ФЛАГИ НАД ОСТРОВАМИ

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30 Июля 2019

Наша газета в рубрике «Уроки истории» продолжает публикацию отрывков из книги полковника запаса Владимира Слабуки «В исключительных обстоятельствах» (Москва, издательство «Граница», 2015).

Он является автором нескольких книг об истории органов безопасности Камчатки, о неизвестных страницах прошлого нашего края.

Изданные Владимиром Викентьевичем документальные очерки часто основываются на источниках, ранее недоступных широкому кругу исследователей.

Автора отличает хороший литературный язык в изложении событий давно минувших дней. О них Владимир Слабука старается рассказывать без мажорной и минорной ретуши, считая, что для нашего объективного понимания прошлого «обеление» истории еще губительнее, чем ее очернение.

Редакция «Вестей»

ФЛАГИ НАД ОСТРОВАМИ

События, о которых рассказывается в этой главе, в свете современного международного внимания к Арктике и Северному морскому пути продолжают оставаться страницами прошлого, по сей день имеющими сверхактуальное значение. Благодаря беспримерному, невероятному походу летом 1924 года в Чукотское и Северо-Восточное моря канонерской лодки «Красный Октябрь» под командованием известного русского гидрографа полковника флота Российской империи Бориса Владимировича Давыдова нашей стране удалось сохранить за собой остров Врангеля.  Суверенитет над ним в 1920-х годах оспаривали одновременно три страны – Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз.

В чем же причина столь повышенного интереса к клочку суши, затерянному во льдах Чукотского и Восточно-Сибирского морей?

Разговоры и предположения о существовании в этой части Северного Ледовитого океана земли начали будоражить воображение исследователей Арктики еще в XVIII веке, но первыми, кому посчастливилось увидеть остров, стали моряки британской шхуны «Геральд», которая в 1849 году искала исчезнувшую экспедицию Дж. Франклина. Соотечественников англичане не обнаружили, зато наткнулись на крохотный островок, который нарекли именем корабля – Геральд. С его берегов на юго-западе они увидели другой, более значительный по размерам остров.

Вновь отыскать его удалось только в 1867 году Томасу Лонгу. Он, впрочем, искал не новые земли, а китов, которых добывал на принадлежавшем ему судне «Найл».

К счастью, Томас Лонг не только интересовался ворванью, но и имел склонность к чтению. Благодаря этому он знал о попытках русского исследователя Арктики Фердинанда Врангеля найти севернее Чукотки землю, о которой ему рассказали местные жители. Основываясь на полученных от чукчей сведениях, российский моряк нанес остров на карту. По этой причине Лонг назвал обнаруженную им землю именем Фердинанда Врангеля.

Первые люди высадились на остров Врангеля в августе 1881 года. Это были моряки американского таможенного  судна «Корвин». Они действовали с активной бесцеремонностью янки и пытались переименовать остров в Новую Колумбию. Но ради честолюбия моряков «Корвина» никто карты перекраивать не стал. И остров так и остался островом Врангеля.

Русский флаг над ним взвился в 1911 году. Его установили моряки ледокола «Вайгач», который впервые обогнул остров с севера. Тогда же на юго-западной оконечности Врангеля установили 30-футовую металлическую пирамиду.

(Ледоколом «Вайгач» командовал дворянин Александр Васильевич Колчак, военный и политический деятель России, ученый океанограф, полярный исследователь, флотоводец и руководитель Белого движения во время Гражданской войны, верховный главнокомандующий русской армией (1918–1920 гг.). Адмирал Колчак начал офицерскую службу в 1894 году. Он участвовал в трех полярных экспедициях, исследовал возможность прохода российских судов Северным морским путем, получив высшую награду Императорского Русского Географического общества – Константиновскую медаль. До него этой награды удостаивались лишь три знаменитых полярных исследователя – Фритьоф Нансен, Нильс Норденшельд, Николай Данилович Юргенс.

Участвуя в Русско-японской и Первой мировой войнах, был награжден десятью боевыми орденами. Во время экспедиции по изучению северного морского пути заходил на Камчатку.

