встречаться, общаться, сотрудничать, находить взаимопонимание, скорее отменять санкции и достраивать газопровод «Северный поток – 2».

Вячеслав Скалацкий