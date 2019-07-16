КАМЧАТСКАЯ ПОЛИЦИЯ: НЕ РАБОТАЕМ, А ПИШЕМ…

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16 Июля 2019

В фильмах они гоняются за самыми отпетыми преступниками, ведут допросы с пристрастием и, конечно, спасают людей. Но правда ли все это? И как все происходит на самом деле? К нам в редакцию пришел Вячеслав Дмитриевич Морозов, который вот уже второй год пытается добиться защиты своих прав с помощью сотрудников городской полиции.

Вячеслав Дмитриевич говорит: «Начну издалека, чтобы моя история была понятной. В свое время я купил своему сыну Дмитрию яхту Fairline 32 р 96-72 УМ, чтобы он занимался туристической деятельностью, оформили ее на Диму, документы тоже были у него.

5 апреля 2017 года мой сын не вернулся с рыбалки.

Его тело было найдено 12 апреля.  Этим же вечером ко мне приехала сестра сына по матери Людмила. В разговоре она мне сообщила, что у Димы есть долг перед Андреем Саламатовым (сотрудником ГИМС) в сумме 11 000 евро и я должен согласиться, чтобы Саламатов продал Димину яхту и вырученные денежные средства забрал себе в счет долга. При этом документального подтверждения наличия долга у моего погибшего сына перед Саламатовым (договора займа, расписки) она мне не представила, однако оснований для недоверия Людмиле у меня на тот момент не было. Я согласился на это предложение.

Спустя некоторое время, уже в июне, я встретился с Андреем Саламатовым, и он показал мне расписку Димы, где значилась сумма 5 000 евро (а не 11 000), и сообщил, что продать яхту не получается, нет спроса.

Я не хотел, чтобы после смерти моего сына за ним числился какой-либо долг, и предложил Андрею отдать ему всю сумму наличными деньгами, чтобы он вернул мне документы на яхту для формирования наследственной массы, т. к. после смерти Димы его мама Валентина Морозова выразила желание разделить его имущество. Тогда же я написал расписку Саламатову, что обязуюсь вернуть долг моего сына до 4 июля 2017 года. Андрей сказал, что подумает.

В конце июня Саламатов позвонил мне и сообщил, что он вернет документы, если я выплачу им с Людмилой 1 200 000 рублей.

Я расценил данное предложение как вымогательство.

Я поверил в существование долга в том размере, о котором сообщила мне Людмила, но после этого разговора понял, что это сговор между сотрудником ГИМС Саламатовым А. Л. и сестрой сына Людмилой. Вероятно, Людмила была заинтересована в этой яхте, т. к. сама занимается организацией водных туристических поездок, а сотрудник ГИМС Саламатов А. Л. в силу своего положения курирует деятельность предприятий.

Я, конечно, не согласился на такое предложение.

1 июля 2017 года я хотел забрать яхту на хранение, т. к. Дима всегда хранил ее на моем участке, но хозяин причала, находящегося на Богородском озере, Сергей Гросфель сообщил мне, что у яхты новый хозяин. Позднее в объяснениях, данных сотрудникам полиции, он пояснил, что о новом собственнике узнал от Людмилы Морозовой, но от самого Дмитрия, перед его смертью, о намерениях переоформления яхты он не слышал.

И тут вдруг откуда-то появляется договор от 25.03.2017 о купле-продаже яхты, якобы подписанный моим сыном, из которого следует, что он продал Саламатову яхту за 10 000 рублей. Спрашивается, если этот договор был подписан еще в марте, зачем было «городить огород» и просить моего разрешения продать судно?»

Мы всей редакцией обратили внимание на то, что текст договора написан не Дмитрием Морозовым и не Андреем Саламатовым, а третьим лицом. Это сразу бросается в глаза даже неискушенному человеку. И более того, подпись якобы  Дмитрия Морозова совсем не похожа на его подпись в расписке. Кто написал эту бумагу и когда?

Вячеслав Дмитриевич продолжает: «У меня были все основания полагать, что в действиях Саламатова Андрея Львовича (самовольное переоформление яхты Fairline 32 р 96-72 УМ с использованием служебного положения в момент, когда собственника, моего сына, уже не было в живых) содержатся признаки состава преступления, и я написал заявление в полицию.

Однако у меня сложилось впечатление, что сотрудники УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому майор полиции Титов, а также младший лейтенант  Усов почему-то сделали все возможное для того, чтобы максимально затянуть рассмотрение материалов проверки и не направлять документы для возбуждения уголовного дела, а впоследствии не рассматривать его вообще в связи с пропуском сроков давности».