Александра Колчака расстреляли 7 февраля 1920 года по постановлению Иркутского военно-революционного комитета. Его тело утопили в проруби реки Ангары. – Прим. ред.)

На некоторое время об острове забыли. Но в 1914–1915 годах русская гидрографическая экспедиция Б.А. Вилькицкого прошла Северным морским путем из Владивостока в Архангельск, в связи с чем остров приобрел значение важного геостратегического транзитного пункта на Северном морском пути. А вскоре Б.А. Вилькицкий, находясь на Аляске, узнал, что тамошние золотопромышленники уверены в существовании громадных залежей драгоценного металла в недрах острова.

Эти сведения ученый посчитал своим долгом  довести до русского правительства. К тому времени в Петербурге уже поняли, какую непростительную оплошность совершил Александр II, продав США Аляску. И в сентябре 1916 года русское правительство специальной нотой поспешило известить союзные и нейтральные державы, что «все арктические острова, включая остров генерала Вилькицкого, Землю императора Николая II, остров Цесаревича Алексея, остров Врангеля и другие, находящиеся у азиатского побережья России, составляют неотъемлемую часть российской территории и являются северным продолжением Сибирского материкового плоскогорья». Тогда протестов на ноту Министерства иностранных дел Российской империи ни от кого не поступило.

Но после революции, когда Советская Россия объявила себя свободной от всех союзнических обязательств рухнувшей империи, бывшие партнеры в долгу не остались. Страны Антанты, введя войска в РСФСР, жестко следовали в фарватере собственных национальных интересов, стараясь на пожаре чужой гражданской войны испечь личный каравай. По сравнению с другими враждебными действиями иностранных держав стремление Англии, а затем и Америки захватить затерянный во льдах необитаемый остров не представляется самой страшной страницей интервенции бывших союзников против Советской России. Тем более что на официальной карте РСФСР, изданной в Петрограде в 1918 году, какие-либо острова в арктических водах севернее Таймыра отсутствовали. Такую «картографическую оплошность» или «забывчивость» Британия и Соединенные Штаты могли понять и как отказ Советской России от суверенитета над островами в восточной части Северного Ледовитого океана. Англия первой поспешила заявить права на остров Врангеля.

В сентябре 1921 года британский подданный Вильямур Стефенсон, родившийся в Исландии и проживавший в Канаде, высадил на острове партию колонистов во главе с Аланом Кроуфордом. Они подняли над лагерем британский флаг и сделали громкое заявление, суть которого сводилась к тому, что обширные владения короля Георга пополнились территорией в Арктике.

Часто говорится о том, что остров Врангеля привлек иностранцев возможностью создать на нем базы китобойных и пушных промыслов. Но не стоит забывать и о других причинах, по которым покрытый льдом клочок суши вдруг заинтересовал Англию и Соединенные Штаты. Об одной из причин уже говорилось: американские геологи предполагали наличие на острове богатых залежей россыпного золота. О второй причине писал уже известный нам Вильямур Стефенсон: «Мы хотим иметь остров Врангеля для развития воздушных путей, чтобы он был базой для дирижаблей и самолетов точно так же, как Фолклендские острова служат базой для наших кораблей и крейсеров».

В 1922 году предполагалось заменить колонистов Алана Кроуфорда на острове Врангеля новыми поселенцами. Но посланный к острову английский пароход не смог пробиться сквозь льды. Алан Кроуфорд и его спутники с изрядно истощенным запасом продуктов остались на вторую зимовку. Пережить ее они не смогли. Поселенцев прикончила цинга.

Гибель первых колонистов не остановила Вильямура Стефенсона. Он добился того, что премьер-министр Канады Уильям Лайон Маккензи Кинг специальным меморандумом объявил остров Врангеля территорией Великобритании. Параллельно Стефенсон организовал на остров экспедицию новой партии поселенцев. В этот раз она состояла в основном из эскимосов. К счастью, попытка аннексировать остров не осталась без внимания СССР, образованного в декабре 1922 года.

