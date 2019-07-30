НАЦПАРК БУДЕТ

30 Июля 2019



Биосферный заповедник «Командорский» сделают национальным парком

Над нашим полуостровом повеяло новым ветром недовольства населения.

На этот раз враждебные вихри прилетели с Командорских островов.

Почти 300 из 700 жителей столицы Алеутского района обратились с требованием к Президенту Российской Федерации, министру природных ресурсов России и губернатору Камчатского края. Они протестуют против Федерального закона № 321-ФЗ, принятого 03.08.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях».

Согласно внесенным поправкам Командорский заповедник имени С.В. Маракова преобразован в национальный парк «Командорский».

Отныне вся хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории нацпарка, должна будет согласовываться с Министерством природных ресурсов РФ.

Протестующие уверены, цитирую выдержку из их письма: «…В случае создания национального парка все вопросы социальной сферы, снабжения будет выполнять администрация федерального учреждения национального парка».

Формально глава Алеутского района Светлана Арнацкая должна будет согласовывать все решения, касающиеся осуществления своих хозяйственных полномочий, с директором национального парка Анастасией Кузнецовой.

Уже сама мысль об этом представляется невыносимой для хозяйки островного района. Жители Никольского сокрушаются, как следует из их письма: «Получается, что все наше село, все острова будут особо охраняемой природной территорией, на которой вводится много ограничений и запретов».

На 2 августа этого года островитяне запланировали митинг против включения села Никольское в национальный парк. Поздновато начали возмущаться граждане Алеутского района.

Ниже приведу текст постановления Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.04.1993 № 359 «О создании в Камчатской области государственного природного заповедника «Командорский» Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации»: «В целях сохранения уникальных природных комплексов Командорского архипелага, генофонда растений и животных, а также естественных условий жизни и деятельности командорских алеутов Совет Министров – Правительство Российской Федерации постановляет:

Принять предложения администрации Камчатской области, согласованные с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации:

– о создании на территории Алеутского района Камчатской области государственного природного заповедника «Командорский» Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации общей площадью

3 648 679 гектаров;

– о предоставлении государственному природному заповеднику «Командорский» 105 179 гектаров земель запаса и 3 362 900 гектаров окружающей острова акватории Тихого океана;

– о включении в состав государственного природного заповедника «Командорский» 80 200 гектаров земель запаса в северной части острова Беринга и прилегающей к северной части острова Беринга прибрежной полосы Тихого океана шириной 5 миль, площадью 100 400 гектаров.

Администрации Камчатской области совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации уточнить границы государственного природного заповедника «Командорский».

Председатель Совета Министров – Правительства Российской Федерации

В. Черномырдин».





Как видно из этого постановления, поселок Никольское был включен постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации в состав Командорского заповедника в далеком 1993 году.

Это было сделано по просьбе главы Камчатской областной администрации Владимира Афанасьевича Бирюкова.

Если копнуть историю поглубже, то мы не пройдем мимо постановления главы администрации Камчатской области от 01.12.1992 № 232 «Об организации наземно-морского биосферного заповедника «Командорский» на территории Алеутского района Камчатской области».

Именно с этого постановления и началась биография Командорского заповедника. Процитирую выдержку из резулятивной части постановления: «1. Считать возможным, целесообразным и своевременным создание государственного наземно-морского биосферного заповедника «Командорский» Минэкологии РФ на территории Командорского архипелага и акватории прилегающей прибрежной зоны на общей площади 3 648 679 га в границах согласно приложению № 1–3, в том числе с передачей земель госземзапаса (105 179 га) и окружающей острова акватории (3 362 900 га) в постоянное бессрочное пользование биосферному заповеднику. Выделить на территории биосферного заповедника участки следующих категорий:

– заповедные ядра – зоны абсолютной заповедности (земля – 40 671 га, акватория – 1 250 000 га);

– буферные зоны – участки с сохранением ограниченной хозяйственной деятельности, главным образом, традиционных направлений природопользования: промысловой охоты, промысла морского котика, лова лососевых рыб, сбора дикоросов, сбора морских водорослей и беспозвоночных животных, туризма и отдыха населения, судоходства (земля – 64 508 га, акватория – 2 112 900 га);

– зоны хозяйственного использования, в пределах которых биосферный заповедник не является землепользователем, – территории и акватории, где осуществляются традиционные и современные направления природопользования по планам администрации, организаций и предприятий Алеутского района (земля – 80 200 га, акватория – 100 400 га).

Установить наименование биосферного заповедника – «Командорский». Центральную усадьбу биосферного заповедника «Командорский» расположить в с. Никольском.

