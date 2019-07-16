В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

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16 Июля 2019

Наша газета в рубрике «Уроки истории» продолжает публикацию отрывков из книги полковника запаса Владимира Слабуки «В исключительных обстоятельствах» (Москва, издательство «Граница», 2015).

Он является автором нескольких книг об истории органов безопасности Камчатки, о неизвестных страницах прошлого нашего края.

Изданные Владимиром Викентьевичем документальные очерки часто основываются на источниках, ранее недоступных широкому кругу исследователей.

Автора отличает хороший литературный язык в изложении событий давно минувших дней. О них Владимир Слабука старается рассказывать без мажорной и минорной ретуши, считая, что для нашего объективного понимания прошлого «обеление» истории еще губительнее, чем ее очернение.

Редакция «Вестей»

В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

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Вот уж поистине: кому война, а кому мать родна. «По-крупному» брали те, кто имел доступ к финансам и материальным ценностям. Ограничусь упоминанием фамилий и дел только тех граждан, в отношении которых возбужденные уголовные дела получили судебное завершение.

Председатель Козыревского рыбкоопа Я. Прокопьев в тандеме с заведующим местной пошивочной мастерской И. Хлыбовым присвоили все ценности, хранившиеся в мастерской. А саму мастерскую, опечатав, попытались сдать под охрану военнослужащим, которые, однако, решили проверить, что им отдают на сохранение. В результате любопытство военных обернулось тем, что у Прокопьева изъяли товаров на 22 245 рублей, а у Хлыбова – на 82 723…

Начальник Северо-Курильского отделения военторга Лобанов совместно с главным бухгалтером Селиным и кассиром Руденко незаконно присвоили 81 тысячу рублей. Не обделили они и супругу Лобанова, которая на поприще военной торговли никогда не трудилась. Ей достались 14 тысяч рублей, что составляло зарплату среднестатистического советского труженика за два года…

Заведующая магазином № 6 Северо-Курильского рыбкоопа Кузнецова присвоила выручку торговой точки в сумме 20 тысяч рублей. Часть денег предприимчивый завмаг потратила на приобретение пары золотых часов. Оставшиеся после покупки 14 299 рублей и купленные часы у Кузнецовой при аресте изъяли сотрудники военной прокуратуры.

Начальник Северо-Курильской конторы связи Г. Филиппов, вопреки неоднократным напоминаниям о том, что сейф с деньгами необходимо вскрыть в присутствии комиссии, «заглянул» в него самостоятельно и с добычей поспешил на отходящий пароход. В Корсакове у связиста милиционеры изъяли 103 тысячи рублей. Г. Филиппов похитил значительно больше, но к тому времени, когда его арестовали, он успел во время морского путешествия изрядно проиграться в карты.

 Лейтенант М. Ланчук и его супруга, трудившаяся в Северо-Курильском рыбкоопе, похитили из магазина кожаное меховое пальто, меховую шубу, 29 дамских сорочек, 19 флаконов одеколона, шесть пар обуви и два куля муки. Жена старшего лейтенанта Лунтовского Наталья, продавец магазина военторга, похитила с прилавков родной торговой точки сотню наручных часов – один из главных предметов роскоши того времени.

В поселке Левашово заведующий рыболовной базой Ковалев вместе с местным завмагом, забрав из магазина деньги и все ценные вещи, отбыли на пароходе «Уэлен» во Владивосток.

Кассир Северо-Курильского рыбкоопа Каширина действовала совместно с главным бухгалтером Головановым и водителем Альтерманом. Их добычей стали 85 тысяч рублей, хранившиеся в кассе.

Но похитить деньги, кожаные пальто, одеколон и баян было еще полдела. Ворованное требовалось еще и довезти на материк – туда, где краденым добром можно было воспользоваться, что оказалось делом трудным. На пароходах, которые перевозили гражданское население в Приморье с остановкой на Сахалине,  царило неприкрытое вымогательство или, выражаясь современным языком, жуткий рэкет.

Заместитель начальника управления охраны МГБ Южно-Сахалинской железной дороги и Сахалинского государственного морского пароходства подполковник госбезопасности Мартынов докладывал руководству о том, что в порту Корсаков при обработке пароходов «Уэлен», «Амдерма» и «Декабрист», прибывших с Северных Курил, «наблюдались в широких масштабах случаи мародерства и грабежей». Тон в этих разборках задавали люди с уголовным прошлым, которых в ходе советской колонизации освобожденных от японцев островов оказалось немало.