После установления советской власти на Дальнем Востоке у Москвы появилась возможность влиять на ситуацию вокруг острова Врангеля не только дипломатическими, но и военными способами. 25 июля 1923 года нарком иностранных дел СССР Г.В. Чичерин пишет председателю главного концессионного комитета Г.Л. Пятакову: «...Канадская доктрина, гласящая, что для выявления суверенитета государство должно иметь на полярном острове или земле хоть одного постоянного жителя, никогда не была признана Россией. Между тем в настоящий момент началась полемика между Америкой и Англией по поводу острова Врангеля: и та, и другая на него претендуют. Очевидно, нам надо поспешить с выявлением нашего суверенитета, ибо одних дипломатических нот будет мало, если свой суверенитет успеют выявить другие».

Время для организации экспедиции в Чукотское море летом 1923 года было упущено. Советский корабль решили послать на остров в следующую навигацию. 2 апреля 1924 года Г.В. Чичерин в письме на имя командующего морскими силами республики Э.С. Панцержанского, в частности, писал: «...Экспедицию следует предпринять именно для того, чтобы таким путем оформить права СССР на эту территорию... Необходимо поднятие нашего флага на самом острове».

3 июня 1924 года командование Морских сил Дальнего Востока (МСДВ) получило директиву Наркомата по военным и морским делам и Главного гидрографического управления № 72145/с. Она требовала срочно сформировать Особую гидрографическую экспедицию для похода на остров Врангеля.

Для этих целей выделили канонерскую лодку «Красный Октябрь», экипаж которой состоял из 80 человек. Еще совсем недавно судно носило имя «Надежный» и числилось портовым ледоколом с водоизмещением 1525 тонн и дальностью плавания 2040 миль при скорости 9 узлов. Канонерской лодкой корабль стал после того, как в 1922 году на нем установили четыре 120-миллиметровые японские пушки.

Удачным оказался выбор руководителя экспедиции. Им стал известный гидрограф Борис Владимирович Давыдов. Он имел громадный опыт плавания в высоких широтах. До революции Борис Владимирович командовал ледоколом «Таймыр». В ходе экспедиций по Тихому и Северному Ледовитому океанам Давыдов вел гидрографические исследования побережий от Охотского моря до реки Колымы, составил их лоцию, изданную в 1923 году. На мой взгляд, только благодаря знаниям Бориса Владимировича «Красному Октябрю» удалось достигнуть острова Врангеля и вернуться назад, избежав зимовки в Чукотском море. Комиссаром экспедиции назначили М.А. Домниковского. Он вел дневник похода, выдержки из которого процитируем.

Вскоре во Владивостоке становится известно, что американцы также готовятся послать к острову экспедицию на легком крейсере «Беер». На сборы «Красному Октябрю» отводились считанные дни. Начались советско-американские гонки с раздельным стартом, главным призом которых являлся арктический остров.

В предписании командования МСДВ, выданном Б.В. Давыдову, говорилось: «При неизбежности столкновения, вызываемого противодействием иностранцев (американцев) основной цели экспедиции, действовать в зависимости от фактического соотношения сил обеих сторон, вплоть до ареста экипажа американского судна. Если на острове окажется чужой флаг, его следует убрать, мачту срубить».

«Красный Октябрь» вышел из Владивостока 20 июля 1924 года. Путь до Петропавловска занял шесть дней. На Камчатке Б.В. Давыдов узнал, что американский «Беер» из-за поломки винта и рулевой машины отказался от похода. Вместо него к острову идет китобойная шхуна «Герман» американской фирмы «Ломен бразерс». Как утверждали газеты в США, на нее возлагалась задача по установлению суверенитета над островом.