Действительно, странно выглядит ситуация: старший государственный инспектор по маломерным судам Андрей Львович Саламатов становится собственником яхты Fairline 32 р 96-72 УМ за несколько дней до гибели Дмитрия Морозова (25.03.2017), причем приобретает ее за бесценок за 10 000 рублей, оригинал договора купли-продажи зачем-то уничтожает, однако сотрудники полиции УМВД России по г. Петропавловску- Камчатскому не видят в этом ничего неестественного.

В пояснениях, данных следствию, Саламатов сообщает, что они совместно с Людмилой хотели вырученные с продажи яхты «лучшего друга» деньги поделить между собой и опасались, что если яхту отдадут отцу Дмитрия, то последний не расплатится с долгами сына, а его сестра и мать не получат положенного наследства.

Необъяснимый альтруизм, если учесть, что в своем первом объяснении Саламатов заявляет: «Фамилию Людмилы не помню. Как зовут мать Димы, я не знаю», однако при этом он «блюдет интересы» этих неизвестных женщин, которых, по его мнению, может обмануть при разделе наследства отец погибшего Димы. Не похоже ли это на личную заинтересованность господина Саламатова?

А если учесть, что господин Саламатов – должностное лицо ГИМС, который в силу своих служебных полномочий, имея определенные возможности и доступ к базе и судовому реестру, все же завладел этой злополучной яхтой, то история и вовсе выглядит некрасивой. О том, что Саламатов, хоть и недолго, но был хозяином яхты, свидетельствует еще один договор от 19 мая купли-продажи (в срочном порядке) судна некоему Евгению Булыгину за 150 000 рублей. В соответствии с выпиской из реестра маломерных судов № 002/01/41 (владелец – Саламатов A.Л.), судно исключено из реестра 22 мая 2017 года. То есть Саламатов перестал быть собственником яхты 22 мая.

Однако затем на свет странным образом появляется нотариальная доверенность от 4 июля 2017 года, в соответствии с которой Саламатов A. Л. доверил управлять и распоряжаться яхтой госпоже Морозовой. Уже чужой яхтой?

Возникает вполне резонный вопрос: как Саламатов А. Л. может выдавать доверенность 4 июля, на управление судном, которое он продал 19 мая  и которое ему не принадлежит? Видимо, инспектору ГИМС и не такое по силам.

Почему-то у полицейских дознавателей вновь не возникает никаких сомнений в правомерности сделки и никаких вопросов по существу дела.

Нам, непрофессионалам, показалось, что вопросов-то как раз в данном деле очень много, однако в постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела они не находят отражения.

В постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению отца Димы – Вячеслава Морозова методично пишется одно и то же:   «С целью опроса Саламатова по обстоятельствам проводимой проверки неоднократно осуществлялись звонки на абонентский номер […]. В ходе звонков установлено, что номер активен, однако на звонки никто не отвечает. Таким образом, орган дознания приходит к выводу, что в данном случае нет достаточных данных, указывающих на признаки события преступления».

Это пишет оперуполномоченный ОУР УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому майор полиции Титов.

Он же в следующем постановлении пишет: «…Так как необходимо произвести почерковедческое исследование договора купли-продажи, в связи с чем был направлен соответствующий запрос в ГИМС. В установленный срок проведения дополнительной проверки ответ на запрос не поступил. На основании  вышеизложенного постановляю отказать в возбуждении уголовного дела».

Несмотря на многочисленные указания прокуратуры, что «решения об отказе в возбуждении уголовного дела являются необоснованными, т. к. не выполнены все возможные процессуальные действия, не установлены фактические обстоятельства, позволяющие установить наличие либо отсутствие данных, указывающих на признаки состава преступления», наши доблестные полицейские продолжают настаивать на своем: не было никакого преступления. Все в рамках закона.

Спустя год этой нервотрепки и бесполезной переписки Вячеслава Морозова с полицейскими в марте 2018 года ему приходит ответ, который приведет в недоумение любого: «В настоящее время сотрудниками ОВД направлены запросы в указанные вами организации, ответы на которые будут направлены СО по г. Петропавловску-Камчатскому для приобщения к материалам проверки. Опрос указанных вами лиц будет проводиться по отдельному поручению следователя». Почему заявитель должен указывать полиции, куда и какие запросы направлять, каких лиц опрашивать для выяснения обстоятельств дела?