12 ноября сотрудники МГБ на пароходе «Амдерма» арестовали шесть бандитов, которые представлялись работниками милиции, но документов при себе не имели. В пути следования от Парамушира до Корсакова они отнимали у пассажиров продукты, спиртные напитки, вещи, учиняли пьяные драки. Подобные шайки действовали и на других пароходах. Зная об этом, сотрудники госбезопасности и милиции проверяли все суда, приходящие с Северных Курил. На пароходах выявляли мародеров и дебоширов. Но суда у берегов Сахалина стояли, как правило, недолго, и обезвредить всех преступников не всегда удавалось.

Для завершения этой работы – поимки преступников – из Южно-Сахалинска во Владивосток выехала оперативная группа во главе с заместителем начальника областного отдела БХСС подполковником Козыревым. Они вместе с приморскими коллегами изъяли у эвакуированных почти полтора миллиона рублей, законность происхождения которых их владельцы не смогли доказать. Были также конфискованы чеки кооперативных паев на 120 тысяч рублей, облигации госзаймов на 90 тысяч рублей и различные товары на сумму 767 тысяч. Только на этом этапе сотрудники милиции возбудили 13 уголовных дел, по которым проходили 29 человек. Основная же масса беженцев, не имевших при себе ничего, кроме носильных вещей, сошла на берег беспрепятственно.

Итак, эвакуация для переживших беспощадное цунами завершилась. Поражают ее темпы и та организованность, с которыми вывозили с островов войска и население.

 

Эвакуация

Обращусь сразу же к цифрам, чтобы подчеркнуть масштабность задач и сжатость сроков, за которые с Парамушира, Шумшу, Онекотана и Алаида удалось вывезти гражданское население и войска.

Общее число эвакуированных составило 26 960 человек, из которых 8 760 человек приходилось на гражданское население. Военнослужащих вывезено с островов – 10 600 и членов их семей – 7 600 человек. И это громадное для того времени, для тех условий и транспортных средств количество эвакуированных вывезли с островов в основном с 7 по 11 ноября.

Эти данные взяты из докладной записки начальника УМГБ по Сахалинской области полковника Василия Матвеевича Смирнова министру госбезопасности СССР С.Д. Игнатьеву, которая датирована 31 декабря 1952 года.

В этом документе отмечается, что эвакуация проходила «без паники и жертв», называется и количество человеческих жизней, которые унесла стихия. Согласно данным Смирнова, на островах Шумшу, Парамушир и Онекотан погибли 1 988 человек, в том числе гражданского населения – 1 790, офицеров – 15, солдат и сержантов – 169, членов семей военнослужащих – 14.

Докладная записка не предназначалась для широкого круга читателей, а следовательно, цифры, содержащиеся в ней, едва ли были подвержены каким-то конъюнктурным корректировкам. Поэтому число жертв цунами на Курилах примерно на уровне двух тысяч человек следует признать наиболее достоверным.

Лишь незначительную часть населения островов вывозили авиацией. На самолеты грузили раненых и больных. Услугами авиации, конечно же, пользовались военные и гражданские руководители. Основное же количество эвакуированных с островов вывезли грузовые и пассажирские пароходы – всего почти сорок судов различного тоннажа. В их числе: «Уэлен», «Циклон», «Шторм», «Андерма», «Красногорск», «Декабрист», «Каширстрой», «Маяковский», «Норильск», «Корсаков», «Буран», «Хабаровск», «Анатолий Серов», «Азия», «Русь», «Рефрижератор-2», «Новгород» и другие. 

Пограничников и членов их семей, общее число которых составило около 1 800 человек, в Петропавловск вывозили корабли и катера пограничного округа, катера и вспомогательные суда Камчатской военной флотилии. На полуостров Камчатка эвакуировали и расположенные на Северных Курилах подразделения 29-й воздушной армии. Их численность составила 1 568 военнослужащих и членов их семей.

