ПО КОМ ЗВОНИТЬ КОЛОКОЛУ?

16 Июля 2019



На прошлой неделе в рамках Камчатского арбитражного судопроизводства (дело А-242051/2019) были проведены экспертизы по недостроенной канализационной насосной станции (КНС) под № 15 в микрорайоне Верхний Горизонт Петропавловска-Камчатского.

Газета «Вести» неоднократно касалась этой темы, и руководители администраций ПКГО старались не замечать, по нашему мнению, факт мошенничества со стороны славных представителей руководителей МУК УКСиР. Благодаря их действиям (бездействиям) казна потеряла более 40 миллионов рублей.

Напомню эту почти детективную историю.

Договор о строительстве КНС был подписан 12 мая 2015 года.

ООО «КАМЭС-ОВК» (генеральный директор – бывший майор полиции Альберт Ерохин) стало победителем состоявшегося месяцем ранее электронного аукциона, предложив наименьшую цену в размере 189 миллионов 827 тысяч 692 рублей.

На строительство отводилось полтора года. По условиям контракта объект следовало сдать в эксплуатацию не позднее 30 ноября 2016 года.

Со стороны заказчика (УКСиР) подписантом был руководитель этой печально известной организации Александр Иванов.

КНС на Горизонте не сдана до сих пор, а контракт в одностороннем порядке расторгло ООО «КАМЭС-ОВК» в марте 2019 года.

Канализационная насосная станция своими недоделанными конструкциями напоминает уродующие городской пейзаж обглоданные ребра гигантского кита, выброшенного в доисторические времена на морской берег.

Причем разрыв контракта в одностороннем порядке со стороны «КАМЭС-ОВК» признан Арбитражным судом Камчатского края законным из-за ошибок в проектно-сметной документации, предоставленной заказчиком, т. е. управлением капитального строительства и ремонта.

Однако двумя годами ранее тогдашний руководитель УКСиР Андрей Романчук (бывший подполковник ФСБ) подписал акт приема строительного объекта, заплатив причитающиеся деньги. Перечень недоделок займет слишком много места в газете, поэтому укажу основные.

Около 60 % работ по строительству станции выполнены не были. Отсутствовало необходимое оборудование, а то, что было установлено, в основном не соответствовало техническому заданию. УКСиР и представители администрации ПКГО, курирующие данную стройку, не признали материальный ущерб при сооружении КНС № 15.

Отдельно стоящие городские чиновники также «не заметили» несколько публикаций на тему канализационного недостроя, размещенных в нашей газете.

Проведенная проверка со стороны полиции не выявила каких-либо злоупотреблений со стороны заказчика-подписанта Андрея Романчука.

Тогда мы предположили, что бывший подполковник ФСБ вышел сухим из воды благодаря своему служебному прошлому. Причем как у заказчика, так и у курирующего его органа не возникло желания (хотя это положено по закону) обратиться в суд на недобросовестного подрядчика с целью возврата денег.

Ситуация, наверное, так бы и ушла с тихим плеском на дно ПКГО-шного болота, если бы отставного мента Альберта Ерохина не сгубила жадность. Он посчитал, что ему не доплатили пять миллионов рублей за какие-то работы, выполненные на объекте, и он обратился с иском в Арбитражный суд. Тогда даже закаленное толерантностью воображение руководителей администрации ПКГО испытало сильный управленческий стресс. Их возмутила наглость подрядчика, и для этого были основания.

Чиновники-то понимали, что как минимум 40 миллионов рублей компания господина Ерохина получила, нежно выражаясь, необоснованно, а по нашему мнению, незаконно. Ему нужно было молчать в тряпочку и радоваться жизни, бесшабашно тратя миллионы рублей, нажитые в непосильном соблазне хапнуть и уйти.

Покидая строительный подиум, не нужно было хлопать дверью и будить лихо, но бывший майор полиции безоглядно верил в свою счастливую звезду. Ему казалось, удача не отвернется от него никогда. Организационное бессилие и коррупционные наклонности заказчика были тому гарантией.

Горячительная волна возмущения, ударившая в головы городских управленцев, помешала им принять взвешенное решение.