А что мешало с самого начала поднять пятую точку и самим провести все необходимые следственные мероприятия? Ведь прошел почти год с того момента, как Вячеслав Дмитриевич написал первое заявление.

Здесь, наверное, есть простор для разных предположений, в том числе и о возможной заинтересованности местных сыщиков в определенном исходе этого дела.

Однако, несмотря на этот многообещающий ответ, по прочтении следующего (от 09.04.2018) возникает уже веселая злость: «В ходе дополнительной проверки приобщены ответы на ранее направленные вопросы, приобщены документы ГИМС о регистрации и снятии с регистрации лодки (стилистика сохранена. – Ред.). Провести почерковедческую экспертизу не представляется возможным. Ранее от Саламатова поступало заявление о согласии на опрос по данному факту с применением ЭПОС «Полиграф». Таким образом орган дознания приходит к выводу, что в данном случае нет достаточных данных…» и далее по предыдущему тексту. Это уже подписано врио заместителя начальника полиции Г. Юсуповым.

Наконец 07.05.2018 заместитель начальника полиции К. Демиров отвечает на очередную жалобу Вячеслава Дмитриевича: «…в ходе дополнительной проверки была назначена почерковедческая экспертиза копии договора купли-продажи и оригинала расписки займа Морозова Д. В. Таким образом, орган дознания приходит к выводу…» Правильно. Все к тому же: ну нет достаточных данных, указывающих на признаки события преступления.

Уже хочется воспользоваться ненормативной лексикой в описании всего происходящего (думаю, читатель уже произнес пару нецензурных выражений), потому что месяц спустя (июнь, 2018) заместитель начальника полиции, пока еще К. Демиров, пишет очередное постановление: «В ходе проведения проверки возникла необходимость назначить дополнительную почерковедческую экспертизу […], но в установленные сроки проверки ответ на направленный запрос в адрес не поступил». И соответственно, «не добыто достаточных данных»…

В сентябре 2018 врио заместителя начальника полиции В. Шподарук (Что у вас там с начальниками, господа полицейские? – Ред.)  сообщает, что «дополнительная почерковедческая экспертиза была назначена, однако на момент окончания срока проверки результат не получен». И орган дознания приходит все к тому же выводу.

10 октября 2018 года врио начальника полиции С. Гавриленко (?!) в ответ на очередное обращение Вячеслава Дмитриевича, наконец, сообщает: «В ходе  рассмотрения обращения и выполнения мероприятий, указанных в вашем обращении (То есть, если вы в своем обращении в полицию не укажете, какие следственные мероприятия необходимо провести в рамках расследования дела, то полиция понятия не имеет, что нужно делать?! – Ред.), проведены мероприятия по установлению местонахождения Булыгина Е. В (Если читатель уже забыл об этом действующем лице, то это человек, который купил яхту у Саламатова за 150 000 рублей. – Ред.), однако до настоящего времени установить его местонахождение не представилось возможным».

Хорошая новость от г. Гавриленко: «Проведение почерковедческой экспертизы в выбранном вами экспертном учреждении вы вправе инициировать и оплатить самостоятельно». Странная новость: «Проведение опроса Саламатова (на который он вроде бы напрашивался сам. – Ред.) не представилось возможным по техническим причинам».

Я думаю, искушенный читатель уже предвидел такой поворот дела.

«Проведение очной ставки между вами, Саламатовым А. и Морозовой Л. невозможно, т. к. ее проведение является следственным действием в рамках уголовного дела».

А как мы помним, в предыдущем десятке таких бумаг черным по белому написано: «В возбуждении уголовного дела отказать» по всем вышеперечисленным причинам.

Вот и замкнулся круг.

Последнее уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела пришло Вячеславу Дмитриевичу от лейтенанта юстиции П. Бабакиной в марте 2019 года.

Следом, в конце апреля, уже начальник полиции Ю. Завьялов сообщил «злостному жалобщику» Морозову, что его «жалоба признана обоснованной, руководством управления поддержанной. Факт нарушения служебной дисциплины сотрудниками отдела уголовного розыска полиции Титовым и Марковым нашел свое объективное подтверждение.  К Маркову и Титову применены установленные меры воздействия (Очень хотелось бы узнать, какие.– Ред.).