Давыдов спешит. 3 августа «Красный Октябрь» уже бросает якорь в бухте Провидения. Здесь экипаж пополняет запасы пресной воды и угля. В рассказе об этом этапе похода корабля к острову Врангеля практически во всех источниках упоминается о том, что на борт канонерской лодки в бухте Провидения поднялся чуть ли не в полной парадной форме какой-то полицейский чин, назначенный на Чукотку еще во времена Николая II. Он якобы имел слабое представление о произошедших в стране изменениях и пытался сорвать на корабле красный флаг. Допускаю, что полицейский чин мог оставаться в бухте Провидения до лета 1924 года, но сомневаюсь в том, что он не знал об установлении в стране власти большевиков. Ведь в бухту Провидения постоянно заходили американские, канадские, японские и даже норвежские китобойные суда. Посещали Чукотку и русские пароходы. Среди них была и канонерская лодка «Магнит» из состава Сибирской военной флотилии адмирала Ю.К. Старка.

В бухте Провидения эта лодка появилась ранней осенью          1922   года.

Согласно версии, опубликованной в эмигрантской прессе в середине XX века, причины появления канонерской лодки должны вызывать у потомков глубокое уважение. На корабле совершали практическое плавание гардемарины Сибирской военной флотилии. Кроме этого корабль под командованием лейтенанта Адольфа Карловича фон Дрейера, который в 1921 году уже ходил к Камчатке, должен был доставить в бухту Провидения 30 промысловых собак и навести порядок на котиковых промыслах Командорских островов. Первым местом стоянки в этом походе «Магнита» значился Петропавловск-Камчатский. Здесь с канонерской лодки 6 августа сошла сотня морских стрелков во главе с лейтенантом Синьковским.

Из Петропавловска-Камчатского «Магнит» пошел в бухту Провидения, где к большому облегчению экипажа высадил собак, «провонявших своим кормом – рыбой – весь корабль». Потом канонерка зашла в Ном, оттуда спустилась к Командорским островам. У их берегов одна японская «хищническая шхуна была потоплена, остальные убрались».

Японцы якобы собирались направить в Берингово море для выяснения причин конфликта крейсер «Нийтака», который сражался еще в Чемульпо с «Варягом» и принимал участие в Цусимском сражении. Но 26 августа 1922 года ветеран японского флота после 19 лет эксплуатации из-за сильного шторма и ошибок команды затонул у юго-западного побережья Камчатки недалеко от устья реки Озерной.

Насколько корректно исполняла роль защитника природных богатств России канонерская лодка «Магнит» в водах возле Командорских островов, сегодня установить достаточно трудно. В воспоминаниях одного из участников этого похода, выступившего под псевдонимом «Магнитец», дана такая оценка сложившейся ситуации: «Наши северные владения и Камчатка требовали внимательного надзора и заботливого ухода за их богатствами и промыслами и защиты их от анархических банд, бродивших в крае. Наши бобры, котики и голубые песцы Командорских островов, камчатская пушнина, рыба, золото и прочие богатства вот уже несколько лет хищнически уничтожались, и русское добро вывозилось из края безнаказанно во всех направлениях.

Необходимо было восстановить действительную охрану наших побережий Камчатки и северного края с их промыслами и в корне пресечь самоуправство соседей, которые давно перестали считаться с часто сменяющими вехи местными правительствами, не имевшими фактически необходимой связи с Россией и потому не обладавшими ни авторитетом, ни реальной силой для борьбы с хищничеством и самоуправством, которое дошло до того, что были даже организованы особые комиссии по изучению богатств Камчатского края и Чукотского полуострова и «промышленники» наших соседей свободно «обследовали» край».

Однако эта оценка требует критического осмысления. Особенно если учесть, что суда Сибирской военной флотилии, в состав которой входила и лодка «Магнит», содержали японцы. Командование флотилии впоследствии признавало, что ни один корабль без точного и полного извещения подданных микадо о целях и маршруте похода не мог покинуть Владивосток и тем более рассчитывать на бункеровку углем, продуктами и всем остальным, которыми суда обеспечивали все те же японцы. К тому же корабль фон Дрейера, прежде чем взять курс на север, за необходимыми припасами и топливом заходил в Страну восходящего солнца. Весьма сомнительно, чтобы в этих обстоятельствах канонерская лодка начала топить принадлежавшие Японии суда.