Заместитель главы администрации Б.П. Синченко».

Подписант документа Борис Петрович Синченко в самом первом постановлении о создании биосферного заповедника «Командорский» уже тогда включил село Никольское и весь Алеутский район в заповедную территорию, назвав ее зоной хозяйственного использования, где биосферный заповедник

а) не являлся землепользователем,

б) имел областной (региональный) статус.

Если говорить о самой заповедной территории в целом, то она охватывает Командорские острова с прилегающей акваторией около 3,5 млн га, из них 185 379 га суши. Командорский архипелаг состоит из двух крупных островов – Беринга и Медного, мелких островков – Топорков и Арий Камень.

С 2002 года Командорский государственный заповедник находится под защитой ЮНЕСКО.

После выхода в свет постановления Правительства РФ от 23.04.1993 № 359 президиум Алеутского районного Совета народных депутатов решил внести свою лепту в камчатское нормотворчество, издав решение от 29.06.1993 № 11 «О создании государственного биосферного заповедника «Командорский» на территории Алеутского района».

С высоты сегодняшнего дня выглядит смешно, когда президиум районного Совета народных депутатов Алеутского района своим решением меняет постановление Правительства Российской Федерации.

Время тогда было демократическо-смутное и постановление российского правительства президиуму Алеутского Совета было не указ. Нардепы самостоятельно изменили границы биосферного заповедника «Командорский», отняв у него площадь своего района. Согласно их рассуждению, они сами вправе решать, как им кроить федеральную землю. Никто на это не обращал внимания до 14 марта 1995 года, когда увидел свет Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями).

Закон запрещал любую хозяйственную деятельность на территориях заповедников и запрещал уменьшение их площадей. После выхода этого закона началась долгая переписка камчатских областных властей с федеральным центром. Региональные власти пытались найти выход из данной ситуации, внося свои предложения в изменения закона. Сам закон был настолько сырой, т.е. недоработанный, что изменения в него вносились постоянно, но главные киты, на которых он держался, плыли незыблемо в одном направлении – хозяйственную деятельность запретить, площади уменьшать нельзя.

Так продолжалось до принятия вышеупомянутого 3 августа 2018 года 321-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях», в котором государство предоставило небольшую лазейку для многострадального Алеутского района, изменив статус заповедника на статус национального парка, что и было сделано.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями) существует режим особой охраны территорий национальных парков, цитирую: «1. В целях установления режима национального парка осуществляется зонирование его территории с выделением:

а) заповедной зоны, которая предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии и в границах которой запрещается осуществление любой экономической деятельности;

б) особо охраняемой зоны, которая предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии и в границах которой допускаются проведение экскурсий, посещение такой зоны в целях познавательного туризма;

в) рекреационной зоны, которая предназначена для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов туристической индустрии, музеев и информационных центров;

г) зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, которая предназначена для сохранения указанных объектов и в границах которой допускается осуществление необходимой для их сохранения деятельности, а также рекреационной деятельности;

д) зоны хозяйственного назначения, в границах которой допускается осуществление деятельности, направленной на обеспечение функционирования федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным парком, и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национального парка;

е) зоны традиционного экстенсивного природопользования, которая предназначена для обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и в границах которой допускается осуществление традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов неистощительного природопользования».

Как видим, придание заповеднику «Командорский» статуса национального парка можно считать выходом из правового тупика, в котором лоб в лоб столкнулись требования закона с невозможностью его исполнения. Если статус заповедника не изменится, то жителей Алеутского района придется переселять с заповедного острова.

Олимпийское спокойствие на острове Беринга сохраняют лишь пограничники и представители Вооруженных сил РФ, они-то точно знают, что никаких вопросов по хозяйственной деятельности согласовывать с администрацией национального парка не будут. Не согласовывала же в свое время пограничная застава на острове Медный свои действия с дирекцией заповедника. Никогда командир заставы не спрашивал у администрации заповедника, где ему ставить нужник, строить дополнительные помещения для личного состава и где на территории заставы вкапывать флагшток или ставить наблюдательную вышку.

Застава на Медном была сокращена в 2001 году.

Зачем островитяне подняли локальную бузу? Если территория, на которой они проживали, имела статус заповедника и это не мешало нормальному функционированию района, значит, все в порядке. Теперь статус алеутской земли смягчится в смысле предъявляемых требований и все тем более останется по-прежнему.

Создание национального парка на территории Командорских островов неизбежно как восход солнца. Так зачем, спрашивается, вызывать бурю в стакане воды?

Вячеслав Скалацкий