Вячеслав Дмитриевич рассказывает: «Еще в сентябре 2018 обратился к начальнику УМВД России по г. Петропавловску- Камчатскому С. А. Власову с ходатайством о проведении почерковедческой экспертизы подписи (и ее расшифровки) моего сына на договоре купли-продажи яхты в ФБУ «Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации (т. к. только в этой организации делают экспертизу по копии документов), на что получил рекомендацию от врио начальника УМВД Гавриленко, чтобы я сам инициировал данную экспертизу».

На запрос Вячеслава Дмитриевича Морозова в Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы о возможности проведения почерковедческой экспертизы был получен ответ, что для УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому экспертиза проводится на безвозмездной основе, т. к. экспертное учреждение является государственным, а для него это будет стоить немалых денег и, более того, ему, как физическому лицу, экспертная организация выдаст не заключение эксперта, а просто акт.

А ведь именно подпись придает документу юридическую значимость, и оформление этого реквизита требует особого внимания. И на законодательном уровне установлено, что  в качестве обязательного реквизита помимо самой рукописной подписи должно быть прописание расшифровки подписи.

Неужели господин Гавриленко не знает об этом?

Вскоре после получения Вячеславом Дмитриевичем ответа из Регионального центра старший оперуполномоченный ОУР Роман Марков  все же направил документы для проведения почерковедческой экспертизы в Региональный центр.

В процессе проведения экспертизы специалисты Центра направили запрос в адрес петропавловских полицейских о предоставлении образцов почерков Саламатова А. и Морозовой Л., однако этот запрос остался без ответа, в связи с чем эксперту не удалось ответить, кто именно: сам Саламатов или Людмила Морозова расписались  в договоре купли-продажи (что эксперт и указала в заключении).

Почему Марков не предоставил образцы почерков Саламатова и Морозовой, остается только гадать. Возможно, данный вопрос будет интересен руководству УМВД РФ по Камчатскому краю или отделу их собственной безопасности.

Тем временем, воспользовавшись «советом» очередного врио начальника полиции Гавриленко, Вячеслав Морозов предоставляет доблестным полицейским заключение специалиста  уже московского Центра судебных экспертиз и исследований Екатерины Фроловской (квалификация – судебный эксперт). Опуская шесть страниц описаний экспертизы, перейдем к выводу эксперта: «Подпись, выполненная от имени Морозова Дмитрия Вячеславовича, изображение которой расположено в строке «Продавец» копии договора купли-продажи маломерного судна от 25.03.2017 года, заключенного между Морозовым Дмитрием Вячеславовичем и Саламатовым Андреем Львовичем, выполнена не Морозовым Дмитрием Вячеславовичем, а другим лицом».

Повернется ли на сей раз неповоротливый маховик полицейской машины?

Экспертное заключение  Центра судебных экспертиз и исследований (г. Москва) Вячеслав Дмитриевич передал в полицию в конце мая этого года.

Но до сего дня ни ответа ни привета от наших правозащитников им не получено. Последний следователь, которым в очередной раз было подписано постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, лейтенант юстиции Полина Бабакина находится вне зоны доступа (говорят, в связи с заболеванием) и принять какое-то решение за полтора месяца никто так и не смог.

«Вести» уже  не раз рассказывали о случаях, когда полиция отказывается или не может изобличить преступников, если пострадавшие не занимают постов и не имеют высокого социального статуса. Интересно, сколько раз только в этом году прокуратура отменяла незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел? Наверное, счет перевалил за тысячи?

На сегодняшний день приняты десятки законов, призванных защитить интересы граждан, прошла реформа МВД, вроде бы в полиции теперь служат только высококвалифицированные профессионалы. Ой ли?

У меня  складывается впечатление, что сотрудники МВД своими действиями, а больше – бездействием подталкивают людей к самосуду, то есть к совершению преступления. А вдруг у кого-нибудь нервы сдадут?

Сами сотрудники полиции в кулуарных беседах признают, что система их работы не нацелена на защиту гражданина. «Мы сейчас не столько работаем, сколько пишем отчеты и заполняем всякие бумажки, как того требует начальство, – рассказал «Вестям» на условиях анонимности один из сотрудников городского отдела полиции. – А работы у нас прибавилось – ведь при реформировании МВД штат сокращали. И с нас требуют показатели, а не реальные дела».

А что делать нам, простым гражданам, попавшим в такую непростую ситуацию?

Следуя закону Божию, любить и прощать преступника и полицию, терпеть произвол и верить в лучшие времена?

 

Татьяна СТЕПАНОВА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."