Нынешний руководитель УКСиР Константин Кириллов по настоянию своих вышестоящих начальников подал в Арбитражный суд Камчатского края встречный иск на ООО «КАМЭС-ОВК» на сумму более 66 миллионов рублей.

Специалисты казенного муниципального предприятия наконец-то оценили ущерб, нанесенный генеральным подрядчиком строительных работ – ООО «КАМЭС-ОВК». Таким образом, они подтвердили, что исполнитель получил деньги за невыполненные работы, о чем многократно сообщала газета «Вести», и согласились, что все это время знали, по нашему мнению, о мошенничестве бывшего руководителя УКСиР и бездействовали.

Городским горе-управленцам надо было заплатить господину Ерохину и не гнать волну в болоте. Только амбиции всегда оглушают разум, а жадность, о которой не подумал господин Ерохин, бежит впереди глупости.

Теперь правоохранительные органы должны привлечь заказчика, то бишь персонально господина Романчука к уголовной ответственности, скорее всего за мошенничество.

Как указывалось выше, на прошлой неделе были представлены строительные экспертизы. Со стороны УКСиР экспертом выступило ООО «ДВ-стройэкспертиза». Другую сторону представило ООО «Строительно-техническая диагностическая компания».

Скорее всего представители заказчика сумеют доказать в арбитражном суде, что подрядчик получил деньги за невыполненные работы. Тогда пиши пропало, МКУ УКСиР и ООО «КАМЭС-ОВК» подали иски, по сути дела, против самих себя.

Размашисто шагая по разбросанным своими же руками граблям, работники городской «казенки» наращивают защиту против попадания здравого смысла в их крепкие черепа. Кураторы из городской администрации с пугающей обреченностью след в след идут за ними, вырабатывая в себе стойкость, терпение и невосприимчивость к болезненным ощущениям на этом грабельном пути. Их мученический подвиг заслуживает скорее сочувствия, чем порицания. Управленцы уверенно печатают шаг в юдоли слез, иногда останавливаясь, чтобы прислушаться, по ком звонит колокол?

Чтобы это понять, нужно вспомнить, что за последние восемь лет сменилось пять руководителей администрации ПКГО, десять их заместителей, шесть руководителей МКУ УКСиР и около пятнадцати начальников управлений.

Каждое новое поколение городских управленцев начинало «рулить», как говорится, с ноля, словно до них жизни в городе не существовало.

Средняя продолжительность функционирования городского топ-чиновника на занимаемой должности составляет около полутора лет. При этом почти каждый руководитель городской администрации занимал свой пост с несокрушимым убеждением: «Есть мнение мое и неправильное».

Им невдомек, что гордыня и амбиции уничтожали и более крепкие мозги.

Шествие по граблям продолжается. В добрый путь!

Вячеслав Скалацкий

P.S. Пока версталась газета, мы получили информацию от восходящей звезды YouTube (это не матерное слово), младшего сына камчатской несистемной оппозиции, преданного читателя газеты «Вести» Алексея Николаева.

После ознакомления с публикациями в нашем печатном издании он решил обратиться в прокуратуру ПКГО с заявлением о мошенничестве при строительстве КНС № 15.

Прокуратура переправила его заявление в Управление Министерства внутренних дел РФ по г. Петропавловску-Камчатскому.

Оттуда господину Николаеву за подписью врио начальника полиции А. В. Акимова пришел ответ (стилистика, извините, сохранена. – Ред.): «Ваше обращение, поступившее из прокуратуры города Петропавловск – Камчатского, зарегистрированное за № 3/192702234255 от 02.07.2019, по факту возможного совершения действий при строительстве канализационной насосной станции, рассмотрено. Установлено, что обращение содержит признаки преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В связи с чем данное обращение перерегистрировано в Книгу учета сообщений о преступлениях, административных правонарушениях (происшествиях) Управления Министерства внутренних дел России по г. Петропавловску-Камчатскому за № 25189 от 10 июля 2019 года. О результатах проведенной проверки Вы будете уведомлены дополнительно. Принятое решение Вы вправе обжаловать прокурору г. Петропавловска-Камчатского либо в суд в установленном законом порядке».

Что будет дальше? Поживем – увидим.