К тому же, по воспоминаниям помощника начальника командорских промыслов Б.А. Радько, моряки «Магнита», призванного, как следует из приведенной выше цитаты, «восстановить действительную охрану наших побережий», едва появившись на острове Беринга, «заказали алеутам убить известное число котиков и приготовить шкурки к следующему приходу корабля». Такие вот «защитники» природных богатств.

Есть еще один любопытный документ, характеризующий цели и задачи похода лодки «Магнит» в Берингово море осенью 1922 года.

Командующий партизанскими отрядами Чукотки И.Ф. Бурк в телеграмме от 3 марта 1923 года, адресованной в штаб войск Охотско-Камчатского края, сообщал, что «белобандитское судно «Магнит» в октябре ограбило в бухте Провидения склад Союза Камч[атских] кооперат[ивов]: сырье уголь 150 тонн. 130 тонн угля продали в Номе». Остается предполагать, что для нужд «действительной охраны наших побережий».

Экипаж «Магнита» стремился пробиться также к острову Врангеля.

Фон Дрейер направился на север, побывав в Номе, американском порту, где русские моряки узнали, что Вильямур Стефенсон назначил немалую награду для судна, которое снимет его голодающих зимовщиков с острова Врангеля.

«Магнит» решил рискнуть. Поход в высокие широты для судна водоизмещением всего 900 тонн, построенного для прибрежного плавания в районе Владивостокской крепости, мог оказаться трагическим. Дважды «Магнит» подходил к мысу Дежнева, но дальше на север из-за ледовых полей продвинуться не мог.

Фон Дрейер 25 октября вернулся в Петропавловск-Камчатский, где через восемь дней принял участие в эвакуации администрации генерала П.М. Иванова-Мумжиева и подчиненных ему воинских частей...

Экипажи судов, заходивших в бухту Эмма, несомненно, информировали русских жителей бухты Провидения о происходивших в стране событиях, привозили газеты, хоть и старые, но позволявшие в целом ориентироваться в обстановке. Существовала здесь и радиостанция. Так что, либо полицейский чин из бухты Провидения мог оказаться фольклорным персонажем, либо история о попытке исправника сорвать на судне красный флаг относится к первым послереволюционным месяцам.

В бухте Эмма «Красный Октябрь» оставался недолго. Как только завершилась бункеровка водой и топливом, канонерская лодка взяла курс на север. В Чукотском море корабль вначале достиг 70°43' северной широты к востоку от острова Врангеля. Проложить прямой курс не позволила ледовая обстановка. Корабль четыре дня дрейфовал, а когда льды расступились, Б.В. Давыдов еще двое суток вел канонерку по разводьям среди торосов в плотном тумане.

19 августа 1924 года «Красный Октябрь» вышел к мысу Уэринга острова Врангеля. На следующий день в бухте Роджерса в торжественной обстановке установили деревянную мачту и подняли на ней флаг Союза ССР.

Американская шхуна «Герман» подошла к острову только 4 октября. Узнав, что на острове Врангеля побывали советские моряки, янки высадились на острове Геральда, который также принадлежал СССР.

Первую часть задания экипаж Давыдова выполнил – флаг над островом Врангеля поднят. Теперь требовалось найти американских колонистов и депортировать их за пределы острова. И тут советским морякам помог случай. В бухте Роджерса краснофлотцы обнаружили бутылку с запиской зимовщиков, адресованной капитану американского судна. В послании говорилось, что колонисты обосновались в бухте Сомнительная. «Красный Октябрь» пошел вдоль восточного берега острова на север. Через два дня корабль в месте, указанном в записке, обнаружил два промысловых зимовья. В них находились канадец Уэллс и 13 эскимосов.

Комиссар экспедиции Михаил Домниковский так рассказывает о дальнейших событиях:

«Задержанный Уэллс сообщил, что все они являются служащими американской фирмы Стефенсона (который к тому времени успел поменять гражданство. – Авт.). Промышленник, отправляя колонистов на Врангеля, говорил, что остров принадлежит американцам и поэтому разрешения от СССР не требовалось. Он же выдал и велел им поднять над ним американский флаг.