Части 6-й пулеметно-артиллерийской дивизии подлежали эвакуации на Сахалин, гражданское население – в Приморье. Жителей Курил, вывезенных во Владивосток и бухту Находка, размещали в нескольких городах Приморского края – Ворошилове (ныне Уссурийск), Артеме, Спасске – в клубах, красных уголках предприятий, в бараках, жилых домах и домах отдыха. В документах указывается, что каждому эвакуированному предоставили отдельную кровать с матрасом и подушкой, две простыни, одеяло, полотенце, пару белья. Для курильчан организовали бесплатное трехразовое питание. Переселенцам демонстрировали кинофильмы, снабжали газетами и журналами.

По тем скудным временам, когда обыкновенное зимнее пальто на ватине с воротником из овчины считалось чуть ли не предметом роскоши, такие меры материального обеспечения представляются вполне достаточными. 

В декабре 1952 и январе 1953 года приняты несколько правительственных решений, направленных на восстановление разрушенных цунами и землетрясением населенных пунктов, предприятий. Предусматривались также выплаты материальных компенсаций, пенсий, другие меры социальной защиты населения Камчатки и Северных Курил, пострадавших от стихийного бедствия. 

Конечно, компенсировать все последствия землетрясения и цунами было невозможно. Среди эвакуированных в Приморье оказались 52 ребенка, которые остались без отцов и матерей. Сирот направили в специальный детский дом с улучшенными условиями для воспитанников. Но очевидно, что и самые комфортные условия не смогли детям заменить потерю родителей.

Надо отметить, что население островов, встревоженное паническими слухами, охотно покидало Северные Курилы. Всякие задержки с эвакуацией вызывали дополнительную нервозность. Особенно негативно действовала на население первоочередная и экстренная эвакуация войск, которая проводилась в соответствии с приказом министра Вооруженных сил СССР. 

Младший лейтенант Остапчук, оперуполномоченный Северо-Курильского РО МГБ, рассказал об эвакуации 9 ноября пограничной заставы «Шелехово», которая располагалась в одноименном поселке на охотоморской стороне Парамушира. Подразделение грузилось на военное гидрографическое судно. Далее предоставим слово самому Остапчуку: «Эвакуацией руководил начальник 1-го отделения штаба 109-го пограничного отряда майор Попов, которого я встретил на пирсе. На мой вопрос о причинах такой поспешности отъезда пограничников он мне ничего не ответил.

Примерно в 17 часов судно с пограничниками вышло из ковша и пошло в направлении Первого Курильского пролива.

Примерно в 18 часов я прошел на территорию заставы. Дверь помещения, в котором размещались пограничники, была забита гвоздями, а квартира начальника заставы – открыта. В ней оставалось много личных вещей – постели, одежда, обувь и прочее. Я собственноручно забил дверь и ушел. Потом на заставе начали мародерствовать. Граждане Бородин, Максименко, Наумов в пьяном состоянии попались на грабеже». 

На складе пограничники оставили около пятидесяти наступательных гранат и такое же количество противотанковых, ящик сигнальных ракет, до полутысячи автоматных и винтовочных патронов. В том же хранилище находились запасы продовольствия, которого, с точки зрения Остапчука, хватило бы всей заставе на полгода. При этом следует заметить, что к моменту появления оперуполномоченного на складе значительную часть продуктов местные жители успели разнести по домам. 

Провизия могла стать небольшой компенсацией за тот моральный и психологический урон, который нанесла населению Шелехова экстренная эвакуация заставы, о чем подробно рассказал в своей записке младший лейтенант Остапчук: «Население поселка до отъезда 9 ноября пограничников организованно готовилось к эвакуации. После отъезда заставы население взволновалось, люди начали требовать немедленной эвакуации. Открыто говорили о том, что если пограничники оставили Курильские острова, то Советской власти эта земля больше не нужна». 

Двумя сутками позже – 11 ноября – началась эвакуация и гражданского населения поселка Шелехова. Она проводилась столь же экстренно, как и в других населенных пунктах. После 15 ноября на Северных Курилах осталось 227 человек гражданского населения и 703 военнослужащих. 

Ближе к лету 1953 года такими же революционными методами и темпами власти начали проводить вторую послевоенную колонизацию островов. Принято считать, что населенные пункты на Северных Курилах после цунами исчезли. В реальности же поселки на Парамушире и Шумшу продолжали существовать в среднем до середины 1960-х годов. Они стали постепенно закрываться после того, как в водах вокруг островов исчезли огромные косяки сельди. Исчезла рыба – исчезла работа, поселки стали закрывать. 

