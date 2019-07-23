НАБРАЛА ВОСЕМЬ ГОЛОСОВ

23 Июля 2019



Как Надежда Савченко пролетела мимо Рады

Герой Украины Надежда Савченко проиграла выборы в Верховную раду. Она баллотировалась по одномандатному округу от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» в Зайцево Донецкой области – регионе, находящемся под украинским контролем.

После подсчета 100 % голосов на 51-м избирательном округе она набрала 1,20 % голосов – ее поддержали всего 8 человек. Лидером стал Александр Ковалев, самовыдвиженец, глава общественной организации «НИКТО КРОМЕ НАС», который выиграл избирательную гонку с результатом 220 голосов – 33,03 %.

Минутка истории

Савченко – «профессиональная» политическая узница. Изначально при не выясненных до конца обстоятельствах в июле 2014 года во время братоубийственной войны в Донбассе летчица внезапно «всплыла» в российском СИЗО, где ей предъявляли подозрение в «пособничестве в убийстве двух и более лиц в связи с осуществлением служебной деятельности, общеопасным способом, по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц», позже добавили «незаконное пересечение границы».

21 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, в покушении на убийство мирных жителей и незаконном пересечении российской границы, а 22 марта приговорил ее к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

25 мая 2016 года знаменитая на то время летчица была помилована указом Президента России Владимира Путина по просьбе родственников журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В тот же день на президентском самолете Петра Порошенко Савченко доставили из Ростова-на-Дону в аэропорт Борисполь (Киев), где ее встречала делегация во главе с главой «Батькивщины» Юлией Тимошенко.

Казалось бы, жизнь наладилась и теперь-то заживем. Однако спустя всего несколько месяцев Савченко разругалась как с Тимошенко, так и с Порошенко, постоянно шокируя общественность то своей работой «в сфере секса по телефону», то предложениями о налаживании прямого диалога с главами народных республик Донбасса и прекращении войны.

В 2018 году терпение вышестоящих лиц лопнуло, и некогда героиня Украины была лишена депутатской неприкосновенности, после чего ее арестовали и посадили в киевское СИЗО вместе с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном.

Савченко и Рубану инкриминировали ряд статей Уголовного кодекса: совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием.

По версии следствия, они готовили заговор с целью расстрела Верховной рады, убийства тогдашней политической элиты, в том числе президента страны, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Спустя год после нахождения в украинской тюрьме Савченко выпустили на свободу, изменив меру пресечения. Она возобновила политическую деятельность, став лидером «Общественно-политической платформы Надежды Савченко» и решив вновь пробиться в Верховную раду, выбрав 51-й избирательный округ в Донбассе в качестве политической ступеньки.

Избирательная кампания Савченко

По сути, избирательной кампании у Савченко не было. Ни телевизионной или радиорекламы, ни массовых бигбордов с изображением украинской героини, ставшей «рупором всех против всех».

Однако имя летчицы все равно всплывало в СМИ в связи с новыми скандалами. Так, герой Украины решила съездить на территорию народных республик, дабы провести агитацию среди местного населения, однако внезапно поездку запретила СБУ.

Савченко, в свою очередь, обиделась и заявила, что Горловка – это Украина, а значит, она вообще не обязана получать никаких пропусков.

«Мне дали ответ «вам отказано». Я – носитель гостайны, народный депутат Украины. И мне очень интересно, почему народный депутат Украины не может ходить по своей украинской земле, если Донбасс и Крым – это Украина… а я очень хочу приехать в Горловку», – прокомментировала ситуацию нардеп.

Сама же кампания началась с практически уже привычной всем просьбы «подайте, люди добрые!». Буквально за месяц до даты Х «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» не смогла собрать обязательный взнос для участия партии в выборах в сумме 4 млн 173 тыс. грн (10,179 млн руб.).

Сестра летчицы и ее главная защитница скучно жаловалась всем СМИ, что их общую партию не финансируют олигархи, поэтому они надеются лишь на поддержку народа. А в это время сама героиня Украины радостно постила решение ЦИК о регистрации ее кандидатом в народные депутаты в Донбасском округе. Свое решение покорять мажоритарку именно там Савченко объяснила просто: дескать, именно там люди ждут ее помощи.

«Приоритетом для Украины сегодня является окончание войны на максимально выгодных для нашего государства условиях. А также объединение украинского общества, поиск согласия и совместная работа ради общего будущего. Поэтому руководство политсилы приняло решение баллотироваться по округам Донецкой области.

Именно там граждане Украины сейчас больше всего ждут помощи, поддержки и внимания со стороны политиков и власти. Именно там люди сейчас больше всего нуждаются в защите прав и решении гуманитарных проблем. Мы на собственном примере покажем, что нам нечего делить, что украинцев надо объединять в Украину и что это возможно», – отметила Савченко.

Ее результат на выборах – вполне закономерен, говорит политолог Андрей Иванов.

«Не стоит забывать, что выборы проходили в Донецкой области. Там явка была низкая, как видим, да и люди, которые сегодня живут под властью Киева, откровенно сочувствуют ДНР и ЛНР. Так что Савченко со своей программой и вовсе была антигероем», – прокомментировал ситуацию Иванов.

Путь из кумиров во «враги народа»

Интересно вспомнить, как Савченко, бывшая в 2014 – 16 годах чуть ли не синонимом слова «Украина», потеряла популярность.

Сразу после освобождения Савченко из российской тюрьмы ее политический рейтинг зашкаливал. Социологи, политологи и журналисты смаковали каждое ее высказывание, давая ей заоблачные 51+%. В ответ Надежда, ходя по всяческим эфирам, кокетливо намекала на свое будущее президентство, попирая как мягкие намеки Тимошенко, так и критику со стороны Порошенко, что в будущем и вылилось в грандиозное уголовное дело против нее.

Савченко «штормило». Играя на националистическом поле и высказывая прописные для этой аудитории истины, она внезапно вспомнила про жителей Юго-Востока. Ее откровенно «сепаратистская» риторика о немедленном обмене пленными, прекращении войны и призывами к прямому диалогу с Москвой и ЛДНР плодов не принесла. На Юго-Востоке ей не очень верили, а националисты стали считать ее предателем.

С этого момента рейтинг Савченко начал стремительно падать. Не помогла ни ярая критика режима Порошенко, ни угрозы в адрес нардепов, ни заигрывание со «страной-агрессором».

К моменту возбуждения против нее уголовного дела политический рейтинг Савченко приблизился к отметке 2 – 4 %, а за время, что она сидела в киевском СИЗО, упал еще ниже. В период украинского преследования летчицы за ее освобождение не ратовала ни одна европейская организация, ни один знакомый политик – только сестра Вера и несколько близких знакомых.

Забытая всеми Герой Украины, томясь в камере, пыталась напомнить о себе написанием нелепых законопроектов и заявлений. Но некогда боготворившая ее публика брезгливо морщила носы при упоминании имени «Надежда», а националистически настроенные журналисты, говоря о процессе против нее, иначе как «врагиней» ее не именовали.

Из иконы Савченко превратилась в пустое место, что, собственно, и доказал ее результат на нынешних выборах.

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