...По всем бухтам, где проживали «хищники», торчали мачты, где развевались, по всей видимости, флаги и Великобритании, и позднее США.  22 августа комиссия по учету определила количество шкур белого медведя, песца и следы других незаконных деяний, а среди вещей был найден американский национальный флаг. Он был довольно изношенный и, по-видимому, неоднократно употреблялся. Ранее был обнаружен и канадский флаг...»

Члены экспедиции изъяли у мистера Уэллса, кроме пушнины, дневники с результатами научных наблюдений и коллекцию собранных на острове минералов.

Б.В. Давыдов торопился покинуть остров Врангеля. Подступала осень, льды могли закрыть проход в Берингово море. 23 августа «Красный Октябрь», взяв на борт зимовщиков и все их имущество, покинул остров. Б.В. Давыдов провел геодезическую съемку южного берега острова Врангеля, от мыса Цветения повернул через пролив Лонга к мысу Якан, а потом по прибрежной полынье прошел к мысу Шмидта. Затем корабль попал в ледовые поля, дрейфовавшие на север. Больше трех недель «Красный Октябрь» не имел возможности двигаться самостоятельно. Команда, начав готовиться к зимовке, разобрала машину.

Но в один из дней ледяное поле слегка колыхнулось. Давыдов знал, что зыбь подо льдом является верным признаком находящейся неподалеку чистой воды. На корабле принялись экстренно собирать машину и едва успели закрутить последний болт, как льды разошлись. Канонерская лодка вышла к мысу Дежнева 3 октября. Обратный поход занял 40 дней.

Но, несмотря на то, что перед кораблем лежала чистая вода, команда находилась в подавленном состоянии: на канонерской лодке заканчивался уголь. И тут счастливый случай вновь пришел на помощь «Красному Октябрю». Возле мыса Дежнева краснофлотцы задержали канадскую шхуну, которая вела незаконный промысел морского зверя в советских трехмильных территориальных водах. Приняли решение разобрать судно на дрова. Экипаж задержанной шхуны пополнил на лодке компанию зимовщиков острова Врангеля.  Вскоре к ним добавился еще один «арестант».

На мысе Дежнева среди чукчей неожиданно обнаружился европеец. Он не стал запираться и признался, что является гражданином США, носит фамилию Карпене, а на советском берегу занимается геологическими изысканиями. Он показал краснофлотцам выставленный на советском берегу уже известным нам американским крейсером «Беер» геодезический знак с красноречивой надписью: «Станция магнитного наблюдения и геодезических измерений побережья Соединенных Штатов. За справками обращаться в Вашингтон. За снятие этого знака – штраф 250 долларов или тюремное заключение».

Моряки «Красного Октября» наказания не испугались и геодезический знак сняли. Вскоре его передали в Москву. Надпись на знаке дала основания для подготовки Наркоматом иностранных дел СССР ноты правительству США. В ней говорилось, что Советский Союз и впредь будет «пресекать действия американских агентов, забывающих, где кончается территория их государства и начинается территория суверенной страны».

Прежде чем «Красный Октябрь» продолжил путь во Владивосток, Б.В. Давыдов отправил задержанных американцев и канадцев на попутном судне на Аляску.

Канонерская лодка вернулась в Приморье 29 октября 1924 года. Встречал корабль, без всякого преувеличения, весь Владивосток.

30 июля 1925 года «Красный Октябрь» наградили почетным Красным знаменем ВЦИК СССР, а спустя два месяца – после смерти Б.В. Давыдова, скончавшегося из-за двусторонней пневмонии – канонерскую лодку назвали именем прославленного гидрографа – «Капитан Давыдов». В честь похода «Красного Октября» в высокие широты командование МСДВ учредило специальный знак. Им награждали членов экипажа, принимавших участие в выдворении иностранцев с острова.

В 1926 году лодке «Капитан Давыдов» возвратили статус ледокола, но с началом Великой Отечественной войны корабль вновь вооружили. Он опять стал канонерской лодкой и обеспечивал проводку кораблей Тихоокеанского флота в ледовых полях. В 1943 году «Капитан Давыдов» прошел капитальный ремонт в Ванкувере, после чего морская биография знаменитого судна продолжалась еще 13 лет.