Впрочем, была категория людей, которые в трагические дни ноября 1952 года не стремились покинуть острова. В Северо-Курильске 9 ноября при прочесывании города комендантские подразделения Советской Армии обнаружили 15 человек, которые намеревались остаться на острове. Из поселка Океанский поступило сообщение о том, что значительная часть корейского населения, кроме грабежей, занималась приобретением огнестрельного оружия. Затем с прибытием пароходов, которые предназначались для эвакуации гражданских жителей, они ушли в горы. Аналогичные ситуации фиксировались и в других населенных пунктах островов Шумшу и Парамушира. 

Обычно эти факты, выбивающиеся из общей картины развития обстановки в рассказах о цунами и событиях, которые последовали за природной трагедией, не упоминаются, потому что о них то ли, не знают то ли не придают им особого значения. Но в контексте общей ситуации на Курилах этого периода они весьма красноречивы.В нашей исторической литературе почти не упоминается о так называемых японских партизанах, которые действовали на Курилах и Южном Сахалине в течение нескольких лет после того, как эти территории перешли под юрисдикцию Советского Союза.

Группы «народных мстителей» фиксировались и на Парамушире. Еще в середине 1950-х годов к борьбе с ними пограничники привлекали народных дружинников, хорошо знавших местность. Не к этим ли «народным мстителям» уходили корейцы, исчезнувшие в горах?

Во всяком случае, неизвестных людей с азиатскими чертами лица в глубинных районах Парамушира встречали и в 1953, и в 1954 годах. Здесь же бесследно исчезали граждане, которых дела или случай завели в горы.

В сентябре 1953 года, например, в районе вулкана Козыревского, на хорошо знакомой им местности пропали рабочие геологической партии А. Балугин и А. Провалов. А в следующем году приблизительно в этом же месте геологическая партия Г. Власова заметила четырех не то корейцев, не то японцев, которые поспешили скрыться. Здесь же геолог В. Никольский столкнулся с двумя азиатами, которые торопливо исчезли в зарослях ольхи. 

Есть и еще один факт, который делает мое повествование более интригующим.

Станция радиоперехвата, расположенная на южной оконечности острова Шумшу в поселке Байково, 9 ноября в 16 часов запеленговала на частоте 110 мегагерц радиобмен двух передатчиков. Один находился далеко и едва прослушивался сквозь помехи. Второй работал где-то поблизости. Различалось даже прерывистое дыхание в микрофон неизвестного радиста. Разговор велся на английском и японском языках. Оператор нашей станции радиоперехвата, знавший на иностранном только «Хенде хох!», из переговоров ничего не понял, но о состоявшемся радиообмене немедленно доложил дежурному офицеру.

Тот подчиненному не поверил. Доказательств солдат предоставить не мог. О существовании такого чуда техники, как магнитофон, в те годы знали еще немногие, а видели его вообще единицы, поэтому записать радиообмен оператор не мог. Офицер, немного поразмыслив, все-таки решил проинформировать военную контрразведку. Там медлить не стали, а прислали на станцию радиоперехвата переводчика, хорошо знавшего японский язык и понимавший английский. Очередной радиообмен между неизвестными передатчиками состоялся в 21 час 30 минут. Тем же вечером в Москву ушла срочная телеграмма. В ней министра государственной безопасности СССР извещали о работающей, предположительно на острове Шумшу, агентурной радиостанции. К телеграмме прилагался текст перехваченного сообщения. Радист, либо уверенный, что среди творящейся на острове неразберихи и идущей полным ходом эвакуации никто не станет прослушивать эфир, либо потерявший из-за цунами кодовые таблицы, работал открытым текстом.

Он сообщал: «Вижу эвакуацию на Парамушире. Токио, Токио, я устал. Прошу прислать…». Далее переводчик не разобрал… Неизвестный передатчик еще несколько раз выходил в эфир. Сообщения ограничивались кратковременной передачей цифровых групп.

Саму радиостанцию найти не удалось. Обнаружили лишь место, с которого она предположительно работала… 

Эвакуация населения и войск с Северных Курил, на мой взгляд, прошла просто образцово. Аналогов ей в современной мировой истории отыскать трудно.

Наверное, этот давний опыт сегодня следует изучать в учебных заведениях МЧС. Наши предшественники того достойны. Их стойкость, мужество и выдержка в час лишений вызывают восхищение. О неприятных исключениях я упоминал, но они для того и существуют, чтобы подтверждать правила.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."