Перипетии вокруг острова Врангеля походом «Красного Октября» не ограничились. Ликвидация на острове иностранной колонии вызвала недовольство Лондона и Вашингтона. Газеты многих стран мира писали о «произволе комиссаров» в северных морях. Попытки оспорить территориальную принадлежность острова продолжались до 1926 года, пока известный полярный исследователь Г.А. Ушаков не создал на острове Врангеля поселок, который просуществовал до середины 1990-х годов.

В том же 1926 году правительство Советского Союза специальным декретом ЦИК установило границы полярных владений СССР. На картах, изданных до 1990-х годов, можно увидеть ограниченный пунктиром треугольник площадью 1 миллион 200 тысяч квадратных километров. От Северного полюса границы полярных владений СССР по линиям долготы на западе доходили до начала сухопутной границы Советского Союза с Норвегией, на востоке — до середины Берингова пролива.

Но чтобы принять это решение, требовалось узаконить фактический суверенитет еще над одним островом, имеющим важнейшее геостратегическое значение. Он имеет двойное название: у американцев он значится как Большой Диомид, а мы называем его островом Ратманова. К 1925 году формально он принадлежал СССР, но хозяйничали на нем безраздельно американцы.

Янки и на острове Ратманова, и на самой Чукотке обосновались давно. Любопытная деталь: коренное население полуострова до середины XX века в большинстве своем ни слова не понимало по-русски, зато весьма сносно говорило по-английски.

В факторию, расположенную на острове Ратманова, янки заставляли охотников всех ближайших стойбищ свозить пушнину, моржовый клык, другие товары, интересовавшие американцев, которые расплачивались за них чаще всего спиртом. Таможенных пошлин как на острове Ратманова, так и в других местах Чукотки американцы, разумеется, не выплачивали ни за торговлю, ни за эксплуатацию природных богатств. Каких размеров незаконный промысел американцев и канадцев достигал на Чукотке в 1920-х годах, сказать трудно. Никто учета не вел. Но ясно, что в масштабах Чукотского полуострова такой промысел носил глобальный характер.

Есть данные, относящиеся к дореволюционному периоду, которые позволяют сделать определенные заключения. В материалах кабинета министров Российской империи по туземному вопросу на Дальнем Востоке читаем: «По официальным данным США, американские шхуны добыли в русских водах китового жира и уса на сумму около 50 миллионов золотых рублей».

В нынешних ценах эта сумма равна бюджетам нескольких дальневосточных субъектов Российской Федерации!

Во время инспекционной поездки приамурского генерал-губернатора П.Ф.Унтербергера вдоль берегов Чукотки на транспорте «Шилка» в 1910 году местные жители неоднократно жаловались ему на то, что американские шхуны выбивают у берега морского зверя. Унтербергер известен как человек, который многое сделал для развития северо-востока страны, укрепления позиций России на ее самых дальних рубежах. Он предпринял попытку договориться с заокеанскими соседями. С этой целью «Шилка» заходила в Ном. Здесь состоялись переговоры генерал-губернатора с американскими властями о незаконной охоте янки на морского зверя в российских территориальных водах. Американцы, как водится, обещали границ не нарушать, но слово не сдержали.

После посещения Чукотки П.Ф. Унтербергер сделал следующие выводы: «Население Чукотского полуострова остается пока народом нам чуждым, не знающим ни православной веры, ни русской речи и только смутно сознающим свою принадлежность к России; поэтому нам предстоит еще серьезная работа по сближению к нам чукчей путем насаждения среди них начал русской жизни и заботы об их насущных нуждах, что в свою очередь будет лучшим средством противодействия влиянию проявляющих там свою деятельность отбросов Америки». Но эти благие намерения так и остались на бумаге.

В 1916 году камчатский военный губернатор докладывал в Хабаровск: «По побережью, от бухты Провидения до мыса Дежнева, в 25 селениях по случаю упадка промысла моржей начался голод, чукчи питаются ремнями. Главная причина – массовое истребление моржей у наших берегов американскими хищниками. В 1915 году каждая шхуна, промышляя по 12 тысяч моржей, пользуясь клыками, кожею, жиром, выбрасывала мясо в море».

Напомню читателям, что морские животные и сегодня составляют основу пищевого рациона чукчей, проживающих на побережье.

На Чукотке в эти годы весьма успешно мыли золото разноплеменные банды старателей, приплывавших к российским берегам из Соединенных Штатов. По моим данным, такие бригады за промывочный сезон добывали драгоценного металла

почти по десять килограммов на человека. Во всяком случае, как рассказывал во время следствия один из бывших старателей-хищников П.С. Брюханов, задержанный пограничниками в 1931 году на Чукотке за контрабанду, «намывали в 11 дней по три с половиной фунта золота», что в современной системе мер составляет приблизительно один килограмм четыреста граммов.

Предпринимали американцы и более масштабные походы за чукотским золотом. Они, в частности, доставили в глубинные районы полуострова драгу. Отдельные узлы и детали парового промыслового монстра, как и следы его деятельности, обнаруживались даже в 1970-х годах.

Нет оснований полагать, что с установлением советской власти нравы американских и других иностранных зверобоев, торговцев и старателей стали более цивилизованными. В годы постреволюционного безвластья их деятельность на северо-востоке вообще никто не ограничивал. Как вели промысел в этот период иностранные зверобои, можно представить на примере норвежской фирмы «Вега», которая по соглашению с советским правительством вела промысел китов в Беринговом море.

В северо-восточных водах СССР находилась норвежская плавбаза «Командорен». Судно старой конструкции не имело кормового слипа для подъема животных на палубу. Китов разделывали на плаву, под бортом плавбазы. Норвежцы снимали с животных только верхний слой жира, иногда еще вырубали китовый ус, остальную часть туши оставляли гнить на прибрежном мелководье. Плавбазу обслуживали четыре китобойных судна. По официальным данным, которые, скорее всего, неточны, только одно из них – «Вега» – в камчатских и чукотских водах добыло 520 китов. В 1927 году из-за систематических нарушений правил промысла норвежцам в концессии отказали. Еще раньше наступила пора для американцев уходить с захваченных территорий.

Летом 1925 года сторожевой корабль «Воровский», бывший некогда императорской яхтой «Ярославна», под командованием А.И. Клюсса направляют к острову Ратманова. Краснофлотцам предстояло выдворить американскую факторию, прочно обосновавшуюся в эскимосском поселке Имаклик, что в переводе означает «Окруженный водой».

Появление пограничного сторожевого корабля «Воровский» в сентябре 1925 года у берегов острова Ратманова американцы встретили удивленно, но без всякой боязни, не ожидая от советских моряков решительных действий. Янки считали остров своим. Требование командира «Воровского» покинуть остров Ратманова американцы оставили без ответа, продолжая демонстративно скупать у эскимосов пушнину.

А.И. Клюссу пришлось напомнить янки о своем праве применить оружие. Лишь тогда американцы начали собирать пожитки. Учения артиллерийской прислуги, проведенные на корабле, ускорили сборы. Котельный машинист «Воровского» В.П. Чашунашвили водрузил на крыше фактории, покинутой американцами, государственный флаг Союза ССР.

Главный старшина сверхсрочной службы В.П. Чашунашвили служил на «Воровском» долгие годы. Он участвовал во многих легендарных походах «Воровского», в том числе в так называемом ледовом походе.

Зимой 1937 года перед началом первых выборов в Верховный Совет СССР корабль доставлял на Чукотку избирательные материалы. «Воровскому» пришлось пробиваться через тяжелые льды, хотя для этого корабль не был предназначен. Но ПСКР и команда, которую возглавлял капитан-лейтенант Н.В. Антонов, в будущем – контр-адмирал, Герой Советского Союза, справились с правительственным заданием.

Среди получивших награды моряков упоминается и В.П. Чашунашвили.

В 1942 году он погиб в боях за Севастополь

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."